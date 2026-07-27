Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Румъния »
Румъния може да задейства член 4 от договора на НАТО
  Тема: Украйна

Румъния може да задейства член 4 от договора на НАТО

27 Юли, 2026 12:40 3 702 83

  • румъния-
  • нато-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • оана цою

Министърът заяви, че балтийските държави и страните по източния фланг са били много ясни в подкрепата си за Румъния.

Румъния може да задейства член 4 от договора на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния може да задейства член 4 от договора за НАТО, каза министърът на външните работи на страната Оана Цою в интервю за Диджи24. Тя направи коментара, след като по-рано тази сутрин дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на страната. По думите ѝ всеки съюзник на Алианса може да поиска неговото задействане по всяко време, когато е необходима координация, предаде БТА.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие. От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна.

Още новини от Украйна

„Когато Член 4 беше задействан по време на първоначалните атаки на Русия в Крим, Румъния беше сред ключовите страни в този процес. Всъщност тогава щеше да е по-добре цялата международна общност да обърне по-голямо внимание на перспективите на Румъния, Полша и страните от Източния фланг; сега обаче сме в момент, в който подобна координация между съюзниците продължава. Както знаете, НАТО вчера зае ясна позиция относно инцидентите в Румъния и ние продължаваме тази координация със съюзниците си както на военно, така и на дипломатическо ниво“, каза днес Оана Цою.

Запитана какво означава, че Румъния ще инициира дипломатически протест пред Москва, Оана Цою обясни, че това е сигнал за всички международни партньори.

„Това е дипломатическа мярка да изясним къде поемаме отговорност – ключов момент в разговорите, които водим в рамките на НАТО и с международни партньори, насочени към засилване на възпиращите и отбранителни способности на румънска територия. От съществено значение е всеки от нашите партньори да види, че не заемаме двусмислена позиция спрямо Русия“, допълни министърът на външните работи на Румъния.

На въпрос дали САЩ са реагирали на инцидентите с дронове, тя отгоговори: „Разбира се, ние водим чести разговори със съюзниците си в Съединените американски щати. Това се случва всеки път. Бих ви припомнила, че след предишни инциденти системата за борба с дронове Merops бе разположена на румънска територия и е интегрирана в оперативната система на НАТО.“

Относно възможността държавите-членки на Северноатлантическия алианс да изпратят допълнителна помощ на Румъния, външният министър отбеляза, че в началото на юни Италия е разположила четири самолета Eurofighter Typhoon заедно с контингент от 180 военнослужещи.

„Вчера се проведе и дискусия с министъра на външните работи на Великобритания. След предишни инциденти те продължиха своя принос към въздушното патрулиране. Канада, друг съюзник в НАТО, също поддържа присъствие. Те допринасят за сигурността в Черноморския регион“, уточни Оана Цою.

Тя отбеляза още, че балтийските държави и страните по източния фланг също са били много ясни в подкрепата си за Румъния. „Унгария също беше сред първите държави, които публично изразиха подкрепа за Румъния и ще продължи да го прави“, добави Оана Цою.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сиса брокерката

    40 5 Отговор
    По принцип, хубаво е "членовете" да действат. Това им е предназначението.😎

    Коментиран от #38

    12:41 27.07.2026

  • 2 честен ционист

    33 3 Отговор
    Може, но няма желание.

    12:41 27.07.2026

  • 3 Време е да си отмъстим на мамалигите за

    39 21 Отговор
    1913 г като ги нападнем в гръб и я разделим тази изкуствена държава с руснаците и унгарците

    Коментиран от #12

    12:43 27.07.2026

  • 4 Без име

    16 5 Отговор
    Канада?
    Ха ха ха
    Ясно

    12:43 27.07.2026

  • 5 Смешник

    70 11 Отговор
    Румъния ще задейства член 4ти Би следвало да е срещу Украйна защото дроновете са украински

    Коментиран от #10, #13, #37

    12:44 27.07.2026

  • 6 Сибир възстана!

    16 36 Отговор
    Заявиха, че искат да се присъединят към Китай!
    Видео!

    Коментиран от #21, #52, #74

    12:45 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Време е!!

    7 6 Отговор
    И да се свършва със свинята

    12:46 27.07.2026

  • 10 Някой

    42 6 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Ами те и в балтийските държави са украински.

    12:47 27.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трагик

    15 36 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Дядя Вова яко бастисва Русия. Да е жив и здрав!

    12:50 27.07.2026

  • 14 Румъния може

    35 7 Отговор
    да задейства само член дебел

    Коментиран от #17

    12:51 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев да тръгва

    16 11 Отговор
    да брани Румъния и да поема члена

    12:54 27.07.2026

  • 17 ХаХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Румъния може":

    Моме, ти за него ли мечтаеш?

    12:56 27.07.2026

  • 18 Римънците да не се правят на интересни

    27 4 Отговор
    Щото делтата на Дунав горе не е тяхна и не е румънска територия. Границата е по средата

    12:56 27.07.2026

  • 19 Янко

    17 2 Отговор
    Като чуя за член веднага се сещам за какво иде реч.

    Коментиран от #72

    12:57 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не думай

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сибир възстана!":

    Там е "руската" газ

    12:57 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 интересно

    31 5 Отговор
    Днес на фейсбук страницата на Иранското посолство е публикувано следното: "Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази." Първоначално Арагчи предупреди България, днес предупреждението е персонално към лицата, които са взели това решение, което е значително по-справедливо като се има предвид, че народът не желае американските военни самолети на наша територия. Сега май ще се засили охраната на продажниците.

    Коментиран от #27, #30, #41, #44, #48

    13:00 27.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ХаХа

    16 5 Отговор

    До коментар #12 от "Оже един неграмотен русофил":

    Ген.Колев с 4 турски дивизии които 1,5 г.по рано изклаха 50000 българи в Одринско.
    Така победи ген.Колев Русия че власите ни взеха цяла Добруджа

    13:07 27.07.2026

  • 26 И като го задейства

    12 3 Отговор
    Ние кво трябва да правим? Да напуснем НАТЮ по най бързият начин ...хахахаха

    13:09 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дунав пресъхна

    12 2 Отговор
    Сега тея нямат граница с Украйна

    13:11 27.07.2026

  • 29 Една малка подробност :

    25 6 Отговор
    Само дето дроновете влизащи в Румъния са украински! И само дето българскиият народ е на страната на Русия! И само дето тази война е почна НАТО чрез Украйна, а НЕ Русия! А чл.4 е за спешна доставка на памперси на нуждаещите се.

    Коментиран от #35

    13:11 27.07.2026

  • 30 Копейка

    5 17 Отговор

    До коментар #23 от "интересно":

    Браво, колега! И на нас Митрофанова ни каза така да лъжем. Яко!

    Коментиран от #40

    13:12 27.07.2026

  • 31 епимено

    8 1 Отговор
    а мамалигата гeпи членo

    13:13 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    10 4 Отговор
    Румъния да дава коридор по границата си за Русия, както нашите даваха при войната в Югославия та даже до Турция. И тук са паднали поне 3 ракети, като е известна отнеслата покрив на къща край София.
    На Зеленски се хвалят как променят сигнали като на ГПС и така отклоняват дронове и ракети.
    Но в общи линии трябва да си прочистят до границата руснаците. От самото начало казах, че минимума който би трябвало да искат е подарената от Ленин Новорусия - включва и Молдова. Появилата се след ПСВ Украйна на 3 държави, не е достигала Черно море.

    13:14 27.07.2026

  • 34 Блабла...

    17 3 Отговор
    НАТО зае ясна позиция относно инцидентите в Румъния. На кратко Оправяйте се ! Подписвахте санкции без да мислите сега ще ядете члена

    Коментиран от #36

    13:15 27.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не позна

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Блабла...":

    Пробвай пак.

    Коментиран от #43

    13:16 27.07.2026

  • 37 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Украинците преди им свалят някакво Су и после и хеликоптер притекъл се на помощ.
    В Полша пък удариха трактор и убиха май двама.
    Още преди да се включи Русия ракета пада там и убива селянин.

    13:16 27.07.2026

  • 38 Ама като са меки,

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сиса брокерката":

    без арматура само висят и се мандахерцат.

    Коментиран от #63

    13:17 27.07.2026

  • 39 Успех кретени !

    14 2 Отговор
    "Румъния ще инициира дипломатически протест"

    Коментиран от #45, #54

    13:18 27.07.2026

  • 40 интересно

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Копейка":

    Аз пък си помислих, че чичко Сорос ви кара да отричате нещо, което всеки може да провери, страницата на посолството е публична.

    13:19 27.07.2026

  • 41 Иран е в правото си нанесе удари в БГ

    14 4 Отговор

    До коментар #23 от "интересно":

    Тези предатели които гласуваха да влезем във войната с Иран да публикуват техните имена и на цялата им рода, за да знаят българите от кого да търсят кръвнина!

    Коментиран от #46

    13:19 27.07.2026

  • 42 Тия там

    6 1 Отговор
    на снимката от СС ли са?

    13:20 27.07.2026

  • 43 Кво да пробвам ?

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не позна":

    Ей Франция гори, може франсетата в Румъния да се преместят. Ей там в блатата около делтата

    13:20 27.07.2026

  • 44 Пробеай с по-сполучлив фейк,

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "интересно":

    който да хване дикиш.

    13:20 27.07.2026

  • 45 Ще ,,инициира" тя - ...

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Успех кретени !":

    ...масово плюскане на румънска мамалига...

    13:22 27.07.2026

  • 46 Ние баце сме такива нещастници

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Иран е в правото си нанесе удари в БГ":

    Че дори една снимка на сградата на посолството ни в Иран не можеш в нета да намериш ...

    Коментиран от #60

    13:22 27.07.2026

  • 47 Живко Йорданов

    2 6 Отговор
    Русия както изглежда, в предвид факта че губи войната, се опитва да провокира НАТО, за да може да обясни на руснаците, че видите ли губим защото целия алианс е против нас!?

    Коментиран от #61, #67

    13:24 27.07.2026

  • 48 Копейка

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "интересно":

    Колега, Митрофанова заръча да пишем по-кратки пледоарии, защото възрожденците не ги дочитат докрай. Фейкът трябва да е кратък и разбираем.

    13:24 27.07.2026

  • 49 Соpоспиитe на нискочелия от с. Крушари

    5 1 Отговор
    прочетоха "член" се превъзбудиха

    13:26 27.07.2026

  • 50 Няма няма

    5 3 Отговор
    Няма да мине номера с претоварването на царевица и слънчоглед тая година по криминални терминали на Дунав. Че и нивото падна и от всякъде на украинците им е от към гърба. Мамалигите и те що щета нанесоха на нашите земеделци не е истина просто

    13:27 27.07.2026

  • 51 Коиловци брадърс

    4 3 Отговор
    Ще задействат 4 ччлеена , за всички балтийски и за румъния по един.

    13:28 27.07.2026

  • 52 Курназ Костя

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сибир възстана!":

    Китай ги присъедини още преди въстанието, но сибиряците не разбраха, защото нямаха интернет.

    13:30 27.07.2026

  • 53 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ

    7 1 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    13:30 27.07.2026

  • 54 И това доживяхме

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Успех кретени !":

    Да разберем че имало и "дипломатически протест"

    13:31 27.07.2026

  • 55 ЗЕЛЕНИЯ КАТО СЕ НАШМЪРКА

    8 3 Отговор
    Фърга дронове навсякъде.

    13:31 27.07.2026

  • 56 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    6 2 Отговор
    Щяла да бяга. Помислил, че руснаците идат.

    13:34 27.07.2026

  • 57 може да задейства....

    4 1 Отговор
    може ама не може ! Ей там ще поврякат малко унея недоразумения в ЕК и тва ще е

    13:35 27.07.2026

  • 58 Румънска мамалига

    3 3 Отговор
    Румънските мамалиги са индоегиптяните на европа. Руснака ги култивира, те пак с нацюхите ръгнаха.

    13:37 27.07.2026

  • 59 Московски джендър

    4 4 Отговор
    Човешката история познава само два случая, когато президент се крие в бункер.
    Първият е с райхпрезидента Адолф Хитлер.

    13:38 27.07.2026

  • 60 Ама това не е майтап

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ние баце сме такива нещастници":

    Няма верно такава държава като наща

    13:39 27.07.2026

  • 61 Чудя се...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Живко Йорданов":

    А нима нещо по-умно не можа да роди едната ти клетка,та така много се излагаш...?!

    13:40 27.07.2026

  • 62 Ареееее

    3 1 Отговор
    Радевите утки да тръгват

    13:40 27.07.2026

  • 63 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Ама като са меки,":

    А бе руската жо..P@ ще ги поеме.

    13:41 27.07.2026

  • 64 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Не само може, но ще го направи.

    13:44 27.07.2026

  • 65 Жорко

    4 1 Отговор
    Хахаха,ще задейства но моят член!

    13:45 27.07.2026

  • 66 Ураааа!

    9 4 Отговор
    Сега дежурните русофоби в този сайт ще ги пратим да воюват с Русия. Аз дарявам два чувала безплатно.

    Коментиран от #73

    13:45 27.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Някой да ми каже

    6 4 Отговор
    Този член 4см или 4мм е?

    Коментиран от #70

    13:47 27.07.2026

  • 69 С ДВЕ ДУМИ

    4 2 Отговор
    Смешна мамалига...

    13:51 27.07.2026

  • 70 Да ти кажа

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "Някой да ми каже":

    Колко ти поеме русоробския заден двор.Може и 4 см, може и 40 см.

    13:52 27.07.2026

  • 71 нпо агент

    2 0 Отговор
    тези хора ден и нощ говорят само за членове..не е ли това извратено..кой член как ще влезе в сила и после как ще излезе..НАТО зависи от най големия свой член и той е САЩ..

    13:53 27.07.2026

  • 72 Сусу Манарата

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Янко":

    Като станат много, все някой ще им влезе.

    13:55 27.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Иванов

    2 0 Отговор
    Дано! Откога го чакам

    14:01 27.07.2026

  • 76 И руснаците

    2 0 Отговор
    си преместиха члена е другия джоб.
    Не съм военен стратег, но на мястото на руснаците първо бих разбил всяка логистика по границите и блокирал всякакво плаване по Черно море и делтата на Дунав към Украинската част. Никаква логистика отвън. Но може да не съм прав. Може идеята е да вкарват желязо и боеприпаси и друга логистика а руснака да я унищожава с което да отслабва противника.

    14:03 27.07.2026

  • 77 баце

    3 0 Отговор
    Ми то отдавна трябваше да го задейства заради украински морски и въздушни дронове. Му ха ха ха

    14:06 27.07.2026

  • 78 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 0 Отговор
    Британците ги излъгаха да започнат война с Русия и си загубиха държавата. Дано това да е за урок на всички англосаксонски подлоги.

    14:08 27.07.2026

  • 79 ГОЛЯМ БАЛОН

    1 0 Отговор
    Е И КАКВО ОТ ТОЕА И ЧЛЕН ДЕВЕТИ.ДА ЗАДЕЙСТВАТ С ПРИКАСКИ И СЕЛСКИ ЗБИРКИ ВЕЧЕРИНКИ ДИПЛОМАЦИЯ ВЕЧЕ ТОЯ СЕРИЯЛЕН ФИЛМ НЕЩО.НЯМА ГОЛЯМ ВЪЗПИРАЩ ЕФЕКТ СРЕЩО.РУСИЯ.
    И УКРАЙНА.НЕ ПРИЕТА ОЩЕ.ЧЛЕНКА.НА.ЕВРОСАЮЗА.НАТО.И МАТО.

    14:17 27.07.2026

  • 80 Дидо

    1 1 Отговор
    Може да задейства, но може и да продуха руската тръба. Второто е по-вероятно.

    14:17 27.07.2026

  • 81 Е и кво

    2 0 Отговор
    Много мек тоя член 4 след като е задействан 2022г. и нищо не е станало. Румъния не е славянска държава за Русия, ако си търси белята ще я намери.

    14:24 27.07.2026

  • 82 000

    1 0 Отговор
    Нищо няма да задейства никой. Нато умира, защото сащ вече нямат пари и армия да подържат този безмислен съюз от васали на бившия хегемон.

    14:26 27.07.2026

  • 83 От мек, по-мек

    1 0 Отговор
    Кой член е по-голям, 4 или 5

    14:28 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания