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Българските праскови са пред изчезване

Българските праскови са пред изчезване

15 Август, 2026 20:19 703 22

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Заради "златката" съхнат стотици дръвчета. Препаратите са скъпи. Доста по-големи са и разходите за оран и горива от миналата година поради спекулата с еврото и войната в Персийския залив

Българските праскови са пред изчезване - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази година родната реколта от праскови е обилна.

Въпреки че плодовете са с изключително добро качество заради благоприятните климатични условия обаче, производителите се оказват в тежка финансова ситуация, пише news.bg.

Радослав Чотров - потомствен градинар и производител на праскови край село Храбрино, обясни, че тази година няма слана, но се е появил вредителят "черна златка".

Заради "златката" съхнат стотици дръвчета. Препаратите са скъпи. Доста по-големи са и разходите за оран и горива от миналата година поради спекулата с еврото и войната в Персийския залив.

"На едро 1,50 евро върви на борсата. Ние не можем да покрием нищо с тази цена", посочва производителят.

Търсенето на български плодове е слабо, а вносът е огромен. На борсата килограм вносни гръцки праскови е под едно евро.

"Вносът е много голям. Трябва да има някакъв контрол над този внос. Не виждам как на тези хора им отърва - за гърците, освен с голяма помощ от държавата, но не виждам как на него му отърва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова?!", изрази недоумение Чотров.

"Аз съм сигурен, че и в Гърция имат "черна златка", не може да е само при нас. Но там третирането, цялата борба с този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма, помощта на държавата. А тук в момента ни оставят сами - дават на хектар 190 евро фонд "Земеделие". Това е крайно недостатъчно - 10 декара аз да ги обработвам със 190 евро - как да стане?", пита още той.

Чотров разполага със собствен разсадник и това му помага бързо да възстанови унищожените от златката дръвчета.

Много негови колеги обаче са на ръба да се откажат, тъй като разходите за ново дръвче варират от 10 до 15 евро, а са унищожени стотици декари овощни градини в цялата страна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    12 1 Отговор
    Политиката ни води към пропаст, а науката крещи отстрани. Учените казват: "Това е последната спирка". Политиците отвръщат: "Ще помислим след изборите". Данните не лъжат – 7 от 9 планетарни граници са преминати, времето изтича, а те продължават да говорят за икономически растеж, все едно планетата е безкрайна. Истината е, че политиците не са глупави – те просто не искат да променят системата, от която печелят. А науката няма партия, няма вот, няма бюджет – тя има само факти. И фактите са, че сме на ръба. Въпросът не е дали ще приемем науката – въпросът е дали ще разберем, че тя трябва да замени политиката напълно. Иначе няма кой да каже "спирам".

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    20:21 15.08.2026

  • 2 Амчи то

    12 2 Отговор
    и българския народ е така...

    20:21 15.08.2026

  • 3 Нема

    10 1 Отговор
    Такова нещо!!! Аз маам само български праскови! И чуждестранни съм маал, ама от нашенските по убави нема! Като я заапеш, та ти цвръкне връз езико и ти потече по брадата...

    20:22 15.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Секат ги и правят фотоволтаици.

    20:22 15.08.2026

  • 5 Бреййй

    5 0 Отговор
    Тя черната златка някакъв бацил била!

    20:24 15.08.2026

  • 6 НЕ СЕ ШАШКАЙТЕ

    10 1 Отговор
    Тя България е пред изчезване.

    20:25 15.08.2026

  • 7 Яшар

    6 5 Отговор
    У тук съм вещ...80те работех лятото в ткзс то ...всичко имаше...прасковите бяха като камини и сладки като мед ... бол се поливаше и се копаеше ...ама се пръскаше с отрови пестициди ддт по силни от сегашните сигур 100 и повече пъти..и тогава се знаеше че тези отрови убиват...АПК партия БКП ..

    20:25 15.08.2026

  • 8 О, Морес

    7 1 Отговор
    Какви праскови имаше между Нова Загора и Сливен,какви кайсии около Силистра,череши в Кюстендилско,дини по поречието на Марица между Първомай и Харманли,и още,и още и още...Плаче ми се ,братя ! Къде ни навряха, гадовете.И още ходят по българската земя !

    Коментиран от #12, #13

    20:29 15.08.2026

  • 9 жик так

    11 3 Отговор
    Тая държава отива на пустош. Животните ги ликвидираха , сега идва ред на овошките , водата я дадоха на концесия сякаш им е бащиния , горите ги изсякоха и сложиха фотоволтаици , плажовете ги бетонираха ....

    Коментиран от #10

    20:29 15.08.2026

  • 10 Епааа

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "жик так":

    Оди си туряй въжето, да те Е.и негативиста! Живота не е рев, а борба!

    Коментиран от #16, #19, #22

    20:33 15.08.2026

  • 11 йькффкк

    3 0 Отговор
    вместо да се подпомагат овошкарите ,се дават пари за калпави магистрали. сега не само праскови ами и кратсавици няма да са бг

    Коментиран от #14

    20:40 15.08.2026

  • 12 Петър

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    Че сега да не би да няма праскови. Точно тази години брах от една нова праскова, която посях само преди 3 години и са супер прасковите, нито съм ги пръскал нито нищо. Най-добре всеки сам да си гледа - това е истината. Въпреки че работя и живея в града сме си купили едно малко място на 10мин от града и си гледаме почти всичко - над 10 дръвчета имаме, и не само, дори нар имаме и киви и дават плодове. Стига мрънкане.

    Коментиран от #21

    20:48 15.08.2026

  • 13 Чочо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    Никой никъде не не заврял, сами се унищожаваме. Алчноста ни пречи. Унищожаваме всичко, като,
    Че ли китайците са го построили а не Българския народ. Не ни са виновни бананите а ние сами сме виновни. Всеки сам си строи дома и отговаря за него.

    20:49 15.08.2026

  • 14 А то

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "йькффкк":

    поне магистрали да имаше, ама и тях ги няма.

    20:49 15.08.2026

  • 15 Айляк

    0 0 Отговор
    Недейте така бе, хора.
    Тия от Сливенско ше опънат петалата от тъз новина. Макар, че те сигурно си го знаят.

    Преди пътуваш за гьола и на връщане си купуваш превъзходни праскови от сергиите покрай пъгя.
    Сега, ако кажете, че и кайсиите у Силистренско са на изчезване...и от утре ставам перуанец:(

    20:51 15.08.2026

  • 16 Тези дето реват

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Епааа":

    Как нямало земеделие съм сигурен ,че първи са си пратили децата в София или друг голям град. То няма земеделие защото никой не иска да бачка на нивата а не защото е забранено нещо. Едно време половината наделение по селата в София софийско жителство не те допуска и ще произвеждаш дини ама не е за хвалене.

    Коментиран от #18, #20

    20:51 15.08.2026

  • 17 90909909

    0 0 Отговор
    Сливенки праскови се изнасят чак зад океана. Българин живещ във френскоговорящата част на Канада ми го каза как на бурканите пишело произведено в Сливен, България. Не можах да повярвам но няма да лъже човека я. Сливенските най-хубави и не напразно сливенско е долината на прасковите. Колко сергии имаше по стария път Сливен-Бургас през петолъчката. На скоро минавах с влака в западна посока покрай Гавраилово и гледам бая изсечени дървета има.Да не говорим че цели хълмове волтаици има.

    21:07 15.08.2026

  • 18 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тези дето реват":

    Ти колко дини си произвел до сега бе специалист ?

    21:16 15.08.2026

  • 19 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Епааа":

    И ти каква борба водиш бе Сульо?

    21:17 15.08.2026

  • 20 Градинар

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тези дето реват":

    Какво общо има земеделието с овощарството?
    И ти мотика не си виждал.

    21:19 15.08.2026

  • 21 да бе мислителю

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Петър":

    И след 2 години ще я изкореняеаш.

    21:21 15.08.2026

  • 22 Жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Епааа":

    Само констатира бе Ов Чи...

    21:23 15.08.2026

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