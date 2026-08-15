Момче със счупен глезен бедства в Рила

Планинската спасителна служба в Благоевград започна спасителна акция в Рила заради пострадало момче със счупен глезен, предаде бТВ.

Сигналът е подаден от хижара на хижа „Рибни езера“.

По преценка на спасителите може да бъде потърсена помощ по въздух, за да се стигне по-бързо до пострадалия преди настъпването на нощта.

Екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) са в готовност да окажат необходимата помощ и да транспортират момчето до безопасно място.