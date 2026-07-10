Путин се готви за мащабна мобилизация, Русия предприе драматичен ход заради кризата с горивата

Владимир Путин скоро може да нареди мащабна мобилизация в армията, предаде The Telegraph, позовавайки се на изявление на чешкия президент Петър Павел.
Според него Украйна има прозорец от „2 месеца” за мирни преговори, в противен случай на фронта може да се случи нова ескалация на войната. Според Павел след изборите в Русия на 20 септември Путин може да заповяда нова мобилизация на военнослужещи.
Петър Павел смята, че руският президент не би рискувал обявяване на мобилизация преди парламентарните избори, но след това няма да има пречка за подобен ход.
Русия има вътрешни проблеми и руското общество все повече негодува от войната. Украйна продължава да нанася удари по руска територия, поразявайки петролни рафинерии. Киев нанесе удари и по цели в столицата Москва.
С нарастващия натиск върху Русия, Петър Павел смята, че Кремъл може би се готви да „обяви мобилизация“. Той добави, че руският лидер може да се сблъска с все по-голяма трудност да „запази спокойствие у дома“, тъй като натискът върху Русия нараства. Той смята, че продължителните украински атаки дълбоко в руска територия биха „създали условия, при които Русия ще бъде по-склонна да преговаря“.
Мнозинството руснаци смятат, че икономическите условия във федерацията са се влошили. След инвазията Москва харчи пари предимно за отбрана за сметка на своите граждани, които все по-често се оказват неспособни да си позволят основни стоки.
Британското издание Express пише, че паникьосаният Путин е направил драматичен ход на фона на хроничната горивна криза.
Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.
В много региони на страната шофьорите се сблъскват с часове дълги опашки за зареждане с гориво. Новак призна, че ситуацията остава сложна и „е ясно, че настоящата ситуация на бензиностанциите предизвиква безпокойство сред обществеността”.
Украинските удари по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г.
Източници разкриха, че Русия е започнала да внася бензин от Индия в отчаян опит да задоволи търсенето. Съобщава се също, че правителството води преговори с други страни, включително Казахстан, за закупуване на гориво. Новата забрана за износ от Русия ще бъде в сила до 31 юли.
Украйна заяви, че целенасочените ѝ атаки срещу руски горивни съоръжения са предназначени да ограничат способността на Русия да води война срещу нея и да принудят Москва да започне мирни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #60, #63, #137, #165
18:27 10.07.2026
2 станете прави като му поменавате името
Коментиран от #93
18:28 10.07.2026
3 само питам
Коментиран от #52
18:29 10.07.2026
4 Баро Киро
Коментиран от #16, #90
18:29 10.07.2026
5 Сатана Z
"Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, С проклятою ордой"
Коментиран от #47
18:29 10.07.2026
6 оня с коня
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
18:30 10.07.2026
7 ?????
Аз помислих че е нещо по-свежо, а то бил пак Петър Павел.
18:30 10.07.2026
8 Българин
Коментиран от #11
18:30 10.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
срам ме е че съм писал толкова глупости срещу русия нашата освободителка, признавам си го
признат грях не е грях
Коментиран от #136
18:31 10.07.2026
10 Руски
Коментиран от #14
18:32 10.07.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #8 от "Българин":стягай куфара момче и заминавай да защитаваш бандерите и наркоманията
Коментиран от #19
18:32 10.07.2026
12 Многоходовото
18:32 10.07.2026
13 Отец Дионисий
18:32 10.07.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Руски":ти от наще ли си? галя плати ли ви обещаното където плюехме по русия?
мене ме отрязала щото
18:33 10.07.2026
15 касата
18:33 10.07.2026
16 Тити на Кака
До коментар #4 от "Баро Киро":Да плашиш руснаци с мобилизация е все едно да плашиш питбул с щафета шпеков салам, умниче!
Големият проблем на Путин в тази война не са розовите понита от гей-миролюбивите клубове, а милионите руски мъже, които настояват " да се вдигнем и да заличим тия гниди".
Руски свят, руски манталитет, свиквай, поничке😂😂😂
Коментиран от #18, #20, #26, #83
18:34 10.07.2026
17 Бай Ганьо
Коментиран от #24, #28, #39
18:34 10.07.2026
18 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #16 от "Тити на Кака":Ние и другаря Путин сме от един отбор 😘
18:35 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Тити на Кака":Искаш ли да ти го бутна малко?Или ще ми направиш един Ду Хаст?
Коментиран от #152
18:36 10.07.2026
21 Поразени руски кораби за 4 дни.
"Капитан Бармин"
"Санар-3"
07.07.26 - 10 кораба (8 танкера, 1 товарен кораб и 1 ферибот):
"Венера-3"
"Санар-1"
"Санар-17"
"Климена"
"Тети"
"Алексей Саврасов"
"Пенелопа"
"Иван Черемисинов"
товарен кораб - ще бъде уточнено име и флаг
ферибот "SKS One" (Керч)
08.07.26 - 9 кораба:
танкер "Ефросиня В"
танкер "Мария"
танкер "Санар-17" (повторен удар с щети)
танкер "Санар-4"
танкер "Климена" (повторен удар с щети)
товарен кораб "Донстар"
товарен кораб "Владимир" Яригин"
товарен кораб "Феофан Шохирев"
товарен кораб "Евгения З"
09.07.26 - 14 кораба (12 танкера, 1 товарен кораб и 1 влекач):
танкер "Челси-6" (руски флаг)
танкер "Аура" (руски флаг)
танкер "Сонар-1" (руски флаг)
танкер "Иля Репин" (руски флаг)
"Меркурий" (руски флаг, типът на кораба ще бъде уточнен)
танкер "Галиаскар Камал" (панамски флаг, под санкции)
влекач "Алфео" (руски флаг, с баржа "Афродита")
танкер "Венера-3" (руски флаг)
танкер "Пенелопа" (руски флаг)
метриките на още 5 кораба се уточняват.
Коментиран от #144
18:36 10.07.2026
22 тука има, тука нема...
18:36 10.07.2026
23 Мишел
Коментиран от #34
18:37 10.07.2026
24 На български език се пише
До коментар #17 от "Бай Ганьо":"КремълскиЯТ ..."
18:37 10.07.2026
25 име
Коментиран от #36
18:37 10.07.2026
26 Касата
До коментар #16 от "Тити на Кака":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #30
18:38 10.07.2026
27 Ха ХаХа
ПРОПАГАНДА
18:38 10.07.2026
28 И да се знае❗❗❗
До коментар #17 от "Бай Ганьо":Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. И на Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.
Коментиран от #43
18:38 10.07.2026
29 Тръмп се усети
Коментиран от #37
18:38 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Клоzет
Трябва пушещи Мясо
18:39 10.07.2026
32 оня с коня
До коментар #19 от "Българин":виждате ми се наведен със яко разствотени бузки добре намазан с грес и чакаш да те обладае някой евроджендърр
Коментиран от #59
18:39 10.07.2026
33 Пиночет
18:40 10.07.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "Мишел":Мдааамммм, прав е Зелебобосът, Украйна постигна равновесие от типа 1000:30 с Русия.
А в Константиновка е още по-добре.
2500:10.
Но рекордът все пак беше в Курска област!
56 000: 1200. От руските 1200, 1100 бяха баби и дядовци селяни, останали да си гледат животните въпреки настояванията на военните да се евакуират.
Е, останаха.
И никой жив не оставиха.
А украинците се похвалиха с тази голяма победа.
Военно ежедневие, какво да го правиш. Бусификацията си тече, хазарянинът ежедневно се пъчи с победи.
Това е положението!
Коментиран от #142
18:41 10.07.2026
35 Митрофанова
Коментиран от #41, #44
18:41 10.07.2026
36 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "име":Източник?
18:41 10.07.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Тръмп се усети":В Кийиф няма ток, вода ,за Интернет не говорим.
Градът и некъпаните укри миришат на умрели лебеди
Коментиран от #40
18:41 10.07.2026
38 ха ха хаааа
18:42 10.07.2026
39 Това е безспорен
До коментар #17 от "Бай Ганьо":Факт.
18:42 10.07.2026
40 Аха
До коментар #37 от "Ха ХаХа":Като майкккка ти.
Коментиран от #50
18:43 10.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бай Хой
18:43 10.07.2026
43 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
До коментар #28 от "И да се знае❗❗❗":Снощи пак останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!
18:43 10.07.2026
44 Пепи Волгата
До коментар #35 от "Митрофанова":Аз избрах ЕВРОТО!
18:44 10.07.2026
45 Когато фактите говорят
Коментиран от #157
18:44 10.07.2026
46 Да облича камофлажа
Коментиран от #53
18:44 10.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Руснаците имат
Коментиран от #56, #162
18:45 10.07.2026
49 Zaxaрова
18:45 10.07.2026
50 Пране е колегата
До коментар #40 от "Аха":Има украински видеа.
С бъчонки и кон карат вода, защото бензин и дизел няма въобще и за никакви пари не можеш да ги купиш
18:45 10.07.2026
51 Пиночет
18:46 10.07.2026
52 да питам
До коментар #3 от "само питам":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
18:46 10.07.2026
53 Дон Корлеоне
До коментар #46 от "Да облича камофлажа":Хаяско щял да ходи в Константиновка.Само да дойде бензина от Индия.
Коментиран от #57
18:46 10.07.2026
54 Шопа
Коментиран от #65
18:46 10.07.2026
55 Вин Дизел
18:46 10.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 За него
До коментар #53 от "Дон Корлеоне":може и слон !
18:47 10.07.2026
58 Гнус 200
18:47 10.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ФАКТ
До коментар #1 от "оня с коня":Господнин Сорос нареди на Хаяско да не ескалира войната и джуджето наду памперса.
18:48 10.07.2026
61 Профан.Ива Христов
18:48 10.07.2026
62 Питам
18:48 10.07.2026
63 666
До коментар #1 от "оня с коня":Какъв "император" е този проскубан треперещ от страх бакшиш?
18:49 10.07.2026
64 Факт
18:49 10.07.2026
65 Като
До коментар #54 от "Шопа":майкккка ти.
18:49 10.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гошо - тръбата
Коментиран от #73
18:50 10.07.2026
68 Копейки
Коментиран от #138
18:50 10.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Бай Ганьо
До коментар #56 от "Ха ХаХа":Дядо Иван го убиха болшевиките,още през1917 година!
Коментиран от #81
18:50 10.07.2026
71 Войната е срещу руската работническа
Зад украйна стои работническата класа на запад която произвежда всичко
18:51 10.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Пешо кирката
До коментар #67 от "Гошо - тръбата":Изчезвай боклуко лъжлиф....
18:51 10.07.2026
74 Бай Пунди Говнокомандващия
Тръмп:
– No!
Мунчо:
– Добре, тогава летището става твое.
Тръмп:
– Yes!
18:52 10.07.2026
75 Димитър Георгиев
Коментиран от #79
18:52 10.07.2026
76 Баба Ванга
18:52 10.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тоест
До коментар #70 от "Бай Ганьо":Германците го убиха
18:55 10.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Мусорчик
До коментар #16 от "Тити на Кака":"Руски свят, руски манталитет"
Сега вече разбра ли защо толкова много ги обичат в цял свят?
Коментиран от #97
18:56 10.07.2026
84 Факт
18:59 10.07.2026
85 руzко = боклук
18:59 10.07.2026
86 Кой казал?
Дотук със статията....
19:00 10.07.2026
87 BMAI-ART Белое платно
19:01 10.07.2026
88 Ахаха
19:05 10.07.2026
89 До Зил 1312
19:06 10.07.2026
90 Абе що
До коментар #4 от "Баро Киро":Нещо ми се струва ще поемеш щафетата чрез задния си отвор, а не като хората
19:06 10.07.2026
91 А СЕГА
Коментиран от #96
19:08 10.07.2026
92 Пора
19:08 10.07.2026
93 666
До коментар #2 от "станете прави като му поменавате името":Ти стой прав, ние ще седим.
19:09 10.07.2026
94 Маша
19:09 10.07.2026
95 Стари манджи на кака Мара
Путин пък споделял с чешкия президент.
19:09 10.07.2026
96 Дедо Йоцо
До коментар #91 от "А СЕГА":Тръгнаа ли ?
Коментиран от #100
19:10 10.07.2026
97 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #83 от "Мусорчик":Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
19:11 10.07.2026
98 Мобилизация
19:11 10.07.2026
99 касата
19:13 10.07.2026
100 СТРЕСИРАН НАЦИСТ
До коментар #96 от "Дедо Йоцо":„Ще става все по-зле“: лишени от сън украинци се чудят кога Русия ще атакува отново.
Коментиран от #103
19:14 10.07.2026
101 Кирил
Коментиран от #107
19:14 10.07.2026
102 руски емигрант
19:14 10.07.2026
103 РУСИЯ ЩЕ АТАКУВА
До коментар #100 от "СТРЕСИРАН НАЦИСТ":Много скоро отново.
19:14 10.07.2026
104 пацо
Няма друг който така успешно да затрие русия
19:15 10.07.2026
105 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:16 10.07.2026
106 ИДЕЯТА НА ДЪРТИЯ
ВМЕСТО ДА ВИСЯТ
КРЕПОСТНИТЕ
ПО ОПАШКИТЕ
ЗА БЕНЗИН
ДА НЕДОВОЛСТВАТ
И ДА СЕ БИЯТ ПО МЕЖДУ СИ
Е ПО-ДОБРЕ ДА СА НА ФРОНТА
ДА УМИРАТ ЗА КЕФА
НА БУНКЕРНИЯ ПЕДОФИЛ ...
ДАВАЙ ПУТИНЕ
ИМАШ ПУШЕЧНО МЕСО
КОЛКОТО ИСКАШ .
ТРЯБВА ЗДРАВО ДА РАЗРЕДИШ
БЛАТНАТА ПАПЛАЧ
Коментиран от #140
19:17 10.07.2026
107 Баце ЕООД
До коментар #101 от "Кирил":ЗДРАВЕЙ КАПАЦИТЕТ! Русия има най-големия ядрен арсенал на планетата, ако би имало шанс да загуби се трие целия свят.
Военната им доктрина ли не познаваш?
Ти и другите фантазьорчета дет не ходите на почивка - ахахахахаха
19:19 10.07.2026
108 Някой запознат
19:19 10.07.2026
109 А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ
Коментиран от #121, #141
19:19 10.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Руснаците
Ги връща във 90те Години.
А се оказа че Путкер
Ги върна
В 19 Век.
Урааа Урааа Урааа
Коментиран от #115, #129
19:20 10.07.2026
112 Тошо
Коментиран от #116
19:21 10.07.2026
113 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:21 10.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Путит
До коментар #111 от "Руснаците":Отдавна теразпути
19:22 10.07.2026
116 Така беше
До коментар #112 от "Тошо":При комунизма
19:23 10.07.2026
117 СТРЕСИРАН НАЦИСТ
19:24 10.07.2026
118 Гост
Коментиран от #120
19:24 10.07.2026
119 Серьожа
Коментиран от #143
19:24 10.07.2026
120 Иво
До коментар #118 от "Гост":ти ли си?
19:25 10.07.2026
121 ЕВРЕИНА КАБЗОН
До коментар #109 от "А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ":Какво ли?
Ще ги Пратят на
Концертът на КАБЗОН ...
Хахаха хахахахаха
Малко са 500 хиляди Кабзончици.
Коментиран от #127
19:26 10.07.2026
122 Дони
19:27 10.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 НАПРЕГНАТ БАНДЕР
19:29 10.07.2026
125 Фотото
19:31 10.07.2026
126 Гаджева
19:31 10.07.2026
127 ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ПРАТИШ
До коментар #121 от "ЕВРЕИНА КАБЗОН":ОхлюФ.
Коментиран от #132
19:32 10.07.2026
128 Путин
19:33 10.07.2026
129 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #111 от "Руснаците":Ура!
19:33 10.07.2026
130 Гост
19:35 10.07.2026
131 БРИТАНСКИТЕ ЕВРЕИ
19:35 10.07.2026
132 Я сие би май ка ти
До коментар #127 от "ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ПРАТИШ":побъркана!!!
19:36 10.07.2026
133 факуса
19:36 10.07.2026
134 !!!?
19:36 10.07.2026
135 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
19:39 10.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 хихи
До коментар #1 от "оня с коня":император, тая изсъхнала мумия 😅😅😅
19:40 10.07.2026
138 Копейка
До коментар #68 от "Копейки":Ти гледай ти как ще се спасиш
19:41 10.07.2026
139 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:41 10.07.2026
140 Жалка жълтопаветна измет
До коментар #106 от "ИДЕЯТА НА ДЪРТИЯ":Аде бегай
19:42 10.07.2026
141 Мухахаха
До коментар #109 от "А СЕГА КОГАТО НОВИ 500 000 РУСКИ ВОЙНИ":За лапат Руски писки
19:43 10.07.2026
142 зайко байко
До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ето още тогава имаше изявления от Курска област.
– Дойдоха войници с два камиона, натовариха по ценните неща от покъщнината в камионите, изнасилиха всичко живо, даже козата и на тръгване предупредиха: Бягайте бързо, защото след около час идват украинците!
19:45 10.07.2026
143 варна
До коментар #119 от "Серьожа":москвича ми е фаворит
истинска руска щайга на четири гуми
19:45 10.07.2026
144 Без име
До коментар #21 от "Поразени руски кораби за 4 дни.":Това е информация от Украйна и не е проверена от независими източници. Ти и в духове вврваш.
19:47 10.07.2026
145 Маро маро мисркоико скубана
19:56 10.07.2026
146 Орк
19:57 10.07.2026
147 ПТН ХЛО
19:58 10.07.2026
148 НЯМА ДА ИМА МИР
20:00 10.07.2026
149 Миче много ша та люшкам отзад
20:00 10.07.2026
150 Едно птиченце ми каза
"Владимир Путин скоро може да нареди мащабна мобилизация в армията, предаде The Telegraph, позовавайки се на изявление на чешкия президент Петър Павел."
(Автора)
20:01 10.07.2026
151 Замислен
20:01 10.07.2026
152 Сега
До коментар #20 от "Град Козлодуй":Съм зает м@@йка ти ми прави Ду Хаст
20:02 10.07.2026
153 ДАВАЙ ВОВА
20:05 10.07.2026
154 Удри копейката с лопатЕто!
20:05 10.07.2026
155 Роберт Бровди
20:05 10.07.2026
156 УКРИ КАКВО ЧАКАТЕ , ЗЕЛЬО ВИ ДОВЪРШВА
20:05 10.07.2026
157 Орк
До коментар #45 от "Когато фактите говорят":Коне с каруци има само в София и то без криза
20:05 10.07.2026
158 УДРИ С ЛОПАТАТА
20:07 10.07.2026
159 Георгиев
20:08 10.07.2026
160 дядо дръмпир
20:09 10.07.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Шопарите да си гледат
До коментар #48 от "Руснаците имат":собствената натовска кочина.
20:10 10.07.2026
163 Бункерен експерт
20:11 10.07.2026
164 Мирчо
20:12 10.07.2026
165 Цаката
До коментар #1 от "оня с коня":му търсят на императора. Няма да му се свети името, по скоро ще му светят маслото...
20:13 10.07.2026