Русия съобщи за 205 свалени украински дрона, шестима загинаха при удар в Белгородска област

Руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 205 украински дрона от самолетен тип над руски региони и акваториите на Азовско и Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени над Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска и Ростовска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.

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Руското министерство на отбраната съобщи още, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров, който Москва анексира през 2014 г.

Междувременно шестима души са загинали при украински ракетен удар в Белгородска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По информация на властите четирима души са били ранени при атаката.