Калина Андролова: Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен

Относно случая „Петрохан“ сега почти всички казват: „Всичко беше ясно отначало“. На мен нищо не ми беше ясно отначало. И сега не ми е ясно. Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен. Както най-често се случва в класическите престъпления. Обратното – тук труповете се демонстрират и показват.
Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.
Не разбирам от криминалистика, но логиката сочи две версии.
Първата е – назидателно убийство от структури, които целят да го представят като психиатрично.
Втората е – наистина психиатрично болен човек избива близкия си кръг и се самоубива.
Но тогава защо се налага да пътува с кемпера си?! Каква е целта му?!
Би могъл да се самоубие при другите до хижата. Ако не е той извършителят и е бягство от други убийци, защо не се е свързал с полицията?!
Историята познава случаи на масови самоубийства.
Имаше една история с Джим Джоунс, дето беше убил (склонил да се самоубият), близо хиляда негови последователи. Когато има психическа болест, няма логика, затова всичко в този случай може да изглежда нелогично. Във всеки случай някой, който се мисли за лама, не е на център с главата.
Въпросът е, че в България няма никакъв контрол върху психично болни хора, които искат да се занимават с обществено отговорни дейности и да взаимодействат с хора.
И все пак да предоставиш терен, функции за контрол и оръжие на човек, който се мисли за лама, е проява на онази управленска дисфункция, много характерна за представителите на неолиберална извратена доктрина за лансиране на всичко ненормално като норма.
Щом е НПО, значи е добро. Щом е „зелена“ дейност, значи е добра. Щом е сексуално извън хетеро-нормата, значи трябва да му се дава предимство, да се разширява присъствието, да се превръща в демонстрационен обществен сигнал, да се издига в обществото като фактор.
Тази свинщина, която ни се проповядва като задължителна за постмодерния човек толерантност, трябваше да финализира света и да го направи безпомощен. Но светът все още оцелява и оказва съпротива. И не само това. Ще се роди нов свят, който ще приключи предишния, както от всяко разлагане се ражда нов живот.
Прави ми впечатление, че смс-ът на главния заподозрян Калушев е напълно несвързан. Самият смс е психиатричен. По-същественият въпрос е защо никой от убитите не се е съпротивлявал.
Ако Калушев е болен, другите какви са?! Как още двама влизат в кемпера и тръгват с убиец да се движат нанякъде без да проявяват симптоми на страх, инстинкт за самосъхранение и пр. Дори и да са му били сексуални партньори. Все пак инстинктът за самосъхранение затова е инстинкт, а не обществено или външно придобита форма на дисциплина.
Има много случаи на хора, които убиват хората около себе си и после се самоубиват.
Но странно е, че хора, които виждайки подобно нещо, не се опитват да избягат, та дори и да убият убиеца в състояние на самозащита. Плюс това минава време, а времето засилва страховете и осъзнаването на деянието.
За мен остава загадка защо тези хора са контролирали територия в затворен формат, имали са толкова много оръжие, не са позволявали да минават хора и са ги гонели, все едно е секретен обект.
Възможно ли е дейността им да е била прикритие за друга паралелна дейност?! Или толкова оръжие и отцепен район е бил предоставен на педофилска секта и ненормален човек просто ей така, защото бил поискал?!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #24
16:05 09.02.2026
2 Сила
Коментиран от #28
16:06 09.02.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:09 09.02.2026
4 Дориана
Коментиран от #45
16:10 09.02.2026
5 Цирк
16:11 09.02.2026
6 Сега дофтасаха
16:12 09.02.2026
7 Мим
Коментиран от #36
16:12 09.02.2026
8 володя
16:17 09.02.2026
10 И тоя гений
Па много умни! Кой от кой по начетен!
А резултата е нулев!
Потънахме!
16:21 09.02.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #19
16:24 09.02.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛУЧАЙ БЕЗ АНАЛОГ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА :))
...
Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
.....
ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
.....
ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
....
В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
.....
БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
....
ТЯ Е БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИПОН 1 - БОЙКО Е БИЛ САМО УПРАВИТЕЛ ТАМ :))
16:26 09.02.2026
13 да си кажем истината!
Коментиран от #14
16:28 09.02.2026
14 Врачка
До коментар #13 от "да си кажем истината!":Всички тия джаджи и оръжия може да са били подхвърлени
16:32 09.02.2026
15 Кирпича
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Имаш предвид остров Св . Анастасия (Болшевик) ли ?
16:33 09.02.2026
16 !!!?
16:34 09.02.2026
17 ФЕЙК
16:34 09.02.2026
18 На тази веднъж да и харесам коментарът
Явно са замесени власт имащи
Пряко или косвено само можем да гадаем
Защото нито чиширковците от мвр
Нито послушковците от данс
Нито подложковците от прокуратурата
Ще кажат нещо съществено
16:35 09.02.2026
19 Кирпича
До коментар #11 от "Сатана Z":Да, той снега наоколо е около 4 метра .
16:35 09.02.2026
20 Дориана
16:38 09.02.2026
21 здрасти
Коментиран от #30
16:40 09.02.2026
23 андрол Калинков
16:46 09.02.2026
24 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":БГ епщайнския остров само за педо.фили ли е бил?
16:52 09.02.2026
25 Актуална снимка
Коментиран от #38, #41
16:53 09.02.2026
26 Бате Гойко
16:57 09.02.2026
27 Моше Ник
16:58 09.02.2026
28 Айс Вентура
До коментар #2 от "Сила":За да са заедно там, "отвъд".
16:59 09.02.2026
29 айде,
17:01 09.02.2026
30 45353
До коментар #21 от "здрасти":ПП са го направили, за да пречат на наркоканала на бившата сик
17:06 09.02.2026
31 И тая не разбрала
17:11 09.02.2026
32 Къде е пасквила
17:15 09.02.2026
33 Ами
Цяла седмица една камара народ не можаха да я натаманят.
Все нещо не си пасва. Но началото е обещаващо.
Секта от будисти педофи, финансирана от НПО,
разследвана две години от ДАНС направо кърти :)
17:21 09.02.2026
34 Инж1
17:21 09.02.2026
36 Да не си на мястото
До коментар #7 от "Мим":на този баща. Говори, това, което са му казали от полицията. Запознали са го със записите и се е молел на Калушев да пожали сина му. Вероятно. Знаеше, че до ден, два те ще се появят. Ако не можем да бъдем човечни и съпричасни, нека бъдем поне сдържани в обвиненията и хулите си.
17:28 09.02.2026
37 Брата
17:30 09.02.2026
38 Ама тая
До коментар #25 от "Актуална снимка":С това ниско челце и оредяла коса, то затова пише глупотевини!
Благодаря, че ми отвори очите!
17:46 09.02.2026
39 Кой е плащал заплатите им???
17:48 09.02.2026
40 Факт
17:51 09.02.2026
41 Вампир
До коментар #25 от "Актуална снимка":Чист, чистокръвен
18:02 09.02.2026
42 Зло под слънцето
18:06 09.02.2026
43 абе....
18:06 09.02.2026
44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
В мрежата има достатъчно снимки, за да я видите как изглежда сега...
18:28 09.02.2026
46 Дзак
19:08 09.02.2026