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Убийството на Георги Кузев: Беше добро момиче, наскоро се промени

Убийството на Георги Кузев: Беше добро момиче, наскоро се промени

15 Август, 2026 20:12 2 001 72

  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • момиче-
  • стара загора

Само пред bTV съседи разказват за 17-годишното момиче, уредило фаталната среща

Убийството на Георги Кузев: Беше добро момиче, наскоро се промени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Екип на bTV потърси още свидетелски разкази както за жертвата, така и за задържаните тийнейджъри, свързани със случая.

В деня на убийството 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща с Георги, като се представя за 15-годишна.

Хората в старозагорския квартал „Зора“ твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.

Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.

Пред камера хората от входа са по-обрани.

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, казва Стоян.

Друг съсед също казва, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания.

Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.

Екипът на bTV посети и селото, в което живее бабата на момичето. Жената обаче отказала да разговаря и заплаши, че ще пусне кучето, ако не напуснат мястото.

По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.

Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.

Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 27 Отговор
    Добра новина!В Стара Загора четири деца заловиха педофил.

    Коментиран от #2

    20:14 15.08.2026

  • 2 Констатация

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Педофил на подсъзнателно ниво ли си?
    Ти май ги следиш отблизо тея неща?

    Коментиран от #57

    20:17 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И нито дума

    14 26 Отговор
    за това,че бащата е отявлен путинофил?!?

    Коментиран от #14

    20:20 15.08.2026

  • 5 Яшар

    1 14 Отговор
    ...как да кажа ..преди 40г бях в казармата мазна цгнска казарма мездра-роман ..жепеец всеки ден бой и извършения ..та ..имаше параджия който спеше а навън минус 15 ..и го бхме и чакахме после да не умре ...добре че се размина ..3 дни в ареста

    Коментиран от #45

    20:20 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ганг

    23 7 Отговор
    България от 36 години е една скотобойна, беззаконие, корупция, престъпност, мизерия и глад. Няма кой да оправи тая дупка. Бавно и сигурно ще изчезне, заедно с кофти биологичния материал по тия ширини.

    Коментиран от #38

    20:27 15.08.2026

  • 8 Айляк

    17 1 Отговор
    Не знам.
    Не ми се мисли, ако тая не беше добро момиче какво щеше да става!?
    Пак късмет, че е била добричка. По душа, имам предвид.
    А останалите четирима? Те сигурно херувимчета са били?

    20:34 15.08.2026

  • 9 Беше добро момиче

    18 1 Отговор
    метнала се на кака си писарка

    пореден пълнеж
    демек не и давайте много присъда
    дето е съучастник в ударите с жертва

    20:35 15.08.2026

  • 10 Съседа Мариш

    21 0 Отговор
    Докато не убиха човека бяха най добрите деца в квартала. Иначе е пълно с хулигани в квартала.

    20:36 15.08.2026

  • 11 Мръсен боклук.

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роко":

    кат теб рокчо

    20:36 15.08.2026

  • 12 Милчо

    8 1 Отговор
    Къде ги намирате тия Коматевски свидетели....

    Коментиран от #19, #26

    20:36 15.08.2026

  • 13 Крушата и дървото

    7 2 Отговор
    Екипът на bTV посети и селото, в което живее бабата на момичето. Жената обаче отказала да разговаря и заплаши, че ще пусне кучето, ако не напуснат мястото.Разведени родители, болно общество.Границите между жертва и насилници са силно размити.

    20:37 15.08.2026

  • 14 Мнение

    22 12 Отговор

    До коментар #4 от "И нито дума":

    Русия НЯМА ВРЪЗКА със свастиките, които младежите са драскали по убитият!!!
    Но за сметка на това бандеровците в укрия си имат своя собствена свастика!

    ЗАТОВА НЕДЕЙТЕ ДА ТВЪРДИТЕ, ЧЕ ФАШИЗМА И НАЦИЗМА СА ОТ РУСИЯ!!!
    ТЯ ГИ СПРЯ ПРЕЗ ВСВ, КАКТО СЕГА ЩЕ СПРЕ И БАНДЕРОВЦИТЕ В УКРИЯ!
    ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ, ПОНЕЖЕ АМЕРИКАНСКА БАНКА Е СПОНСОРИРАЛА ХИТЛЕР ПРЕЗ ВСВ, КАКТО СЕГА КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СПОНСОРИРА ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН!!!

    Коментиран от #21, #34, #52

    20:38 15.08.2026

  • 15 Факт

    3 9 Отговор
    Момата е хубава, млада, Гошето е имал вкус.

    20:39 15.08.2026

  • 16 Милчо Лаков

    2 14 Отговор

    До коментар #6 от "Роко":

    Да беше потърсил Некоя парясана с деца или млада вдовица.По са отворени и поне щеше да му пере гащите.Какво е търсил в 15годишно момиченце?Просто е полудели за....а не е знаел,че малкото не може да му даде нищо.

    Коментиран от #27, #28

    20:40 15.08.2026

  • 17 ташунко

    12 2 Отговор
    Циганките в затвора ще и се радват, има да и бъркат по тесните дупки, докато излезе ще са разширени за цял крак .

    20:40 15.08.2026

  • 18 таз кифла трябва да и дадат максимума

    14 2 Отговор
    В деня на убийството 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив.

    20:41 15.08.2026

  • 19 Милчо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо":

    Правилната дума е кошаревски...Защо така я промени?

    20:42 15.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде да сме честни

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Основателят на ЧВК Вагнер, който изигра решаваща роля Руската армия да си върне инициативата след провалите в Херсон, Купянск, Изюм, Лиман, беше целят татуиран със свастики.

    Коментиран от #33, #37

    20:43 15.08.2026

  • 22 Име

    2 0 Отговор
    Ники ролекса прати покойника най-късно утре(днес)при Дева Мария, а защо не при Христос? Е това духовна перверзия.

    20:43 15.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Аз също":

    Ти как мислиш? Би ли живял спокойно сред хора, които като младежи са прилъгали някой и са го убили от бой?

    20:48 15.08.2026

  • 26 ами

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо":

    Навремето имаше коматевски убийци и коматевски изнасилвачи. Може да потърсиш за тези случаи през 90 години. Сега коматевски свидетели нищо ново. Може и тези да са техни наследници няма да се учудя.

    20:48 15.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ганчев

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Милчо Лаков":

    70,80% от 15 годишните са дефлорирани.От етноса имат по 1,2 деца.

    20:51 15.08.2026

  • 29 Съсед

    10 2 Отговор
    Много добро момиче винаги поздравяваше във входа

    Коментиран от #31

    20:52 15.08.2026

  • 30 да а

    11 2 Отговор
    Вчерашната добра ученичка вече е про.тка. Да не мислиш че тая кифла не е извършвала и подобни услуги за групата.

    20:53 15.08.2026

  • 31 Ганчев

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Съсед":

    Всички се раждат доби и са добри докато не станат в даден момент убийци,нацисти, фашисти и комунисти.Това е за отбелязване.

    20:55 15.08.2026

  • 32 МП4

    16 1 Отговор
    Платена статия , поръчка от дъртия юрод , да измием малко имиджа на "доброто" младо момиче , което има гривна с пирони и чупи глави. Никакво покаяние , дори и вече изявен психопат и убиец , пак сме склонни да се опитваме да оправяме нещата..Тук няма оправия , това е непоправимо! Ако не бяха изявени психопати и лабилни такива можеха да го ступат и наакат за назидание , защото и на него не са му чисти нещата. Да го бяха съблекли гол и пуснат да си търси 15 годишна за жена , както твърди братовчед му(същия като него))
    Толкова сме болни всички , толкова издивели , превъртяли...Ние не сме и за площадката ппед блока защото не може да се контролираме, не може да се пазим сами себе си. Сега единия е 2 метра долу и два кубика отгоре , а другите ще търкат нара и ще им бъде отнета цялата свобода още от ранна възраст.

    20:57 15.08.2026

  • 33 Ами айде

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Айде да сме честни":

    Само ти още не си разбрал, че снимката с татуировките е на друг човек.

    Коментиран от #40, #44

    20:57 15.08.2026

  • 34 кретен бе😂

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Какво означават символите Z в руската армия?

    Коментиран от #49

    20:58 15.08.2026

  • 35 Роко

    3 11 Отговор
    Изтриййте ми коментара пак .Пак ще го напиша.Тоя на 37 години все още си търсел приятелка !!!!!.И си ги търсел между 14,15,16, годишни ,може и по малки кой знае.Какъв е този ????

    20:59 15.08.2026

  • 36 Иво Сиромахов

    16 1 Отговор
    Гледам "трапезата му" и ми става още по мъчно.. Мушама, нарязан уж "телешки" салам ,от най-евтиния... кисели краставички, малко шишенце "Савой" от най-евтината водка, айрян. Сервирано върху вестник.. Чаша от някоя коледа... Сигурно подарък. Бедност и абсолютен минимум за някакво си "човешко удоволствие". И си помислям колко много са били за него 30те € , с които постмортем е почерпил убииците си с дюнери. И колко презрян е бил в очите на примамката, той, "бедния и смотан селяндур". Тъжно, нали? Много тъжно.
    В средните векове обезглавяваният е давал монета на собствения си палач, за да го направи бързо. Бързо и безболезнено. Е, той си е платил за бавно и мъчително.
    ПС :
    „Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, бихме постигнали рая!“
    Да почива в мир.

    Коментиран от #64

    20:59 15.08.2026

  • 37 Мнение

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Айде да сме честни":

    Айде да сме още по-честни!
    А кога стартира войната в Украйна???
    През 2022, или през 2014???
    И защо Путин чака "демократите" от запада 8г да си изпълнят "минските споразумения", които Меркел в изтекъл запис призна, че изобщо не са смятали да спазват?!

    КОЕ БЕ ПЪРВОТО, РУСИЯ ВЛЕЗЕ В УКРАЙНА, ИЛИ НОВОТО УКРО РЪКОВОДСТВО (СПУСНАТО ОТ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД) ЗАПОЧНА ДА ИЗДЕ...ЛСТВА НАД ПРОРУСКИ УКРАИНЦИ???

    КОГАТО СЕЕШ ВЕТРОВЕ, ЖЪНЕШ БУРИ!
    КОГАТО БАНДЕРОВЦИТЕ ПРАВЯТ ВСИЧКО НЕПОЗВОЛЕНО ВЪВ ВОЙНАТА, СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО Е ДА ПРЕДИЗВИКАТ СХОДНА ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ У ПРОТИВНИКА!!!

    ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ТОВА АЗ НЕ ОПРАВДАВАМ УБИЙСТВАТА КАТО МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ!
    ПЪРВО ТРЯБВА ДА ИМА ИСТИНСКА ДИПЛОМАЦИЯ!
    АКО ОБАЧЕ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА ПЛАНУВА ДА ВОДИ ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНИЯТ УКРАИНЕЦ, ТОГАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ТИ КАТО ИСТИНСКА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, СЕ ИЗЧЕРПВАТ!

    ТЕ ДАЖЕ В КАНАДА РЪКОПЛЯСКАХА ПУБЛИЧНО НА БИВШ СС-ВЕЦ???!!!

    Нали държиш на честност?!

    Коментиран от #47, #50, #70

    20:59 15.08.2026

  • 38 ИСТИНАТА

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганг":

    България от 1944г. е фашистка държава. Комунистите са фашисти!

    20:59 15.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Миндич

    0 9 Отговор
    Георги Кузев-българския Джордж Флоид.Почвайте да коленичите и да биете глва в земята евроатлантическа извратени типове.Забравихме и за петроханския лама и за Епщайн и за зарибяването на деца в нета.Уважение за тия деца който са ликвидирали педофила.Явно много изплашиха евроатлантиците,че сред тях кузевци бол

    21:02 15.08.2026

  • 42 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    Като влезе в страната руския неонацизъм се промени момичето.

    21:02 15.08.2026

  • 43 Бащата е путинофил и русороб

    8 2 Отговор
    Профила му беше пълен с хвалебствия за русия и срещу Украйна. Преди да го изтрие преди 3 дена написал - "И все пак Путин ще дойде в България и на всички лошо ви се пише. Путин победа - чакаме те". Стотици са написали - "И ние го чакаме но ще дойде на италианския празник в България. Но теб мутант ще те намерим ако ще да се скриеш с подводница в дъното на океана и ослепим"

    Коментиран от #60

    21:02 15.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Яшар

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Исках да кажа ...младост ...

    Коментиран от #54

    21:03 15.08.2026

  • 46 и така

    5 0 Отговор
    за тази разбрахме , но какви са родителите на останали убийци и съучастници наблюдатели

    21:04 15.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Край

    3 0 Отговор
    В България има извънредно силно усещане за липса на справедливост. Реално справедливостта в България е на ниско ниво а медите истерично още повече засилват това усещане. В обществата в които има усещане за липса на справедвилост не се живее добре дори когато са богати и метериално задоволени.

    21:05 15.08.2026

  • 49 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "кретен бе😂":

    ЩО?
    Буквата Z от английската азбука, автоматично нацистки символ ли е?!
    А знаеш ли, че имат и Y и други букви?!
    Или викаш да забраним азбуката на англетата, понеже руснаците ползват част от нея по превозните си средства?!

    СВАСТИКАТА НАЦИСТИТЕ Я ПРИДРУЖАВАТ С КОНКРЕТЕН ПОЗДРАВ!
    РАЗГЛЕДАЙ СНИМКИТЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ НА ВЪПРОСНИТЕ "ДЕЦА" И ОТКРИИ РАЗЛИКИТЕ!!!

    Коментиран от #53, #58

    21:05 15.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 евродебил

    0 9 Отговор
    Кузев прилиа на кокорчо и сигурен съм,че е от неговите избиатели. .Дай боже на все евроатлантик сходна съдба.След бай Петко лясковски пак имаме национални герой.Поклон пред тия деца.

    21:06 15.08.2026

  • 52 ИСТИНАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Нагръдният знак на червеноармейците първо е била свастиката. На рублите също е имало свастика. В Германия мече няма концлагери, а в Русия още си действа ГУЛАГ в тайгата, нали?

    Коментиран от #55

    21:06 15.08.2026

  • 53 Цензуриран

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мнение":

    Кой е основател на Вагнер?Жокер-не е Пригожин.

    21:08 15.08.2026

  • 54 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Яшар":

    Която не ме оправдава...

    21:09 15.08.2026

  • 55 Прав си

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "ИСТИНАТА":

    В Германия вече няма национал социализъм, но в Русия все още е социалкомунизъм. Комунизъм=фашизъм

    21:09 15.08.2026

  • 56 Статията е точна

    5 0 Отговор
    Малката убийца е живеела с майка си. С баща й са били разведени. Събрали са се заедно при гледането на мярката за неотклонение. Ето ги в съда

    21:09 15.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Деди не са ти ясни нещата

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мнение":

    Казах ти да ходиш да квасиш млеко.

    21:10 15.08.2026

  • 59 По заглавието ще я познаете

    2 1 Отговор
    Порердната неграмотно написана стратия

    21:11 15.08.2026

  • 60 Това са безспорни

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Бащата е путинофил и русороб":

    Факти.

    21:14 15.08.2026

  • 61 Българин 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Това е отвличане на вниманието ! Явно за да не мислим , че вероятно става въпрос за Турски агент - Радев , който НЕ е отнел лиценза на VTEC , които изнасят касетъчни боеприпаси към Украйна !

    21:14 15.08.2026

  • 62 Фактите

    5 1 Отговор
    Николай Генчев се оказа отявлен русофил, запален любител на конспиративни истории и очевиден почитател на чашката. Тези разкрития бързо опровергаха политическите спекулации, че родителите са симпатизанти на либералните формации.

    В профила му изпъкват редовни гаври с украинските бежанци, очакване руските окупатори да нападнат България колажи срещу Украйна и бленуване по тоталитарното минало комунистическо минало . Ежедневието на това семейство явно преминава между наздравици на масата и гневно псуване срещу развития свят в социалните мрежи. Подобна токсична атмосфера у дома неизбежно формира ценностите на подрастващите и ги учи, че омразата към различните е нещо съвсем нормално. В крайна сметка ксенофобските приказки на масата раждат реален садизъм и безчувственост на улицата.

    Малко преди да закрие профила си, Генчев написа: Ай наздраве! Браво на дъщеря ми! Русия скоро е тук!Победа за Путин!

    Коментиран от #69

    21:16 15.08.2026

  • 63 Българин 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Това е отвличане на вниманието ! Няма да разрешите проблема . Явно за да не мислим , че вероятно става въпрос за Турски агент - Радев , който НЕ е отнел лиценза на VTEC , които изнасят касетъчни боеприпаси към Украйна !

    Коментиран от #67

    21:16 15.08.2026

  • 64 С гол в ръката...

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Иво Сиромахов":

    И все пак иска деца от 15 годишна и отива на среща с нож Ключовото е че е имал нож. Ако момичето е било само какво е щял да прави с тоя нож.

    Коментиран от #68, #71, #72

    21:16 15.08.2026

  • 65 Хмм

    3 0 Отговор
    живее сама с майка си, отново липсва бащиният авторитет, такива деца обикновено мразят бащите си, вижте случая с Анджелина Джоли и Брад Пит, вероятно е изоставил семейството заради по-млада жена, като не може да отмъсти на баща си, нахвърля се на по-слаби и с глутница вълци като нея

    21:18 15.08.2026

  • 66 Това е за политиците

    1 0 Отговор
    Една малолетна девойка която си боядисва косата синя,знае как да омая наивник като Георги.Просто е бил готин,педофил щеше да се усети.

    21:19 15.08.2026

  • 67 Засили се някъде от високо

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Българин 🇧🇬":

    И гледай да няма свидетели.

    21:19 15.08.2026

  • 68 Съдията

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "С гол в ръката...":

    Вие откъде знате всички тези неща? В прокуратурата ли работите и изнасяте данни незаконно?

    21:21 15.08.2026

  • 69 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Фактите":

    Фашизмът уби още един български гражданин.Сънародник.Бащата трябва да бъде съден.

    21:22 15.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Разхождащ кучето си

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "С гол в ръката...":

    Ако този Георги не беше отишъл на срещата, а на това място случайно беше попаднал някой възрастен човек разхождащ кучето си, какво щеше да се случи?
    Дали младите ловци на педофили нямаше да извършат същото?

    21:26 15.08.2026

  • 72 Иванов

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "С гол в ръката...":

    В описа на вещите на убитият Георги няма и не фигурира думата ,,нож". Можеш да го повтаряш хиляди пъти, но това е абсолютна лъжа.

    21:26 15.08.2026

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