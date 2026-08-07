Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бащата на Ангел, загубил живота си на зъболекарския стол: Нашето дете е интоксикирано с антидотa на упойката

Бащата на Ангел, загубил живота си на зъболекарския стол: Нашето дете е интоксикирано с антидотa на упойката

7 Август, 2026 20:55 2 997 15

  • ангел-
  • зъболекарски стол-
  • клиника-
  • пловдив

Към момента прокуратурата е повдигнала обвинения към трима медици

Бащата на Ангел, загубил живота си на зъболекарския стол: Нашето дете е интоксикирано с антидотa на упойката - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почти година и 4 месеца след като 6-годишно дете загуби живота си на зъболекарски стол в клиника в Пловдив, родителите на момчето предоставиха документи, които са получили по Закона за достъп до обществена информация. От тях става ясно, че в рамките на седмици Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ е изготвила два доклада относно дейността на денталната клиника. 6-годишният Ангел умира след поставяне на пълна упойка при дентална операция.

„Заключенията на съдебно-медицинската и токсикологичната експертиза, която е направена, са, че нашето дете е интоксикирано с препарат „Нивалин“, който реално е антидотът на упойката“, казва Георги Райчев, баща на починалото дете, пред бТВ.

През февруари 2026 г., в деня на освобождаването си като директор на Медицинския надзор, Иванка Динева съобщи в социалните мрежи, че предоставя на здравното министерство документи от приключила проверка на клиника, в която има смъртен случай на дете.

„Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Министърът не пожела да чуе за нея. Оставям документите в агенцията“, пише тя.

Семейството предполага, че твърденията на Динева са свързани с проверката за смъртта на техния син. Месеци по-късно родителите официално получават доклад, изготвен от новото ръководство на Медицинския надзор. Той анализира констатациите от предходна проверка, като изрично разглежда въпроса има ли основания за отнемане на разрешението за дейност на клиниката. Заключението е, че установените нарушения не обосновават отнемане на разрешението.

„Заключенията са в противоречие с предния доклад, направен от Иванка Динева“, казва Георги Райчев.

И още – част от констатациите в предходната проверка били неправилно тълкувани.

Днес Иванка Динева отново е начело на Медицинския надзор.

На въпрос към агенцията и здравното министерство – поставян ли е официално въпросът за отнемане на разрешението на клиниката, какви действия са предприети и на какво се дължи разминаването в изводите на двата доклада.

„По поставените от Вас въпроси се извършва предварителна проверка от органите на МВР по сигнал. С оглед изложеното – г-жа Динева не може да коментира случая към настоящия момент“, посочват от ИАМН.

„Ами, ние просто искаме да бъде спазена буквата на закона! Според Закона за здравеопазването тези нарушения обуславят затварянето на клиниката, която умъртви нашето дете. И ние искаме да предпазим обществото от следващи трагедии“, казва Георги Райчев.

Към момента прокуратурата е повдигнала обвинения към трима медици – срещу двама анестезиолози за немарливост, причинила смъртта на 6-годишното момче, и срещу стоматолога – че е провел лечението в нарушение на установените медицински стандарти.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 некадърник !!

    16 2 Отговор
    Като гледам колко е корав бащата , може и нови зъби да постави на дООФФтора

    21:01 07.08.2026

  • 2 Дзак

    13 1 Отговор
    Упойки не трябва да се слагат излишно. Не могат да се използват когато са необходими.

    21:12 07.08.2026

  • 3 Минувач

    20 2 Отговор
    Лобито на здраветърговците наричани за благозвучие лекари е желязно. Гарван, гарвану….. Да не ви се налага да допирате такива. Само смърт сеят.

    21:18 07.08.2026

  • 4 питам питам

    11 7 Отговор
    Аз питам защо родителите са се съгласили детето 4 часа да е под упойка - не е нужно да си медицинско лице, това просто противоречи на всяка логика!!! Как така не са съобразили, че това не е нормално?!

    Коментиран от #7, #8

    21:22 07.08.2026

  • 5 Боа

    15 0 Отговор
    И на финала съда ще изслуша Вещите лица,-които ще лъжат,ще усукват,-и посмъртно няма да назоват виновните!С Това и ще приключи!

    21:33 07.08.2026

  • 6 Запознат

    19 0 Отговор
    Няма да има последствия за лекарските грешки в България,освен отделни изключения,много малко.Причините са най-вече в това,че здравна каса се източва от български политици и техни доверени лица.

    21:34 07.08.2026

  • 7 А дали са

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "питам питам":

    ги питали? И дали са им разяснили изобщо какво ще правят? Процедурата е да подпишеш, че си запознат и приемаш. После, каквото решат те. Но да държиш 4 ч. дете под упойка да му пилиш зъбите е престъпление по моите разбирания.

    Коментиран от #11

    21:43 07.08.2026

  • 8 Знайко

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "питам питам":

    Родителя подписва документ за информирано съгласие,колко ще е операцията зависи от хирурга и от анестезиолога,като си свършат работа добре са много благодаря и ако има нужда насреща сме,като се издънят трябва да ги убиват

    21:48 07.08.2026

  • 9 Жалко

    11 1 Отговор
    да правиш дете в българия и да очакваш нещо хубаво е меко казано наивно, още по-наивно е да очакваш правосъдие от система, която от половин век нито един път не е поела отговорност

    21:53 07.08.2026

  • 10 Артилерист

    17 0 Отговор
    България върви усилено към държавен разпад. Всеки опит за въвеждане на някакъв ред и дисциплина среща демократическия опортюнизъм, че това е диктатура, насилие върху свободата и връщане към времето на комунизма. Държавата няма ориентир за развитие, предъвкват се някакви нищонезначещи евроотлантически ценности, а в същото време цари слободия и безнаказано. Законната власт се сваля с улични безредици, родители нолитат на бой на учители, съдебната система е тотално обезценена, доказана мутра като Борисов, в здрава мафиотска връзка с "прависти" като Гешев, безчинстват в услуга на мафиотски структури много години наред и тн.

    21:58 07.08.2026

  • 11 Публична

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "А дали са":

    тайна е че подписването за инфо съгласието е да се свали отговорноста от белодрешковците печалбари. Сега с този документ ще се измъкнат. Това е все едно да дойде електротехник да ти опъне инсталацията и накрая след като му платиш да му подпишеш , че няма отговорност и гаранция за свършената работа.

    22:02 07.08.2026

  • 12 Господин Райчев,

    10 1 Отговор
    "надежда всяка оставете"! Вие да сте чули осъден лекар? Толкова бебета, толкоав деач, толкова родилки и всякакви други хора умориха от енкадърност, от престъпна небрежност и от алчност, но осъден няма, господин Райчев! Няма и да има! Вие не знаете ли колко могъща, колко силна и богата е българската Бяла мафия, в сравнение с която "Коза Ностра", "Ндрагента", японската "Якудза" и други са чавдарчета! От българската Бяла мафия треперят премиери, министри, депутати, всякакви комисии и всякакви мерзавци, които получават огромни заплати, за да служат на тази Бяла Мафия! Ами, 20 и кусур години всякакви Парламенти, Менти, министри и какви ли не, дето лъжеха по телевизиите и мутрите им отдавна са ни втръснали, че ще уредят въпроса с еднаквата цена на лекарства и медикаменти, която цена при някои болници, пардон - Търговски дружества, е със 100 пъти по-висока! И не забравяйет, госопдин Райчев, на едно от последните гласувания просташката чалгарска сбирщина на сакатото учиндолскоп нищожество гласува това положение да остане! Гласува простак Хадиж Тошко Африкански Шимпанзето - това толкова противно и отвратително чалгарско двукопитно човекоподобно, след всяко изказване на което квесторите тичаха да отварят прозорците, та да се проветри залата от чалгарската простащина!

    22:04 07.08.2026

  • 13 Цвете

    8 0 Отговор
    НА ТЕЗИ СТОМАТОЛОЗИ ТРЯБВАШЕ ОЩЕ ТОГАВА ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ КЪМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.И СЕГА НЕ Е КЪСНО. ДА ЗАКРИЯТ " ЛЕЧЕБНОТО " ЗАВЕДЕНИЕ.

    22:27 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лара Флин

    1 0 Отговор
    Нивалин и антидот вие сериозно ли!? Наистина ли този народ е плитък???

    03:29 08.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове