Само мъртвите са видели края на войната… (по Платон)

„...само мъртвите са видели края на войната.“ Тази сентенция, приписвана на Платон, никога не е звучала по-актуално. Днес към нея спокойно може да бъде добавено още едно изречение: Европейците може да не се интересуват от войната, но това не означава, че войната няма да се заинтересува от тях.
В продължение на повече от три десетилетия Европа живееше с илюзията, че историята е приключила. След падането на Берлинската стена континентът прие, че големите войни са останали в учебниците, а бъдещето принадлежи на търговията, интеграцията и общия пазар. Армиите бяха свивани, военните бюджети – орязвани, а сигурността беше поверена на НАТО и най-вече на американския чадър.
След това дойде 24 февруари 2022 година.
Войната между Русия и Украйна разби не просто европейските представи за мир. Тя разруши самата философия, върху която беше изградена следвоенна Европа. Изведнъж се оказа, че танковете отново определят граници, артилерията пренаписва дипломацията, а дроновете променят начина, по който се водят войните.
Но най-голямата заблуда не беше, че война е невъзможна.
Най-голямата заблуда беше, че Европа може да остане страничен наблюдател.
Днес европейските държави харчат стотици милиарди за превъоръжаване. Германия променя десетилетната си отбранителна политика. Полша изгражда една от най-големите армии на континента. Франция настоява за стратегическа автономия. Великобритания увеличава военните си разходи. Балтийските държави живеят с усещането, че следващата криза може да бъде на тяхната граница.
Това не е подготовка за мир.
Това е признание, че мирът вече не се приема за даденост.
Войната в Украйна показа още нещо – никой вече не печели бързо. Русия очакваше светкавична операция. Украйна разчиташе, че западната помощ ще обърне баланса за кратко време. Вместо това светът получи война на изтощение, която постепенно поглъща икономики, бюджети, политически капитали и човешки животи.
Парадоксът е, че колкото повече продължава конфликтът, толкова повече Европа става негов участник – дори без официално да воюва. Оръжията са европейски. Парите са европейски. Санкциите са европейски. Последиците също.
Някога европейските общества вярваха, че могат да изградят просперитет, без да мислят за сигурността. Днес разбират, че сигурността има цена. И тази цена расте с всеки изминал месец.
Историята никога не е била особено милостива към цивилизации, които смятат, че могат да избягат от нея. Европейският съюз дълго време вярваше, че икономиката е достатъчна, за да замени геополитиката. Русия доказа обратното.
Истинската опасност обаче не е само в украинските окопи. Тя е в постепенното разрушаване на механизмите за доверие между великите сили. Договорите за контрол над въоръженията се разпадат. Дипломатическите канали се стесняват. Ядрената реторика се нормализира. Светът все повече прилича на система, в която липсват предпазните механизми, изграждани десетилетия след Карибската криза.
А когато доверието изчезне, дори една грешка може да струва повече от цяла война. Именно затова конфликтът между Русия и Украйна не е само украински. Не е само руски. Не е дори само европейски.
Това е първата голяма война на новия многополюсен свят – свят, в който икономическите санкции, технологичното съперничество, информационните операции и военната сила действат едновременно.
Как ще завърши тази война, никой не знае.
Но вече е ясно какво приключи. Приключи илюзията, че Европа е напуснала историята. Защото войната никога не пита дали обществата са готови за нея. Тя просто идва. И когато дойде, вече няма значение дали сме се интересували от нея. Има значение само дали сме били готови. Европа се събуди, но войната – не!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #14
09:05 10.07.2026
3 Европа се ръководи
Прислугващи на чужди интереси
Вече не са фактор вече са само буферна зона
09:09 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Содом и Гомор
До коментар #4 от "000":Западна Европа гори от температури по 45 градуса.Господ си знае работата.
Коментиран от #15
09:15 10.07.2026
6 Съсши6аняци
09:31 10.07.2026
7 Съветският съюз се разпадна
Западняците си рекоха "Я, Русия пак е слаба, айде да пробваме пак, ама тоя път някой друг да ползваме"
09:34 10.07.2026
8 неизбежно е
Обединението на Германия може и да е историческа справедливост но създава една сериозна нестабилност - загуба на баланс на силите и възраждането на един гингант - самата Германия. Герамния обаче предпочита да мишкува и да играе ролята на държава средна ръка. Това няма как да продължава, защото създава вакуум и нестабилност. Или Германия ще си поеме новата роля със закъснение или ще има нов баланс и той по един или дуг начин ще отреже от германската тежест, отново. Това е като природен закон, не зависи от кефа на този или онзи.
Коментиран от #13
09:39 10.07.2026
9 Тити на Кака
Парадоксът е как авторът, който помни Платон, забравя близо 400 млрд американски пари, вкарани в това миротворие. Забравил е, че сумата по ленд-лийза, предоставена на СССР през ВСВ, по днешни цени е 160-180 млрд. Факт, който очертава размерите на миротворието. Забравил е, че с тези 160-180 млрд СССР чупи гръбнака на Германия, а днес, след над 500 млрд инвестиции, войната е патова. Че оръжията в тази война са 90% американски. Че военното командване, сателитните данни, логистиката са все американски. Че миролюбивото НАТО, дето било излязло от историята, от 1990 г. до днес примъква миролюбието си към границите на Русия. Която през 2022 реагира, понеже не си пада по този тип миролюбие.
Все особености на калинките в европейската екосистема😂😂😂
09:41 10.07.2026
10 да питам
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Всичките ти коментарчета ли са от този сорт?
50 000 са родените миналата година. вужат се средно 48к-53к.
А другата част е неизбежна след като хората родени 30-е години са 3 пъти повече от тези през 2025. И как да е иначе, като 2 000 000 млади българи са в чужбина? Това е добре познат демографски лаг на спада на населението - десертилетия след причините за този факт.
09:41 10.07.2026
11 Механик
Но ако я напишете и следващата седмица, ще ви е за първи път.
09:41 10.07.2026
12 Стоян
Коментиран от #16
09:43 10.07.2026
13 Тити на Кака
До коментар #8 от "неизбежно е":Само за протокола:
1. Нова роля без ядрени стратегически оръжия е просто старата роля в ново сценично облекло.
2. Гигант във фаза на деиндустриализация не е точно гигант. А умиращ гигант.
Коментиран от #17
09:48 10.07.2026
14 стоян
До коментар #2 от "Последния Софиянец":До 2 ком - другар казваш хазарите виновни че богатите българи имат по едно женско и второ дете не искат за да не си развалят кефа
09:52 10.07.2026
15 гори
До коментар #5 от "Содом и Гомор":ли ти аспуха
09:52 10.07.2026
16 100нке
До коментар #12 от "Стоян":фукни ма
09:54 10.07.2026
17 за протокола
До коментар #13 от "Тити на Кака":Германия след обединението беше лидер в износа на реална продукция.
Ядреният арсенал не е единственото важно нещо и леко се надценява. А и в комбинация с Франция същия е напълно достъпен. Дори конвенционалната им армия е комична, съставена по-скоро с цел политкоректност отколкото бойна адекватност. Износът им е основно под енергийна зплаха. И това също сами си го наоправиха, като решиха да ликвидират ядрени мощности и да саботиран наличните въглеводорори....
Всичко си зависи от тях все още. Не е ясно оабче дали вътрешно са способни за ролята която им е отредена след обединението, за това си прав. И в единия и другия изход ще видим трасформации, мащабни. Както казах, неизбежни са, защото сега ситемата е нестабилна.
10:02 10.07.2026