Момче със счупен глезен бедства в Рила

Планинската спасителна служба в Благоевград започна спасителна акция в Рила заради пострадало момче със счупен глезен, предаде бТВ.
Сигналът е подаден от хижара на хижа „Рибни езера“.
По преценка на спасителите може да бъде потърсена помощ по въздух, за да се стигне по-бързо до пострадалия преди настъпването на нощта.
Екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) са в готовност да окажат необходимата помощ и да транспортират момчето до безопасно място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #2
20:18 15.08.2026
2 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":...да от Рилският манастир за около 1 час.
20:27 15.08.2026
3 А що момчето
20:28 15.08.2026
4 какво тук значи
Коментиран от #6
20:31 15.08.2026
5 Хаха
Коментиран от #7
20:40 15.08.2026
6 Джензи
До коментар #4 от "какво тук значи":планинарите са такива. Селфи стиковете са им по-здрави от крайниците и по-твърди от някои други атрибути.
20:41 15.08.2026
7 Човека или има застраховка
До коментар #5 от "Хаха":или ще си плати разходите. Няма 3ти вариант.
20:48 15.08.2026