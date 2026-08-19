Как Северна Корея разцъфтя покрай военната помощ за Русия

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До 14 милиарда долара е донесла на Северна Корея военната подкрепа за Русия. Диктаторът Ким Чен Ун използва тези средства за укрепване на властта си, но също и за модернизиране на страната.

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След като години наред сателитните снимки показваха как нощем в Северна Корея почти нищо не свети заради недостига на ток, през последните шест години се вижда голяма промяна: осветените площи в центъра на Пхенян са се удвоили, а интензивността на осветлението е нараснала три пъти.

Информационният портал NK News вижда в това доказателство, че режимът е превърнал в свой приоритет осветлението на улиците и сградите в центъра на столицата, за да изтъкне постиженията си. През 2021 държавният ръководител Ким Чен Ун обяви, че в Пхенян ще бъдат построени 50 000 нови жилища. Този план вече е в действие, вдигат се блокове по 40 етажа.

"Най-големият икономически успех"

Новите небостъргачи не са единственият признак за нарасналото благосъстояние на Северна Корея. Както разказват очевидци, Пхенян изглежда по-модерен - с много вносни коли, включително електромобили от Китай, приложения в смартфоните за плащания с QR-кодове и възможности за поръчване на такси, както и търговски центрове със западна мода и козметични марки.

Освен това режимът приключи строителството в Пхенян на най-голямата болница в страната и на оранжерия с големината на Сентръл парк в Ню Йорк. През 2025 година на източното крайбрежие бе открит петкилометров морски курорт за 20 000 гости. През юни „Уолстрийт Джърнъл" определи Северна Корея като „най-големия икономически успех в света".

Изгодните военни сделки с Русия

Диктатурата финансира внезапния подем най-вече чрез високите приходи от участието в руската война срещу Украйна. По данни на южнокорейския Институт за национална стратегия за сигурност от март Северна Корея е спечелила между 7,7 и 14,4 милиарда долара от продажбите на оръжие на Москва и от изпращането на войски. „Блумбърг" на свой ред преценява, че военната подкрепа за Русия между 2022 и 2025 година е донесла на Пхенян над 14 милиарда долара.

Други осем милиарда са постъпили от търговията с Китай, изпращането на севернокорейски работници в чужбина, от износ и от киберпрестъпност. При най-голямата в световен мащаб атака срещу платформата Bybit през февруари 2025 година например се предполага, че севернокорейските хакери са прибрали 1,5 милиарда долара в „Ethereum" - мрежа със собствена виртуална валута. За сравнение: миналата година БВП на Северна Корея е бил 27 милиарда долара.

Ким: "Всичко се промени"

Новата роля на владетеля Ким като поддръжник на Русия му донесе повече политическо значение и военна сила, което се видя при пускането на вода на два разрушителя с водоизместимост от 5000 тона. През 15-годишното си управление автократът никога не е разполагал с такова влияние и с такива средства.

Обратът е забележителен: по време на пандемията Ким загуби тежест и в началото на 2021 година със сълзи на очи призна на конгреса на своята партия, че „почти всички икономически фактори са останали под очакванията". На следващия конгрес пет години по-късно той тържествуваше и каза: „Всичко се е променило из основи".

Благодарение на партньорството с Русия Северна Корея загуби статута си на парий в световната политика и преодоля своята изолация. Руският президент Владимир Путин посети Ким в Пхенян през юни 2024 година, китайският лидер Си Дзинпин на свой ред пристигна през юни т.г., три месеца след беларуския диктатор Александър Лукашенко. Ким взе участие наред със Си и Путин в тържествата за 80-ата годишнина от края на Втората световна война в Пекин през септември 2025 година.

Приходи носи и изпращането на войници

Не е известно чия е била идеята за използването на огромните запаси от муниции на Северна Корея за войната на Русия срещу Украйна

- дали на Русия или на Северна Корея. Но по данни от украински източници между 2024 и 2025 година Северна Корея е осигурила половината от нужните на Русия муниции за фронта, както и самоходни оръдия, многоцелеви ракетни установки и балистични ракети. В момента, пак по украински сведения, Северна Корея планира да прехвърли в Русия ракетна част с 90 войници, шест пускови установки и до 120 ракети за войната срещу Украйна.

Между 16 000 и 22 000 севернокорейски войници вече оказаха съдействие на Русия, атакуваѝки Украйна откъм Курск и разчиствайки след това района от мините. По данни на украинския президент Володимир Зеленски сега Ким иска да разположи в Русия още между 30 000 и 50 000 войници. Това носи много добри приходи: смята се, че Ким получава по 2800 долара месечно за войник, 3000 за офицер и за всеки паднал боец между 6000 и 10 000 долара.

Както по съветско време двустранната търговия тече предимно на принципа на бартера: срещу мунициите, оръжията и войниците Северна Корея получава от Москва суров петрол и нефтени продукти, зърнени храни и военни технологии.

Не всички се радват на благополучието

Подемът в Северна Корея обаче остава невидим за широки части от населението, казват експерти. Растящите цени на храните и обезценяването на местната парична единица засягат много от по-бедните домакинства, които нямат достъп до валута. В редица семейства сега трябва да работят и жените, за да се поддържа жизненият стандарт.

През пролетта на 2024 година Ким обяви програма за развитие на регионите извън столицата - с мащабни намерения за строителството на модерни фабрики и реализацията на 200 индустриални проекта. Повечето от тях обаче няма да се осъществят, казва експертът по Северна Корея Андрей Ланков, професор в университета „Кукмин" в Сеул. „Причината е, че фабриките не само не разполагат с инфраструктура, но и не са осигурени механизми за доставките на ток, суровини и резервни части."