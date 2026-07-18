Соня Колтуклиева: Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер на отбор мажоретки

Г-н Демерджиев, г-н Кандев, драги ми смехурковци, захарни петлета и точни с парите, сериалите от видеа с героични забавени каданси, не ви правят сериозни фактори, а ви принизяват до надрусани тийнейджъри, които крещят френетично в reels, докато натискат газта на скъпите кабриолети и до напомпани златотърсачки, които си снимат силиконовите цици в тоалетните на чалготеките.
Кандимен приключи - остава му сега да отбива ударите на Картофа и да се прибере у дома. Никой не се интересува вече от неговата смръщена маска - смешни страшки, страшни смешки е положението. Финита ла комедия.
Иван Демерджиев потвърждава максимата: всичко е лично. Унизиха го в Кърджали, ДПС взе 3 мандата, той само 1, това го прави единственият провалил се кандидат-депутат, който не спечели победа за формацията на експрезидента
. И сега ще си отмъщава: от София до Вашингтон.
Бил предоставил материали в ОФАК. Чудо голямо. Преди това предоставиха за него и PNR гейта. Фукаше се, че отвъдокеанският му воаяж е по покана на Марко Рубио. Да, бе, да. Колкото Кирил Петков беше в Белия дом за инагурацията на Доналд Тръмп.
Видяхме снимки как българският вътрешен министър клепа с уши в ъгъла на залата.
Друг един вътрешен министър - със същия манталитет - да се изживява като Жокера, да обвинява невинни хора и да злослови от парламентарната трибуна, много се хвалеше с молитвените закуски, сякаш самият президент му беше позвънил: “Алоу, Цецо, идваш ли, че без тебе не мога да си изпия чая?” И къде е той сега? Обвеян от позорна слава.
По едно време в Държавния департамент и в ОФАК се бяха фокусирали в България - извън руснаците, в списъците попаднаха най-много българи. Помните ли имената на всички? Аз не. Тогава беше политически некоректно да се каже, че във Вашингтон действат по доноси от нашата страна и си защитават корпоративните интереси. Това е истината. Политическа бухалка, използвана активно най-вече от Демократическата партия.
Веднъж стана грешка и в Испания арестуваха създателя на закона “Магнитски” Бил Браудър. Конфузия.
Джо Байдън публично спомена името на Кирил Петков - мале, каква огромна чест, пък той изкара половин година в кабинета на премиера и даже се пенсионира от политиката.
Никаква американска институция няма да си мръдне пръста за Иван Демерджиев, който очевидно не се справя в нашата държава. Онзи ден под прозореца на кабинета му в МВР, един фиркан до козирката, за малко да помете хората на тротоара и клиентите на заведението на кръстовището на “Гурко” и “Шишман”. Дреме му на Демерджиев. Той е над войната по пътищата, човекът искал да бъде главен прокурор. Питам се - търси ли се точен с парите за целта, за да стане работата?!
Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер (cheerleader), предводител на отбор мажоретки, горкия. Е, и на него много му се събра. От вътрешно до външно - все смачкана ширпотреба с претенцията за лъскава бутикова марка. Тъга. И пародия.
От Фейсбук профила на журналистката Соня Колтуклиева
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
Коментиран от #18
16:01 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 анонимен
Коментиран от #19, #21
16:02 18.07.2026
4 От кога матур
16:03 18.07.2026
5 пръц
Коментиран от #16
16:03 18.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Е пълно
16:04 18.07.2026
8 Чудя се...?!
16:04 18.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Радев е палячо
16:04 18.07.2026
11 Па-па-пача
16:05 18.07.2026
12 Тома
16:06 18.07.2026
13 Френският "Монд"
Тази бутафорна външна политика със сигурност ще ни изолира от масата на взимането на решения, защото изглеждаме като предатели, с които никой не ниска да комуникира, а такава изолация ще ни донесе и удар по европейските фондове, чието бъдеще се обсъжда точно в момента за следващия 7-годишен период.
Не е ясно България с какви очи ще търси подкрепа за да се избегне ограничението на кохезионните фондове и от кого ще иска тази подкрепа или ще се присламчва към позицията на другите, ако може да докопа нещо. Това ли е отстояването на позицията на държавата в ЕС?
Общо взето положението е на Иванушка глупака и много скоро това снизходително отношение ще започне да се усеща навсякъде по международните форуми и не само на високо държави ниво.
България навлиза в един много тежък и даже срамен период от своето развитие❗️
🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬
Коментиран от #28
16:06 18.07.2026
14 коко
16:07 18.07.2026
15 Явно екуку
16:08 18.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Истина е
16:09 18.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 оня с коня
До коментар #3 от "анонимен":През 92-93 г ако не беше легнала на Иван Костов никой нямаше да я знае
16:12 18.07.2026
20 Георги
16:14 18.07.2026
21 Някой
До коментар #3 от "анонимен":Как защо. За ни забравяме партиите с отпаднала необходимост.
16:15 18.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Конче,
Радев го остави. Хората ще си го оценят скоро, но няма да върнат твоите работодатели на власт.
16:16 18.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 само питам тая мърлаа
дашна ли е поне или отдолу смърди на развалена риба?
Коментиран от #26
16:18 18.07.2026
26 Анонимен
До коментар #25 от "само питам тая мърлаа":Факти тук да не е сборно място на някои болни от някъде
16:20 18.07.2026
27 Гресирана ватенка
16:20 18.07.2026
28 Чудесно!
До коментар #13 от "Френският "Монд"":Не само да ни изолират, но и да ни изхвърлят от гейският си съюз! На, който му е мъчно за гейпартньорите си, да заминава на запад!
Коментиран от #34, #38
16:22 18.07.2026
29 Анонимен
До коментар #22 от "Бг гражданин":До ФАКТИ бг а и гнусотия до гнусотия от дребни душици тук постоянни България е на дъното щом вие и давате поле да изява на няколко тук
16:22 18.07.2026
30 Щапкаря
Коментиран от #36
16:23 18.07.2026
31 Без майтап
16:24 18.07.2026
32 ВВП
16:25 18.07.2026
33 Кочо
16:25 18.07.2026
34 Анонимен
До коментар #28 от "Чудесно!":Като чета помиите написани тук явно сте от тези геееееее съюзи Фактите бг моля ви все пак държавата ни е цивилизована или вече сме от страната на озверелите путинисти Европейска държава сме ниво на култура има ли
16:26 18.07.2026
35 ВВП
16:27 18.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Теслатъ
16:28 18.07.2026
38 Точно така
До коментар #28 от "Чудесно!":Вие сте безимотен,безработен и безпризорен. Нямате автомобил ,жилище близки в ЕС които работят там. Не ви притесняват ако излезем 20-те % мита на всички стоки внос от ЕС ,дори и на употребяваните автомобили. Няма какво да загубите! Малко факти - от влизането на България в ЕС ,страната ни е получила близо 14 пъти повече от ЕС отколкото е внесла! Получила е за 19 години 70 млрд.евро а сме внесли малко над 6 млрд.евро. Без тези средства отдавна дефицита да е над 20% и да сме изпаднали в несъстоятелност. Родни гладни и съдрани копейки квичaт че сме "хранели" Украинските бежанци. Нашата страна е получила от кохезионните фондове на ЕС за подкрепа на бежанците 120 млн.евро а сме дали за тях малко над 20 млн.евро. България е на плюс около 100 млн.евро от Украинските бежанци. Друг въпрос е дали са отишли в джобовете на управляващите или в бюджета на държавата. Излизаме от ЕС примерно ,има визов режим за Българските граждани, за да отидем в Гърция, Кипър ,Италия или Испания ще чакаме за визи. Само в Турция без защото не е в ЕС. България е много на плюс от ЕС. От кой друг да чакаме финансиране? От бедна раша ли които са по зле от нас?
16:28 18.07.2026
39 Божеее
16:34 18.07.2026
40 Кикикорчо
16:37 18.07.2026