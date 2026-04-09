Д-р Петър Кичашки: За морала в геополитиката

Приказките за международен правов ред и морал без да има субект, който да ги гарантира са ни повече, ни по-малко фантазии.
Ситуацията в Иран възпламени множество дебати, анализи и крамоли. Мнозина казват как президентът на САЩ Доналд Тръмп не е прав да заплаши, че ще заличи цяла цивилизация. Други говорят как този силов подход е прекален и нарушава морала. Чуват се и аргументи за това как такава словесна атака на фона на бомбардирането на ислямисткия режим в Техеран е деконструкция на международния правов ред.
Всички тези гледни точки са валидни, в смисъла на това, че са част от легитимна критика срещу едно или друго решение, което има геополитически проекции. Но това, че за една позиция могат да се намерят аргументи, не означава непременно, че тя е правилната позиция. Кое е правилна позиция обаче? Не е тази, която казвам аз. Правилната позиция е фактологично вярната позиция.
Какви са фактите?
Моралът и геополитическите реалности са две различни понятия. Те могат да бъдат свързани, може да има връзка между тях. Но възможността не предопределя задължителност. Моралът, международният правов ред и „справедливостта“ в геополитиката могат да съществуват само, ако са подплатени с военна мощ. Нека онагледим. Преди Римската империя да завладее голяма част от познатия тогава свят, на тези територии са живеели хора, които са враждували и воювали помежду си. По-силното племе е нападало по-слабото и консолидирало власт. И тези междуособици са били нормата. С идването на легионите те поставят всички живеещи на дадената територия под властта си и налагат ред. Враждите са забравени, томахавките - заровени. Легионите налагат своего рода „правов ред“ подчинен на Рим. Същото виждаме и при Османската империя, и при Британската империя и при всички други империи в историята.
Империя ли е САЩ? От политологична, конституционна и нормативна гледна точка - разбира се, че не. Но ако гледаме на Америка само от геополитическа оптика - през армия и влияние върху голяма част от света - бихме могли да разглеждаме САЩ като „империя“ в съвсем условен смисъл. За разлика от всички конвенционални империи в историята обаче, американската „империя“ не налага върху народите своя начин на живот, своите закони и не ги управлява. Тя играе ролята на арбитър. На онзи военно подплатен колос, който служи за гарант за това, че няма да избухват междуособици и военни конфликти между държавите, особено когато тези конфликти биха попречили на международните търговски канали. Единствената причина международната търговия да е защитена от пиратство и набези на престъпни режими е, че американският флот е гарант, че това няма да се случва.
В този смисъл международният правов ред, международният морал, ако щете, е възможен само ако има кой да го гарантира с военна сила. Без военна гаранция, няма ред. Какъв международен ред може да съществува сам по себе си в едва ли не вакуум, ако няма глобална сила, която да въдвори последици за нарушаването на този ред? Щеше ли да има ред в периферията на Римската империя, ако ги нямаше легионите? Моралът, като отграничение на доброто от злото, може да съществува само, когато има споделени ценностни разбирания за добро и зло. Когато няма универсално разбиране в глобален мащаб за добро и зло, тогава има само два начина да се постигне такова, което да се споделя мнозинството по света. Първо, то да е плод на споделени цивилизационни достижения (обща култура, религия или история) или второ, разбирането за добро и зло да се наложи от единен център, който да може да защити този морал от посегателства. Пак опираме до едно - военната мощ.
След Втората световна война светът се раздели на два геополитически лагера. Този, под лидерството на САЩ, които не налагаха реда в отделните държави, но защитаваха Световния океан и международната търговия. Това ставаше съгласно оформения следвоенен консенсус в свободния свят, че Америка е суперсилата, която може да създаде такива гаранции. Другият лагер беше Съветския, който беше квази-империя, която пряко или косвено менажираше държавите в своята орбита. Тези държави не бяха независими, те бяха зависими от Кремъл. След разпада на СССР в света остана само една суперсила - американската. Нейният мироглед и гарантираният от нея международен правов ред станаха норма. Нейният морал стана глобален. На едни места по силата на споделен цивилизационен код - Европа; на други по силата на силата.
В продължение на над три десетилетия светът продължи по тази инерция. Америка посредством мека сила, но и военна сила при нужда, поддържаше собственоръчно международния правов ред. Консенсусът беше неоспорен. Но за тези години се случиха две неща. Първо, Европа, която винаги след войната е лежала на гърба на американския данъкоплатец, първо през плана „Маршал“ и второ през американската военна машина, която я бранеше, скъса с реалността. Европа изгради социален рай, защото не бранеше себе си, а разчиташе на Америка. И не просто не проявяваше благодарност за това, но и започна да тропа по масата и да поставя условия. Някой трябваше да ги постави на място. Второ, Русия, консолидирала цялата власт в ръцете на Путин, започна да се опитва да промени наложения глобален консенсус като отнеме ролята на Америка и „парцелира“ света на зони на влияние. Също грешка, която трябваше някой да им онагледи.
Появи се този някой. Доналд Тръмп. Във втория си мандат той има тази ясна цел до момента - да върне глобалното лидерство на Америка. То и само то е гарант за международен правов ред и международен морал. С операцията във Венецуела, но и най-вече с тази в Иран, Тръмп изнася показно - и на приятели, и на врагове - кой е гарантът за глобалната сигурност. Някои, особено онези, които не харесват Америка, могат легитимно да кажат, че това не е правилно. Че не може една държава да е глобален хегемон. На тях мога да им кажа едно - а как да стане иначе? Ако няма Америка, която да защити международната търговия и начина ни на живот, кой ще го направи? Биха били прави гласовете, които казват, че онова изказване на Тръмп за заличаването на една цивилизация е крайно, ако обаче същите гласове бяха толкова осторожни и срещу Иран, който от близо половин век иска заличаване на Израел и иска да „изхвърли евреите в морето“. Къде бяха, когато аятолаха призоваваше всеки ден за „смърт на Америка“ и „смърт на Израел“? Неговото морално ли е? В съзвучие ли е с международното право?
Иран, насърчаван от Русия и Китай, реши да оспори ролята на Америка. Днес си плаща цената. На зла круша, зъл прът. Днес Щатите, под ръководството на Доналд Тръмп, напомнят на целия свят защо консенсусът е, че Америка може да осигури реда. И това са реалности. Приказките за международен правов ред и морал без да има субект, който да ги гарантира са ни повече, ни по-малко фантазии.
Благодаря ви за вниманието по този въпрос.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
-Владимир Илич Ленин
Коментиран от #3
16:03 09.04.2026
2 Иранците са умни хора!
16:04 09.04.2026
4 Ганя Путинофила
путен разруши световният правов ред!
Маскалия пак размъти водата!
Сега Тръмп копира путен!
16:05 09.04.2026
5 Българин
Коментиран от #7
16:05 09.04.2026
6 Видинският лъжец е на линия
16:06 09.04.2026
7 Сталин
До коментар #5 от "Българин":Българин - микс между турски евреи и гръцки сигани
Коментиран от #9, #10, #16, #28
16:08 09.04.2026
9 Ленин🍌🍌
До коментар #7 от "Сталин":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #15
16:09 09.04.2026
10 Българин
До коментар #7 от "Сталин":Аде бе бате, като камчатски вълк си у мутрата
Коментиран от #12
16:10 09.04.2026
11 и тоя
Коментиран от #36
12 Сталин
До коментар #10 от "Българин":Бегай да слушаш маанетата на ходжата в джамията
Коментиран от #29
16:12 09.04.2026
13 Кака Нашева
14 провинциалист
15 Сталин
До коментар #9 от "Ленин🍌🍌":Банана -това е символа на Българската Демокрация, знаете ли колко хора навремето скачаха за банани и колко хора паднаха жертва в борбата за банани,за да има сега вие пишлемета да рупате демократични банани.Даже мисля тези дни да ида до Софийска Община при ония келемета и да им предложа на постамента на МОЧА да издигнем банан за паметник с подпис на Сорос,даже ще поканим и Сорос да открие паметника ,докато е още жив,докато още не е пукнал.После ще вкараме в учебната програма на децата да им обясним концепцията за банана и колко е важен за Българската Демокрация и да бъдат горди с техните родители че изградиха просперираща Бананова Република.
16:13 09.04.2026
16 Работник в Коми
До коментар #7 от "Сталин":Знае ли сине колко русначета съм оставил у вас. И знаеш ли сина ми колко още ще направи кат свърши войната?🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #18
16:13 09.04.2026
16:16 09.04.2026
18 Сталин
До коментар #16 от "Работник в Коми":Оставил си циганчета
Коментиран от #19
16:17 09.04.2026
19 Работник в Коми
До коментар #18 от "Сталин":Циганчета ама с руски паспорт. Ако не са измрели в Украйна, знаеш ли колко сме плодовити? Ще ви сменим генотипа.😂😂😂😂😂
Коментиран от #22
16:20 09.04.2026
20 НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ - 19-ТИ АПРИЛ
Именно това направиха декемврийските протести!
16:21 09.04.2026
21 И тоя ли се продаде на Хазарите
16:25 09.04.2026
23 Неможе ! Човек !
С Нисък Морал !
Да Говори !
За Морал !
Не Мисля Че !
Погазването на Закона !
Е Много Морално !
Нещо Което Ни Представя !
Този Индивид !
Петър Кичашки !
Още По Малко !
Защото Не Е И !
Колегиално !
И Той Е !
Сакат !
Като Мен !
Но И !
Интелектуално !
16:25 09.04.2026
24 Виж ти....
До коментар #22 от "Сталин":А откъде се взеха руските булки в България?
Коментиран от #25
16:28 09.04.2026
25 Сталин
До коментар #24 от "Виж ти....":Те "руските булки" са татарите от Крим
Коментиран от #26
16:32 09.04.2026
26 Не се опитвай да финтираш!
До коментар #25 от "Сталин":Татарките са монголоиден тип. Точно за рускини става дума - руси и синеоки.
16:38 09.04.2026
28 Комунистите дори помежду си воюват
До коментар #7 от "Сталин":Сталин - комунистически фараон, чиято мумия е била унищожена от друг комунист.
17:05 09.04.2026
29 И да целуваш Корана преди това!
До коментар #12 от "Сталин":Вие отивайте в джамията, която Путин ви построи!
17:09 09.04.2026
До коментар #11 от "и тоя":Като прочетох написаното от г-н Кичашки не знам защо ми изникнаха думите от една стара песен която пасва на името на господина
Г.!ъза си с рози наКИЧИ
на.-сраното да не личи...!?
18:54 09.04.2026
38 Без много засилки
Чудя се как са живели в миналите векове когато е нямало сащ.
Ами живели са и без сащ.
Ето как са живели.
Така ще бъде и след сащ.
18:56 09.04.2026
19:25 09.04.2026