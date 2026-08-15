Българските праскови са пред изчезване

Тази година родната реколта от праскови е обилна.
Въпреки че плодовете са с изключително добро качество заради благоприятните климатични условия обаче, производителите се оказват в тежка финансова ситуация, пише news.bg.
Радослав Чотров - потомствен градинар и производител на праскови край село Храбрино, обясни, че тази година няма слана, но се е появил вредителят "черна златка".
Заради "златката" съхнат стотици дръвчета. Препаратите са скъпи. Доста по-големи са и разходите за оран и горива от миналата година поради спекулата с еврото и войната в Персийския залив.
"На едро 1,50 евро върви на борсата. Ние не можем да покрием нищо с тази цена", посочва производителят.
Търсенето на български плодове е слабо, а вносът е огромен. На борсата килограм вносни гръцки праскови е под едно евро.
"Вносът е много голям. Трябва да има някакъв контрол над този внос. Не виждам как на тези хора им отърва - за гърците, освен с голяма помощ от държавата, но не виждам как на него му отърва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова?!", изрази недоумение Чотров.
"Аз съм сигурен, че и в Гърция имат "черна златка", не може да е само при нас. Но там третирането, цялата борба с този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма, помощта на държавата. А тук в момента ни оставят сами - дават на хектар 190 евро фонд "Земеделие". Това е крайно недостатъчно - 10 декара аз да ги обработвам със 190 евро - как да стане?", пита още той.
Чотров разполага със собствен разсадник и това му помага бързо да възстанови унищожените от златката дръвчета.
Много негови колеги обаче са на ръба да се откажат, тъй като разходите за ново дръвче варират от 10 до 15 евро, а са унищожени стотици декари овощни градини в цялата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
20:21 15.08.2026
2 Амчи то
20:21 15.08.2026
3 Нема
20:22 15.08.2026
4 Последния Софиянец
20:22 15.08.2026
5 Бреййй
20:24 15.08.2026
6 НЕ СЕ ШАШКАЙТЕ
20:25 15.08.2026
7 Яшар
20:25 15.08.2026
8 О, Морес
Коментиран от #12, #13
20:29 15.08.2026
9 жик так
Коментиран от #10
20:29 15.08.2026
10 Епааа
До коментар #9 от "жик так":Оди си туряй въжето, да те Е.и негативиста! Живота не е рев, а борба!
Коментиран от #16, #19, #22
20:33 15.08.2026
11 йькффкк
Коментиран от #14
20:40 15.08.2026
12 Петър
До коментар #8 от "О, Морес":Че сега да не би да няма праскови. Точно тази години брах от една нова праскова, която посях само преди 3 години и са супер прасковите, нито съм ги пръскал нито нищо. Най-добре всеки сам да си гледа - това е истината. Въпреки че работя и живея в града сме си купили едно малко място на 10мин от града и си гледаме почти всичко - над 10 дръвчета имаме, и не само, дори нар имаме и киви и дават плодове. Стига мрънкане.
Коментиран от #21
20:48 15.08.2026
13 Чочо
До коментар #8 от "О, Морес":Никой никъде не не заврял, сами се унищожаваме. Алчноста ни пречи. Унищожаваме всичко, като,
Че ли китайците са го построили а не Българския народ. Не ни са виновни бананите а ние сами сме виновни. Всеки сам си строи дома и отговаря за него.
20:49 15.08.2026
14 А то
До коментар #11 от "йькффкк":поне магистрали да имаше, ама и тях ги няма.
20:49 15.08.2026
15 Айляк
Тия от Сливенско ше опънат петалата от тъз новина. Макар, че те сигурно си го знаят.
Преди пътуваш за гьола и на връщане си купуваш превъзходни праскови от сергиите покрай пъгя.
Сега, ако кажете, че и кайсиите у Силистренско са на изчезване...и от утре ставам перуанец:(
20:51 15.08.2026
16 Тези дето реват
До коментар #10 от "Епааа":Как нямало земеделие съм сигурен ,че първи са си пратили децата в София или друг голям град. То няма земеделие защото никой не иска да бачка на нивата а не защото е забранено нещо. Едно време половината наделение по селата в София софийско жителство не те допуска и ще произвеждаш дини ама не е за хвалене.
Коментиран от #18, #20
20:51 15.08.2026
17 90909909
21:07 15.08.2026
18 Само питам
До коментар #16 от "Тези дето реват":Ти колко дини си произвел до сега бе специалист ?
21:16 15.08.2026
19 Дако
До коментар #10 от "Епааа":И ти каква борба водиш бе Сульо?
21:17 15.08.2026
20 Градинар
До коментар #16 от "Тези дето реват":Какво общо има земеделието с овощарството?
И ти мотика не си виждал.
21:19 15.08.2026
21 да бе мислителю
До коментар #12 от "Петър":И след 2 години ще я изкореняеаш.
21:21 15.08.2026
22 Жик так
До коментар #10 от "Епааа":Само констатира бе Ов Чи...
21:23 15.08.2026