Убийството на Георги Кузев: Беше добро момиче, наскоро се промени

Продължава разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Екип на bTV потърси още свидетелски разкази както за жертвата, така и за задържаните тийнейджъри, свързани със случая.
В деня на убийството 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща с Георги, като се представя за 15-годишна.
Хората в старозагорския квартал „Зора“ твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.
Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.
Пред камера хората от входа са по-обрани.
„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, казва Стоян.
Друг съсед също казва, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания.
Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.
Екипът на bTV посети и селото, в което живее бабата на момичето. Жената обаче отказала да разговаря и заплаши, че ще пусне кучето, ако не напуснат мястото.
По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.
Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.
Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
20:14 15.08.2026
2 Констатация
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Педофил на подсъзнателно ниво ли си?
Ти май ги следиш отблизо тея неща?
Коментиран от #57
20:17 15.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И нито дума
Коментиран от #14
20:20 15.08.2026
5 Яшар
Коментиран от #45
20:20 15.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ганг
Коментиран от #38
20:27 15.08.2026
8 Айляк
Не ми се мисли, ако тая не беше добро момиче какво щеше да става!?
Пак късмет, че е била добричка. По душа, имам предвид.
А останалите четирима? Те сигурно херувимчета са били?
20:34 15.08.2026
9 Беше добро момиче
пореден пълнеж
демек не и давайте много присъда
дето е съучастник в ударите с жертва
20:35 15.08.2026
10 Съседа Мариш
20:36 15.08.2026
11 Мръсен боклук.
До коментар #6 от "Роко":кат теб рокчо
20:36 15.08.2026
12 Милчо
Коментиран от #19, #26
20:36 15.08.2026
13 Крушата и дървото
20:37 15.08.2026
14 Мнение
До коментар #4 от "И нито дума":Русия НЯМА ВРЪЗКА със свастиките, които младежите са драскали по убитият!!!
Но за сметка на това бандеровците в укрия си имат своя собствена свастика!
ЗАТОВА НЕДЕЙТЕ ДА ТВЪРДИТЕ, ЧЕ ФАШИЗМА И НАЦИЗМА СА ОТ РУСИЯ!!!
ТЯ ГИ СПРЯ ПРЕЗ ВСВ, КАКТО СЕГА ЩЕ СПРЕ И БАНДЕРОВЦИТЕ В УКРИЯ!
ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ, ПОНЕЖЕ АМЕРИКАНСКА БАНКА Е СПОНСОРИРАЛА ХИТЛЕР ПРЕЗ ВСВ, КАКТО СЕГА КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СПОНСОРИРА ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН!!!
Коментиран от #21, #34, #52
20:38 15.08.2026
15 Факт
20:39 15.08.2026
16 Милчо Лаков
До коментар #6 от "Роко":Да беше потърсил Некоя парясана с деца или млада вдовица.По са отворени и поне щеше да му пере гащите.Какво е търсил в 15годишно момиченце?Просто е полудели за....а не е знаел,че малкото не може да му даде нищо.
Коментиран от #27, #28
20:40 15.08.2026
17 ташунко
20:40 15.08.2026
18 таз кифла трябва да и дадат максимума
20:41 15.08.2026
19 Милчо
До коментар #12 от "Милчо":Правилната дума е кошаревски...Защо така я промени?
20:42 15.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде да сме честни
До коментар #14 от "Мнение":Основателят на ЧВК Вагнер, който изигра решаваща роля Руската армия да си върне инициативата след провалите в Херсон, Купянск, Изюм, Лиман, беше целят татуиран със свастики.
Коментиран от #33, #37
20:43 15.08.2026
22 Име
20:43 15.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само питам
До коментар #20 от "Аз също":Ти как мислиш? Би ли живял спокойно сред хора, които като младежи са прилъгали някой и са го убили от бой?
20:48 15.08.2026
26 ами
До коментар #12 от "Милчо":Навремето имаше коматевски убийци и коматевски изнасилвачи. Може да потърсиш за тези случаи през 90 години. Сега коматевски свидетели нищо ново. Може и тези да са техни наследници няма да се учудя.
20:48 15.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ганчев
До коментар #16 от "Милчо Лаков":70,80% от 15 годишните са дефлорирани.От етноса имат по 1,2 деца.
20:51 15.08.2026
29 Съсед
Коментиран от #31
20:52 15.08.2026
30 да а
20:53 15.08.2026
31 Ганчев
До коментар #29 от "Съсед":Всички се раждат доби и са добри докато не станат в даден момент убийци,нацисти, фашисти и комунисти.Това е за отбелязване.
20:55 15.08.2026
32 МП4
Толкова сме болни всички , толкова издивели , превъртяли...Ние не сме и за площадката ппед блока защото не може да се контролираме, не може да се пазим сами себе си. Сега единия е 2 метра долу и два кубика отгоре , а другите ще търкат нара и ще им бъде отнета цялата свобода още от ранна възраст.
20:57 15.08.2026
33 Ами айде
До коментар #21 от "Айде да сме честни":Само ти още не си разбрал, че снимката с татуировките е на друг човек.
Коментиран от #40, #44
20:57 15.08.2026
34 кретен бе😂
До коментар #14 от "Мнение":Какво означават символите Z в руската армия?
Коментиран от #49
20:58 15.08.2026
35 Роко
20:59 15.08.2026
36 Иво Сиромахов
В средните векове обезглавяваният е давал монета на собствения си палач, за да го направи бързо. Бързо и безболезнено. Е, той си е платил за бавно и мъчително.
ПС :
„Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, бихме постигнали рая!“
Да почива в мир.
Коментиран от #64
20:59 15.08.2026
37 Мнение
До коментар #21 от "Айде да сме честни":Айде да сме още по-честни!
А кога стартира войната в Украйна???
През 2022, или през 2014???
И защо Путин чака "демократите" от запада 8г да си изпълнят "минските споразумения", които Меркел в изтекъл запис призна, че изобщо не са смятали да спазват?!
КОЕ БЕ ПЪРВОТО, РУСИЯ ВЛЕЗЕ В УКРАЙНА, ИЛИ НОВОТО УКРО РЪКОВОДСТВО (СПУСНАТО ОТ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД) ЗАПОЧНА ДА ИЗДЕ...ЛСТВА НАД ПРОРУСКИ УКРАИНЦИ???
КОГАТО СЕЕШ ВЕТРОВЕ, ЖЪНЕШ БУРИ!
КОГАТО БАНДЕРОВЦИТЕ ПРАВЯТ ВСИЧКО НЕПОЗВОЛЕНО ВЪВ ВОЙНАТА, СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО Е ДА ПРЕДИЗВИКАТ СХОДНА ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ У ПРОТИВНИКА!!!
ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ТОВА АЗ НЕ ОПРАВДАВАМ УБИЙСТВАТА КАТО МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ!
ПЪРВО ТРЯБВА ДА ИМА ИСТИНСКА ДИПЛОМАЦИЯ!
АКО ОБАЧЕ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА ПЛАНУВА ДА ВОДИ ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНИЯТ УКРАИНЕЦ, ТОГАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ТИ КАТО ИСТИНСКА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, СЕ ИЗЧЕРПВАТ!
ТЕ ДАЖЕ В КАНАДА РЪКОПЛЯСКАХА ПУБЛИЧНО НА БИВШ СС-ВЕЦ???!!!
Нали държиш на честност?!
Коментиран от #47, #50, #70
20:59 15.08.2026
38 ИСТИНАТА
До коментар #7 от "Ганг":България от 1944г. е фашистка държава. Комунистите са фашисти!
20:59 15.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Миндич
21:02 15.08.2026
42 Ъъъъ
21:02 15.08.2026
43 Бащата е путинофил и русороб
Коментиран от #60
21:02 15.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Яшар
До коментар #5 от "Яшар":Исках да кажа ...младост ...
Коментиран от #54
21:03 15.08.2026
46 и така
21:04 15.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Край
21:05 15.08.2026
49 Мнение
До коментар #34 от "кретен бе😂":ЩО?
Буквата Z от английската азбука, автоматично нацистки символ ли е?!
А знаеш ли, че имат и Y и други букви?!
Или викаш да забраним азбуката на англетата, понеже руснаците ползват част от нея по превозните си средства?!
СВАСТИКАТА НАЦИСТИТЕ Я ПРИДРУЖАВАТ С КОНКРЕТЕН ПОЗДРАВ!
РАЗГЛЕДАЙ СНИМКИТЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ НА ВЪПРОСНИТЕ "ДЕЦА" И ОТКРИИ РАЗЛИКИТЕ!!!
Коментиран от #53, #58
21:05 15.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 евродебил
21:06 15.08.2026
52 ИСТИНАТА
До коментар #14 от "Мнение":Нагръдният знак на червеноармейците първо е била свастиката. На рублите също е имало свастика. В Германия мече няма концлагери, а в Русия още си действа ГУЛАГ в тайгата, нали?
Коментиран от #55
21:06 15.08.2026
53 Цензуриран
До коментар #49 от "Мнение":Кой е основател на Вагнер?Жокер-не е Пригожин.
21:08 15.08.2026
54 Яшар
До коментар #45 от "Яшар":Която не ме оправдава...
21:09 15.08.2026
55 Прав си
До коментар #52 от "ИСТИНАТА":В Германия вече няма национал социализъм, но в Русия все още е социалкомунизъм. Комунизъм=фашизъм
21:09 15.08.2026
56 Статията е точна
21:09 15.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Деди не са ти ясни нещата
До коментар #49 от "Мнение":Казах ти да ходиш да квасиш млеко.
21:10 15.08.2026
59 По заглавието ще я познаете
21:11 15.08.2026
60 Това са безспорни
До коментар #43 от "Бащата е путинофил и русороб":Факти.
21:14 15.08.2026
61 Българин 🇧🇬
21:14 15.08.2026
62 Фактите
В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци, очакване руските окупатори да нападнат България колажи срещу Украйна и бленуване по тоталитарното минало комунистическо минало . Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.
Малко преди да закрие профила си, Генчев написа: Ай наздраве! Браво на дъщеря ми! Русия скоро е тук!Победа за Путин!
Коментиран от #69
21:16 15.08.2026
63 Българин 🇧🇬
Коментиран от #67
21:16 15.08.2026
64 С гол в ръката...
До коментар #36 от "Иво Сиромахов":И все пак иска деца от 15 годишна и отива на среща с нож Ключовото е че е имал нож. Ако момичето е било само какво е щял да прави с тоя нож.
Коментиран от #68, #71, #72
21:16 15.08.2026
65 Хмм
21:18 15.08.2026
66 Това е за политиците
21:19 15.08.2026
67 Засили се някъде от високо
До коментар #63 от "Българин 🇧🇬":И гледай да няма свидетели.
21:19 15.08.2026
68 Съдията
До коментар #64 от "С гол в ръката...":Вие откъде знате всички тези неща? В прокуратурата ли работите и изнасяте данни незаконно?
21:21 15.08.2026
69 Мдаа
До коментар #62 от "Фактите":Фашизмът уби още един български гражданин.Сънародник.Бащата трябва да бъде съден.
21:22 15.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Разхождащ кучето си
До коментар #64 от "С гол в ръката...":Ако този Георги не беше отишъл на срещата, а на това място случайно беше попаднал някой възрастен човек разхождащ кучето си, какво щеше да се случи?
Дали младите ловци на педофили нямаше да извършат същото?
21:26 15.08.2026
72 Иванов
До коментар #64 от "С гол в ръката...":В описа на вещите на убитият Георги няма и не фигурира думата ,,нож". Можеш да го повтаряш хиляди пъти, но това е абсолютна лъжа.
21:26 15.08.2026