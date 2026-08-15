Убийството на Георги Кузев: Беше добро момиче, наскоро се промени

Продължава разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Екип на bTV потърси още свидетелски разкази както за жертвата, така и за задържаните тийнейджъри, свързани със случая.

В деня на убийството 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща с Георги, като се представя за 15-годишна.

Хората в старозагорския квартал „Зора“ твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.

Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.

Пред камера хората от входа са по-обрани.

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, казва Стоян.

Друг съсед също казва, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания.

Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.

Екипът на bTV посети и селото, в което живее бабата на момичето. Жената обаче отказала да разговаря и заплаши, че ще пусне кучето, ако не напуснат мястото.

По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.

Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.

Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.