Путин се готви за мащабна мобилизация, Русия предприе драматичен ход заради кризата с горивата

Владимир Путин скоро може да нареди мащабна мобилизация в армията, предаде The Telegraph, позовавайки се на изявление на чешкия президент Петър Павел.

Според него Украйна има прозорец от „2 месеца” за мирни преговори, в противен случай на фронта може да се случи нова ескалация на войната. Според Павел след изборите в Русия на 20 септември Путин може да заповяда нова мобилизация на военнослужещи.

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Петър Павел смята, че руският президент не би рискувал обявяване на мобилизация преди парламентарните избори, но след това няма да има пречка за подобен ход.

Русия има вътрешни проблеми и руското общество все повече негодува от войната. Украйна продължава да нанася удари по руска територия, поразявайки петролни рафинерии. Киев нанесе удари и по цели в столицата Москва.

С нарастващия натиск върху Русия, Петър Павел смята, че Кремъл може би се готви да „обяви мобилизация“. Той добави, че руският лидер може да се сблъска с все по-голяма трудност да „запази спокойствие у дома“, тъй като натискът върху Русия нараства. Той смята, че продължителните украински атаки дълбоко в руска територия биха „създали условия, при които Русия ще бъде по-склонна да преговаря“.

Мнозинството руснаци смятат, че икономическите условия във федерацията са се влошили. След инвазията Москва харчи пари предимно за отбрана за сметка на своите граждани, които все по-често се оказват неспособни да си позволят основни стоки.

Британското издание Express пише, че паникьосаният Путин е направил драматичен ход на фона на хроничната горивна криза.

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание.

В много региони на страната шофьорите се сблъскват с часове дълги опашки за зареждане с гориво. Новак призна, че ситуацията остава сложна и „е ясно, че настоящата ситуация на бензиностанциите предизвиква безпокойство сред обществеността”.

Украинските удари по руската петролна инфраструктура през последните месеци доведоха до недостиг на гориво в много руски региони и в Крим – полуострова, анексиран през 2014 г.

Източници разкриха, че Русия е започнала да внася бензин от Индия в отчаян опит да задоволи търсенето. Съобщава се също, че правителството води преговори с други страни, включително Казахстан, за закупуване на гориво. Новата забрана за износ от Русия ще бъде в сила до 31 юли.

Украйна заяви, че целенасочените ѝ атаки срещу руски горивни съоръжения са предназначени да ограничат способността на Русия да води война срещу нея и да принудят Москва да започне мирни преговори.