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Доматът, който може да издържи 7 месеца у дома… Роман Рачков пред ФАКТИ

Доматът, който може да издържи 7 месеца у дома… Роман Рачков пред ФАКТИ

19 Август, 2026 13:10 2 323 26

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  • италия-
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  • климат-
  • промени

В бъдеще успешното земеделие няма да зависи само от максималния добив, а от способността на растенията да се адаптират към свят с по-малко вода и повече климатични предизвикателства, казва той

Доматът, който може да издържи 7 месеца у дома… Роман Рачков пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Климатичните промени вече не са абстрактна тема за бъдещето, а реалност, която все по-силно засяга българското земеделие. Продължителните суши, екстремните горещини и недостигът на вода поставят под натиск производителите и налагат търсенето на по-устойчиви култури. На този фон вниманието привлича един древен италиански сорт домати – Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, който може да се съхранява в домашни условия до седем месеца след беритба без хладилник. За особеностите на сорта, възможностите за отглеждането му в България и ролята на традиционните сортове като „генетична банка“ за бъдещето… Пред ФАКТИ говори агрономът Роман Рачков.

- Г-н Рачков, какви биологични особености правят този древен италиански сорт домати толкова устойчив на засушаване и високи температури в сравнение с много съвременни хибриди?
- Районът около Везувий не е лесна среда за растенията. Почвите са вулканични, често каменисти и добре дренирани. Летата са горещи и сухи, а валежите през вегетационния период са ограничени. Именно тези условия са формирали качествата на сорта през поколенията. Този древен италиански сорт домати има добре развита коренова система, която може да достига по-дълбоки почвени слоеве. Така растението има достъп до влага, която често остава недостъпна за растения с по-плитки корени. Това качество е особено важно в условията на България, където летните суши стават все по-чести. Така има по-малка загуба на вода. Плодовете и листата на сорта имат особености, които ограничават загубата на вода. Доматите са с по-дебела кожица и по-ниско съдържание на свободна вода. Тази характеристика е една от причините плодовете да се съхраняват толкова дълго след беритба. Растенията от района на Везувий са свикнали с високи летни температури и силно слънчево греене. Те притежават по-добра устойчивост към топлинен стрес в сравнение с много сортове, селекционирани при по-меки условия.

- Възможно ли е този сорт да се отглежда успешно в България и кои райони имат най-добри природни условия за това?
- Да, възможно е. Най-подходящи райони биха били:
• Тракийската низина;
• Санданско-Петричкият район;
• Струмската долина;
• районите около Хасково, Ямбол и Сливен;
• части от Дунавската равнина.


- Все по-често се говори, че старите местни сортове представляват своеобразна „генетична банка“ за бъдещето. Каква е ролята им при създаването на нови сортове, устойчиви на климатичните промени?
- През последните десетилетия селекцията често е насочена към максимален добив, еднакъв размер на плодовете и лесно транспортиране. Това има своите предимства, но понякога води до загуба на ценни качества като устойчивост към суша и адаптивност към местните условия. Традиционните сортове домати представляват своеобразна генетична библиотека. Те съдържат признаци, които могат да бъдат използвани за създаване на нови сортове, пригодени към бъдещите климатични условия. Pomodorino del Piennolo del Vesuvio е пример как селскостопанското наследство може да бъде част от решението на съвременни проблеми.

- Освен устойчивостта към суша, какви икономически предимства предлага този сорт за земеделските производители – по-дълго съхранение, по-висока добавена стойност или възможност за развитие на нишови пазари?
- Климатичните промени изискват нов подход към земеделието. Необходимо е не само да се разработват нови технологии, но и да се използват знанията, натрупани от поколения земеделци. Pomodorino del Piennolo del Vesuvio показва, че традиционните сортове могат да предложат ценни решения – по-добра устойчивост към суша, адаптация към високи температури, високо качество на продукцията и възможност за икономически устойчиво производство. За България този сорт представлява интересен пример за посоката, в която може да се развива зеленчукопроизводството – към по-устойчиви, ресурсно ефективни и висококачествени продукти, съобразени с новите климатични реалности. В бъдеще успешното земеделие няма да зависи само от максималния добив, а от способността на растенията да се адаптират към свят с по-малко вода и повече климатични предизвикателства.

- През 2026 г. сортът вече е изпитан успешно при полски условия край Велико Търново. Какви резултати показаха тези опити и какво означават те за бъдещото му внедряване у нас?
- Опитът показа, че сортът успешно може да се отглежда у нас. Какво ще засажда българският земеделски производител, зависи от личната му предприемчивост и адаптивност както към климатичните промени, така и към променящото се пазарно търсене.

- Сега селекцията често е насочена към максимален добив и транспортна устойчивост. Не губим ли по този начин ценни качества като адаптивност към суша, вкус и хранителна стойност?
- В условията на климатични промени устойчивостта става все по-важна икономическа характеристика. Сортове като Pomodorino del Piennolo del Vesuvio могат да предложат няколко важни предимства. При ограничени водни ресурси сортовете с добра адаптация към суша могат да намалят зависимостта от напояването. Дългият период на съхранение позволява продукцията да бъде реализирана постепенно, без големи загуби. Традиционните сортове с история и уникални качества са все по-търсени от потребители, ресторанти и фермерски пазари. Подобни сортове могат да се превърнат в част от местни инициативи, фермерски фестивали и кулинарни маршрути.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 0 Отговор
    Дава, то и киселото мляко вкисваше за три дни, а сега и три месеца издържа🤔

    Коментиран от #4

    13:12 19.08.2026

  • 2 Служби ли

    3 0 Отговор
    ДАНС И МВР са собственост на Република Турция - изтезават хора с ток и високи звуци, жените в системата са мюсюлмански животни!

    Коментиран от #5

    13:13 19.08.2026

  • 3 Частна Република България

    7 0 Отговор
    Идеално. Повече няма да правим буркани.

    13:18 19.08.2026

  • 4 Частна Република България

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бях забравил едно отворено ,недоядено. Бутнато навътре в хладилника. Не зная колко време. Със сигурност повече от месец. Сложил съм други нещо около него не се виждаше. Нищо му нямаше.

    13:22 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На този домат

    15 0 Отговор
    само така му казваме, иначе истинското му име е ГМО. Наздраве, да ви е сладко!

    13:27 19.08.2026

  • 7 потребител

    10 0 Отговор
    Искам на доматите да има стикер с икона като на бутилки от минерална вода и да пише ПП, ПЕ, че да знам с каква пластмаса са кръстосани.

    13:31 19.08.2026

  • 8 това е нищо

    9 0 Отговор
    Аз като купя домати от Кауфланд, то си стои като истинско цяла година. Поради пластмасовата си същност даже няма нужда от консервиране.

    13:31 19.08.2026

  • 9 Извадих ножа

    14 0 Отговор
    Домата веднага избяга

    13:37 19.08.2026

  • 10 Тази година пробвах

    5 0 Отговор
    Вече съм на "TORBAY-F 1".Ражда по много, розов, не боледува, издържа на съхранение, месест и почти без семки (Нидерландия)

    13:40 19.08.2026

  • 11 "древен италиански сорт домати"

    6 0 Отговор
    Вероятно пренесени от Южна и Централна Америка от испанските мореплаватели нали? Аман от тъпотии ей

    13:58 19.08.2026

  • 12 Може и на тенис на корт

    10 0 Отговор
    даже с него да се играе

    13:59 19.08.2026

  • 13 И как така да питам

    6 0 Отговор
    Инвазивен ГМО вид се засажда край Велико Търново ?

    14:01 19.08.2026

  • 14 Механик

    4 0 Отговор
    Миналата седмица получих поръчния 3Д-принтер- "Bambu Lab P2S Combo"
    Още не съм му задобрял, но смятам, че ако с него принтирам домати, те ще изкарват и по 15 години на стайна температура. Даже мога да ви ги направя в 4 различни цвята, както и шарени пак в 4 цвята. Имам син, жълт, чрвен и черен.
    Приемам поръчки.

    Коментиран от #21

    14:03 19.08.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    6 0 Отговор
    Ай, майкоууууууууу.... "вниманието привлича един древен италиански сорт домати – Pomodorino del "
    Ма какъв е тоя ДРЕВЕН италиански сорт бе? Малееее, що за неуки хора ни поучават?!
    ДОМАТИТЕ, тютюнът, царевицата, пиперът/чшушките са внесени от АМЕРИКА>
    Та то САЩ са на няма 250 години, вие за ДРЕВНОСТ ми говорите...
    Ахахаййййййй... майкоуууууууу!!!!

    Коментиран от #22

    14:08 19.08.2026

  • 16 Тиква

    4 0 Отговор
    Аз не издържам 7 месеца......

    14:10 19.08.2026

  • 17 Си ги заврете

    9 0 Отговор
    Новите сортове си ги заВрете у гАзот. Липсва им най-важното - вкус и аромат. За една бройка от тия шЕмети да си затрием семената за Идеал и Биволско сърце. Не са за лакоми търговци, но добре узрели направо са сладки.

    14:10 19.08.2026

  • 18 За тенис топка

    4 0 Отговор
    От тоя домат на снимката мога да си купя едно зърно да го ползвам за тенис топка.

    14:12 19.08.2026

  • 19 Ха сега де...

    5 0 Отговор
    Аз не предпочитам пластмасови топки за пинг-понг, които да ми издържат с месеци след като са откъснати от корена, а вкусни истински български домати, с познатия ми от втората половина на миналия век вкус, които може да не изтрайват на рафта или на сергията повече от два-три дни, но и не са с качества издържащи на рафт ли на транспорт, а на вкус. Не тези наши и вносни, които търговци и производители ни предлагат, които след два месеца и без да са в хладилник изглеждат като току що откъснати, но като ги опиташ на вкус и консистенция не се различават особено от пластмаса. Колкото до кореновата система за информация този сезон не съм сменял сортове, но не поливам своите домати както преди на повърхността, а съм изрязал дъната на 10 - 12 литрови пластмасови бутилки от минерална вода, заровил съм ги до ръба с гърлото надолу и отделно предварително съм пробил със свредло още толкова надолу в почвата. Поливам в седмицата веднъж или два пъти в големите жеги, като ги напълвам догоре, но реално водата попива бавно на около половин до един метър дълбочина, а не на повърхността. Така и изпаренията са много по малко, а и корените слизат надълбоко за да търсят влага, като не страдат от моментни засушавания, а са си свежи и през най горещите дни.

    14:19 19.08.2026

  • 20 ?????

    7 0 Отговор
    Уф.
    Яжте си ги тия древни италиански домати сами.
    Тва за древността отделно показва колко е умен тоя експерт.

    14:19 19.08.2026

  • 21 Господине, имайте предвид

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    че пластмасата също старее.

    Коментиран от #24

    14:42 19.08.2026

  • 22 Теоретично

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ВЕСЕЛЯК":

    италианците(или по-скоро това южно от Рим под контрола на испанските Хабсбурги) са от първите, които масово започват да използват доматите в Европа - още средата на 16в вече пишат за тях, този сорт да е от 17в примерно, ама пак няма как да се води древен. Иначе няма лошо да се популяризират различни сортове, примерно чери домати, който има слънчев балкон на апартамент и му се занимава - почти гарантирано ще си отгледа, а сортът беше масово непознат преди няма и 15 години. На някои места засушаването е сериозно, другаде температурите са много високи и наистина ти трябват такива сортове с дълбоки корени, че отгоре се изпарява за нула време. Обичам традиционните наши сортове, най-подходящи са за салата, но пък човек може да засади няколко сорта с различни характеристики.

    15:04 19.08.2026

  • 23 За да няма гниене

    1 0 Отговор
    Тва чудо трябва да е пълно със живак или разните му там отрови. Няма друг вариант

    15:22 19.08.2026

  • 24 пластмасата също старее

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Господине, имайте предвид":

    слага се флор за да е по бавно. Тефлонизация

    15:23 19.08.2026

  • 25 Журасик парк

    0 0 Отговор
    Сега остава и да развъдят стадо от древни вълнисти мамути, като този дето го намериха на дъното на Дунава.

    15:30 19.08.2026

  • 26 Лъжа е че нещо общо има

    0 0 Отговор
    И е съобразено с "новите климатични реалности" ... за всяко ГМО презентацията така започва

    15:31 19.08.2026