Калина Андролова: Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен

9 Февруари, 2026 16:01 3 396 46

Обратното – тук труповете се демонстрират и показват. Въпросът е, че в България няма никакъв контрол върху психично болни хора, които искат да се занимават с обществено отговорни дейности и да взаимодействат с хора

Снимка: БГНЕС
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
Относно случая „Петрохан“ сега почти всички казват: „Всичко беше ясно отначало“. На мен нищо не ми беше ясно отначало. И сега не ми е ясно. Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен. Както най-често се случва в класическите престъпления. Обратното – тук труповете се демонстрират и показват.

Това коментира във "Фейсбук" Калина Андролова.

Не разбирам от криминалистика, но логиката сочи две версии.

Първата е – назидателно убийство от структури, които целят да го представят като психиатрично.

Втората е – наистина психиатрично болен човек избива близкия си кръг и се самоубива.

Но тогава защо се налага да пътува с кемпера си?! Каква е целта му?!

Би могъл да се самоубие при другите до хижата. Ако не е той извършителят и е бягство от други убийци, защо не се е свързал с полицията?!

Историята познава случаи на масови самоубийства.

Имаше една история с Джим Джоунс, дето беше убил (склонил да се самоубият), близо хиляда негови последователи. Когато има психическа болест, няма логика, затова всичко в този случай може да изглежда нелогично. Във всеки случай някой, който се мисли за лама, не е на център с главата.

Въпросът е, че в България няма никакъв контрол върху психично болни хора, които искат да се занимават с обществено отговорни дейности и да взаимодействат с хора.

И все пак да предоставиш терен, функции за контрол и оръжие на човек, който се мисли за лама, е проява на онази управленска дисфункция, много характерна за представителите на неолиберална извратена доктрина за лансиране на всичко ненормално като норма.

Щом е НПО, значи е добро. Щом е „зелена“ дейност, значи е добра. Щом е сексуално извън хетеро-нормата, значи трябва да му се дава предимство, да се разширява присъствието, да се превръща в демонстрационен обществен сигнал, да се издига в обществото като фактор.

Тази свинщина, която ни се проповядва като задължителна за постмодерния човек толерантност, трябваше да финализира света и да го направи безпомощен. Но светът все още оцелява и оказва съпротива. И не само това. Ще се роди нов свят, който ще приключи предишния, както от всяко разлагане се ражда нов живот.

Прави ми впечатление, че смс-ът на главния заподозрян Калушев е напълно несвързан. Самият смс е психиатричен. По-същественият въпрос е защо никой от убитите не се е съпротивлявал.

Ако Калушев е болен, другите какви са?! Как още двама влизат в кемпера и тръгват с убиец да се движат нанякъде без да проявяват симптоми на страх, инстинкт за самосъхранение и пр. Дори и да са му били сексуални партньори. Все пак инстинктът за самосъхранение затова е инстинкт, а не обществено или външно придобита форма на дисциплина.

Има много случаи на хора, които убиват хората около себе си и после се самоубиват.

Но странно е, че хора, които виждайки подобно нещо, не се опитват да избягат, та дори и да убият убиеца в състояние на самозащита. Плюс това минава време, а времето засилва страховете и осъзнаването на деянието.

За мен остава загадка защо тези хора са контролирали територия в затворен формат, имали са толкова много оръжие, не са позволявали да минават хора и са ги гонели, все едно е секретен обект.

Възможно ли е дейността им да е била прикритие за друга паралелна дейност?! Или толкова оръжие и отцепен район е бил предоставен на педофилска секта и ненормален човек просто ей така, защото бил поискал?!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    45 11 Отговор
    Радев идва и Бойко и Фидосова закриха българският остров на Епщайн.

    Коментиран от #15, #24

    16:05 09.02.2026

  • 2 Сила

    45 11 Отговор
    ПСИХОПАТИ ...И ЗАЩО ИЗГОРИХА КУЧЕТАТА , НАЛИ СА БУДИСТИ....КРЕТЕНИ

    Коментиран от #28

    16:06 09.02.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 8 Отговор
    да убиеш убийците било правилно решение , разправяше ми 1 познат много отдавна /мъдър човек беше

    16:09 09.02.2026

  • 4 Дориана

    54 7 Отговор
    Случая Петрохан показа на целия свят мащаба на корумпираната ,мафиотска държава със зависими и неработещи Съд, Прокуратура, МВР, които създадоха Борисов и Пеевски. Точно тези хора трябва да понесат цялата отговорност за унищожената държава не само от дървената мафия , която сега се прикрива , но и за цялата мафиотска структура, която като октопод е оплела България. Докато Борисов и Пеевски не напуснат Парламента и политиката България ще продължава да бъде мафиотска, корумпирана и олигархична. Тези хора с техните партии ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало са като катран в българската политика.

    Коментиран от #45

    16:10 09.02.2026

  • 5 Цирк

    49 5 Отговор
    Няма никаква логика и затова хората не вярват на сладките приказки, разказвани от пишман шефовете на силовите структури

    16:11 09.02.2026

  • 6 Сега дофтасаха

    38 7 Отговор
    Госпожата имала ли си е работа с психопати ? Те не са луди, но са низмеримо по-опасни от лудите. Те са изключително умели лъжци и манипулатори. В света най-ужасните убийства са дело на психопати. Путин ви предупреди за " Бала на вампирите" но му се присмяхте. Сега вампирите дофтасаха във вашата къща.

    16:12 09.02.2026

  • 7 Мим

    31 12 Отговор
    А,защо не се вземе информация от оня спокойния баща за сина си.Нали беше много сигурен за неговото добро възпитание.Ненормалник и той е явно...

    Коментиран от #36

    16:12 09.02.2026

  • 8 володя

    25 8 Отговор
    Тоя трансджедър на картинката, какво изобразява?!? Аз разбирам, че става въпрос за извращения, но това е прекалено!

    16:17 09.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И тоя гений

    17 2 Отговор
    Се изказа!
    Па много умни! Кой от кой по начетен!
    А резултата е нулев!
    Потънахме!

    16:21 09.02.2026

  • 11 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Като се стопи снега около Петроханската хижа ще е като Бахмут.

    Коментиран от #19

    16:24 09.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 1 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ МИСЛЕЩИТЕ МИСИРКИ СА
    СЛУЧАЙ БЕЗ АНАЛОГ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА :))
    ...
    Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии
    .....
    ИВАЙЛО МИЛУШЕВ УЧАСТАВАЛ ВЪВ ФИРМА КЪНЕКТ ЮРЪП 31 ООД
    ЗАЕДНО СЪС СВИЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
    .....
    ТАЯ ДИМИТРОВА Е В УПР.СЪВЕТ НА НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ
    ....
    В НАДЕЖДА ИНВЕСТМЪНТ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Е БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
    .....
    БОЯН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ Е БИЛ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТОКУДА БАНК,
    СОБСТВЕНОСТ НА ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ....
    ТЯ Е БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИПОН 1 - БОЙКО Е БИЛ САМО УПРАВИТЕЛ ТАМ :))

    16:26 09.02.2026

  • 13 да си кажем истината!

    37 2 Отговор
    много ясно че са извършвали друга дейнст 100% незаконна щом имат толкова камери дронове и арсенал като малка армия !!! също така щом държавата им е позволила да заграждат държавна територия и да я стопанисват като тяхна без договор говори за сериозна намеса на държава в престъпната им дейност!!! и също така ако си психично болен и искаш да избиеш хората около теб ще го направиш на веднъж а не трима тук трима там…! повече от ясно е че се прикрива и замазва всичко не вярвам на педофилските им глупости убеден съм на 100% че става за поръчков разтрел също както беше в нови искър!!!

    Коментиран от #14

    16:28 09.02.2026

  • 14 Врачка

    18 8 Отговор

    До коментар #13 от "да си кажем истината!":

    Всички тия джаджи и оръжия може да са били подхвърлени

    16:32 09.02.2026

  • 15 Кирпича

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаш предвид остров Св . Анастасия (Болшевик) ли ?

    16:33 09.02.2026

  • 16 !!!?

    12 5 Отговор
    "Петрохан" е общото название на Борисовхан, Пеевскихан и Радевхан...!!!?

    16:34 09.02.2026

  • 17 ФЕЙК

    19 9 Отговор
    Националната гордост на България Андролова, с почетната титла ПЕНКИЛЕР се изОка и по този въпроЗ! Поне да беше сложила актуалната си снимка, а не този портрет достоен за "онзи" неин вечен помен.

    16:34 09.02.2026

  • 18 На тази веднъж да и харесам коментарът

    24 3 Отговор
    Ще покрият всичко чакат време да мине
    Явно са замесени власт имащи
    Пряко или косвено само можем да гадаем
    Защото нито чиширковците от мвр
    Нито послушковците от данс
    Нито подложковците от прокуратурата
    Ще кажат нещо съществено

    16:35 09.02.2026

  • 19 Кирпича

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Да, той снега наоколо е около 4 метра .

    16:35 09.02.2026

  • 20 Дориана

    19 8 Отговор
    Калина Андролова говори глупости , на които и сама не си вярва. Явно изпълнява поръчка на някого, за да се прикрие истината. Най - лесно е да се обвинят мъртвите във всичко , за което се сетят - от психично болни до педофили само и само да се прикрие мафията , което е в стила на корумпираните мафиоти.

    16:38 09.02.2026

  • 21 здрасти

    8 13 Отговор
    Мен тези мутри не ме интересуват. Вълнува ме, кой от най-високо ниво през последните 4 години е направил Държава в Държавата и е пречил на службите да предотвратят това? Същия и в момента им пречи да си свършат съветно работата, а само пускат кьорфишеци по медиите. Асен Василев ли е това? Или Румен Радев?

    Коментиран от #30

    16:40 09.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 андрол Калинков

    7 5 Отговор
    Като не разбираш,защо се излагаш?

    16:46 09.02.2026

  • 24 Първия Перничанин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    БГ епщайнския остров само за педо.фили ли е бил?

    16:52 09.02.2026

  • 25 Актуална снимка

    5 4 Отговор
    КАЛИНА АНДРОЛОВА

    Коментиран от #38, #41

    16:53 09.02.2026

  • 26 Бате Гойко

    5 4 Отговор
    Защо да прикриваш нещо, щом има кой да "разчиства" след теб? А госпожата хващала ли е някога кирка и лопата?

    16:57 09.02.2026

  • 27 Моше Ник

    9 2 Отговор
    Квото и да бутнеш в тази прогнила територия, все на пари мирише... на мноооого пари!

    16:58 09.02.2026

  • 28 Айс Вентура

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    За да са заедно там, "отвъд".

    16:59 09.02.2026

  • 29 айде,

    10 4 Отговор
    и тоя пенкелер се озока! Това менопаузата не прощава!

    17:01 09.02.2026

  • 30 45353

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "здрасти":

    ПП са го направили, за да пречат на наркоканала на бившата сик

    17:06 09.02.2026

  • 31 И тая не разбрала

    6 2 Отговор
    Някои други списващи обаче ( Сл. Ангелов напр.) са категорични, че Калушев е убил тримата на Петрохан, след което и двете деца. Днес полицията с видеоклипове показа, че това за Петрохан не е вярно. За Околчица???.

    17:11 09.02.2026

  • 32 Къде е пасквила

    7 2 Отговор
    на Сл. Ангелов? Факти, свалихте ли го? Reshetki за мисирките и главния, който допуска това. Полицията опроверга просташките и нагли обвинения, че Калушев е убил тримата от Петроха.

    17:15 09.02.2026

  • 33 Ами

    7 0 Отговор
    Не търсете логика.
    Цяла седмица една камара народ не можаха да я натаманят.
    Все нещо не си пасва. Но началото е обещаващо.
    Секта от будисти педофи, финансирана от НПО,
    разследвана две години от ДАНС направо кърти :)

    17:21 09.02.2026

  • 34 Инж1

    6 2 Отговор
    Разни "калинки" се правят на изненадани и разсъждават върху крими-сюжети!?!?!?! А това беше предопределено да се случи в една държава с неработещи(в полза на Обществото) институции!!!! Ако не проведем в най-скоро време сериозни реформи(по отвоюване на Държавата), положението ще става и по-лошо!!!!

    17:21 09.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да не си на мястото

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мим":

    на този баща. Говори, това, което са му казали от полицията. Запознали са го със записите и се е молел на Калушев да пожали сина му. Вероятно. Знаеше, че до ден, два те ще се появят. Ако не можем да бъдем човечни и съпричасни, нека бъдем поне сдържани в обвиненията и хулите си.

    17:28 09.02.2026

  • 37 Брата

    6 2 Отговор
    Не мога да повярвам!!! Калинка малинка да не намеси и в тази история президента Радев. А това, че не разбира е ясно колко е умствения и багаж.

    17:30 09.02.2026

  • 38 Ама тая

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Актуална снимка":

    С това ниско челце и оредяла коса, то затова пише глупотевини!
    Благодаря, че ми отвори очите!

    17:46 09.02.2026

  • 39 Кой е плащал заплатите им???

    1 0 Отговор
    От вси камери и записи остана само един....Който ни показват и кучетата не са 3 ,а ни показаха едно ....Кучето е на около година и половина ,млада немска овчарка ,а не вълкодав.......Били ли са в службите на дс???

    17:48 09.02.2026

  • 40 Факт

    2 1 Отговор
    Тази тръгна по стъпките на доц.Лозанов-на всяко гърне мерудия.Остава и папионка да сложи иначе в косата му прилича.

    17:51 09.02.2026

  • 41 Вампир

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Актуална снимка":

    Чист, чистокръвен

    18:02 09.02.2026

  • 42 Зло под слънцето

    3 1 Отговор
    Всичко може да се прикрие, да се фалшифицира, да се създаде една съвсем различна история, в която жертвите са виновни. Не вярвам на тези, които са "чадъри" на мафията и обвинители на неудобните за нея през целия преход.

    18:06 09.02.2026

  • 43 абе....

    3 1 Отговор
    Нали кемпера е бил намерен от овчар....нещо тука някой послъгва.....

    18:06 09.02.2026

  • 44 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Тая баба защо си е сложила снимка отпреди поне 20 години?
    В мрежата има достатъчно снимки, за да я видите как изглежда сега...

    18:28 09.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дзак

    0 0 Отговор
    Човек може да търси логика в нещо, което има причинно следствена връзка. Ако липсват факти не може нищо да се твърди. Ако всички факти са налице, а липсва смисъл, се правят съответните изводи!

    19:08 09.02.2026