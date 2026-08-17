Ердоган: Египет може да се присъедини към отбранителния пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Египет може да се присъедини към новия отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, съобщи „Хюриет дейли нюз“, цитирайки интервю на Ердоган за „Ал Джазира“, предава БТА.

Пактът беше сключен на 7 август в саудитския град Мека. Ердоган подчерта, че споразумението е отворено за присъединяване на нови държави, като посочи Египет като една от възможностите за бъдещо разширяване.

Разминаване с позицията на Рияд

Изказването на Ердоган идва на фона на информация, че Саудитска Арабия не подкрепя евентуалното присъединяване на Египет към пакта.

През изминалата седмица британската медия „Мидъл Ийст Ай“ съобщи, позовавайки се на дипломатически източници от Саудитска Арабия, че Рияд се е противопоставил на включването на Кайро в споразумението.

Какво предвижда пактът

Споразумението между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан предвижда механизъм за колективна отбрана.

Според договореностите нападение срещу която и да е от трите държави ще бъде разглеждано като нападение срещу всички, което създава основата за координиран отговор при външна военна заплаха.