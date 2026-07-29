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Уважение към единия - раздразнение от другия?

Уважение към единия - раздразнение от другия?

29 Юли, 2026 19:56 1 147 24

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • израел-
  • иран

Всеки приятелски разговор с Доналд Тръмп е от полза за Киев, дори и да не води до осезаеми резултати

Уважение към единия - раздразнение от другия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Двама високопоставени посетители в един и същи ден: Президентът на САЩ Тръмп прие украинския президент Зеленски и премиера на Израел Нетаняху. Какво показаха тези две срещи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и украинският президент Володимир Зеленски пристигнаха във Вашингтон за погребението на американския сенатор Линдзи Греъм. Той беше яростен поддръжник както на Израел, така и на Украйна. Двамата държавни лидери използваха възможността да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит и двете срещи са били "позитивни и продуктивни”.

Отношението към Зеленски

В случая на Зеленски това звучи възможно, пише АРД. Напоследък Тръмп се държи доста по-уважително с украинския държавен глава, отколкото преди. В последните месеци двамата разговаряха многократно в кулоарите на различни международни срещи. Срещата в Белия дом се проведе при затворени врати и е продължила около час.

Всеки приятелски разговор с Доналд Тръмп е от полза за Киев, дори и да не води до осезаеми резултати, смята Александър Краев, експерт по външна политика в центъра за анализи "Украинска призма”. Според него президентът на САЩ в момента е настроен значително по-положително към Украйна, отколкото преди, тъй като вижда в това полза за себе си. "Русия продължава да саботира преговорите и прави всичко възможно, за да не се ангажира с нормална дипломация. А Украйна прави всичко възможно, за да изчерпи Русия средствата и потенциала си за война и да я принуди да седне на масата за преговори”, заяви Краев пред ДВ.

Лиценз за "Пейтриът” и санкции срещу Русия

След разговора с Тръмп Зеленски написа в профила си в Х, че дискусията е била най-вече фокусирана около украинската противовъздушна отбрана. "С президента обсъдихме лиценз за произвеждане на ракетите прехващачи за "Пейтриът” и други неща, които могат да са ни полезни”, написа Зеленски. Освен това са обсъдени и дипломатическите пътища за прекратяване на войната, отбелязва АРД. По-късно в интервю за Fox News Зеленски заяви, че Тръмп му е обещал дългоочаквания лиценз за ракетите за "Пейтриът”. Това е единствената ефективна защита на Украйна срещу руските балистични ракети, а още през пролетта Зеленски каза, че Киев почти е изразходвал запасите си. В интервюто си за американската медия Зеленски заяви, че Русия понася все по-големи загуби във войната, но Путин въпреки това не желае да я прекрати. "Инициативата вече не е в ръцете на Путин”, коментира украинския президент.

Друга победа за Украйна от посещението в САЩ: Камарата на представителите на САЩ отдавна обсъжда и нов санкционен пакет срещу Русия - нещо, за което покойният Линдзи Греъм се бореше до смъртта си. Сега сенаторите явно са постигнали споразумение за новите санкции, които ще носят името на Греъм в негова памет, пише АРД.

Става дума за санкции най-вече срещу износа на природен газ и петрол - основен източник на приходи за военната машина на Русия. Така президентът на САЩ ще наложи санкции на петте най-големи купувача на руска енергия, както и на петте държави, които най-много помагат на Москва да заобикаля санкциите. Това навярно ще обтегне отношенията на САЩ с Китай и Индия, отбелязва германската обществена медия. Очаква се санкционният пакет да бъде приет от Сената още до края на тази седмица. Камарата на представителите обаче е в лятна почивка, така че навярно новите санкции ще влязат в сила чак през септември.

Срещата с Нетаняху може би не е била толкова ползотворна

Разговорът на Доналд Тръмп с Бенямин Нетаняху също се очакваше с нетърпение. Двамата се срещнаха в САЩ за първи път от началото на съвместната им война в Иран. "Това бе един от най-добрите разговори, които съм водил с американския президент - нашия приятел Доналд Тръмп” и добави, че двамата споделяли позицията, че Иран никога не трябва да има възможност да разработва ядрени оръжия.

В последно време обаче се говори за неразбирателство между двамата лидери. Основният конфликт е свързан явно с факта, че Израел иска да продължи войната срещу Иран, а Тръмп иска да намери дипломатическо решение, пише АРД. Малко преди продължилата около 90 минути среща с Нетаняху, американският президент потвърди позицията си. В интервю за Fox News той говори за войната в Иран и остави впечатлението, че Нетаняху го притиска да не я прекратява. На въпрос дали ще обсъждат предполагаемото ядрено съоръжение в т.нар. Планина Пикакс, Тръмп отговори: "Няма нужда Биби да ми казва. Биби ми говори за това, защото иска да продължим”.

Нетаняху изглежда настоява за още удари срещу Иран

Израелският телевизионен канал N12 съобщи, че премиерът на страната смята да представи пред Доналд Тръмп разузнавателна информация за предполагаемите опити на Иран да възстанови военните си възможности, включително плановете на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей да разработи ядрено оръжие. Техеран от години отрича тези обвинения.

Предполага се, че Нетаняху е поискал от Тръмп одобрение Израел да възобнови атаките си срещу Иран, пише АРД. За израелския премиер е ключово да демонстрира близост със САЩ преди парламентарните избори, които предстоят в Израел през есента. Тръмп обаче заяви в интервюто си за Fox News, че предпочита да постигне споразумение с Иран и дори каза, че това би било и желанието и на покойния Линдзи Греъм.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    5 25 Отговор
    РФ се разпада и това е много добре за България.

    Коментиран от #5

    19:58 29.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Тръмп говори с Зеленски половин час а с Нетаняху два часа.

    19:58 29.07.2026

  • 3 Пич

    16 3 Отговор
    Точното е - огромна досада!!! Тръмп не понася просяка, който няма никаква работа в САЩ, но го е шубе да стои в Украйна!!!
    Добре че други ще се погрижат за него, за да загине като герой!!!

    19:58 29.07.2026

  • 4 Тези

    18 3 Отговор
    двамата са на последно турне. Скоро мача приключва за наркомана. Доналд ДЪК са го гепили за камбаните, и може скоро да играе казачок.

    19:59 29.07.2026

  • 5 Твоя

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Мордор са го разцъфтели като майска роза!

    19:59 29.07.2026

  • 6 Пусин е най-жалкия цар на московия

    4 22 Отговор
    Пуся 3-ри ден звъни на Тръмпича, но перчама не иска да го чува .
    Никой не харесва губещите страхливци.

    Коментиран от #8

    20:00 29.07.2026

  • 7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 19 Отговор
    Зеленски отиде на посещение при дядо Дончо. Този път с няколко тестета. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #19

    20:02 29.07.2026

  • 8 Значии...

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пусин е най-жалкия цар на московия":

    И тебе никой не те харесва!

    20:04 29.07.2026

  • 9 Клоуна пусин 🤡💩

    5 6 Отговор
    Знаете ли какви са били последните мисли на мустакатия художник в бункера, преди да се гътне?
    "С какво ще се занимаваме, когато свърши тази война?"

    Коментиран от #12

    20:04 29.07.2026

  • 10 Марш

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Да помагаш на братята си! Защо се криеш като шушумига тук?

    Коментиран от #13

    20:05 29.07.2026

  • 11 Дзак

    7 0 Отговор
    И двамата си тръгват с обещания!

    20:08 29.07.2026

  • 12 Твоите

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Са - какво ще смуча, когато този свърши!

    20:11 29.07.2026

  • 13 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Марш":

    те са това !

    20:11 29.07.2026

  • 14 ?????

    10 1 Отговор
    Уф.
    Съдейки по постното интервю на Зеленски след срещата с Тръмп където той разправяше за лиценза на Патриотите и бъдещото им производство в Украйна(дотогава я камилата, я камиларя. А и тва си е повторение на спича му от срещата на НАТО в Турция.) и никаква друга конкретика освен евентуалното посещение на Уиткоф и Кушнър в Киев приповдигнатия тон на Дойче Велле е повече пожелателен отколкото реален.
    Всъщност тва не е нищо ново.
    Ние тук си ги знаем.

    20:13 29.07.2026

  • 15 Империята отвръща на удара

    3 0 Отговор
    Нещо паветниците се разбегАха?!

    20:15 29.07.2026

  • 16 ежко

    7 1 Отговор
    САЩ ще купят, ползват и продадат Украйна, а нека украинците се бият в гърдите колко са велики!Според Тръмп парите дадени на Украйна трябва да се върнат по един или друг начин.Това не било подарък, не помните ли?

    20:16 29.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Тези и тримата когато и да ги провесят няма да е късно ,даже ще е доста закъсняло ,и за да не бъдем жестоко с главите надолу

    20:18 29.07.2026

  • 18 Току що по БНТ казаха:

    0 5 Отговор
    Американският Сенат каза: " Америка застава твърдо зад Украйна! Русия губи войната"!
    Само нашите русодебили още не са разбрали!

    20:26 29.07.2026

  • 19 Отивай

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    на фронта и се бии за твоите братя!!!!!

    20:35 29.07.2026

  • 20 Идвамата

    1 0 Отговор
    Гоебат-затва е раздразнен....

    20:39 29.07.2026

  • 21 Странно

    1 0 Отговор
    Нали има телефони и видео връзки,що се харчат пари да се ходи от една държава в друга,

    20:48 29.07.2026

  • 22 Хазара путин

    1 0 Отговор
    Впериод руски роби,до последния руснак

    20:49 29.07.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор
    Който е играл по свирката на хазари, хаир не е видял.
    И това не е просто сентенция. Историята го доказва с факти.
    Жалко за щатите, някога бяха велика страна.
    Страната на смелите и свободните.

    20:51 29.07.2026

  • 24 Тургенев

    1 0 Отговор
    Диво варварско племе сме хазарите русия,цял живот долу се търкаляме в калта

    20:56 29.07.2026