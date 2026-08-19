Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия?

Украинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия. Експертите смятат това за реалистично и предполагат, че Пхенян ще изпрати свои "елитни части".
Северна Корея очевидно възнамерява да изпрати още войници за участие в руската нападателна война срещу Украйна. По данни на украинския президент Володимир Зеленски, става дума за 50 000 бойци. В края на юни все още се говореше за 30 000, но впоследствие бройката бе увеличена.
Бившият заместник-директор на южнокорейските тайни служби Хан Ки-бум все пак предупреждава да се внимава с подобни твърдения. „Украйна първо говореше за 30 000 души, после заговори за 50 000, без да представя каквото и да било доказателства.“
Северна Корея има достатъчно войници
Същевременно Хан признава, че Северна Корея разполага с достатъчно военен персонал за такава голяма мисия, без сериозно да отслаби отбраната си. „Севернокорейските пехотинци могат да поемат грижата за сигурността на руския тил. Така повече руски войници биха могли да бъдат изпратени на фронта в Украйна.“ Броят на активните войници на севернокорейската народна армия се изчислява на 1,3 милиона души, а към тях се добавят и 600 000 резервисти.
Украинският военен експерт Александър Коваленко е на мнение, че севернокорейците засега не участват в бойните действия на територията на суверенна Украйна. Той смята, че Русия е искала подобно нещо още по време на Курската операция, но Пхенян изглежда не се е съгласил. Руският военен експерт Руслан Левиев, който сега живее и работи в САЩ, също се отнася скептично към този сценарий. „Едно е да защитаваш завоювана руска територия, а съвсем друго – да присъстваш на международно призната украинска територия и да водиш там агресивна война. От дипломатическа гледна точка това са съвсем различни неща“, подчертава той пред ДВ.
Ан Чан-ил, ръководител на Световния институт за изследване на Северна Корея във Вашингтон, смята изпращането на 50 000 бойци за съвсем реалистично от военна гледна точка. Предположението на Ан е, че Пхенян ще изпрати „елитни специални части“.
"Специалните части на Северна Корея са особено опитни в разузнаването, внезапните атаки и засадите. Те доказаха своите бойни умения на Курския фронт."
Ролята на севернокорейските ракети
Наред с войниците, на Русия бяха предоставени севернокорейски балистични ракети, за които се смята, че са били използвани при атаките срещу Запорожие. По данни на южнокорейските и на украинските тайни служби Русия трябва да е получила и милиони артилерийски снаряди и балистични ракети от Пхенян.
През септември 2024 година Русия и Северна Корея подписаха отбранителен пакт, по силата на който Северна Корея трябва да достави на руските си съюзници бойни части и муниции - срещу заплащане и технологии за оръжейната индустрия на Пхенян. По думите на Ан, севернокорейските войници ще разполагат след завръщането си с ценен боен опит. „Някои могат да станат подофицери или инструктори.Техните знания ще бъдат от полза за всички военни.“
Президентът Зеленски също предупреди за този сценарий. Поради това той поиска от Южна Корея да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в сферата на противовъздушната отбрана и дроновете.
Прелом във войната не може да се очаква
По-активното участие на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна обаче едва ли ще доведе до прелом, казват пред ДВ експерти. Американската изследователка Джени Таун, експертка по Корея, споделя мнението, че моментът, в който въвличането на Северна Корея е могло съществено да повлияе на способностите на Русия да продължи войната, вече е останал в миналото.
Александър Коваленко също не очаква пробив на фронта от страна на Русия, но гледа с тревога към приближаващата зима. „Октомври, ноември и декември могат да се превърнат в сериозно изпитание за Украйна. А възможната всеобща мобилизация в Русия, както и освобождаването на ресурси чрез помощ от Северна Корея могат да имат негативно влияние.“
Притесненията на Южна Корея
"Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея става все по-голямо", казва пред ДВ Ю Юонг-вон, депутат в южнокорейското Национално събрание. „Загрижен съм, че това очевидно става реалност, независимо от това дали действително ще бъде изпратен такъв голям брой бойци.“ Трайното разширяване на военното сътрудничество между Пхенян и Москва изисква повече внимание от страна на южнокорейското правителство и военните, смята Ю.
По непотвърдени данни до момента са били убити или ранени 6000 севернокорейски войници. Няма обаче вероятност Северна Корея да обяви броя на жертвите. „Ако този брой стане твърде висок, ще е все по-трудно войната да бъде представяна като успех“, казва Ан. „Защото десетки хиляди семейства ще скърбят за тези жертви, а това ще е бреме за вътрешната политика на страната.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 ДВ пак почват с лъжите си
Коментиран от #30
06:57 19.08.2026
3 СМЯХ
07:00 19.08.2026
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6 А. ТУКА 600 ЕВРО ЗАПЛАТКИ
До коментар #1 от "Бедният руснак":А НА ГЛСВИТЕ ИПОТЕЧНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТЧИТА А БЪРЗИТЕ СА КАТО БОЙКО ПАРИТЕ... УМНОЖАВАТ СА ПОСТОЯННО....
Коментиран от #17
07:03 19.08.2026
7 Анонимен
Коментиран от #8
07:04 19.08.2026
8 Е нали👇
До коментар #7 от "Анонимен":Киев за два дня и всьо?
07:06 19.08.2026
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11 укро куче
07:11 19.08.2026
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15 Тити
07:12 19.08.2026
16 Ба бааааа
До коментар #1 от "Бедният руснак":Мисли му ти като зареждаш трутунетката
07:12 19.08.2026
17 И АКО НА МУШАМАТА
До коментар #6 от "А. ТУКА 600 ЕВРО ЗАПЛАТКИ":НА МАСАТА НАРЕЖЕШ ГЛАВА ЛУК И КИС КРАСТАВИЧКИ С ПАТРОНЧЕ ВОДКА МЕНТЕ СТААШ ЧОРБАДЖИЯ И ВЕДНАГА ИДВАТ СКИНАРИТЕ И ОПГ НАП И МВР И ТА ПРЕТРЕПВАТ.....
07:13 19.08.2026
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22 Айляк
Балистични ракети срещу дронове?
В различни категории са двете оръжия за поразяване.
Или ще разчита Зеле да издържат още половин година, когато бандерите щели да имат балистични ракети собствено производство?
И кой ще ги чака?
Смешник. Клоун. Палячо.
А сега хем жива сила, хем балистични ракети от страна на севернокорейците.
Рашките изпреварват събитията, както винаги.
Пуцай, Киме.
07:15 19.08.2026
23 Путин
До коментар #18 от "Владимир Кабаев":Имаме стратегически резвер от бензин!
Резерв има.
Бензин няма.
07:16 19.08.2026
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26 Зеле с праз
До коментар #20 от "А где свет":Простотията ходи по хората и по жълтите сайтове, които тиражират глупостите на зелето🙊
07:19 19.08.2026
27 Луди гъби
До коментар #24 от "Северно Корейските Роби":Спри наркотиците по-добре. Поне синтетиката.
07:20 19.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Квартал 95
07:21 19.08.2026
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33 Каунь
07:29 19.08.2026
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36 Шопо
07:33 19.08.2026
37 Руснаци
Коментиран от #47
07:36 19.08.2026
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41 Чингис Хан
07:39 19.08.2026
42 хахаха
07:45 19.08.2026
43 Kaлпазанин
07:46 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Кирил
Коментиран от #49
08:18 19.08.2026
49 Хмм
До коментар #48 от "Кирил":Русия има съюзник, който е готов да изпрати войници за помощ, а ние имаме ли такъв съюзник който да е готов да се бие за нас, в историята това е правила само Русия, никой друг
08:23 19.08.2026