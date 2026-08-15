Българските праскови са пред изчезване

Тази година родната реколта от праскови е обилна.

Въпреки че плодовете са с изключително добро качество заради благоприятните климатични условия обаче, производителите се оказват в тежка финансова ситуация, пише news.bg.

Радослав Чотров - потомствен градинар и производител на праскови край село Храбрино, обясни, че тази година няма слана, но се е появил вредителят "черна златка".

Заради "златката" съхнат стотици дръвчета. Препаратите са скъпи. Доста по-големи са и разходите за оран и горива от миналата година поради спекулата с еврото и войната в Персийския залив.

"На едро 1,50 евро върви на борсата. Ние не можем да покрием нищо с тази цена", посочва производителят.

Търсенето на български плодове е слабо, а вносът е огромен. На борсата килограм вносни гръцки праскови е под едно евро.

"Вносът е много голям. Трябва да има някакъв контрол над този внос. Не виждам как на тези хора им отърва - за гърците, освен с голяма помощ от държавата, но не виждам как на него му отърва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова?!", изрази недоумение Чотров.

"Аз съм сигурен, че и в Гърция имат "черна златка", не може да е само при нас. Но там третирането, цялата борба с този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма, помощта на държавата. А тук в момента ни оставят сами - дават на хектар 190 евро фонд "Земеделие". Това е крайно недостатъчно - 10 декара аз да ги обработвам със 190 евро - как да стане?", пита още той.

Чотров разполага със собствен разсадник и това му помага бързо да възстанови унищожените от златката дръвчета.

Много негови колеги обаче са на ръба да се откажат, тъй като разходите за ново дръвче варират от 10 до 15 евро, а са унищожени стотици декари овощни градини в цялата страна.