Румъния може да задейства член 4 от договора на НАТО

Румъния може да задейства член 4 от договора за НАТО, каза министърът на външните работи на страната Оана Цою в интервю за Диджи24. Тя направи коментара, след като по-рано тази сутрин дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на страната. По думите ѝ всеки съюзник на Алианса може да поиска неговото задействане по всяко време, когато е необходима координация, предаде БТА.
Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Дискусиите в Северноатлантическия съвет – основният политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие. От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил приложен седем пъти, като последният път е през февруари 2022 г., когато България, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия поискаха консултации след руската инвазия в Украйна.
„Когато Член 4 беше задействан по време на първоначалните атаки на Русия в Крим, Румъния беше сред ключовите страни в този процес. Всъщност тогава щеше да е по-добре цялата международна общност да обърне по-голямо внимание на перспективите на Румъния, Полша и страните от Източния фланг; сега обаче сме в момент, в който подобна координация между съюзниците продължава. Както знаете, НАТО вчера зае ясна позиция относно инцидентите в Румъния и ние продължаваме тази координация със съюзниците си както на военно, така и на дипломатическо ниво“, каза днес Оана Цою.
Запитана какво означава, че Румъния ще инициира дипломатически протест пред Москва, Оана Цою обясни, че това е сигнал за всички международни партньори.
„Това е дипломатическа мярка да изясним къде поемаме отговорност – ключов момент в разговорите, които водим в рамките на НАТО и с международни партньори, насочени към засилване на възпиращите и отбранителни способности на румънска територия. От съществено значение е всеки от нашите партньори да види, че не заемаме двусмислена позиция спрямо Русия“, допълни министърът на външните работи на Румъния.
На въпрос дали САЩ са реагирали на инцидентите с дронове, тя отгоговори: „Разбира се, ние водим чести разговори със съюзниците си в Съединените американски щати. Това се случва всеки път. Бих ви припомнила, че след предишни инциденти системата за борба с дронове Merops бе разположена на румънска територия и е интегрирана в оперативната система на НАТО.“
Относно възможността държавите-членки на Северноатлантическия алианс да изпратят допълнителна помощ на Румъния, външният министър отбеляза, че в началото на юни Италия е разположила четири самолета Eurofighter Typhoon заедно с контингент от 180 военнослужещи.
„Вчера се проведе и дискусия с министъра на външните работи на Великобритания. След предишни инциденти те продължиха своя принос към въздушното патрулиране. Канада, друг съюзник в НАТО, също поддържа присъствие. Те допринасят за сигурността в Черноморския регион“, уточни Оана Цою.
Тя отбеляза още, че балтийските държави и страните по източния фланг също са били много ясни в подкрепата си за Румъния. „Унгария също беше сред първите държави, които публично изразиха подкрепа за Румъния и ще продължи да го прави“, добави Оана Цою.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сиса брокерката
Коментиран от #38
12:41 27.07.2026
2 честен ционист
12:41 27.07.2026
3 Време е да си отмъстим на мамалигите за
Коментиран от #12
12:43 27.07.2026
4 Без име
Ха ха ха
Ясно
12:43 27.07.2026
5 Смешник
Коментиран от #10, #13, #37
12:44 27.07.2026
6 Сибир възстана!
Видео!
Коментиран от #21, #52, #74
12:45 27.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Време е!!
12:46 27.07.2026
10 Някой
До коментар #5 от "Смешник":Ами те и в балтийските държави са украински.
12:47 27.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трагик
До коментар #5 от "Смешник":Дядя Вова яко бастисва Русия. Да е жив и здрав!
12:50 27.07.2026
14 Румъния може
Коментиран от #17
12:51 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радев да тръгва
12:54 27.07.2026
17 ХаХаХа
До коментар #14 от "Румъния може":Моме, ти за него ли мечтаеш?
12:56 27.07.2026
18 Римънците да не се правят на интересни
12:56 27.07.2026
19 Янко
Коментиран от #72
12:57 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не думай
До коментар #6 от "Сибир възстана!":Там е "руската" газ
12:57 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 интересно
Коментиран от #27, #30, #41, #44, #48
13:00 27.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Оже един неграмотен русофил":Ген.Колев с 4 турски дивизии които 1,5 г.по рано изклаха 50000 българи в Одринско.
Така победи ген.Колев Русия че власите ни взеха цяла Добруджа
13:07 27.07.2026
26 И като го задейства
13:09 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дунав пресъхна
13:11 27.07.2026
29 Една малка подробност :
Коментиран от #35
13:11 27.07.2026
30 Копейка
До коментар #23 от "интересно":Браво, колега! И на нас Митрофанова ни каза така да лъжем. Яко!
Коментиран от #40
13:12 27.07.2026
31 епимено
13:13 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой
На Зеленски се хвалят как променят сигнали като на ГПС и така отклоняват дронове и ракети.
Но в общи линии трябва да си прочистят до границата руснаците. От самото начало казах, че минимума който би трябвало да искат е подарената от Ленин Новорусия - включва и Молдова. Появилата се след ПСВ Украйна на 3 държави, не е достигала Черно море.
13:14 27.07.2026
34 Блабла...
Коментиран от #36
13:15 27.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не позна
До коментар #34 от "Блабла...":Пробвай пак.
Коментиран от #43
13:16 27.07.2026
37 Някой
До коментар #5 от "Смешник":Украинците преди им свалят някакво Су и после и хеликоптер притекъл се на помощ.
В Полша пък удариха трактор и убиха май двама.
Още преди да се включи Русия ракета пада там и убива селянин.
13:16 27.07.2026
38 Ама като са меки,
До коментар #1 от "Сиса брокерката":без арматура само висят и се мандахерцат.
Коментиран от #63
13:17 27.07.2026
39 Успех кретени !
Коментиран от #45, #54
13:18 27.07.2026
40 интересно
До коментар #30 от "Копейка":Аз пък си помислих, че чичко Сорос ви кара да отричате нещо, което всеки може да провери, страницата на посолството е публична.
13:19 27.07.2026
41 Иран е в правото си нанесе удари в БГ
До коментар #23 от "интересно":Тези предатели които гласуваха да влезем във войната с Иран да публикуват техните имена и на цялата им рода, за да знаят българите от кого да търсят кръвнина!
Коментиран от #46
13:19 27.07.2026
42 Тия там
13:20 27.07.2026
43 Кво да пробвам ?
До коментар #36 от "Не позна":Ей Франция гори, може франсетата в Румъния да се преместят. Ей там в блатата около делтата
13:20 27.07.2026
44 Пробеай с по-сполучлив фейк,
До коментар #23 от "интересно":който да хване дикиш.
13:20 27.07.2026
45 Ще ,,инициира" тя - ...
До коментар #39 от "Успех кретени !":...масово плюскане на румънска мамалига...
13:22 27.07.2026
46 Ние баце сме такива нещастници
До коментар #41 от "Иран е в правото си нанесе удари в БГ":Че дори една снимка на сградата на посолството ни в Иран не можеш в нета да намериш ...
Коментиран от #60
13:22 27.07.2026
47 Живко Йорданов
Коментиран от #61, #67
13:24 27.07.2026
48 Копейка
До коментар #23 от "интересно":Колега, Митрофанова заръча да пишем по-кратки пледоарии, защото възрожденците не ги дочитат докрай. Фейкът трябва да е кратък и разбираем.
13:24 27.07.2026
49 Соpоспиитe на нискочелия от с. Крушари
13:26 27.07.2026
50 Няма няма
13:27 27.07.2026
51 Коиловци брадърс
13:28 27.07.2026
52 Курназ Костя
До коментар #6 от "Сибир възстана!":Китай ги присъедини още преди въстанието, но сибиряците не разбраха, защото нямаха интернет.
13:30 27.07.2026
53 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ
13:30 27.07.2026
54 И това доживяхме
До коментар #39 от "Успех кретени !":Да разберем че имало и "дипломатически протест"
13:31 27.07.2026
55 ЗЕЛЕНИЯ КАТО СЕ НАШМЪРКА
13:31 27.07.2026
56 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:34 27.07.2026
57 може да задейства....
13:35 27.07.2026
58 Румънска мамалига
13:37 27.07.2026
59 Московски джендър
Първият е с райхпрезидента Адолф Хитлер.
13:38 27.07.2026
60 Ама това не е майтап
До коментар #46 от "Ние баце сме такива нещастници":Няма верно такава държава като наща
13:39 27.07.2026
61 Чудя се...?!
До коментар #47 от "Живко Йорданов":А нима нещо по-умно не можа да роди едната ти клетка,та така много се излагаш...?!
13:40 27.07.2026
62 Ареееее
13:40 27.07.2026
63 Ха ха
До коментар #38 от "Ама като са меки,":А бе руската жо..P@ ще ги поеме.
13:41 27.07.2026
64 Вашето мнение
13:44 27.07.2026
65 Жорко
13:45 27.07.2026
66 Ураааа!
Коментиран от #73
13:45 27.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Някой да ми каже
Коментиран от #70
13:47 27.07.2026
69 С ДВЕ ДУМИ
13:51 27.07.2026
70 Да ти кажа
До коментар #68 от "Някой да ми каже":Колко ти поеме русоробския заден двор.Може и 4 см, може и 40 см.
13:52 27.07.2026
71 нпо агент
13:53 27.07.2026
72 Сусу Манарата
До коментар #19 от "Янко":Като станат много, все някой ще им влезе.
13:55 27.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Иванов
14:01 27.07.2026
76 И руснаците
Не съм военен стратег, но на мястото на руснаците първо бих разбил всяка логистика по границите и блокирал всякакво плаване по Черно море и делтата на Дунав към Украинската част. Никаква логистика отвън. Но може да не съм прав. Може идеята е да вкарват желязо и боеприпаси и друга логистика а руснака да я унищожава с което да отслабва противника.
14:03 27.07.2026
77 баце
14:06 27.07.2026
78 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
14:08 27.07.2026
79 ГОЛЯМ БАЛОН
И УКРАЙНА.НЕ ПРИЕТА ОЩЕ.ЧЛЕНКА.НА.ЕВРОСАЮЗА.НАТО.И МАТО.
14:17 27.07.2026
80 Дидо
14:17 27.07.2026
81 Е и кво
14:24 27.07.2026
82 000
14:26 27.07.2026
83 От мек, по-мек
14:28 27.07.2026