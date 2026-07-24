Атаките на Украйна в Русия: защо точно Wildberries

Само за няколко дни една десета от логистичните капацитети на Wildberries – най-голямата онлайн търговска компания на дребно в Русия с годишен оборот за над 6 трилиона рубли през миналата година (около 3% от руския БВП) – станаха обект на атаки от украински дронове. Според данни на "Коммерсант" са унищожени или сериозно повредени не по-малко от 8% от общия обем на складовите площи – в четири големи логистични центъра, разположени в Московска и Тамбовска области, както и в Краснодарския и Ставрополския край.
Възстановяването на повредените обекти – а това са около 450 хиляди кв. м. – ще струва най-малко 35 млрд. рубли, без да се отчита стойността на оборудването, смятат експертите. Това е много – една пета от годишната печалба на платформата. Но още по-значителни са щетите, нанесени на предприемачите, които са съхранявали стоки в засегнатите логистични центрове. Те се оценяват на минимум 250 млрд. рубли.
Wildberries предварително се освободи от отговорност пред партньорите си за стоките, повредени или унищожени в резултат на "обстоятелства на непреодолима сила", към които причисли, наред с другото, и атаките с дронове. Компанията започна да изплаща обезщетения, но продавачите в специализираните чатове споделят, че сумите са символични. По този начин преките загуби на платформата най-вероятно ще се окажат сериозни, но не и съкрушителни.
Проблемът е в това, че нападенията може да продължат. Според все още непотвърдени данни, през нощта на 23 юли са били извършени поредните атаки – срещу складове във Воронеж и Казан. Ако логистичната дейност на Wildberries се срине, това ще се превърне в проблем не само за собствениците. Тя играе важна роля в живота на повечето руснаци – според данни на изследователската компания Data Insight, през 2025 те са направили 4,3 млрд. поръчки на тази платформа.
Защо руснаците пазаруват във Wildberries?
Wildberries е наричана още "руския Амазон". Тази аналогия е уместна. Подобно на Амазон, най-големият руски онлайн пазар представлява витрина, на която всеки може да изложи стоки – от самонаети лица, през индивидуални предприемачи, до големи компании. Оттук идва и още едно сравнение, макар и по-малко ласкателно: "цифровият Черкизон" (най-големият битпазар край Москва, работил до 2009 г. – бел.ред.). Но за руснаците Wildberries и най-близкият му конкурент Ozon означават повече, отколкото Амазон за американските или европейските потребители.
Според оценката на изследователската компания "Ейлер", цитирана от "Коммерсант", делът на Wildberries в Русия възлиза на 45%, а този на Ozon – на 32%. Тоест само двете платформи – без да се отчитат по-малките "Яндекс.Маркет" и "Купер" – контролират почти 80% от пазара.
Как санкциите стимулираха растежа на Wildberries и конкурентите
След военната инвазия на Русия в Украйна развитието на тези платформи получи нов тласък. Заради санкциите или по собствена инициатива много популярни фирми напуснаха страната. За да предотвратят възникването на дефицит, властите легализираха "паралелния внос": позволиха внасянето на стоки без разрешение от притежателите на правата. Обичайните дрехи, електроника, домакински уреди и козметика отново се появиха на рафтовете в магазините и в интернет. При това цените в онлайн платформите се оказаха значително по-ниски от тези на другите участници на пазара. В резултат на това ръстът на продажбите се ускори рязко. Така оборотът на Wildberries през 2025 нарасна над седем пъти в сравнение с този от 2021 година.
За този феномен Дмитрий Алексеев от веригата магазини за електроника DNS, която според Data Insight заема четвърто място по обем на онлайн продажбите в Русия след Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", има следното обяснение: онлайн пазарите са се превърнали в канал за продажба на "контрабанда" – стоки, внесени по "сиви" схеми, заобикаляйки митниците и без да плащат данъци. Оттук идват и ниските цени.
Защо Украйна атакува Wildberries, но не и Ozon?
Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи в социалните мрежи поразените складове на Wildberries като "логистични центрове, участващи в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и екипировка". Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков опроверга това като лъжа, но думите му не съответстват на реалността: всичко изброено се предлага на платформата и лесно може да бъде намерено там.
Отделен въпрос е дали инфраструктурата на Wildberries може да се счита за "законна военна цел" само на основание, че на платформата се продават стоки с двойно предназначение. Експерти по международно право, интервюирани от изданието "Медуза", смятат, че не – за разлика от петролните рафинерии. Но Международният наказателен съд в Хага едва ли ще започне разследване на атаките, тъй като Русия не е ратифицирала Римския статут, който регулира дейността му.
Ако нападенията над складовете продължат и логистиката на Wildberries бъде сериозно засегната, е малко вероятно това да се отрази на снабдяването на руската армия. Същите стоки се предлагат и в Ozon, и в "Яндекс.Маркет", а тяхната логистика е по-надеждна, тъй като за различните дейности използват различни центрове – за поръчки, сортиране, разпределителни центрове и за доставки до крайния адрес. Поддържането на такава верига е по-скъпо, но тя е много по-устойчива на отделни атаки. С други думи: ключовите обекти на Wildberries са просто по-лесни за нападения.
Застрашени ли са от атаки с дронове и други руски компании?
Логистичните центрове на Wildberries може и да са най-лесните мишени, но не може да се изключи възможността за удари по обекти на други компании. Според данни на Блумбърг някои от тях вече са започнали да проучват варианти за диверсификация на складовите си мощности и на маршрутите. Сред тези компании са най-големите оператори на супермаркети, включително X5 (веригите "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") или "Лента".
Според Екатерина Власова, икономическа експертка на Блумбърг за Централна и Източна Европа, бизнесът ще трябва да пожертва ефективността в името на сигурността – да разпредели стоковите си запаси, да дублира производствените си мощности, да отделя повече средства за сигурност. Това ще подкопае още повече производителността на труда, която и без друго ограничава растежа на руската икономика – може би дори повече от всички останали фактори. В същото време нарастването на логистичните и оперативните разходи на компаниите в крайна сметка ще се прехвърли върху потребителите, допълва тя.
В момента е невъзможно да се прогнозира с колко ще се вдигнат цените – пазарът тепърва трябва да оцени мащаба на новите рискове. Наред с преструктурирането на логистиката, една от очевидните мерки изглежда е застраховането – както на складовете, така и на стоките, които се съхраняват в тях. Съоснователката на Wildberries Татяна Ким обаче твърди, че "повечето руски застрахователи не са готови да застраховат големи промишлени обекти срещу този риск" (атаки с дронове – бел. ред.).
Автор: Олег Логинов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ама НЕ
Коментиран от #10, #61
19:46 24.07.2026
2 Без име
Коментиран от #6
19:48 24.07.2026
3 койдазнай
Коментиран от #5
19:49 24.07.2026
4 Нагъл, по-нагъл....
19:51 24.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 койдазнай
До коментар #2 от "Без име":Путин предявява териториални претенции, ама руската войска ибяга от Херсон, въпреки че го обявиха за част от Русия!
Коментиран от #12, #39
19:52 24.07.2026
7 Ами защото
19:55 24.07.2026
8 Розовото пони зеля
19:55 24.07.2026
9 Робот
19:56 24.07.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Да ама НЕ":До три дена, после бирлин и лисабон, само да пуснат бензина, внасят го от Индия края на година, ако Мадяр не го флабира!
Коментиран от #15, #17, #19
19:57 24.07.2026
11 Запомнете
Коментиран от #74, #81
19:58 24.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #40
19:59 24.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Розовото пони зеля
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
Коментиран от #51
19:59 24.07.2026
16 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #12 от "Удри евраста с лопатЕто":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
Коментиран от #22
20:00 24.07.2026
17 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Май няма да е скоро. Един руснак внезапно открива и споделя в медиите една строго пазена тайна - какво е станало с бензина:
Я понял, что произошло с бензином!
Сначала они подумали, что дроны летают используя интернет.
Интернет отключили, а дроны как летали, так летать и продолжили....
И тут их осенило - они летают на БЕНЗИНЕ.
Коментиран от #62
20:00 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Папуркоооо...
До коментар #10 от "Последния Софиянец":И пакбензина им е по-ефтин от нашият. Ако ще и от Луната да го внасят. От 2014 чакаме да рухне тая Русия...-и няма ти да дочакаш.,.
Коментиран от #52, #57, #68
20:01 24.07.2026
20 Бай Ганьо
До коментар #14 от "Българин":Руснаците ще си останат завинаги, роби на Кремъл и Путин!
20:01 24.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #16 от "Димяща ушанка 🤩💀":Превзех Москва!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит
20:04 24.07.2026
23 Розовото пони зеля
Коментиран от #77
20:05 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Т Живков
20:06 24.07.2026
26 последнатан укра
20:06 24.07.2026
27 Пиночет
20:07 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 млад еврас
20:09 24.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Розовото пони зеля
Коментиран от #34
20:10 24.07.2026
33 млад еврас
20:11 24.07.2026
34 Бай Ганьо
До коментар #32 от "Розовото пони зеля":Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?
20:11 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 млад еврас
20:12 24.07.2026
37 Някой
Коментиран от #73
20:12 24.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Робот
До коментар #6 от "койдазнай":Ама руснаците си изкъртиха доста тоалетни чинии от Херсон.
20:14 24.07.2026
40 Някой
До коментар #13 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":Може да е за покупка продажба на акции и конкуренция, и да няма нищо общо с войната, а тя да е повод. Някой покрай това да печели.
20:14 24.07.2026
41 Соломон
Коментиран от #44
20:14 24.07.2026
42 млад еврас
Коментиран от #46
20:14 24.07.2026
43 Ами
За неразбралите това си е чист тероризъм. А и все пак основаната целта
на запада беше Русия да фалира. Така, че целта оправдава средствата.
За човечност и морал няма да говорим, тъй като за западните управляващи
и тяхните идолопоклоници човечността и моралът няма финансово изражение.
Коментиран от #50, #53, #58, #64
20:15 24.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Митрофанова
Коментиран от #54
20:16 24.07.2026
46 Чиба
До коментар #42 от "млад еврас":Поссерко!
20:17 24.07.2026
47 Соломон
20:18 24.07.2026
48 голем смех
20:18 24.07.2026
49 Няма да само те
20:18 24.07.2026
50 Чиба е бо к лук
До коментар #43 от "Ами":Чиба!
20:19 24.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Папуркоооо...":Страшно евтин е, нема и 400 рупли, при зарлата 40 000 и пенсия 12 000
20:21 24.07.2026
53 😂😄😂😂😂
До коментар #43 от "Ами":Крайцера Москва и той не е военна цел,а част от театрален декор.
😂😂😄😄😄
Коментиран от #55
20:22 24.07.2026
54 Атина Палада
До коментар #45 от "Митрофанова":А на боташович ще плащат ли още!
20:23 24.07.2026
55 Ами
До коментар #53 от "😂😄😂😂😂":Той потъна още 2022ра, а сега Мадяр за 10 дена прати още 190 гемии при него, това не го броим за успех!
20:24 24.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Данко
До коментар #19 от "Папуркоооо...":А вие копеите - от 108 години чакате "прогнилият запад" да рухне.
Ти ще го дочакаш ли?
20:25 24.07.2026
58 Офчи дирник 😄
До коментар #43 от "Ами":Бомбят Москва за първи път от 1942 година.
😂🤣
20:26 24.07.2026
59 Факти
20:26 24.07.2026
60 Механик
Коментиран от #69, #70
20:28 24.07.2026
61 не може да бъде
До коментар #1 от "Да ама НЕ":Най-странно е че никой не коментира вероятната реакция както на собствениците и собственичката на Wildberries така и други представители на частния бизнес - ако досега са били неутрални дистанцирани или за компромис който може и да не е много изгоден ако да же са имали симпатии към Украйна -сега всички даже и тези които в момента не са засегнати -ще се включат във войната за да подпомагат руската армия -ще им излезе по-евтино да дадат пари за въоръжения на армията за подсилване на ПВО с различни средства за създаване на предпазни средства около важните обекти!?И като допълнение ще надъхат и служителите си ще ги мотивират и мобилизират да се противопоставят на Украйна -ще им излезе по-евтино от това да търпят загуби от украинските удари!?А някои ще са толкова ядосани че просто ще искат Украйна да бъде унищожена!?
Коментиран от #63, #65, #67, #71, #72, #76
20:29 24.07.2026
62 стоян
До коментар #17 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":До 17 ком - браво разсмя ме
20:30 24.07.2026
63 Данко
До коментар #61 от "не може да бъде":Няма проблем - потърпевшите - бегом на фронта да пазят "Мамката" РуZия.
20:31 24.07.2026
64 Ами
До коментар #43 от "Ами":човечността и хуманизмът са заразни.
Вземат пример от човечния и хуманен Путин. Каквото прави той, те повтарят завета му като добри ученици.
Коментиран от #66
20:32 24.07.2026
65 На кого му пука
До коментар #61 от "не може да бъде":Важното е, че бг копейките винаги сте капо.
20:34 24.07.2026
66 Данко
До коментар #64 от "Ами":Явно украинците са и ученолюбиви - учат се от РуZийката.
20:34 24.07.2026
67 стоян
До коментар #61 от "не може да бъде":До 61 ком - това е твое мнение а моето е че собствениците имат още десет склада за палене и ще си помислят дали да помагат на орките в Украйна
20:35 24.07.2026
68 Факти
До коментар #19 от "Папуркоооо...":Стара ти е информацията. В Русия бензинът вече е по-скъп от нашия. В Крим пък е 4 евро. И това при 2-3 пъти по-ниски заплати. За последните 10 години икономиките на България, Китай и Индия са нарастнали ДВОЙНО. Тази на Русия не е мръднала. Няма какво да го чакаме руския срив. Той се случва пред очите ни от дъъълго време. Бавно, но сигурно, Русия си върви към обичайния финал. Путин я вдигна на крака и я бутна в пропастта.
20:37 24.07.2026
69 Позна!;
До коментар #60 от "Механик":Малииии, направо си акъл море. Тече по врата ти чак. 🤯
20:37 24.07.2026
70 Бега бе😂
До коментар #60 от "Механик":😂😂😂😂😂
20:42 24.07.2026
71 РЕАКЦИЯ ЛИ
До коментар #61 от "не може да бъде":ВСИЧКИ ЩЕ ПРОКЛИНАТ
БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР.
ВСЕКИ ЗНАЕ КАК И ЗАЩО ЗАПОЧНА
ВОЙНАТА.
ТЕЖКИТЕ ВРЕМЕНА ТЕПЪРВА
ЗАПОЧВАТ ЗА РУСКИТЕ НЕЩАСТНИЦИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
20:44 24.07.2026
72 Мусорчик
До коментар #61 от "не може да бъде":Правилно разсъждаваш. А сега се постави на мястото на украинците. Разрушиха им домовете, убиха им децата, мъжете, съсипаха им живота. Оттук нататък как според теб биха понасяли руснаци?
И както една рускиня питаше в социалните мрежи дали след края на войната ще може отново да ходи в Киев. И й отговориха, че може да отиде, но няма да се върне.
Коментиран от #78
20:44 24.07.2026
73 С кви
До коментар #37 от "Някой":пари?
20:47 24.07.2026
74 Хм Хм
До коментар #11 от "Запомнете":На фронта няма как да е добре. Украйна се защитава срещу свиреп, жесток и силен противник. При това с голямо мъжество и заслужава уважението и емпатията на всички нормални хора по света.
20:48 24.07.2026
75 ОНЯ с ДРОНЯ
СЕ ВЪРТЯТ ОТ
WILDBERRIES ЗА ГОДИНА.
След Тези Удари
Масови Фалити на Търговци и
Лоши Кредити към
Руските Банки.
Изобщо Икономиката на Русия
Ще излети Към Космоса.
Хаха хахаха хахаха ХАХАХА ХАХАХА
Даже И НАБИУЛИНА почнала
Да си скубе косите
Като вижда накъде
Върви ДВИЖУХАТА.
20:49 24.07.2026
76 Факти
До коментар #61 от "не може да бъде":Отдавна не съм се смял така 🤣 Знаеш ли какво ще направят потърпевшите? Каквото са правили винаги - НИЩО! Всички мразят Путин, но никой няма топки да му се опъне. Ще пият една студена вода както обикновено. Какви пари ще дават тия, които фалираха заради ударите? Гледай ги как реват в Инстаграм, че вече са безработни. А какво ще даде тази милиардерка, каквото вече не са й взели "доброволно"?
20:51 24.07.2026
77 защото проблемът си е твой
До коментар #23 от "Розовото пони зеля":Луд на фейкове се радва.
20:52 24.07.2026
78 Факти
До коментар #72 от "Мусорчик":Обявените от Путин цели бяха демилитаризация и денацификация на Украйна. Резултатът е точно обратният. Украйна никога не е била по-въоръжена и никога не е мразила руснаците повече. Когато обявиш две основни цели в официално обръщение към нацията и постигнеш точно обратното на тях, това как се нарича? Провал е слабо определение. Нещо по-силно търся.
20:55 24.07.2026
79 ОНЯ с ДРОНЯ
ТЕ СА СЛЕДВАЩИТЕ .
ДРУГИ ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВЕ
И ТЕ ЧАКАТ ВЕЧЕ НА ОПАШКАТА
НЕ СЛУЧАЙНО РЪКОВОДСТВАТА
НА ГОЛЕМИТЕ ЛОГИСТИЧНИ
ЦЕНТРОВЕ В МУСКАЛИЕТО
ЗАПОЧНАЛИ ДА КАЗВАТ
НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
ПРИ АТАКИ ОТ ДРОНОВЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДА БЯГАТ ПО БЪРЗО НАДАЛЕЧ
ОТ ПОЖАРИТЕ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
20:56 24.07.2026
80 Инна
Всичко това е постоянен опит да се влоши настроението на жителите на Руската федерация.
Едно нещо ме радва в тази ситуация: колкото повече граждани виждат със собствените си очи какво е Украйна и какви са гербовете ѝ, толкова по-малко смисъл има да се излъчва по телевизията за братска любов.
21:00 24.07.2026
81 На кого му пука
До коментар #11 от "Запомнете":Важното е, че копейките винаги сте капо
21:02 24.07.2026