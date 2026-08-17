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Русия съобщи за 205 свалени украински дрона, шестима загинаха при удар в Белгородска област
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 205 свалени украински дрона, шестима загинаха при удар в Белгородска област

17 Август, 2026 08:54 493 16

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  • удар

Москва твърди, че дроновете са били прехванати над руски региони и акваториите на Азовско и Черно море; местните власти съобщиха и за четирима ранени

Русия съобщи за 205 свалени украински дрона, шестима загинаха при удар в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 205 украински дрона от самолетен тип над руски региони и акваториите на Азовско и Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Според ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени над Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска и Ростовска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.

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Руското министерство на отбраната съобщи още, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров, който Москва анексира през 2014 г.

Междувременно шестима души са загинали при украински ракетен удар в Белгородска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По информация на властите четирима души са били ранени при атаката.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев за два дня

    4 6 Отговор
    Мдаа.

    08:55 17.08.2026

  • 2 Херцог Марлбъро

    6 3 Отговор
    Досега ЕС похарчи 800 милиарда за Украйна! Като вземем предвид загубите от унищожението на европейската икономика, загубите са двойни, или трилион и шестстотин! Как мислите, ще може ли ЕС още да поддържа Украйна?

    Коментиран от #3, #9

    08:57 17.08.2026

  • 3 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":

    Досега ЕС е дал 261,7 милиарда евро на Украйна.
    0,1% от своят БВП.
    Та кво викаш?Кой ще издържи?М?

    09:02 17.08.2026

  • 4 Факт

    4 3 Отговор
    Пушия приключи , изпуши💨💨

    09:03 17.08.2026

  • 5 Май върви

    5 3 Отговор
    накрая от Украйна да не остане даже и областта Окраина !
    Тия жертви руснаците няма как да не ги възмездят !
    Целта им е да стане с по малко жертви, но всяко търпение има граници !

    09:05 17.08.2026

  • 6 ТЕЗИ ДРОНОВЕ ПЛАЩАМЕ

    3 2 Отговор
    Ние Европа. И рано или късно и ние ще пострадаме. Когато ти си в конфликта и помагаш н едната страна а другата запорираш бойкотираш ще дойде и за тебе боя.

    09:06 17.08.2026

  • 7 анонимен

    0 0 Отговор
    гитлер ежив

    09:07 17.08.2026

  • 8 Така, така

    3 2 Отговор
    " Русия съобщи за 205 свалени украински дрона..." А евро натото не може да свали дажи и един? Постоянно реват и намират безопасни даже дронове в страните си...
    При едно учение на Нато с укро-ветераните от войната, укрите ги съсипали за отрицателно време! НО, укра губи войната с Русия? А това означава, че евро-натото няма никакви шансове при една война с добре изтренираната вече Русия? Ама скачат и я обявяват за 2029, 2030-та. г? А ДО тогава Русия ще се научи да сваля ВСИЧКИ дронове, докато тези рупат още банани!!!

    Коментиран от #10, #11

    09:08 17.08.2026

  • 9 Псулер многоходовия

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    Коментиран от #13

    09:09 17.08.2026

  • 10 Путин многоходовия

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Така, така":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    09:10 17.08.2026

  • 11 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Така, така":

    Ще го накажем.

    09:10 17.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Онзи

    1 0 Отговор
    А ,включително деца, няма ли загинали? Както в Украйна бре ?

    09:13 17.08.2026

  • 15 Псулер многоходовия

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Херцог Марлбъро":

    Не можем да арестуваме Зеленски. Обещах на израелския премиер, че няма да го убиваме и пипаме.

    09:16 17.08.2026

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Руските военно любителски сили . Космически отиде при Курск . Руски военноморски парад с Путин проведен пред стена върху която имаше нарисувана подводница. Нямаше кораби . Имаше картинка в дворче . Миниатюра на съвременната руска мощ . Русия губи хора , кораби, теника престиж , пазари ,доверие .

    09:19 17.08.2026

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