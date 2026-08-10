Ботев Пловдив надви Спартак Варна с 3:2

Ботев Пловдив постигна изключително важна и драматична победа с 3:2 срещу Спартак Варна в последния мач от четвъртия кръг на родната efbet Лига.

Срещата, изиграна в Пловдив, предложи на феновете истинско зрелище, включващо пет попадения, обрати и две принудителни прекъсвания на играта поради проблеми с електричеството в района на стадион „Христо Ботев“.

Мачът започна отлично за домакините от „колежа“. Още в 4-ата минута Франклин Маскоте засече прецизно центриране на Владимир Мендеш. Топката рикошира в напречната греда и тупна зад голлинията за 1:0, което бе потвърдено и от ВАР системата. Малко след това играта бе спряна за първи път поради токов удар, оставил съоръжението без осветление за няколко секунди.

Натискът на „жълто-черните“ даде нов резултат в 28-ата минута, когато Асен Чандъров удвои аванса на своя тим след корнер, изпълнен от Карлос Меоти. Предимството на пловдивчани стана класическо в 39-ата минута. Самуел Калу финтира Дейвид Валверде и с красив изстрел в горния ляв ъгъл направи резултата 3:0.

През второто полувреме варненските „соколи“ демонстрираха характер и започнаха да топят пасива си. В 58-ата минута защитникът на Ботев Симеон Петров си отбеляза нелеп автогол след пас на Томаш Силва. Последва второ спиране на тока в 72-ата минута заради мащабна авария в Пловдив, което отново прати футболистите на принудителна почивка.

В самия край на редовното време драмата стана пълна. Във втората минута на добавеното време Ахмед Ахмедов получи страхотен пас от Антон Иванов, преодоля персоналния си пазач и се разписа в средата на вратата за крайното 3:2.