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Играчите на Марек атакуваха съдията след спорно решение в мача с Етър - ВИДЕО

Играчите на Марек атакуваха съдията след спорно решение в мача с Етър - ВИДЕО

7 Август, 2026 20:48 1 473 7

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Двубоят между Етър и Марек във Втора лига завърши с червени картони и напрежение

Играчите на Марек атакуваха съдията след спорно решение в мача с Етър - ВИДЕО - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Етър Велико Търново победи Марек Дупница с 1:0 в мач от третия кръг на Втора лига. Двубоят, който до последните минути вървеше сравнително спокойно, се превърна в истински водовъртеж от страсти и емоции в добавеното време.

Всичко започна с противоречива ситуация в наказателното поле на домакините. Гостите от Марек настояваха за дузпа, но главният съдия отсъди нарушение в атака, което предизвика бурна реакция от страна на футболистите на дупнишкия тим. Решението на арбитъра буквално взриви атмосферата на стадиона.

В центъра на скандала се оказаха Христо Каймакански и Веселин Любомиров, които не сдържаха нервите си и се нахвърлиха върху съдията. Двамата започнаха да го блъскат и да изразяват бурно недоволството си, като само бързата намеса на съотборниците им предотврати по-сериозни инциденти. За проявената агресия и неспортсменско поведение, Каймакански и Любомиров получиха директни червени картони и бяха отстранени от играта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Боздуган

    4 1 Отговор
    Издрусайте ги глоба от 100к евро да приключат.

    21:03 07.08.2026

  • 2 Тези дори не изглеждат като футболисти

    4 1 Отговор
    А като куци хулигани , съжаления към някой ако е дал пари за да ги гледа

    Коментиран от #7

    21:11 07.08.2026

  • 3 Тези са танганайци

    5 0 Отговор
    За какви футболисти става въпрос

    21:13 07.08.2026

  • 4 Артилерист

    10 0 Отговор
    Реакцията на марекчани е толкова вагабонтски просташка, че този "сбор" трябва да бъде изваден от групата и пратен при регионалните аматьори. Отделно при внимателно преглеждане на ситуацията трябва да се установят всички участници в атаката на съдията и да бъдат едни изхвърлени ЗАВИНАГИ ОТ ФУТБОЛА, а другите-на различни продължителни срокове извън спорта. България бананова република ли е или държава с древна култура, дала ПИСМЕНОСТ НА ПОЛОВИНАТА СВЯТ?

    21:16 07.08.2026

  • 5 Читател

    4 0 Отговор
    Играл съм срещу тях многократно преди много години и там на Бончук и сме ги побеждавали винаги но са луди.Не нормално племе са.А за Миньор Перник и Металург по добре да не коментирам.Ние играем футбол до колкото можем те искат да те убият буквално

    21:39 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 големсмях

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тези дори не изглеждат като футболисти":

    Вярно е ...Сякаш са от някой гей клуб.

    22:37 07.08.2026

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