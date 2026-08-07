Никола Цолов: "Доминацията ми във Формула 2 е резултат от усилената работа през зимата"

Никола Цолов, който в момента заема първото място в генералното класиране на престижния шампионат Формула 2, даде ексклузивно интервю за официалния сайт на шампионата, в което сподели ключовите фактори за изключителното си представяне през сезон 2026. Българинът, който се състезава за отбора на Кампос Рейсинг, демонстрира невероятна зрялост и скорост, превръщайки се в основния фаворит за титлата.

Цолов влезе в лятната пауза като лидер в класирането, след като записа внушителните шест победи и натрупа солиден аванс от 20 точки пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини. Този резултат е още по-впечатляващ, като се има предвид силната конкуренция в шампионата.

"Чувството е приятно, защото това е отплата за положения труд между сезоните. Напоследък наистина виждаме резултатите от това“, каза Цолов, подчертавайки значението на подготовката през зимната пауза.

Българинът призна, че трудното начало на сезона му е помогнало да промени начина си на мислене и да подхожда по-умно към състезанията. "В началото на годината имахме трудни моменти, но ги преодоляхме и това ни направи по-силни. Разбираме всичко по-добре. Опитваме да контролираме всичко, което можем. Бяхме в страхотна серия в последните седмици, но можем още повече. Може би отстрани изглежда, че това няма как да стане, но аз и отборът ми знаем, че можем да работим по-добре заедно. Гледам напред с повече увереност“, добави той.

Най-силният уикенд за Цолов до момента бе на "Силвърстоун“, където той постигна две победи и записа рекорд във Формула 2 с три поредни успеха. "Правим много, за да максимизираме представянето ни през целия уикенд. Мисля, че само ние го направихме и заради това бяхме в тази позиция. Бях пети в квалификацията и това със сигурност не изглежда перфектно, но ние знаехме какво може автомобилът и бяхме доволни. Аз бях доволен от петото място и работата, която свърших. Резултатите бяха следствие от това“, обясни българинът.

След по-трудните уикенди в Белгия и Унгария, Цолов успя да запази лидерската си позиция, демонстриращ устойчивост и стратегическо мислене. Зад него в класирането остават основните му съперници Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Пилотът на Кампос Рейсинг заяви, че вече гледа по-различно на борбата за титлата и не смята, че е необходимо да рискува във всеки старт. "За нас нищо не се променя и продължаваме да даваме всичко от себе си. Подходът ми от Монако натам е правилен, именно там видях голямата картина пред себе си. Не е най-важно да печелиш всяко състезание, а да печелиш възможно най-много точки за цялата година“, каза Цолов.

"Излизах от уикенд в Канада, където се раздавах във всяка обиколка, във всяка сесия, а на теория се изисква точно това. Вложих наистина много, но се поставих в ситуации, които можех да избегна. Някои бяха плод на лош късмет, но други можеха да променят изхода от състезанията“, допълни той, правейки паралел с по-ранни състезания от календара.

Цолов подчерта, че е взел ценни уроци от съперниците си и именно това е една от силните му страни. "Осъзнах, че не е задължително да печеля всяко състезание. Мога го, но не е нужно. Колкото по-скоро го осъзнаеш, толкова по-добре за теб. Габриеле беше добър пример за мен. Взех поука от него и това стана моя силна страна. От слаба към силна.“

"Гледам в какво са добри хората и се старая да го вкарам в моя арсенал. Всички имаме силни страни - и аз, и Габи, и Рафа. Сред моите е това, че умея да се уча и да се развивам. Това е подход, на който ще разчитам до края на годината“, завърши Цолов, изпълнен с решимост да спечели титлата.