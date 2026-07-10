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Путин се готви за мащабна мобилизация, Русия предприе драматичен ход заради кризата с горивата
  Тема: Украйна

Путин се готви за мащабна мобилизация, Русия предприе драматичен ход заради кризата с горивата

10 Юли, 2026 18:26 3 004 165

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • война-
  • петър павел-
  • горива-
  • бензин

Украинските удари по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в окупирания Крим

Путин се готви за мащабна мобилизация, Русия предприе драматичен ход заради кризата с горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин скоро може да нареди мащабна мобилизация в армията, предаде The Telegraph, позовавайки се на изявление на чешкия президент Петър Павел.

Според него Украйна има прозорец от „2 месеца” за мирни преговори, в противен случай на фронта може да се случи нова ескалация на войната. Според Павел след изборите в Русия на 20 септември Путин може да заповяда нова мобилизация на военнослужещи.

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Петър Павел смята, че руският президент не би рискувал обявяване на мобилизация преди парламентарните избори, но след това няма да има пречка за подобен ход.

Русия има вътрешни проблеми и руското общество все повече негодува от войната. Украйна продължава да нанася удари по руска територия, поразявайки петролни рафинерии. Киев нанесе удари и по цели в столицата Москва.

С нарастващия натиск върху Русия, Петър Павел смята, че Кремъл може би се готви да „обяви мобилизация“. Той добави, че руският лидер може да се сблъска с все по-голяма трудност да „запази спокойствие у дома“, тъй като натискът върху Русия нараства. Той смята, че продължителните украински атаки дълбоко в руска територия биха „създали условия, при които Русия ще бъде по-склонна да преговаря“.

Мнозинството руснаци смятат, че икономическите условия във федерацията са се влошили. След инвазията Москва харчи пари предимно за отбрана за сметка на своите граждани, които все по-често се оказват неспособни да си позволят основни стоки.

Британското издание Express пише, че паникьосаният Путин е направил драматичен ход на фона на хроничната горивна криза.

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.

В много региони на страната шофьорите се сблъскват с часове дълги опашки за зареждане с гориво. Новак призна, че ситуацията остава сложна и „е ясно, че настоящата ситуация на бензиностанциите предизвиква безпокойство сред обществеността”.

Украинските удари по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г.

Източници разкриха, че Русия е започнала да внася бензин от Индия в отчаян опит да задоволи търсенето. Съобщава се също, че правителството води преговори с други страни, включително Казахстан, за закупуване на гориво. Новата забрана за износ от Русия ще бъде в сила до 31 юли.

Украйна заяви, че целенасочените ѝ атаки срещу руски горивни съоръжения са предназначени да ограничат способността на Русия да води война срещу нея и да принудят Москва да започне мирни преговори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    33 39 Отговор
    да се свети името му на императора ПУТИН

    Коментиран от #60, #63, #137, #165

    18:27 10.07.2026

  • 2 станете прави като му поменавате името

    41 38 Отговор
    цар над всички царе, негово величество ВЛАДИМИР ПУТИН

    Коментиран от #93

    18:28 10.07.2026

  • 3 само питам

    50 22 Отговор
    марчее, простаПАТКО имат ли вече яйца руснаци та ма?

    Коментиран от #52

    18:29 10.07.2026

  • 4 Баро Киро

    44 38 Отговор
    Обяви ли масова задължителна мобилизация,дирекно ще му падне тиквата от собствените "братя"...ако разбира се преди това не го довърши кризата с горивата! Тогава Митрофаница ще я изпратим с шутове от България!!!!!

    Коментиран от #16, #90

    18:29 10.07.2026

  • 5 Сатана Z

    33 36 Отговор
    Ще има плаче майката
    "Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, С проклятою ордой"

    Коментиран от #47

    18:29 10.07.2026

  • 6 оня с коня

    38 20 Отговор
    марче, падаха едни перални без чипове и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    18:30 10.07.2026

  • 7 ?????

    22 14 Отговор
    Уф.
    Аз помислих че е нещо по-свежо, а то бил пак Петър Павел.

    18:30 10.07.2026

  • 8 Българин

    30 31 Отговор
    Явно всичките 200 хиляди копейки, дето от България отидоха да се борят за Руский мир не са достатъчни. Трябва още вата!

    Коментиран от #11

    18:30 10.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 15 Отговор
    повече няма да пиша коментари за галя от козяк днес ми направи запор на тролксата заплата

    срам ме е че съм писал толкова глупости срещу русия нашата освободителка, признавам си го

    признат грях не е грях

    Коментиран от #136

    18:31 10.07.2026

  • 10 Руски

    26 17 Отговор
    уроди,свършени сте,свършенииии!

    Коментиран от #14

    18:32 10.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 23 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    стягай куфара момче и заминавай да защитаваш бандерите и наркоманията

    Коментиран от #19

    18:32 10.07.2026

  • 12 Многоходовото

    25 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:32 10.07.2026

  • 13 Отец Дионисий

    21 20 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    18:32 10.07.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор

    До коментар #10 от "Руски":

    ти от наще ли си? галя плати ли ви обещаното където плюехме по русия?

    мене ме отрязала щото

    18:33 10.07.2026

  • 15 касата

    18 13 Отговор
    добре ще е да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    18:33 10.07.2026

  • 16 Тити на Кака

    26 26 Отговор

    До коментар #4 от "Баро Киро":

    Да плашиш руснаци с мобилизация е все едно да плашиш питбул с щафета шпеков салам, умниче!
    Големият проблем на Путин в тази война не са розовите понита от гей-миролюбивите клубове, а милионите руски мъже, които настояват " да се вдигнем и да заличим тия гниди".
    Руски свят, руски манталитет, свиквай, поничке😂😂😂

    Коментиран от #18, #20, #26, #83

    18:34 10.07.2026

  • 17 Бай Ганьо

    21 17 Отговор
    Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата е вече бита карта

    Коментиран от #24, #28, #39

    18:34 10.07.2026

  • 18 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    23 12 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Ние и другаря Путин сме от един отбор 😘

    18:35 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Искаш ли да ти го бутна малко?Или ще ми направиш един Ду Хаст?

    Коментиран от #152

    18:36 10.07.2026

  • 21 Поразени руски кораби за 4 дни.

    19 12 Отговор
    06.07.26 - 2 танкера

    "Капитан Бармин"
    "Санар-3"

    07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):

    "Венера-3"
    "Санар-1"
    "Санар-17"
    "Климена"
    "Тети"
    "Алексей Саврасов"
    "Пенелопа"
    "Иван Черемисинов"
    товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
    ферибот "SKS One" (Керч)

    08.07.26 - 9 кораба:

    танкер "Ефросиня В"
    танкер "Мария"
    танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
    танкер "Санар-4"
    танкер "Климена" (повторен удар с щети)
    товарен кораб "Донстар"
    товарен кораб "Владимир" Яригин"
    товарен кораб "Феофан Шохирев"
    товарен кораб "Евгения З"

    09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):

    танкер "Челси-6" (руски флаг)
    танкер "Аура" (руски флаг)
    танкер "Сонар-1" (руски флаг)
    танкер "Иля Репин" (руски флаг)
    "Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
    танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
    влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
    танкер "Венера-3" (руски флаг)
    танкер "Пенелопа" (руски флаг)
    метриките на още 5 кораба се уточняват.

    Коментиран от #144

    18:36 10.07.2026

  • 22 тука има, тука нема...

    13 13 Отговор
    Това вече е началото на края на РФ. Следват вътрешни размирици и след тях никой не е в състояние да предвиди какво предстои.

    18:36 10.07.2026

  • 23 Мишел

    19 17 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #34

    18:37 10.07.2026

  • 24 На български език се пише

    6 14 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ганьо":

    "КремълскиЯТ ..."

    18:37 10.07.2026

  • 25 име

    12 14 Отговор
    Пета година слушаме за мащабната мобилизация в Русия, която не се случва. А междувременно, миналото лято хунтата в Бандреситан увеличи броя на буцифицираните от 30 на 34 хиляди на месец, а таргета е 40 хиляди.

    Коментиран от #36

    18:37 10.07.2026

  • 26 Касата

    18 19 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #30

    18:38 10.07.2026

  • 27 Ха ХаХа

    9 11 Отговор
    ЕЛЕМЕНТАРНА
    ПРОПАГАНДА

    18:38 10.07.2026

  • 28 И да се знае❗❗❗

    15 13 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ганьо":

    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. И на Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    Коментиран от #43

    18:38 10.07.2026

  • 29 Тръмп се усети

    21 10 Отговор
    Тръмп публично каза на Зеленски да удря по Кочистан все по-надълбоко.

    Коментиран от #37

    18:38 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Клоzет

    12 4 Отговор
    Да праща всички на фронта
    Трябва пушещи Мясо

    18:39 10.07.2026

  • 32 оня с коня

    7 10 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    виждате ми се наведен със яко разствотени бузки добре намазан с грес и чакаш да те обладае някой евроджендърр

    Коментиран от #59

    18:39 10.07.2026

  • 33 Пиночет

    14 7 Отговор
    Кога товарим копейките за източният фронт?

    18:40 10.07.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 15 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Мдааамммм, прав е Зелебобосът, Украйна постигна равновесие от типа 1000:30 с Русия.
    А в Константиновка е още по-добре.
    2500:10.
    Но рекордът все пак беше в Курска област!
    56 000: 1200. От руските 1200, 1100 бяха баби и дядовци селяни, останали да си гледат животните въпреки настояванията на военните да се евакуират.
    Е, останаха.
    И никой жив не оставиха.
    А украинците се похвалиха с тази голяма победа.
    Военно ежедневие, какво да го правиш. Бусификацията си тече, хазарянинът ежедневно се пъчи с победи.
    Това е положението!

    Коментиран от #142

    18:41 10.07.2026

  • 35 Митрофанова

    18 10 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #41, #44

    18:41 10.07.2026

  • 36 Ол1гофрен,

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Източник?

    18:41 10.07.2026

  • 37 Ха ХаХа

    11 15 Отговор

    До коментар #29 от "Тръмп се усети":

    В Кийиф няма ток, вода ,за Интернет не говорим.
    Градът и некъпаните укри миришат на умрели лебеди

    Коментиран от #40

    18:41 10.07.2026

  • 38 ха ха хаааа

    8 6 Отговор
    И тука руснята изригна ...😀

    18:42 10.07.2026

  • 39 Това е безспорен

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Ганьо":

    Факт.

    18:42 10.07.2026

  • 40 Аха

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Като майкккка ти.

    Коментиран от #50

    18:43 10.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай Хой

    5 4 Отговор
    До коментар 8 от "Българин" Стой си в Столипиново г-н ИНДОБЪЛГАРИН и не пиши простотии !!!

    18:43 10.07.2026

  • 43 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    15 5 Отговор

    До коментар #28 от "И да се знае❗❗❗":

    Снощи пак останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    18:43 10.07.2026

  • 44 Пепи Волгата

    15 2 Отговор

    До коментар #35 от "Митрофанова":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    18:44 10.07.2026

  • 45 Когато фактите говорят

    15 7 Отговор
    Русия ще стане територия с планова икономика и купони за хляб и салам. И водка и захар. Слушайте батко си. Росия няма да има бунтове. Ще стане, като през 1930 година. Сега бензина е некачествен и струва 200 рубли литъра. По пътищата ще се появят много коне с каруци за предвижване. Тока и бензина ще бъде лукс.

    Коментиран от #157

    18:44 10.07.2026

  • 46 Да облича камофлажа

    9 3 Отговор
    и на първа линия!

    Коментиран от #53

    18:44 10.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Руснаците имат

    17 10 Отговор
    тежка съдба. Цял живот робство, съветска идеология, пропаганда, забрани и цензура и накрая жертване в името на диктатора. Това не е живот, а съществуване. Тъжно.

    Коментиран от #56, #162

    18:45 10.07.2026

  • 49 Zaxaрова

    14 5 Отговор
    Нашият позор го няма никъде!

    18:45 10.07.2026

  • 50 Пране е колегата

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "Аха":

    Има украински видеа.
    С бъчонки и кон карат вода, защото бензин и дизел няма въобще и за никакви пари не можеш да ги купиш

    18:45 10.07.2026

  • 51 Пиночет

    12 6 Отговор
    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл

    18:46 10.07.2026

  • 52 да питам

    14 9 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    18:46 10.07.2026

  • 53 Дон Корлеоне

    14 6 Отговор

    До коментар #46 от "Да облича камофлажа":

    Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само да дойде бензина от Индия.

    Коментиран от #57

    18:46 10.07.2026

  • 54 Шопа

    5 14 Отговор
    До коментар 35 от "Митрофанова": Купи си вазелин укробандерино , че болката е малка , но срамът е голям !

    Коментиран от #65

    18:46 10.07.2026

  • 55 Вин Дизел

    15 3 Отговор
    Като няма бензин,да карат с нитроглицерин!

    18:46 10.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 За него

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Дон Корлеоне":

    може и слон !

    18:47 10.07.2026

  • 58 Гнус 200

    7 0 Отговор
    Груз 200

    18:47 10.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ФАКТ

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Господнин Сорос нареди на Хаяско да не ескалира войната и джуджето наду памперса.

    18:48 10.07.2026

  • 61 Профан.Ива Христов

    11 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    18:48 10.07.2026

  • 62 Питам

    11 3 Отговор
    Нещо се е изкривил в муцуната!!! Инсултче ?

    18:48 10.07.2026

  • 63 666

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Какъв "император" е този проскубан треперещ от страх бакшиш?

    18:49 10.07.2026

  • 64 Факт

    10 4 Отговор
    От Украине или в чувал или на тор или Грузз 200

    18:49 10.07.2026

  • 65 Като

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Шопа":

    майкккка ти.

    18:49 10.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гошо - тръбата

    6 6 Отговор
    Синът на министъра на вътрешните работи на Русия, купил на любовницата си часовник,,ролекс,, с диаманти за 3 650 000 евро. Момичето е ескорт и е от град Керч.

    Коментиран от #73

    18:50 10.07.2026

  • 68 Копейки

    11 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #138

    18:50 10.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Бай Ганьо

    13 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ХаХа":

    Дядо Иван го убиха болшевиките,още през1917 година!

    Коментиран от #81

    18:50 10.07.2026

  • 71 Войната е срещу руската работническа

    8 3 Отговор
    Класа която работи в русия и сега трябва да се мобилизира на фронта след което в русия ще останат жени и деца
    Зад украйна стои работническата класа на запад която произвежда всичко

    18:51 10.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пешо кирката

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Гошо - тръбата":

    Изчезвай боклуко лъжлиф....

    18:51 10.07.2026

  • 74 Бай Пунди Говнокомандващия

    9 0 Отговор
    – Вземай си самолетите!
    ​Тръмп:
    – No!
    ​Мунчо:
    – Добре, тогава летището става твое.
    ​Тръмп:
    – Yes!

    18:52 10.07.2026

  • 75 Димитър Георгиев

    13 4 Отговор
    Путлер трябва да бъде обесен!

    Коментиран от #79

    18:52 10.07.2026

  • 76 Баба Ванга

    4 4 Отговор
    Радю Радюв да се запаси с Казахски нефт, щото ке цръкнат и българските пинфинцустанции и народот ке фани винкело за пензин

    18:52 10.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Тоест

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "Бай Ганьо":

    Германците го убиха

    18:55 10.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мусорчик

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    "Руски свят, руски манталитет"

    Сега вече разбра ли защо толкова много ги обичат в цял свят?

    Коментиран от #97

    18:56 10.07.2026

  • 84 Факт

    12 4 Отговор
    Знам че е безмислено но ще напиша Про сиа приключи

    18:59 10.07.2026

  • 85 руzко = боклук

    10 3 Отговор
    копейки записвайте се, чакаме ви на дунава, мухахаха

    18:59 10.07.2026

  • 86 Кой казал?

    4 7 Отговор
    Чехът Павел, когото премиерът не допуска на срещи на ЕС и Нато.
    Дотук със статията....

    19:00 10.07.2026

  • 87 BMAI-ART Белое платно

    2 6 Отговор
    Да живе изкуствения интелект!

    19:01 10.07.2026

  • 88 Ахаха

    2 5 Отговор
    Телеграф са обявени за терористична организация.. Така че, дреме ми какво мислят

    19:05 10.07.2026

  • 89 До Зил 1312

    7 1 Отговор
    Този конкретен цитат най-често се приписва в социалните мрежи на кубинския лидер Фидел Кастро, но проверки на фактите показват, че цитатът всъщност е фалшив (измислен).Няма никакви исторически доказателства, писмени архиви или записи от негови речи, които да потвърждават, че той някога е изричал тези думи.

    19:06 10.07.2026

  • 90 Абе що

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Баро Киро":

    Нещо ми се струва ще поемеш щафетата чрез задния си отвор, а не като хората

    19:06 10.07.2026

  • 91 А СЕГА

    5 7 Отговор
    Кой ще спре руската армия?

    Коментиран от #96

    19:08 10.07.2026

  • 92 Пора

    8 2 Отговор
    Путинова русия умря.

    19:08 10.07.2026

  • 93 666

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "станете прави като му поменавате името":

    Ти стой прав, ние ще седим.

    19:09 10.07.2026

  • 94 Маша

    0 2 Отговор
    Влюбена съм в Изкуствения интелект!

    19:09 10.07.2026

  • 95 Стари манджи на кака Мара

    0 8 Отговор
    Кака Мара всичко знае, защото чешкият президент споделя, а каката слухти.

    Путин пък споделял с чешкия президент.

    19:09 10.07.2026

  • 96 Дедо Йоцо

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "А СЕГА":

    Тръгнаа ли ?

    Коментиран от #100

    19:10 10.07.2026

  • 97 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "Мусорчик":

    Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    19:11 10.07.2026

  • 98 Мобилизация

    2 1 Отговор
    Мене кво ме интересува,на морето съм.

    19:11 10.07.2026

  • 99 касата

    7 0 Отговор
    Тубите с бензина са в бункера.

    19:13 10.07.2026

  • 100 СТРЕСИРАН НАЦИСТ

    2 7 Отговор

    До коментар #96 от "Дедо Йоцо":

    „Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново.

    Коментиран от #103

    19:14 10.07.2026

  • 101 Кирил

    10 2 Отговор
    Рашастан е бита карта отсекъде

    Коментиран от #107

    19:14 10.07.2026

  • 102 руски емигрант

    9 2 Отговор
    Още 3 милиона руски агнеца при господ.Патриарх Гадняев ще ги благслови.

    19:14 10.07.2026

  • 103 РУСИЯ ЩЕ АТАКУВА

    2 5 Отговор

    До коментар #100 от "СТРЕСИРАН НАЦИСТ":

    Много скоро отново.

    19:14 10.07.2026

  • 104 пацо

    9 2 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    19:15 10.07.2026

  • 105 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 7 Отговор
    Е тотален крах.

    19:16 10.07.2026

  • 106 ИДЕЯТА НА ДЪРТИЯ

    6 0 Отговор
    КГБ КРЕ.ТЕН :

    ВМЕСТО ДА ВИСЯТ

    КРЕПОСТНИТЕ

    ПО ОПАШКИТЕ
    ЗА БЕНЗИН
    ДА НЕДОВОЛСТВАТ
    И ДА СЕ БИЯТ ПО МЕЖДУ СИ

    Е ПО-ДОБРЕ ДА СА НА ФРОНТА
    ДА УМИРАТ ЗА КЕФА

    НА БУНКЕРНИЯ ПЕДОФИЛ ...

    ДАВАЙ ПУТИНЕ
    ИМАШ ПУШЕЧНО МЕСО

    КОЛКОТО ИСКАШ .

    ТРЯБВА ЗДРАВО ДА РАЗРЕДИШ

    БЛАТНАТА ПАПЛАЧ

    Коментиран от #140

    19:17 10.07.2026

  • 107 Баце ЕООД

    0 4 Отговор

    До коментар #101 от "Кирил":

    ЗДРАВЕЙ КАПАЦИТЕТ! Русия има най-големия ядрен арсенал на планетата, ако би имало шанс да загуби се трие целия свят.
    Военната им доктрина ли не познаваш?
    Ти и другите фантазьорчета дет не ходите на почивка - ахахахахаха

    19:19 10.07.2026

  • 108 Някой запознат

    0 5 Отговор
    Някой запознат да каже имало ли е война на Русия в която да се е смалявала

    19:19 10.07.2026

  • 109 А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ

    2 7 Отговор
    Дойдат на фронта, какво ще правите бе, фашизирани натюфци?

    Коментиран от #121, #141

    19:19 10.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Руснаците

    10 1 Отговор
    Си мислеха че Путкер
    Ги връща във 90те Години.

    А се оказа че Путкер
    Ги върна
    В 19 Век.

    Урааа Урааа Урааа

    Коментиран от #115, #129

    19:20 10.07.2026

  • 112 Тошо

    2 0 Отговор
    При Брежнев бензина течеше по чешмите !

    Коментиран от #116

    19:21 10.07.2026

  • 113 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 8 Отговор
    Щял да бяга.

    19:21 10.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Путит

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "Руснаците":

    Отдавна теразпути

    19:22 10.07.2026

  • 116 Така беше

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Тошо":

    При комунизма

    19:23 10.07.2026

  • 117 СТРЕСИРАН НАЦИСТ

    2 4 Отговор
    Е сега вече руската армия ще ни разкърти.

    19:24 10.07.2026

  • 118 Гост

    0 8 Отговор
    Русия отново ще победи така нареклата се "цивилизация", след което "Цивилизацията" ще спре единствената си и основна функция- да симулира съществуване, защото никога не е съществувала...😁

    Коментиран от #120

    19:24 10.07.2026

  • 119 Серьожа

    10 0 Отговор
    Индиския бензин ми стопи клапаните на Москвича!

    Коментиран от #143

    19:24 10.07.2026

  • 120 Иво

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Гост":

    ти ли си?

    19:25 10.07.2026

  • 121 ЕВРЕИНА КАБЗОН

    8 1 Отговор

    До коментар #109 от "А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ":

    Какво ли?

    Ще ги Пратят на

    Концертът на КАБЗОН ...

    Хахаха хахахахаха

    Малко са 500 хиляди Кабзончици.

    Коментиран от #127

    19:26 10.07.2026

  • 122 Дони

    7 0 Отговор
    Вова изпрати ли Али ?

    19:27 10.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 НАПРЕГНАТ БАНДЕР

    3 7 Отговор
    Нещата отиват от лошо към по-лошо.

    19:29 10.07.2026

  • 125 Фотото

    3 0 Отговор
    Горната джука му се е отлепила...

    19:31 10.07.2026

  • 126 Гаджева

    8 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    19:31 10.07.2026

  • 127 ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ПРАТИШ

    1 3 Отговор

    До коментар #121 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":

    ОхлюФ.

    Коментиран от #132

    19:32 10.07.2026

  • 128 Путин

    6 0 Отговор
    Жал ми е, че Русия умира пред очите ми, но какво мога да сторя. Проклетите ми служби, които сам градих близо четвърт век, ме подведоха позорно. Те ме вкараха в ада, където за четири години минах цели осем кръга. Остана последния,-деветия, а за него казват бил последния. После идвал оня, Гундяев, с кандилото и чимшира.

    19:33 10.07.2026

  • 129 Хомосексуалисти за Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Руснаците":

    Ура!

    19:33 10.07.2026

  • 130 Гост

    3 0 Отговор
    Русия може да смаже украинската съпротива за часове и да анексира цяла украйна, а не части от нея, но, защо не го прави...?! Не е заради "господарите на света", поради друга причина е...?😊

    19:35 10.07.2026

  • 131 БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ

    3 5 Отговор
    Изядоха дървото в окраина.

    19:35 10.07.2026

  • 132 Я сие би май ка ти

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ПРАТИШ":

    побъркана!!!

    19:36 10.07.2026

  • 133 факуса

    0 2 Отговор
    ама само се уредиха да спят в метрото

    19:36 10.07.2026

  • 134 !!!?

    4 0 Отговор
    Путлер мобилизиран...!!!?

    19:36 10.07.2026

  • 135 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 6 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    19:39 10.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    император, тая изсъхнала мумия 😅😅😅

    19:40 10.07.2026

  • 138 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "Копейки":

    Ти гледай ти как ще се спасиш

    19:41 10.07.2026

  • 139 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 3 Отговор
    Е тотален крах.

    19:41 10.07.2026

  • 140 Жалка жълтопаветна измет

    0 4 Отговор

    До коментар #106 от "ИДЕЯТА НА ДЪРТИЯ":

    Аде бегай

    19:42 10.07.2026

  • 141 Мухахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ":

    За лапат Руски писки

    19:43 10.07.2026

  • 142 зайко байко

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ето още тогава имаше изявления от Курска област.
    – Дойдоха войници с два камиона, натовариха по ценните неща от покъщнината в камионите, изнасилиха всичко живо, даже козата и на тръгване предупредиха: Бягайте бързо, защото след около час идват украинците!

    19:45 10.07.2026

  • 143 варна

    4 0 Отговор

    До коментар #119 от "Серьожа":

    москвича ми е фаворит
    истинска руска щайга на четири гуми

    19:45 10.07.2026

  • 144 Без име

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Поразени руски кораби за 4 дни.":

    Това е информация от Украйна и не е проверена от независими източници. Ти и в духове вврваш.

    19:47 10.07.2026

  • 145 Маро маро мисркоико скубана

    1 1 Отговор
    Кажи колко изработи на магистралата и защо си във фалшивите новини ??????? Патко умна .??

    19:56 10.07.2026

  • 146 Орк

    0 1 Отговор
    Пак истерия. Много добре.

    19:57 10.07.2026

  • 147 ПТН ХЛО

    1 0 Отговор
    киев за три дена

    19:58 10.07.2026

  • 148 НЯМА ДА ИМА МИР

    1 1 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    20:00 10.07.2026

  • 149 Миче много ша та люшкам отзад

    1 1 Отговор
    За да ти дойде онова във Главата дето го нямш

    20:00 10.07.2026

  • 150 Едно птиченце ми каза

    1 2 Отговор
    и спретнах заглавиицето: "Путин се готви за мащабна мобилизация," дори няма нужда Ройтетс да потвърждава от независим източкик, след като птиченцето е независимо! "Може би" в случая означава "сигурно" и не подлежи на съмнение.

    "Владимир Путин скоро може да нареди мащабна мобилизация в армията, предаде The Telegraph, позовавайки се на изявление на чешкия президент Петър Павел."

    (Автора)

    20:01 10.07.2026

  • 151 Замислен

    1 7 Отговор
    А в Лвов какво става?Кажи Марче.

    20:01 10.07.2026

  • 152 Сега

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Съм зает м@@йка ти ми прави Ду Хаст

    20:02 10.07.2026

  • 153 ДАВАЙ ВОВА

    2 10 Отговор
    Измети тая фашистка сган.

    20:05 10.07.2026

  • 154 Удри копейката с лопатЕто!

    9 2 Отговор
    До нассиране!

    20:05 10.07.2026

  • 155 Роберт Бровди

    8 1 Отговор
    46 кораба и танкери в Азовско море за 1 седмица споделиха съдбата на крайцера Москва . Всяка вечер по една рафинерия поддържа 😁 🔥 огъня в Русия .

    20:05 10.07.2026

  • 156 УКРИ КАКВО ЧАКАТЕ , ЗЕЛЬО ВИ ДОВЪРШВА

    1 7 Отговор
    МАЙКИ ИМ ЖАЛНА ! НЯМА ДА ИМ СЕ РАЗМИНЕ ,ТОВА КОЕТО ВЪРШАТ ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ ДИВАЦИТЕ ИМ КОРАТОРИ . ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧАТ СТОТОРНО!

    20:05 10.07.2026

  • 157 Орк

    0 5 Отговор

    До коментар #45 от "Когато фактите говорят":

    Коне с каруци има само в София и то без криза

    20:05 10.07.2026

  • 158 УДРИ С ЛОПАТАТА

    1 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски. Удриии!

    20:07 10.07.2026

  • 159 Георгиев

    0 2 Отговор
    Мсрче, пиши на Петър Павел: Путин няма да прави мобилизация. Хората са ценни. Путин ще размрази тактическите ядрени бомби и тогава на наркомана и на неговите поддръжници чуждестранни началници Господ да им е на помощ. Не разбрахте ли, че НАТО бута Путин към масата за финализиране на войната чрез подписване на финал с репарации, чуждо нашествие в Окраина и други унизителни условия. При положение, че той може да я реши по друг начин. Реванш за ВСВ няма да има. Поколенията на фашистите, сега управляващи на запад, нямат шанс.

    20:08 10.07.2026

  • 160 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    В момента да се направи тотална мобилизация означава ,кремъл да предизвика гражданска война в просия.и без това вече в масква и ленинград едва го търпят ,а и мобилизация ще му дойде повечко и ще го овесят путин3 още преди да го изберат за н-ти път през септември!

    20:09 10.07.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Шопарите да си гледат

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Руснаците имат":

    собствената натовска кочина.

    20:10 10.07.2026

  • 163 Бункерен експерт

    0 0 Отговор
    Всички събития от последните няколко месеца подсказват че обществото в Русия се подготвя за смяна във властта ( преврат). Срещу управлението на Путин вече има натрупани твърде много негативи (провала на СВО ,кризата с бензина, стотици хиляди жертви на фронта в Украйна и икономиката ) които няма как повече да се прикриват .

    20:11 10.07.2026

  • 164 Мирчо

    0 0 Отговор
    Месомелачката се нуждае от матерял.

    20:12 10.07.2026

  • 165 Цаката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    му търсят на императора. Няма да му се свети името, по скоро ще му светят маслото...

    20:13 10.07.2026

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