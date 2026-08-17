Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Египет може да се присъедини към отбранителния пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Ердоган: Египет може да се присъедини към отбранителния пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

17 Август, 2026 08:06, обновена 17 Август, 2026 08:03 598 5

  • турция-
  • ердоган-
  • отбранителен пакт-
  • саудитска арабия-
  • пакистан-
  • египет

Турският президент заяви, че споразумението е отворено за нови членове, въпреки съобщенията, че Рияд се противопоставя на присъединяването на Кайро

Ердоган: Египет може да се присъедини към отбранителния пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Египет може да се присъедини към новия отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, съобщи „Хюриет дейли нюз“, цитирайки интервю на Ердоган за „Ал Джазира“, предава БТА.

Пактът беше сключен на 7 август в саудитския град Мека. Ердоган подчерта, че споразумението е отворено за присъединяване на нови държави, като посочи Египет като една от възможностите за бъдещо разширяване.

Разминаване с позицията на Рияд

Изказването на Ердоган идва на фона на информация, че Саудитска Арабия не подкрепя евентуалното присъединяване на Египет към пакта.

През изминалата седмица британската медия „Мидъл Ийст Ай“ съобщи, позовавайки се на дипломатически източници от Саудитска Арабия, че Рияд се е противопоставил на включването на Кайро в споразумението.

Какво предвижда пактът

Споразумението между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан предвижда механизъм за колективна отбрана.

Според договореностите нападение срещу която и да е от трите държави ще бъде разглеждано като нападение срещу всички, което създава основата за координиран отговор при външна военна заплаха.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Херцог Марлбъро

    5 7 Отговор
    Придобивам усещането, че коалицията е антихристианска!

    Коментиран от #2

    08:27 17.08.2026

  • 2 Ганьо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Херцог Марлбъро":

    Така ти се иска, по-скоро антиционистка...

    08:28 17.08.2026

  • 3 ТЕОРИЯТА МУ Е СИЛНА НА

    5 0 Отговор
    АГАТА,АМА НА ПРАКТИКА НИЩО НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ТОЗИ ПАКТ.

    08:34 17.08.2026

  • 4 Да бе ,да ! 🤔

    4 0 Отговор
    Съмнително е Египет да се присъедини . Ще загуби доверието на САЩ , а ще получи конфликтните отношения на Пакистан с Индия , на Турция с Израел , и на саудитите с Иран . Да не са луди ?

    08:42 17.08.2026

  • 5 Ердо,

    4 0 Отговор
    между две военни организации, накрая да не ти цъфне розата.

    08:45 17.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания