Ан Хатауей отвърна на слуховете за фалшива бременност

Бременната Ан Хатауей реши с чувство за хумор да сложи край на една от най-странните конспиративни теории около себе си. 43-годишната холивудска актриса отговори на коментарите в интернет, според които използва изкуствен корем и всъщност симулира третата си бременност.

Слуховете набраха скорост след появата на носителката на „Оскар“ на премиерата на новия ѝ филм „The End of Oak Street“ в Лос Анджелис на 9 август. Хатауей избра тоалет, който умишлено оставяше бременния ѝ корем открит – сатенен топ по поръчка на Прабал Гурунг и дънки с ниска талия.

Снимка: БГНЕС

Снимките бързо се разпространиха в социалните мрежи, където част от потребителите започнаха да твърдят, че формата на корема ѝ изглеждала „неестествено“, а други директно предположиха, че актрисата носи протеза, подобна на използваните във филмовите продукции.

Ан Хатауей не влезе в дълги обяснения. Вместо това публикува видео в Instagram и лаконично се пошегува: „Фалшива коса, истински корем“, с което недвусмислено отхвърли абсурдните твърдения.

Актрисата обяви през юни, че очаква третото си дете от съпруга си Адам Шулман. Двамата вече имат двама синове – Джонатан и Джак. Хатауей не крие бременността си и през последните седмици превърна майчинския си стил в една от най-коментираните модни теми в Холивуд.

По време на промотирането на „The Odyssey“, „The End of Oak Street“ и останалите си проекти актрисата последователно избира тоалети, които подчертават растящия ѝ корем – от прозрачни материи и прилепнали рокли до смели комбинации с къси топове. Британският Vogue дори проследи отделно развитието на майчинския ѝ гардероб по време на прес турнето за „The Odyssey“.

Само дни след отговора си на интернет критиците Хатауей отново демонстрира бременния си корем на церемонията Disney Legends Awards в Анахайм. Там тя се появи в ефектна лилава рокля с пелерина и драпировки, докато приемаше отличието си като Disney Legend.

Така вместо да позволи на необоснованите спекулации да засенчат професионалните ѝ изяви, Ан Хатауей избра най-краткия възможен отговор – една шега, която ясно показа отношението ѝ към поредната интернет конспирация.