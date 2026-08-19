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Как Северна Корея разцъфтя покрай военната помощ за Русия
  Тема: Украйна

Как Северна Корея разцъфтя покрай военната помощ за Русия

19 Август, 2026 17:23 1 144 27

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • русия-
  • владимир путин

Както по съветско време двустранната търговия тече предимно на принципа на бартера: срещу мунициите, оръжията и войниците Северна Корея получава от Москва суров петрол и нефтени продукти, зърнени храни и военни технологии

Как Северна Корея разцъфтя покрай военната помощ за Русия - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

До 14 милиарда долара е донесла на Северна Корея военната подкрепа за Русия. Диктаторът Ким Чен Ун използва тези средства за укрепване на властта си, но също и за модернизиране на страната.

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След като години наред сателитните снимки показваха как нощем в Северна Корея почти нищо не свети заради недостига на ток, през последните шест години се вижда голяма промяна: осветените площи в центъра на Пхенян са се удвоили, а интензивността на осветлението е нараснала три пъти.

Информационният портал NK News вижда в това доказателство, че режимът е превърнал в свой приоритет осветлението на улиците и сградите в центъра на столицата, за да изтъкне постиженията си. През 2021 държавният ръководител Ким Чен Ун обяви, че в Пхенян ще бъдат построени 50 000 нови жилища. Този план вече е в действие, вдигат се блокове по 40 етажа.

"Най-големият икономически успех"

Новите небостъргачи не са единственият признак за нарасналото благосъстояние на Северна Корея. Както разказват очевидци, Пхенян изглежда по-модерен - с много вносни коли, включително електромобили от Китай, приложения в смартфоните за плащания с QR-кодове и възможности за поръчване на такси, както и търговски центрове със западна мода и козметични марки.

Освен това режимът приключи строителството в Пхенян на най-голямата болница в страната и на оранжерия с големината на Сентръл парк в Ню Йорк. През 2025 година на източното крайбрежие бе открит петкилометров морски курорт за 20 000 гости. През юни „Уолстрийт Джърнъл" определи Северна Корея като „най-големия икономически успех в света".

Изгодните военни сделки с Русия

Диктатурата финансира внезапния подем най-вече чрез високите приходи от участието в руската война срещу Украйна. По данни на южнокорейския Институт за национална стратегия за сигурност от март Северна Корея е спечелила между 7,7 и 14,4 милиарда долара от продажбите на оръжие на Москва и от изпращането на войски. „Блумбърг" на свой ред преценява, че военната подкрепа за Русия между 2022 и 2025 година е донесла на Пхенян над 14 милиарда долара.

Други осем милиарда са постъпили от търговията с Китай, изпращането на севернокорейски работници в чужбина, от износ и от киберпрестъпност. При най-голямата в световен мащаб атака срещу платформата Bybit през февруари 2025 година например се предполага, че севернокорейските хакери са прибрали 1,5 милиарда долара в „Ethereum" - мрежа със собствена виртуална валута. За сравнение: миналата година БВП на Северна Корея е бил 27 милиарда долара.

Ким: "Всичко се промени"

Новата роля на владетеля Ким като поддръжник на Русия му донесе повече политическо значение и военна сила, което се видя при пускането на вода на два разрушителя с водоизместимост от 5000 тона. През 15-годишното си управление автократът никога не е разполагал с такова влияние и с такива средства.

Обратът е забележителен: по време на пандемията Ким загуби тежест и в началото на 2021 година със сълзи на очи призна на конгреса на своята партия, че „почти всички икономически фактори са останали под очакванията". На следващия конгрес пет години по-късно той тържествуваше и каза: „Всичко се е променило из основи".

Благодарение на партньорството с Русия Северна Корея загуби статута си на парий в световната политика и преодоля своята изолация. Руският президент Владимир Путин посети Ким в Пхенян през юни 2024 година, китайският лидер Си Дзинпин на свой ред пристигна през юни т.г., три месеца след беларуския диктатор Александър Лукашенко. Ким взе участие наред със Си и Путин в тържествата за 80-ата годишнина от края на Втората световна война в Пекин през септември 2025 година.

Приходи носи и изпращането на войници

Не е известно чия е била идеята за използването на огромните запаси от муниции на Северна Корея за войната на Русия срещу Украйна

- дали на Русия или на Северна Корея. Но по данни от украински източници между 2024 и 2025 година Северна Корея е осигурила половината от нужните на Русия муниции за фронта, както и самоходни оръдия, многоцелеви ракетни установки и балистични ракети. В момента, пак по украински сведения, Северна Корея планира да прехвърли в Русия ракетна част с 90 войници, шест пускови установки и до 120 ракети за войната срещу Украйна.

Между 16 000 и 22 000 севернокорейски войници вече оказаха съдействие на Русия, атакуваѝки Украйна откъм Курск и разчиствайки след това района от мините. По данни на украинския президент Володимир Зеленски сега Ким иска да разположи в Русия още между 30 000 и 50 000 войници. Това носи много добри приходи: смята се, че Ким получава по 2800 долара месечно за войник, 3000 за офицер и за всеки паднал боец между 6000 и 10 000 долара.

Както по съветско време двустранната търговия тече предимно на принципа на бартера: срещу мунициите, оръжията и войниците Северна Корея получава от Москва суров петрол и нефтени продукти, зърнени храни и военни технологии.

Не всички се радват на благополучието

Подемът в Северна Корея обаче остава невидим за широки части от населението, казват експерти. Растящите цени на храните и обезценяването на местната парична единица засягат много от по-бедните домакинства, които нямат достъп до валута. В редица семейства сега трябва да работят и жените, за да се поддържа жизненият стандарт.

През пролетта на 2024 година Ким обяви програма за развитие на регионите извън столицата - с мащабни намерения за строителството на модерни фабрики и реализацията на 200 индустриални проекта. Повечето от тях обаче няма да се осъществят, казва експертът по Северна Корея Андрей Ланков, професор в университета „Кукмин" в Сеул. „Причината е, че фабриките не само не разполагат с инфраструктура, но и не са осигурени механизми за доставките на ток, суровини и резервни части."


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    12 22 Отговор
    Разцъфтя и пак става бедна. Русия залязва също.

    Коментиран от #4

    17:25 19.08.2026

  • 2 Про100 💪👑💯

    11 22 Отговор
    Надали Русия ще надделее тази криза? Северна Корея строи небостъргачи, но с помощта от Китай, а пък Русия - заради своите ресурси. Утре вдругиден ресурсите се изчерпват и ще стане още по-зле. Украйна пък дори е много мощна икономика от руската.

    Коментиран от #14

    17:27 19.08.2026

  • 3 жик так

    19 15 Отговор
    Западните анализатори са пълни смешници .
    Продължават да мислят че в Северна Корея още пасат динозаври по поляните . Че там нищо не може да се развива .
    Колко години са им промивали мозъците .

    17:32 19.08.2026

  • 4 Дако

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    То щото ти много забогатя .

    17:33 19.08.2026

  • 5 DW - Пропаганден машинен

    14 8 Отговор
    Да да те Дойче Зелките са ходили в СК и знаят всичко от първа ръка, лично Ким ги е развеждал!? Измислят си халюцинират повече от американски АИ и видиш ли били гледали през една тръба от сателите!? Но важното е да се хpaчи по СК и Русия иначе няма да има какво да ядат тия едноклетъчни от DW!

    17:37 19.08.2026

  • 6 Анонимен

    9 6 Отговор
    Севернокорейците са пичове!

    17:38 19.08.2026

  • 7 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Успехите на Северна Корея, видими естествено най вече в столицата, се дължат на трудолюбието на корейците. Точно обратното на затъналата в отпадъци и срутващи се исторически сгради Хавана.

    17:38 19.08.2026

  • 8 мдааааа

    6 4 Отговор
    Разцъфтя , че даже и върза ...

    17:42 19.08.2026

  • 9 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Потърсете статията в Дойче велле, там има и снимки, които си струва да се видят.

    17:45 19.08.2026

  • 10 Ами

    13 4 Отговор
    Приятелите на Русия с приходи, неприятелите с разходи.
    Какво да се прави ... Такъв е живота.
    Каквито са ти приятелите, такова ти е и салдото :)

    17:46 19.08.2026

  • 11 Сега вече

    6 4 Отговор
    оризарите ще опитат сладолед "Ескимо" и водка "Столичная".

    17:50 19.08.2026

  • 12 1678

    5 2 Отговор
    Супер ,радвам се а горката Германия е пред фалит с 1,трлн евро дълг

    17:56 19.08.2026

  • 13 Великата матушка опря до клоуна Ким

    5 7 Отговор
    за ракети и войници!

    Коментиран от #20

    17:57 19.08.2026

  • 14 56788

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Про100 💪👑💯":

    Ти си гения на света

    17:58 19.08.2026

  • 15 Тоя дебил дето не харесва DW, пак цафна

    4 2 Отговор
    и всеки ден го чете!

    17:59 19.08.2026

  • 16 Порно

    6 1 Отговор
    Миналата седмица уж бяха 24 милиарда, и то лично за Кимчо?

    18:00 19.08.2026

  • 17 Механик

    3 2 Отговор
    Оффф, дойчевелеви работи.
    Що бе, завиждате ли на Корея? Ами ако вие бяхте помогнали на Русия, можеше и вие да с печелите вместо Фолксваген, Сименс и пр. да си продават заводите и да съкращават хиляди хора.

    18:22 19.08.2026

  • 18 Копейко

    4 0 Отговор
    Да отиваме там ли ,че тука тьотя нищо не плаща

    Коментиран от #27

    18:30 19.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    0 3 Отговор
    Аз ми е по интересно ,еврейското зеле да ни светне как Европа великона@@@@ и фащ се разпадат от собтвената си алчност и омраза

    Коментиран от #26

    18:36 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 КОЙТО БАЧКА С ИПЕРИЯТА ПИЧЕЛИ

    0 2 Отговор
    КОЙТО НЕ БАЧКА С НЕЯ ПОТЪВА БЕЗСЛАВНО ОГЛОЗГВАН ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ ЗВЯР...

    18:41 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ким Чю

    3 0 Отговор
    Как пък една копейка от България не дойде в Севрна Корея

    18:49 19.08.2026

  • 24 Комунистически пасквил

    2 0 Отговор
    Там е и най големия стадион в света но ,не се използва

    18:49 19.08.2026

  • 25 Факт

    1 0 Отговор
    Така са цъфнали и вързали ,че там народа пасе трева като добитък,няма кво да ядът

    18:51 19.08.2026

  • 26 Защо си

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Kaлпазанин":

    Толкова про100 парче ,че не замина за северно корейския рай

    18:51 19.08.2026

  • 27 Северно Копей

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейко":

    Ела ела ,да видиш голо дуп....е как зелена трева пасе

    18:53 19.08.2026