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Десетки деца с тротинетки карат между колите на главна улица в Кюстендил

Десетки деца с тротинетки карат между колите на главна улица в Кюстендил

17 Август, 2026 08:36 380 13

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  • тротинетки-
  • кюстендил

Кметът Огнян Атанасов призова родителите да приберат превозните средства на децата си

Десетки деца с тротинетки карат между колите на главна улица в Кюстендил - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Притеснителни кадри с десетки деца на електрически тротинетки, които преминават покрай автомобили на пътното платно, бяха разпространени през уикенда в Кюстендил. „Направих проверка чрез системата за видеонаблюдение на общината. Децата минаваха по цялата главна улица и извършват множество нарушения, като застрашават своя живот, както и живота на околните”, това коментира кметът на града Огнян Атанасов в ефира на предаването „Здравей, България” по Нова тв.

Едно от децата е преминало в насрещното движение на кръговото кръстовище на входа на града срещу автомобил, което застрашава както неговия живот, така и съдбата на шофьора отсреща, посочи Атанасов.

„Родители, бъдете отговорни, вземете индивидуалните електрически превозни средства на тези деца, защото само с глоби, само със силите на МВР и на Общинска охрана не може да се справим”, призова градоначалникът.

Законът за движение по пътищата е изменен от два месеца и възрастта, от която може да се управлява индивидуално електрическо превозно средство, вече е 16 години, а видно от клипа има деца, които са по-малки, обясни кметът на Кюстендил. Той уточни, че санкциите са различни, като за управление от лице под 16-годишна възраст глобата е 500 лева, управлението без каска се наказва с 50 лева, а ако водачът не се движи плътно вдясно на платното, санкцията е 100 лева.

Написани са над 200 акта на територията на общината съвместно с полицията, но инцидентите продължават, като има родители, които оспорват актовете или се сърдят, когато детето им при опит да избяга бива хванато за ръката, отбеляза кметът.

„На практика е невъзможно тази група деца да бъде спряна на пътя от охрана или полиция, защото в момента, в който служителите тръгнат към тях, те се разбягват, което създава предпоставки за инциденти”, категоричен е Атанасов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мирчев с двата пръста чело

    6 1 Отговор
    путин е виновен и без разследване е ясно

    08:56 17.08.2026

  • 3 Спокойно

    1 0 Отговор
    В града на Жоро и Васко е така ...

    08:56 17.08.2026

  • 4 Групата

    0 1 Отговор
    от Пловдив е виновна. Нали сега ги заключиха. Нещата ще се оправят.

    08:59 17.08.2026

  • 5 Въй

    0 2 Отговор
    Десетки деца с тротинетки карат между колите на главна улица в Кюстендил,защото се забавляват. Но,не мислят,че може да ги блъсне някоя кола.Има невнимателни шофийори,които говорят по телефони,гледат си снимки,или се обръщат,говорейки с пътници на задните седалки.

    09:00 17.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Не гонете Михаля❗
    Написали само 200 акта, а дали и един е платен❗

    09:00 17.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Родната полиция НЕ може да се справи с няколко келеши, а очаквате ли да се справи с истински престъпници🤔❓❗

    09:02 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 САМО ПИТАМ

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ ДЕЦА ИМАТ ЛИ РОДИТЕЛИ , ИЛИ САМО ОПЛОДИТЕЛИ.?

    Коментиран от #10, #11, #12

    09:04 17.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Столичанин

    1 0 Отговор
    Тази безнаказаност трябва да се изкорени много от дълбоко! Да, ще реват родители и разни правозащитни организации, които доведоха обществото до тази анархия, но няма как! Както предишните поколения растяхме с правила, така трябва да е и сега! Тия с какво са по-различни и защо законите спряха да важат? Аз ако постъпя така, не само ще бъда глобен, а и ще бъда съден и за непристойно поведение на обществено място. "Сърдили се" за хващане за ръка значи...

    09:16 17.08.2026

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