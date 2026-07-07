Кеворк Кеворкян: Конфуз с US посланик

Предполагам, че малцина все още помнят откровението на американската посланичка в София Нанси Макълдауни: "Един боклук излиза, друг боклук влиза" - и този комплимент се отнасяше до депутатите от българския Парламент.
Нито тогава, нито по-късно никой от "боклуците" не посмя да опровергае думите ѝ. С това се изчерпва нашата гордост - да забравяме ругателствата, а накрая да придобием и способността да не ги приемаме като такива.
Сетих се тия дни за "боклуците" заради Х.Мартин Макдауъл, който изпълнява длъжността посланик на САЩ временно, от близо година и половина. Една негова скорошна акция няма нищо общо с арогантната безтактност на Нанси, но все пак е достатъчно конфузна и заслужава да ѝ обърнем внимание.
Мартин Макдауъл със сигурност е наясно с особеностите на тукашната Хавра, поне с най-видимите от тях. Затова е повече от странно, че се намеси в един толкова мащабен корупционен скандал - незаконното селище край Варна, и то в защита на един от главните му герои - кметът на Варна.
И това, нека го кажем направо, изглежда като предизвикателство към правосъдието на една държава.
Каквото и да твърдят привържениците и опекуните на кмета, безспорен факт е, че въпросното селище е строено по време на неговия мандат.
И сега, тъкмо в разгара на тази безподобна афера, американският посланик го навестява - и никой няма да повярва, че визитата е плод на някаква несъобразителност.
Със сигурност ще бъдат подхранени и доста конспиративни теории - и с основание, след като американски дипломат не е безразличен към незаконен украински проект.
Повечето от тукашните медии обаче останаха равнодушни към непремерената инициатива на посланика, може би не виждат нищо укоримо в нея...
Като изключим посланиците, непосредствено преди и след Промяната/ноември 1989-а - и най-вече Полански, Хил, Боулън - останалите пратеници на Велика Америка винаги намираха начин да ни предизвикат да приемаме редица техни странности, а дори и някои изблици на очевидна "карнавализация", любезно казано, която би трябвало да няма нищо общо с деликатната природа на дипломацията.
Особено настойчив и даже талантлив в това отношение бе посланик Уорлик. Но неговите изпълнения все пак бяха за предпочитане пред грубиянщините на един Пардю, чийто език бе пределно рязък, думите в него сякаш трябваше да наподобяват тропота на войнишки кубинки.
Приличаше на старшината-изверг от комедията "Полицейска академия", изобщо не си поплюваше и щеше смъртно да се обиди, ако узнаеше, че от него се очаква поне някаква бегла деликатност.
И спокойно отиваше да поощрява студентите, които бяха окупирали Университета, без изобщо да си дава сметка, че така компрометира мисията, на която е ръководител.
Сякаш за него бе съчинена добре познатата фраза: "Посланието не носи
никакъв смисъл, ако не си избрал правилният посланик".
Сега не мога да се въздържа и да не цитирам един от любимите лафове на президента Рейгън: едно момченце се натъкнало на купчина конски фъшкии, но радостно възкликнало - "О, значи наблизо има кон!"
Ами ние, "аборигените", какво да очакваме, че ще срещнем, след като се натъкнем на такива като Пардю?
Фразата пък за посланието и посланика, която цитирах, би трябвало направо да ни отчая: отдавна вече никой не се интересува, какви послания очакваме, за да реанимираме поне част от надеждите си.
Във всеки случай, най-малко сме се надявали да получим някакъв знак от похожденията на Уорлик в софийската дискотека "Ялта", заедно с известни естрадни певици, или от неприкритото му желание да го запомним като актьор от телевизионния сериал "Стъклен дом".
Той беше някакъв странник и със сигурност би се изумил, ако някой му подскажеше, че сме очаквали да го виждаме в роля, която дори в някаква незначителна степен да следва прозренията на "онази", истинската Ялта.
Това вероятно вече окончателно щеше да затвърди убеждението му, че си има работа със завършени глупаци - или, по-ясно казано, с боклуци, които се чувстват добре с други боклуци...
Да не ставаме прекалено меланхолични, обаче изглежда, че час по-скоро трябва да свикваме с факта, че сме разлъчени - или отвлечени - от собствените си представи за политиката, също и за дипломацията.
Получаваме послания, които равнодушно ни подхвърлят - най-често неясни или дори инфантилни, а може би дори и това не заслужаваме.
Прислугата сама трябва да разчита неясните знаци на Опекуните си.
Сол Полански обаче беше наистина сериозна класа и това му даваше право да се интересува, примерно, от какво са "направени" нашите политици - Алексения Димитрова споменава тия му думи в разследването си "Секретните доклади на Сол Полански за 10-и Ноември".
И аз съм ги чувал от него, в малко по-друга версия: защо злословят толкова упорито един срещу друг нашите хора.
Алексения е чудесен изследовател, тя може да се добере до всеки документ, който я интересува, колкото и невероятно да изглежда това, може да получи достъп дори до Божията канцелария...
Между другото, Полански и докрай не беше убеден, кои са същинските автори на Преврата на 10-и Ноември.
И още нещо: от докладите става ясно, колко безпомощни са били медиите ни преди "Промяната", те изглеждат така, дори и когато със задна дата са разкрасени от някои късни хвалипръцковци...
Преди малко използвах думата "отвличане" - това е опасна дума, особено ако се замислим върху онова, което се случва с нас.
Ето и най-прясната история: пътнически самолет, който лети от Варшава за Израел, подава сигнал, че е отвлечен. Израелски и турски изтребители, също и два наши, го пресрещат, ескортират и, в крайна сметка, изтласкват към България - Турция, Израел и Кипър не искат да го приемат. И той чучва в Бургас.
Пилотът на уж похитения самолет бил натиснал случайно бутона за "незаконна намеса на борда" - край на комедията.
Отвлеченият самолет каца при едно население, което, ако му е останало и капка разум, отдавна би трябвало да се усеща като отвлечено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🍌🗽🍌
13:03 07.07.2026
2 Феникс
13:03 07.07.2026
3 Геро
13:06 07.07.2026
4 АБВ
Коментиран от #8
13:08 07.07.2026
5 И да свърша
Вече отдавна умрях сам по себе си ,аз просто исках да си сменя пола в Женски но Гърците са смотани идиоти и ме излъгаха
13:19 07.07.2026
6 Факт
Коментиран от #7
13:29 07.07.2026
7 Стенли
До коментар #6 от "Факт":Що другите дето хвалят, колко била "велика" Украйна по всички медии , да не би да ни си заслужиха центовете😁🤑
13:37 07.07.2026
8 Сила
До коментар #4 от "АБВ":Само Димитри Иванов ...и Тома Томов !!! агент Димитър винаги си е бил просто доносник и нагаждач !!!
С мания за значимост без покритие обаче ....
13:38 07.07.2026
9 Иванчо
Аман от руски балалайки.
13:39 07.07.2026
10 връщай
13:44 07.07.2026
11 55555
13:47 07.07.2026