ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руските медии и политически анализатори приветстват „прагматичния подход“ на новия български премиер, виждайки в него глас на разума на Балканите, но остават предпазливи относно реалните му възможности да обърне евроатлантическия курс на София.

Москва приветства диалога, но без илюзии

Официалната реакция на Кремъл след изборната победа на партията „Прогресивна България“ и заемането на премиерския пост от Румен Радев беше подчертано позитивна, макар и дипломатично обрана. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви пред руските държавни агенции, че Москва е „насърчена“ от думите на Радев относно готовността му да разрешава натрупаните двустранни и международни проблеми по пътя на диалога. Руската страна официално отхвърли етикетите на западния печат, определящи Радев като „троянски кон на Путин“, определяйки ги като проява на „антируска пропаганда“ от страна на Брюксел.

Въпреки това руският политически елит демонстрира ясен прагматизъм. Коментарите в Москва показват, че Кремъл не очаква радикален завой в геополитическата ориентация на България, отчитайки факта, че страната остава обвързана с ангажиментите си към Европейския съюз и НАТО.

Между Фицо и Орбан: Как руските анализатори позиционират Радев

В руското медийно пространство – от държавната агенция ТАСС до аналитични издания като „Известия“ – Радев се разглежда по-скоро като фигура, близка по реторика до словашкия премиер Роберт Фицо, отколкото до унгарския лидер Виктор Орбан.

Орбан като недостижим модел: Руските наблюдатели отчитат, че Радев няма институционалната и партийна мощ на Виктор Орбан, чиято партийна система позволяваше дългогодишно налагане на вето в Брюксел.

Руските наблюдатели отчитат, че Радев няма институционалната и партийна мощ на Виктор Орбан, чиято партийна система позволяваше дългогодишно налагане на вето в Брюксел. Паралелът с Роберт Фицо: Руските медии правят директен паралел с Братислава поради умерената, но последователна позиция на Радев срещу ескалацията на конфликта в Украйна. Официално се цитират неговите изявления пред срещата на върха на НАТО, където той предупреди за опасност от „ядрен отговор“ при опит за конвенционална победа над Русия. Тази позиция се адмирира в руските политически токшоута като проява на „политически реализъм“.

Руските медии правят директен паралел с Братислава поради умерената, но последователна позиция на Радев срещу ескалацията на конфликта в Украйна. Официално се цитират неговите изявления пред срещата на върха на НАТО, където той предупреди за опасност от „ядрен отговор“ при опит за конвенционална победа над Русия. Тази позиция се адмирира в руските политически токшоута като проява на „политически реализъм“. Умерена и практична алтернатива: Руските експерти по Балканите подчертават, че за разлика от Орбан, който често влиза в челен сблъсък с Брюксел по идеологически теми, Радев залага на „икономически егоизъм“ и национален интерес.

Икономиката и санкциите – фокус на руското внимание

Основен акцент в руските публикации за управлението на Радев са неговите конкретни ходове срещу европейските санкции. Руските икономически медии подробно отразяват решението на българското правителство да изрази резерви и да се противопостави на детайли от 21-вия пакет санкции на ЕС.

Москва следи с голямо задоволство две конкретни искания на София:

Защитата на активите на „Лукойл“: Руските енергийни анализатори отбелязват, че Радев открито защитава работата на рафинерията в Бургас като стратегическа за българската икономика.

Руските енергийни анализатори отбелязват, че Радев открито защитава работата на рафинерията в Бургас като стратегическа за българската икономика. Въпросът с Патриарх Кирил: Руските общественици и медии, близки до Московската патриаршия, оцениха високо позицията на българския премиер против включването на руския патриарх в санкционните списъци, тълкувайки аргументите му за споделената православна история като знак за културна близост, която не е напълно разрушена.

Спирането на оръжейните доставки за Украйна

Новината, че България официално е обявила изчерпване на възможностите си за предоставяне на безвъзмездна военна помощ (оръжия и боеприпаси) от складовете на своите въоръжени сили, бе водещо заглавие в руските информационни емисии. Медиите в Русия интерпретират това решение на правителството на Радев като сериозен тактически успех за Москва на Балканите, тъй като България традиционно е разглеждана като ключов производител на съветски тип боеприпаси. Дори уточненията, че София ще продължи ремонтната дейност на техника на търговска основа, се тълкуват в руския печат като сериозно „намаляване на темпото“ спрямо предишните проукраински кабинети в София.

Руското отношение към управлението на Румен Радев остава умерено оптимистично. За разлика от западните медии, които го определят като радикално проруски, руските коментатори го виждат като прагматичен европейски политик от „новата вълна“, който се опитва да балансира и да извлече икономически дивиденти за страната си, отказвайки да участва в безперспективна според Москва „кръстоносна война“ срещу Русия.

Източници: ТАСС, „Интерфакс“, „Известия“, „Експерт“, „Коммерсант“, „Российская газета“