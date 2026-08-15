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Момче със счупен глезен бедства в Рила

Момче със счупен глезен бедства в Рила

15 Август, 2026 20:09 647 7

  • момче-
  • счупен глезен-
  • бедства-
  • рила

Сигналът е подаден от хижара на хижа „Рибни езера“

Момче със счупен глезен бедства в Рила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планинската спасителна служба в Благоевград започна спасителна акция в Рила заради пострадало момче със счупен глезен, предаде бТВ.

Сигналът е подаден от хижара на хижа „Рибни езера“.

По преценка на спасителите може да бъде потърсена помощ по въздух, за да се стигне по-бързо до пострадалия преди настъпването на нощта.

Екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) са в готовност да окажат необходимата помощ и да транспортират момчето до безопасно място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 1 Отговор
    ...че то до там се стига с джип!

    Коментиран от #2

    20:18 15.08.2026

  • 2 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    ...да от Рилският манастир за около 1 час.

    20:27 15.08.2026

  • 3 А що момчето

    4 0 Отговор
    е отишло в Рила със счупен глезен?

    20:28 15.08.2026

  • 4 какво тук значи

    2 0 Отговор
    глезен и пищял. Това е мекушавост. Истинският планинар е твърд като кремък.

    Коментиран от #6

    20:31 15.08.2026

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    За тва ли ги зеха, а ние платихме, тез скъпи хвърчила? ...Да уидисват на всяка баир- будала, дето няма Самосъзнание да се пази сам, че те да го прибират. Да мре там и тва е.

    Коментиран от #7

    20:40 15.08.2026

  • 6 Джензи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "какво тук значи":

    планинарите са такива. Селфи стиковете са им по-здрави от крайниците и по-твърди от някои други атрибути.

    20:41 15.08.2026

  • 7 Човека или има застраховка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    или ще си плати разходите. Няма 3ти вариант.

    20:48 15.08.2026

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