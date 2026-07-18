Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Соня Колтуклиева: Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер на отбор мажоретки

Соня Колтуклиева: Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер на отбор мажоретки

18 Юли, 2026 16:00 1 393 40

  • соня колтуклиева-
  • румен радев-
  • кирил петков-
  • иван семерджиев-
  • магнитски-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • мнения

От вътрешно до външно - все смачкана ширпотреба с претенцията за лъскава бутикова марка. Тъга. И пародия

Соня Колтуклиева: Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер на отбор мажоретки - 1
Снимка: БГНЕС
Соня Колтуклиева Соня Колтуклиева
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Г-н Демерджиев, г-н Кандев, драги ми смехурковци, захарни петлета и точни с парите, сериалите от видеа с героични забавени каданси, не ви правят сериозни фактори, а ви принизяват до надрусани тийнейджъри, които крещят френетично в reels, докато натискат газта на скъпите кабриолети и до напомпани златотърсачки, които си снимат силиконовите цици в тоалетните на чалготеките.

Кандимен приключи - остава му сега да отбива ударите на Картофа и да се прибере у дома. Никой не се интересува вече от неговата смръщена маска - смешни страшки, страшни смешки е положението. Финита ла комедия.

Иван Демерджиев потвърждава максимата: всичко е лично. Унизиха го в Кърджали, ДПС взе 3 мандата, той само 1, това го прави единственият провалил се кандидат-депутат, който не спечели победа за формацията на експрезидента

. И сега ще си отмъщава: от София до Вашингтон.

Бил предоставил материали в ОФАК. Чудо голямо. Преди това предоставиха за него и PNR гейта. Фукаше се, че отвъдокеанският му воаяж е по покана на Марко Рубио. Да, бе, да. Колкото Кирил Петков беше в Белия дом за инагурацията на Доналд Тръмп.

Видяхме снимки как българският вътрешен министър клепа с уши в ъгъла на залата.

Друг един вътрешен министър - със същия манталитет - да се изживява като Жокера, да обвинява невинни хора и да злослови от парламентарната трибуна, много се хвалеше с молитвените закуски, сякаш самият президент му беше позвънил: “Алоу, Цецо, идваш ли, че без тебе не мога да си изпия чая?” И къде е той сега? Обвеян от позорна слава.

По едно време в Държавния департамент и в ОФАК се бяха фокусирали в България - извън руснаците, в списъците попаднаха най-много българи. Помните ли имената на всички? Аз не. Тогава беше политически некоректно да се каже, че във Вашингтон действат по доноси от нашата страна и си защитават корпоративните интереси. Това е истината. Политическа бухалка, използвана активно най-вече от Демократическата партия.

Веднъж стана грешка и в Испания арестуваха създателя на закона “Магнитски” Бил Браудър. Конфузия.

Джо Байдън публично спомена името на Кирил Петков - мале, каква огромна чест, пък той изкара половин година в кабинета на премиера и даже се пенсионира от политиката.

Никаква американска институция няма да си мръдне пръста за Иван Демерджиев, който очевидно не се справя в нашата държава. Онзи ден под прозореца на кабинета му в МВР, един фиркан до козирката, за малко да помете хората на тротоара и клиентите на заведението на кръстовището на “Гурко” и “Шишман”. Дреме му на Демерджиев. Той е над войната по пътищата, човекът искал да бъде главен прокурор. Питам се - търси ли се точен с парите за целта, за да стане работата?!

Май Румен Радев не е лидер на партия, а чиър лидер (cheerleader), предводител на отбор мажоретки, горкия. Е, и на него много му се събра. От вътрешно до външно - все смачкана ширпотреба с претенцията за лъскава бутикова марка. Тъга. И пародия.

От Фейсбук профила на журналистката Соня Колтуклиева


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    42 4 Отговор
    То па щото ти си много убава .

    Коментиран от #18

    16:01 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 анонимен

    46 4 Отговор
    Защо се дава постоянно думата на тази грозна гербаджийска платена женица?

    Коментиран от #19, #21

    16:02 18.07.2026

  • 4 От кога матур

    24 2 Отговор
    Иците имат право на мнение?

    16:03 18.07.2026

  • 5 пръц

    30 4 Отговор
    И тая изпълзя от дупката си за да заработи нЕкое евро.

    Коментиран от #16

    16:03 18.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Е пълно

    7 15 Отговор
    е ченгета при румен! А те са си и мажоретки!

    16:04 18.07.2026

  • 8 Чудя се...?!

    30 4 Отговор
    Що за непотребен и ненужен ,,колтук",трябва да си,че да имаш и такава...фамилия...?!

    16:04 18.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Радев е палячо

    12 12 Отговор
    Както точно го определи бившият шеф на кабинета му Калоян Методиев- "Като шеф на неговият кабинет съм присъствал много негови срещи. Този индивид лъже за всичко и прилича на Френски комедиен актьор от 60- те години. Говори несвързано и неразбираемо и по примитивната част от населението си мисли че е велик тактик и е замислил нещо специално"

    16:04 18.07.2026

  • 11 Па-па-пача

    8 11 Отговор
    И магаре да сложа магаре ще изберат.Тиквата докара умишлено чорапа на власт.

    16:05 18.07.2026

  • 12 Тома

    20 5 Отговор
    Мисирката Соня

    16:06 18.07.2026

  • 13 Френският "Монд"

    14 13 Отговор
    България може да се каже, че вече има истински врагове сред държавите-членки. За разлика от Орбанова Унгария, която все пак успяваше да лавира, защитавайки уж някакви икономически интереси, България просто заема позиции, които никой не разбира. И създава впечатление че хем се опълчва срещу единната европейска политика, хем не го прави докрай, защото “иска парите на европейците”.

    Тази бутафорна външна политика със сигурност ще ни изолира от масата на взимането на решения, защото изглеждаме като предатели, с които никой не ниска да комуникира, а такава изолация ще ни донесе и удар по европейските фондове, чието бъдеще се обсъжда точно в момента за следващия 7-годишен период.

    Не е ясно България с какви очи ще търси подкрепа за да се избегне ограничението на кохезионните фондове и от кого ще иска тази подкрепа или ще се присламчва към позицията на другите, ако може да докопа нещо. Това ли е отстояването на позицията на държавата в ЕС?

    Общо взето положението е на Иванушка глупака и много скоро това снизходително отношение ще започне да се усеща навсякъде по международните форуми и не само на високо държави ниво.

    България навлиза в един много тежък и даже срамен период от своето развитие❗️

    🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬

    Коментиран от #28

    16:06 18.07.2026

  • 14 коко

    4 3 Отговор
    Майтап госпожа Балабанова,органът му един малък а той се прави на голям!

    16:07 18.07.2026

  • 15 Явно екуку

    5 6 Отговор
    Тази баба година с Негри(Черни)!

    16:08 18.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истина е

    12 5 Отговор
    Тази баба ходи по Негри(Черни), явно с пари от ГЕРБ!

    16:09 18.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 оня с коня

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    През 92-93 г ако не беше легнала на Иван Костов никой нямаше да я знае

    16:12 18.07.2026

  • 20 Георги

    5 5 Отговор
    Той Радев още неможе да повярва, че толкова хора гласуваха за него,не беше готов за Премиер. Той си мислеше, че ще продължава да си прави околосветските екскурзии,както в президентството

    16:14 18.07.2026

  • 21 Някой

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "анонимен":

    Как защо. За ни забравяме партиите с отпаднала необходимост.

    16:15 18.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Конче,

    13 4 Отговор
    моля те не цапай ефира с мисирските си размишления. Ходи при Делянчо и Бичето за подаяния , да има парички за процедури, а и за хляб, че вече няма на кой да вменяваш евтин ПиАр.
    Радев го остави. Хората ще си го оценят скоро, но няма да върнат твоите работодатели на власт.

    16:16 18.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 само питам тая мърлаа

    8 3 Отговор
    каква е тая дърта уфца на снимката бе?

    дашна ли е поне или отдолу смърди на развалена риба?

    Коментиран от #26

    16:18 18.07.2026

  • 26 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "само питам тая мърлаа":

    Факти тук да не е сборно място на някои болни от някъде

    16:20 18.07.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    4 1 Отговор
    Релса😁

    16:20 18.07.2026

  • 28 Чудесно!

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Френският "Монд"":

    Не само да ни изолират, но и да ни изхвърлят от гейският си съюз! На, който му е мъчно за гейпартньорите си, да заминава на запад!

    Коментиран от #34, #38

    16:22 18.07.2026

  • 29 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бг гражданин":

    До ФАКТИ бг а и гнусотия до гнусотия от дребни душици тук постоянни България е на дъното щом вие и давате поле да изява на няколко тук

    16:22 18.07.2026

  • 30 Щапкаря

    9 2 Отговор
    Тия яко са превъртели вече!Извадиха и последните резерви-ку...те.

    Коментиран от #36

    16:23 18.07.2026

  • 31 Без майтап

    4 1 Отговор
    В писането не прочетох нищо за най съвършените българи, в цялата 1300 годишна българска история, ПЕЕВСКИ БОРИСОВ.

    16:24 18.07.2026

  • 32 ВВП

    8 2 Отговор
    Това герберсдтко извращение не може да свърже думите .Толкова е обсебена от злобата .Лапаше на мавъра .

    16:25 18.07.2026

  • 33 Кочо

    5 1 Отговор
    Тая с тази уста нищо не върши! Само приказва! Преди 17 години приказваше срещу Бойко и Цачева по ТВ Смрад! След 2 седмици сама превъзбудена обяви в същия ефир, че докато чакала полет за Лондон при синчето, лично и се обадил Борисов и направил оферта! Още се труди!

    16:25 18.07.2026

  • 34 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Чудесно!":

    Като чета помиите написани тук явно сте от тези геееееее съюзи Фактите бг моля ви все пак държавата ни е цивилизована или вече сме от страната на озверелите путинисти Европейска държава сме ниво на култура има ли

    16:26 18.07.2026

  • 35 ВВП

    3 1 Отговор
    Лапаше черниямаркуч на мавъра .От там се издигна .Евала .на холдинга

    16:27 18.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Теслатъ

    2 3 Отговор
    Петроханските и Гърбавите ка ::::::: мили още не могат да преодолеят Фантомните Болки след Изборите!!! -)))))))))))))

    16:28 18.07.2026

  • 38 Точно така

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Чудесно!":

    Вие сте безимотен,безработен и безпризорен. Нямате автомобил ,жилище близки в ЕС които работят там. Не ви притесняват ако излезем 20-те % мита на всички стоки внос от ЕС ,дори и на употребяваните автомобили. Няма какво да загубите! Малко факти - от влизането на България в ЕС ,страната ни е получила близо 14 пъти повече от ЕС отколкото е внесла! Получила е за 19 години 70 млрд.евро а сме внесли малко над 6 млрд.евро. Без тези средства отдавна дефицита да е над 20% и да сме изпаднали в несъстоятелност. Родни гладни и съдрани копейки квичaт че сме "хранели" Украинските бежанци. Нашата страна е получила от кохезионните фондове на ЕС за подкрепа на бежанците 120 млн.евро а сме дали за тях малко над 20 млн.евро. България е на плюс около 100 млн.евро от Украинските бежанци. Друг въпрос е дали са отишли в джобовете на управляващите или в бюджета на държавата. Излизаме от ЕС примерно ,има визов режим за Българските граждани, за да отидем в Гърция, Кипър ,Италия или Испания ще чакаме за визи. Само в Турция без защото не е в ЕС. България е много на плюс от ЕС. От кой друг да чакаме финансиране? От бедна раша ли които са по зле от нас?

    16:28 18.07.2026

  • 39 Божеее

    2 0 Отговор
    И джукестата Клатикурлиева се изтропа на метеното....

    16:34 18.07.2026

  • 40 Кикикорчо

    0 0 Отговор
    Аууу!Баба соня-колтукът много поумняла,бе! Кого ли е избудалкала за някой и друг лев?!С годините и по-красива става и по-умна!!

    16:37 18.07.2026