Калина Андролова: Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен

Относно случая „Петрохан“ сега почти всички казват: „Всичко беше ясно отначало“. На мен нищо не ми беше ясно отначало. И сега не ми е ясно. Няма логика убиецът да не иска да прикрие труповете, ако иска да не бъде заловен. Както най-често се случва в класическите престъпления. Обратното – тук труповете се демонстрират и показват.

Не разбирам от криминалистика, но логиката сочи две версии.

Първата е – назидателно убийство от структури, които целят да го представят като психиатрично.

Втората е – наистина психиатрично болен човек избива близкия си кръг и се самоубива.

Но тогава защо се налага да пътува с кемпера си?! Каква е целта му?!

Би могъл да се самоубие при другите до хижата. Ако не е той извършителят и е бягство от други убийци, защо не се е свързал с полицията?!

Историята познава случаи на масови самоубийства.

Имаше една история с Джим Джоунс, дето беше убил (склонил да се самоубият), близо хиляда негови последователи. Когато има психическа болест, няма логика, затова всичко в този случай може да изглежда нелогично. Във всеки случай някой, който се мисли за лама, не е на център с главата.

Въпросът е, че в България няма никакъв контрол върху психично болни хора, които искат да се занимават с обществено отговорни дейности и да взаимодействат с хора.

И все пак да предоставиш терен, функции за контрол и оръжие на човек, който се мисли за лама, е проява на онази управленска дисфункция, много характерна за представителите на неолиберална извратена доктрина за лансиране на всичко ненормално като норма.

Щом е НПО, значи е добро. Щом е „зелена“ дейност, значи е добра. Щом е сексуално извън хетеро-нормата, значи трябва да му се дава предимство, да се разширява присъствието, да се превръща в демонстрационен обществен сигнал, да се издига в обществото като фактор.

Тази свинщина, която ни се проповядва като задължителна за постмодерния човек толерантност, трябваше да финализира света и да го направи безпомощен. Но светът все още оцелява и оказва съпротива. И не само това. Ще се роди нов свят, който ще приключи предишния, както от всяко разлагане се ражда нов живот.

Прави ми впечатление, че смс-ът на главния заподозрян Калушев е напълно несвързан. Самият смс е психиатричен. По-същественият въпрос е защо никой от убитите не се е съпротивлявал.

Ако Калушев е болен, другите какви са?! Как още двама влизат в кемпера и тръгват с убиец да се движат нанякъде без да проявяват симптоми на страх, инстинкт за самосъхранение и пр. Дори и да са му били сексуални партньори. Все пак инстинктът за самосъхранение затова е инстинкт, а не обществено или външно придобита форма на дисциплина.

Има много случаи на хора, които убиват хората около себе си и после се самоубиват.

Но странно е, че хора, които виждайки подобно нещо, не се опитват да избягат, та дори и да убият убиеца в състояние на самозащита. Плюс това минава време, а времето засилва страховете и осъзнаването на деянието.

За мен остава загадка защо тези хора са контролирали територия в затворен формат, имали са толкова много оръжие, не са позволявали да минават хора и са ги гонели, все едно е секретен обект.

Възможно ли е дейността им да е била прикритие за друга паралелна дейност?! Или толкова оръжие и отцепен район е бил предоставен на педофилска секта и ненормален човек просто ей така, защото бил поискал?!