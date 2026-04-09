Новини
Мнения »
Д-р Петър Кичашки: За морала в геополитиката

Д-р Петър Кичашки: За морала в геополитиката

9 Април, 2026 16:01 995 39

  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • война-
  • иран-
  • ислям

Моралът и геополитическите реалности са две различни понятия. Те могат да бъдат свързани, може да има връзка между тях

Д-р Петър Кичашки: За морала в геополитиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Приказките за международен правов ред и морал без да има субект, който да ги гарантира са ни повече, ни по-малко фантазии.

Ситуацията в Иран възпламени множество дебати, анализи и крамоли. Мнозина казват как президентът на САЩ Доналд Тръмп не е прав да заплаши, че ще заличи цяла цивилизация. Други говорят как този силов подход е прекален и нарушава морала. Чуват се и аргументи за това как такава словесна атака на фона на бомбардирането на ислямисткия режим в Техеран е деконструкция на международния правов ред.

Всички тези гледни точки са валидни, в смисъла на това, че са част от легитимна критика срещу едно или друго решение, което има геополитически проекции. Но това, че за една позиция могат да се намерят аргументи, не означава непременно, че тя е правилната позиция. Кое е правилна позиция обаче? Не е тази, която казвам аз. Правилната позиция е фактологично вярната позиция.

Какви са фактите?
Моралът и геополитическите реалности са две различни понятия. Те могат да бъдат свързани, може да има връзка между тях. Но възможността не предопределя задължителност. Моралът, международният правов ред и „справедливостта“ в геополитиката могат да съществуват само, ако са подплатени с военна мощ. Нека онагледим. Преди Римската империя да завладее голяма част от познатия тогава свят, на тези територии са живеели хора, които са враждували и воювали помежду си. По-силното племе е нападало по-слабото и консолидирало власт. И тези междуособици са били нормата. С идването на легионите те поставят всички живеещи на дадената територия под властта си и налагат ред. Враждите са забравени, томахавките - заровени. Легионите налагат своего рода „правов ред“ подчинен на Рим. Същото виждаме и при Османската империя, и при Британската империя и при всички други империи в историята.

Империя ли е САЩ? От политологична, конституционна и нормативна гледна точка - разбира се, че не. Но ако гледаме на Америка само от геополитическа оптика - през армия и влияние върху голяма част от света - бихме могли да разглеждаме САЩ като „империя“ в съвсем условен смисъл. За разлика от всички конвенционални империи в историята обаче, американската „империя“ не налага върху народите своя начин на живот, своите закони и не ги управлява. Тя играе ролята на арбитър. На онзи военно подплатен колос, който служи за гарант за това, че няма да избухват междуособици и военни конфликти между държавите, особено когато тези конфликти биха попречили на международните търговски канали. Единствената причина международната търговия да е защитена от пиратство и набези на престъпни режими е, че американският флот е гарант, че това няма да се случва.

В този смисъл международният правов ред, международният морал, ако щете, е възможен само ако има кой да го гарантира с военна сила. Без военна гаранция, няма ред. Какъв международен ред може да съществува сам по себе си в едва ли не вакуум, ако няма глобална сила, която да въдвори последици за нарушаването на този ред? Щеше ли да има ред в периферията на Римската империя, ако ги нямаше легионите? Моралът, като отграничение на доброто от злото, може да съществува само, когато има споделени ценностни разбирания за добро и зло. Когато няма универсално разбиране в глобален мащаб за добро и зло, тогава има само два начина да се постигне такова, което да се споделя мнозинството по света. Първо, то да е плод на споделени цивилизационни достижения (обща култура, религия или история) или второ, разбирането за добро и зло да се наложи от единен център, който да може да защити този морал от посегателства. Пак опираме до едно - военната мощ.

След Втората световна война светът се раздели на два геополитически лагера. Този, под лидерството на САЩ, които не налагаха реда в отделните държави, но защитаваха Световния океан и международната търговия. Това ставаше съгласно оформения следвоенен консенсус в свободния свят, че Америка е суперсилата, която може да създаде такива гаранции. Другият лагер беше Съветския, който беше квази-империя, която пряко или косвено менажираше държавите в своята орбита. Тези държави не бяха независими, те бяха зависими от Кремъл. След разпада на СССР в света остана само една суперсила - американската. Нейният мироглед и гарантираният от нея международен правов ред станаха норма. Нейният морал стана глобален. На едни места по силата на споделен цивилизационен код - Европа; на други по силата на силата.

В продължение на над три десетилетия светът продължи по тази инерция. Америка посредством мека сила, но и военна сила при нужда, поддържаше собственоръчно международния правов ред. Консенсусът беше неоспорен. Но за тези години се случиха две неща. Първо, Европа, която винаги след войната е лежала на гърба на американския данъкоплатец, първо през плана „Маршал“ и второ през американската военна машина, която я бранеше, скъса с реалността. Европа изгради социален рай, защото не бранеше себе си, а разчиташе на Америка. И не просто не проявяваше благодарност за това, но и започна да тропа по масата и да поставя условия. Някой трябваше да ги постави на място. Второ, Русия, консолидирала цялата власт в ръцете на Путин, започна да се опитва да промени наложения глобален консенсус като отнеме ролята на Америка и „парцелира“ света на зони на влияние. Също грешка, която трябваше някой да им онагледи.

Появи се този някой. Доналд Тръмп. Във втория си мандат той има тази ясна цел до момента - да върне глобалното лидерство на Америка. То и само то е гарант за международен правов ред и международен морал. С операцията във Венецуела, но и най-вече с тази в Иран, Тръмп изнася показно - и на приятели, и на врагове - кой е гарантът за глобалната сигурност. Някои, особено онези, които не харесват Америка, могат легитимно да кажат, че това не е правилно. Че не може една държава да е глобален хегемон. На тях мога да им кажа едно - а как да стане иначе? Ако няма Америка, която да защити международната търговия и начина ни на живот, кой ще го направи? Биха били прави гласовете, които казват, че онова изказване на Тръмп за заличаването на една цивилизация е крайно, ако обаче същите гласове бяха толкова осторожни и срещу Иран, който от близо половин век иска заличаване на Израел и иска да „изхвърли евреите в морето“. Къде бяха, когато аятолаха призоваваше всеки ден за „смърт на Америка“ и „смърт на Израел“? Неговото морално ли е? В съзвучие ли е с международното право?

Иран, насърчаван от Русия и Китай, реши да оспори ролята на Америка. Днес си плаща цената. На зла круша, зъл прът. Днес Щатите, под ръководството на Доналд Тръмп, напомнят на целия свят защо консенсусът е, че Америка може да осигури реда. И това са реалности. Приказките за международен правов ред и морал без да има субект, който да ги гарантира са ни повече, ни по-малко фантазии.
Благодаря ви за вниманието по този въпрос.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 8 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    Коментиран от #3

    16:03 09.04.2026

  • 2 Иранците са умни хора!

    6 3 Отговор
    Всички кифли да надяват бурката , да не джафкат много!

    16:04 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганя Путинофила

    1 13 Отговор
    путен пръв отвори кутията на Пандора!
    путен разруши световният правов ред!
    Маскалия пак размъти водата!
    Сега Тръмп копира путен!

    16:05 09.04.2026

  • 5 Българин

    9 3 Отговор
    Ей шшшматкаааа, пиши на български или умммри, като стервата която те е иззззссссрррааалааа.

    Коментиран от #7

    16:05 09.04.2026

  • 6 Видинският лъжец е на линия

    18 3 Отговор
    Кой плаща на този и му дава трибуна на лъжите

    16:06 09.04.2026

  • 7 Сталин

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Българин - микс между турски евреи и гръцки сигани

    Коментиран от #9, #10, #16, #28

    16:08 09.04.2026

  • 8 И Преди и сега

    0 0 Отговор
    Това не е морал това е само учение

    16:09 09.04.2026

  • 9 Ленин🍌🍌

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #15

    16:09 09.04.2026

  • 10 Българин

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Аде бе бате, като камчатски вълк си у мутрата

    Коментиран от #12

    16:10 09.04.2026

  • 11 и тоя

    5 1 Отговор
    Уши нови дрехи на царя.

    Коментиран от #36

    16:11 09.04.2026

  • 12 Сталин

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Бегай да слушаш маанетата на ходжата в джамията

    Коментиран от #29

    16:12 09.04.2026

  • 13 Кака Нашева

    8 3 Отговор
    Плазмодият на снимката какъв се явява в сличая ?

    16:13 09.04.2026

  • 14 провинциалист

    3 0 Отговор
    Ки чашки? Ний чашки ни ползвами. Ний направо от шишето.

    16:13 09.04.2026

  • 15 Сталин

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ленин🍌🍌":

    Банана -това е символа на Българската Демокрация, знаете ли колко хора навремето скачаха за банани и колко хора паднаха жертва в борбата за банани,за да има сега вие пишлемета да рупате демократични банани.Даже мисля тези дни да ида до Софийска Община при ония келемета и да им предложа на постамента на МОЧА да издигнем банан за паметник с подпис на Сорос,даже ще поканим и Сорос да открие паметника ,докато е още жив,докато още не е пукнал.После ще вкараме в учебната програма на децата да им обясним концепцията за банана и колко е важен за Българската Демокрация и да бъдат горди с техните родители че изградиха просперираща Бананова Република.

    16:13 09.04.2026

  • 16 Работник в Коми

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Знае ли сине колко русначета съм оставил у вас. И знаеш ли сина ми колко още ще направи кат свърши войната?🤔🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #18

    16:13 09.04.2026

  • 17 От писанието

    4 0 Отговор
    разбрах, че черното е бяло и бялото е черно.

    16:16 09.04.2026

  • 18 Сталин

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Работник в Коми":

    Оставил си циганчета

    Коментиран от #19

    16:17 09.04.2026

  • 19 Работник в Коми

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Циганчета ама с руски паспорт. Ако не са измрели в Украйна, знаеш ли колко сме плодовити? Ще ви сменим генотипа.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #22

    16:20 09.04.2026

  • 20 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ - 19-ТИ АПРИЛ

    7 0 Отговор
    Владо Магнитски каза, че моралът бил класово понятие. Преведено на разбираем език, това означава, че политиците са неморални типове и не ги е срам да си го признаят. Дълг на гражданското общество е да ги озаптява и деинсталира, когато започнат да се самозабравят!
    Именно това направиха декемврийските протести!

    16:21 09.04.2026

  • 21 И тоя ли се продаде на Хазарите

    8 1 Отговор
    Що не си снимаш инвалидната количка - в която си по цял ден. Съжалявам сега - че преди години съм му помагал, като съм му бутал инвалидната количка. Излезе с много връзки и лоби - явно Хазарите са му осигурили добри препитание за сега - докато им е нужен с измислените си и арогантно статии - възхваляващи агресорите - САЩ и Израел

    16:25 09.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Неможе ! Човек !

    7 1 Отговор
    Неможе ! Човек !

    С Нисък Морал !

    Да Говори !

    За Морал !
    Не Мисля Че !

    Погазването на Закона !

    Е Много Морално !

    Нещо Което Ни Представя !

    Този Индивид !

    Петър Кичашки !

    Още По Малко !

    Защото Не Е И !

    Колегиално !

    И Той Е !

    Сакат !

    Като Мен !

    Но И !

    Интелектуално !

    16:25 09.04.2026

  • 24 Виж ти....

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    А откъде се взеха руските булки в България?

    Коментиран от #25

    16:28 09.04.2026

  • 25 Сталин

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Виж ти....":

    Те "руските булки" са татарите от Крим

    Коментиран от #26

    16:32 09.04.2026

  • 26 Не се опитвай да финтираш!

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Татарките са монголоиден тип. Точно за рускини става дума - руси и синеоки.

    16:38 09.04.2026

  • 27 Дзак

    4 0 Отговор
    Още в отправната точка греши. Значи всичко нататък е погрешно.

    16:41 09.04.2026

  • 28 Комунистите дори помежду си воюват

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Сталин - комунистически фараон, чиято мумия е била унищожена от друг комунист.

    17:05 09.04.2026

  • 29 И да целуваш Корана преди това!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Вие отивайте в джамията, която Путин ви построи!

    17:09 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 бай Даньо

    6 0 Отговор
    Кичо, какъв морал , ти самия си морален боклук какъв морал какви 5 лева!?

    17:52 09.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ТОЯ ИНВАЛИД В КОЛИЧКА

    5 0 Отговор
    ДЕТ Е НАКАЗАН ОТ ГОСПОД ОПРАВДАВА УСА И ОБВИНЯВА ПОТЪРПЕВШИТЕ ПАЛЕСТИНА И ИРАН ЧЕ СА СЕ ПРОТИПОСТАВИЛИ НА ,,ОТБРАНИТЕЛНИТЕ,, ВОЙСКИ НА ЦИОНИСТИ ТЕ КОИТО ИЗКАТ ДА ГИ ЗАРОБЯТ ......ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КОООЛКО НАГЛО СА ФОРМУЛИРАНИ.......ОТБРАНИТЕЛНИ СИЛИ КОИТО ВСЕ В ЧУЖДИ ТЕРИТОРИИ НАСТЪПВАТ...

    18:20 09.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "и тоя":

    Като прочетох написаното от г-н Кичашки не знам защо ми изникнаха думите от една стара песен която пасва на името на господина
    Г.!ъза си с рози наКИЧИ
    на.-сраното да не личи...!?

    18:54 09.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Без много засилки

    3 0 Отговор
    Светът е в движение и се променя. Всичко е в постоянно движение и постоянно се променя.
    Чудя се как са живели в миналите векове когато е нямало сащ.
    Ами живели са и без сащ.
    Ето как са живели.
    Така ще бъде и след сащ.

    18:56 09.04.2026

  • 39 Ламбо

    0 0 Отговор
    Това момченце май не е добре ."американската „империя“ не налага върху народите своя начин на живот, своите закони ." Алоооу аланкоолу , правата на човека ,демократичния ред ,правата на 73-те пола ? Какво правеха във Виетнам, Афганистан , Либия , Ирак , Иран, Колумбия и много други може ли да ми отговори ветиринарното докторче.

    19:25 09.04.2026