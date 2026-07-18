Соня Колтуклиева: Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер на отбор мажоретки

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Г-н Демерджиев, г-н Кандев, драги ми смехурковци, захарни петлета и точни с парите, сериалите от видеа с героични забавени каданси, не ви правят сериозни фактори, а ви принизяват до надрусани тийнейджъри, които крещят френетично в reels, докато натискат газта на скъпите кабриолети и до напомпани златотърсачки, които си снимат силиконовите цици в тоалетните на чалготеките.

Кандимен приключи - остава му сега да отбива ударите на Картофа и да се прибере у дома. Никой не се интересува вече от неговата смръщена маска - смешни страшки, страшни смешки е положението. Финита ла комедия.

Иван Демерджиев потвърждава максимата: всичко е лично. Унизиха го в Кърджали, ДПС взе 3 мандата, той само 1, това го прави единственият провалил се кандидат-депутат, който не спечели победа за формацията на експрезидента

. И сега ще си отмъщава: от София до Вашингтон.

Бил предоставил материали в ОФАК. Чудо голямо. Преди това предоставиха за него и PNR гейта. Фукаше се, че отвъдокеанският му воаяж е по покана на Марко Рубио. Да, бе, да. Колкото Кирил Петков беше в Белия дом за инагурацията на Доналд Тръмп.

Видяхме снимки как българският вътрешен министър клепа с уши в ъгъла на залата.

Друг един вътрешен министър - със същия манталитет - да се изживява като Жокера, да обвинява невинни хора и да злослови от парламентарната трибуна, много се хвалеше с молитвените закуски, сякаш самият президент му беше позвънил: “Алоу, Цецо, идваш ли, че без тебе не мога да си изпия чая?” И къде е той сега? Обвеян от позорна слава.

По едно време в Държавния департамент и в ОФАК се бяха фокусирали в България - извън руснаците, в списъците попаднаха най-много българи. Помните ли имената на всички? Аз не. Тогава беше политически некоректно да се каже, че във Вашингтон действат по доноси от нашата страна и си защитават корпоративните интереси. Това е истината. Политическа бухалка, използвана активно най-вече от Демократическата партия.

Веднъж стана грешка и в Испания арестуваха създателя на закона “Магнитски” Бил Браудър. Конфузия.

Джо Байдън публично спомена името на Кирил Петков - мале, каква огромна чест, пък той изкара половин година в кабинета на премиера и даже се пенсионира от политиката.

Никаква американска институция няма да си мръдне пръста за Иван Демерджиев, който очевидно не се справя в нашата държава. Онзи ден под прозореца на кабинета му в МВР, един фиркан до козирката, за малко да помете хората на тротоара и клиентите на заведението на кръстовището на “Гурко” и “Шишман”. Дреме му на Демерджиев. Той е над войната по пътищата, човекът искал да бъде главен прокурор. Питам се - търси ли се точен с парите за целта, за да стане работата?!

Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер (cheerleader), предводител на отбор мажоретки, горкия. Е, и на него много му се събра. От вътрешно до външно - все смачкана ширпотреба с претенцията за лъскава бутикова марка. Тъга. И пародия.

От Фейсбук профила на журналистката Соня Колтуклиева