Бащата на Ангел, загубил живота си на зъболекарския стол: Нашето дете е интоксикирано с антидотa на упойката

Почти година и 4 месеца след като 6-годишно дете загуби живота си на зъболекарски стол в клиника в Пловдив, родителите на момчето предоставиха документи, които са получили по Закона за достъп до обществена информация. От тях става ясно, че в рамките на седмици Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ е изготвила два доклада относно дейността на денталната клиника. 6-годишният Ангел умира след поставяне на пълна упойка при дентална операция.

„Заключенията на съдебно-медицинската и токсикологичната експертиза, която е направена, са, че нашето дете е интоксикирано с препарат „Нивалин“, който реално е антидотът на упойката“, казва Георги Райчев, баща на починалото дете, пред бТВ.

През февруари 2026 г., в деня на освобождаването си като директор на Медицинския надзор, Иванка Динева съобщи в социалните мрежи, че предоставя на здравното министерство документи от приключила проверка на клиника, в която има смъртен случай на дете.

„Проверката установява, че лечебното заведение е работило извън правилата, определени от здравните власти. Министърът не пожела да чуе за нея. Оставям документите в агенцията“, пише тя.

Семейството предполага, че твърденията на Динева са свързани с проверката за смъртта на техния син. Месеци по-късно родителите официално получават доклад, изготвен от новото ръководство на Медицинския надзор. Той анализира констатациите от предходна проверка, като изрично разглежда въпроса има ли основания за отнемане на разрешението за дейност на клиниката. Заключението е, че установените нарушения не обосновават отнемане на разрешението.

„Заключенията са в противоречие с предния доклад, направен от Иванка Динева“, казва Георги Райчев.

И още – част от констатациите в предходната проверка били неправилно тълкувани.

Днес Иванка Динева отново е начело на Медицинския надзор.

На въпрос към агенцията и здравното министерство – поставян ли е официално въпросът за отнемане на разрешението на клиниката, какви действия са предприети и на какво се дължи разминаването в изводите на двата доклада.

„По поставените от Вас въпроси се извършва предварителна проверка от органите на МВР по сигнал. С оглед изложеното – г-жа Динева не може да коментира случая към настоящия момент“, посочват от ИАМН.

„Ами, ние просто искаме да бъде спазена буквата на закона! Според Закона за здравеопазването тези нарушения обуславят затварянето на клиниката, която умъртви нашето дете. И ние искаме да предпазим обществото от следващи трагедии“, казва Георги Райчев.

Към момента прокуратурата е повдигнала обвинения към трима медици – срещу двама анестезиолози за немарливост, причинила смъртта на 6-годишното момче, и срещу стоматолога – че е провел лечението в нарушение на установените медицински стандарти.