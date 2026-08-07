Играчите на Марек атакуваха съдията след спорно решение в мача с Етър - ВИДЕО

Етър Велико Търново победи Марек Дупница с 1:0 в мач от третия кръг на Втора лига. Двубоят, който до последните минути вървеше сравнително спокойно, се превърна в истински водовъртеж от страсти и емоции в добавеното време.

Всичко започна с противоречива ситуация в наказателното поле на домакините. Гостите от Марек настояваха за дузпа, но главният съдия отсъди нарушение в атака, което предизвика бурна реакция от страна на футболистите на дупнишкия тим. Решението на арбитъра буквално взриви атмосферата на стадиона.

В центъра на скандала се оказаха Христо Каймакански и Веселин Любомиров, които не сдържаха нервите си и се нахвърлиха върху съдията. Двамата започнаха да го блъскат и да изразяват бурно недоволството си, като само бързата намеса на съотборниците им предотврати по-сериозни инциденти. За проявената агресия и неспортсменско поведение, Каймакански и Любомиров получиха директни червени картони и бяха отстранени от играта.