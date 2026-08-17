Русия съобщи за 205 свалени украински дрона, шестима загинаха при удар в Белгородска област

Руските средства за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 205 украински дрона от самолетен тип над руски региони и акваториите на Азовско и Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Според ведомството безпилотните летателни апарати са били прехванати и унищожени над Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Калужка, Курска и Ростовска област, както и над акваториите на Азовско и Черно море.
Руското министерство на отбраната съобщи още, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров, който Москва анексира през 2014 г.
Междувременно шестима души са загинали при украински ракетен удар в Белгородска област, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.
По информация на властите четирима души са били ранени при атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев за два дня
08:55 17.08.2026
2 Херцог Марлбъро
Коментиран от #3, #9
08:57 17.08.2026
3 Ами
До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":Досега ЕС е дал 261,7 милиарда евро на Украйна.
0,1% от своят БВП.
Та кво викаш?Кой ще издържи?М?
09:02 17.08.2026
4 Факт
09:03 17.08.2026
5 Май върви
Тия жертви руснаците няма как да не ги възмездят !
Целта им е да стане с по малко жертви, но всяко търпение има граници !
09:05 17.08.2026
6 ТЕЗИ ДРОНОВЕ ПЛАЩАМЕ
09:06 17.08.2026
7 анонимен
09:07 17.08.2026
8 Така, така
При едно учение на Нато с укро-ветераните от войната, укрите ги съсипали за отрицателно време! НО, укра губи войната с Русия? А това означава, че евро-натото няма никакви шансове при една война с добре изтренираната вече Русия? Ама скачат и я обявяват за 2029, 2030-та. г? А ДО тогава Русия ще се научи да сваля ВСИЧКИ дронове, докато тези рупат още банани!!!
Коментиран от #10, #11
09:08 17.08.2026
9 Псулер многоходовия
До коментар #2 от "Херцог Марлбъро":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
Коментиран от #13
09:09 17.08.2026
10 Путин многоходовия
До коментар #8 от "Така, така":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
09:10 17.08.2026
11 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #8 от "Така, така":Ще го накажем.
09:10 17.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Онзи
09:13 17.08.2026
15 Псулер многоходовия
До коментар #13 от "Херцог Марлбъро":Не можем да арестуваме Зеленски. Обещах на израелския премиер, че няма да го убиваме и пипаме.
09:16 17.08.2026
16 Никой
09:19 17.08.2026