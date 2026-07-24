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Атаките на Украйна в Русия: защо точно Wildberries
  Тема: Украйна

Атаките на Украйна в Русия: защо точно Wildberries

24 Юли, 2026 19:44 1 358 81

  • wildberries-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • санкции-
  • дронове-
  • татяна ким

Атаките няма да нарушат снабдяването на армията, но ще повишат цената на войната за руснаците

Атаките на Украйна в Русия: защо точно Wildberries - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Само за няколко дни една десета от логистичните капацитети на Wildberries – най-голямата онлайн търговска компания на дребно в Русия с годишен оборот за над 6 трилиона рубли през миналата година (около 3% от руския БВП) – станаха обект на атаки от украински дронове. Според данни на "Коммерсант" са унищожени или сериозно повредени не по-малко от 8% от общия обем на складовите площи – в четири големи логистични центъра, разположени в Московска и Тамбовска области, както и в Краснодарския и Ставрополския край.

Възстановяването на повредените обекти – а това са около 450 хиляди кв. м. – ще струва най-малко 35 млрд. рубли, без да се отчита стойността на оборудването, смятат експертите. Това е много – една пета от годишната печалба на платформата. Но още по-значителни са щетите, нанесени на предприемачите, които са съхранявали стоки в засегнатите логистични центрове. Те се оценяват на минимум 250 млрд. рубли.

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Wildberries предварително се освободи от отговорност пред партньорите си за стоките, повредени или унищожени в резултат на "обстоятелства на непреодолима сила", към които причисли, наред с другото, и атаките с дронове. Компанията започна да изплаща обезщетения, но продавачите в специализираните чатове споделят, че сумите са символични. По този начин преките загуби на платформата най-вероятно ще се окажат сериозни, но не и съкрушителни.

Проблемът е в това, че нападенията може да продължат. Според все още непотвърдени данни, през нощта на 23 юли са били извършени поредните атаки – срещу складове във Воронеж и Казан. Ако логистичната дейност на Wildberries се срине, това ще се превърне в проблем не само за собствениците. Тя играе важна роля в живота на повечето руснаци – според данни на изследователската компания Data Insight, през 2025 те са направили 4,3 млрд. поръчки на тази платформа.

Защо руснаците пазаруват във Wildberries?

Wildberries е наричана още "руския Амазон". Тази аналогия е уместна. Подобно на Амазон, най-големият руски онлайн пазар представлява витрина, на която всеки може да изложи стоки – от самонаети лица, през индивидуални предприемачи, до големи компании. Оттук идва и още едно сравнение, макар и по-малко ласкателно: "цифровият Черкизон" (най-големият битпазар край Москва, работил до 2009 г. – бел.ред.). Но за руснаците Wildberries и най-близкият му конкурент Ozon означават повече, отколкото Амазон за американските или европейските потребители.

Според оценката на изследователската компания "Ейлер", цитирана от "Коммерсант", делът на Wildberries в Русия възлиза на 45%, а този на Ozon – на 32%. Тоест само двете платформи – без да се отчитат по-малките "Яндекс.Маркет" и "Купер" – контролират почти 80% от пазара.

Как санкциите стимулираха растежа на Wildberries и конкурентите

След военната инвазия на Русия в Украйна развитието на тези платформи получи нов тласък. Заради санкциите или по собствена инициатива много популярни фирми напуснаха страната. За да предотвратят възникването на дефицит, властите легализираха "паралелния внос": позволиха внасянето на стоки без разрешение от притежателите на правата. Обичайните дрехи, електроника, домакински уреди и козметика отново се появиха на рафтовете в магазините и в интернет. При това цените в онлайн платформите се оказаха значително по-ниски от тези на другите участници на пазара. В резултат на това ръстът на продажбите се ускори рязко. Така оборотът на Wildberries през 2025 нарасна над седем пъти в сравнение с този от 2021 година.

За този феномен Дмитрий Алексеев от веригата магазини за електроника DNS, която според Data Insight заема четвърто място по обем на онлайн продажбите в Русия след Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", има следното обяснение: онлайн пазарите са се превърнали в канал за продажба на "контрабанда" – стоки, внесени по "сиви" схеми, заобикаляйки митниците и без да плащат данъци. Оттук идват и ниските цени.

Защо Украйна атакува Wildberries, но не и Ozon?

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи в социалните мрежи поразените складове на Wildberries като "логистични центрове, участващи в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и екипировка". Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков опроверга това като лъжа, но думите му не съответстват на реалността: всичко изброено се предлага на платформата и лесно може да бъде намерено там.

Отделен въпрос е дали инфраструктурата на Wildberries може да се счита за "законна военна цел" само на основание, че на платформата се продават стоки с двойно предназначение. Експерти по международно право, интервюирани от изданието "Медуза", смятат, че не – за разлика от петролните рафинерии. Но Международният наказателен съд в Хага едва ли ще започне разследване на атаките, тъй като Русия не е ратифицирала Римския статут, който регулира дейността му.

Ако нападенията над складовете продължат и логистиката на Wildberries бъде сериозно засегната, е малко вероятно това да се отрази на снабдяването на руската армия. Същите стоки се предлагат и в Ozon, и в "Яндекс.Маркет", а тяхната логистика е по-надеждна, тъй като за различните дейности използват различни центрове – за поръчки, сортиране, разпределителни центрове и за доставки до крайния адрес. Поддържането на такава верига е по-скъпо, но тя е много по-устойчива на отделни атаки. С други думи: ключовите обекти на Wildberries са просто по-лесни за нападения.

Застрашени ли са от атаки с дронове и други руски компании?

Логистичните центрове на Wildberries може и да са най-лесните мишени, но не може да се изключи възможността за удари по обекти на други компании. Според данни на Блумбърг някои от тях вече са започнали да проучват варианти за диверсификация на складовите си мощности и на маршрутите. Сред тези компании са най-големите оператори на супермаркети, включително X5 (веригите "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") или "Лента".

Според Екатерина Власова, икономическа експертка на Блумбърг за Централна и Източна Европа, бизнесът ще трябва да пожертва ефективността в името на сигурността – да разпредели стоковите си запаси, да дублира производствените си мощности, да отделя повече средства за сигурност. Това ще подкопае още повече производителността на труда, която и без друго ограничава растежа на руската икономика – може би дори повече от всички останали фактори. В същото време нарастването на логистичните и оперативните разходи на компаниите в крайна сметка ще се прехвърли върху потребителите, допълва тя.

В момента е невъзможно да се прогнозира с колко ще се вдигнат цените – пазарът тепърва трябва да оцени мащаба на новите рискове. Наред с преструктурирането на логистиката, една от очевидните мерки изглежда е застраховането – както на складовете, така и на стоките, които се съхраняват в тях. Съоснователката на Wildberries Татяна Ким обаче твърди, че "повечето руски застрахователи не са готови да застраховат големи промишлени обекти срещу този риск" (атаки с дронове – бел. ред.).

Автор: Олег Логинов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ама НЕ

    25 20 Отговор
    украйна няма да има вече-Прекалиха с търпението на РУСУЯ

    Коментиран от #10, #61

    19:46 24.07.2026

  • 2 Без име

    23 13 Отговор
    Украйна все атакува, все се доближава до перемогата(победата), но Путин предяви нови териториални претенции.

    Коментиран от #6

    19:48 24.07.2026

  • 3 койдазнай

    15 17 Отговор
    Ама не е само ВБ. И Почта Русии, и Озон и някакви други. Няма дискриминация. Украинците копират буквално действията на Русия. Просто до сега нямаха ракети, за да отговарят равностойно.

    Коментиран от #5

    19:49 24.07.2026

  • 4 Нагъл, по-нагъл....

    18 17 Отговор
    Зеленски Ще Умре......

    19:51 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 койдазнай

    19 19 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Путин предявява териториални претенции, ама руската войска ибяга от Херсон, въпреки че го обявиха за част от Русия!

    Коментиран от #12, #39

    19:52 24.07.2026

  • 7 Ами защото

    21 8 Отговор
    Защото е лесно да удариш склад с гащи....За да имаш велика медийна победа за пред Запада. Нищо,че на фронта русите маат яко-днес в Харковска област руснаците са взели Ивашкино и Захаровка...-ама "свободните медии" само за складовете пишат.

    19:55 24.07.2026

  • 8 Розовото пони зеля

    20 11 Отговор
    Днес в Киев е направо бангаранга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен хахахахаха.

    19:55 24.07.2026

  • 9 Робот

    16 7 Отговор
    Знаем че по това време Дойче веле хакат ракия и пускат смешки..! Позната картинка..!

    19:56 24.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама НЕ":

    До три дена, после бирлин и лисабон, само да пуснат бензина, внасят го от Индия края на година, ако Мадяр не го флабира!

    Коментиран от #15, #17, #19

    19:57 24.07.2026

  • 11 Запомнете

    16 12 Отговор
    Колкото е по-зле на фронта за Украйна--толкова по често ще четем за "великите " и победи с ти удари по складове!!!!!!

    Коментиран от #74, #81

    19:58 24.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    9 8 Отговор
    Защо точно Wildberries - това е въпросът.

    Коментиран от #40

    19:59 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Розовото пони зеля

    10 13 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    Коментиран от #51

    19:59 24.07.2026

  • 16 Димяща ушанка 🤩💀

    11 11 Отговор

    До коментар #12 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #22

    20:00 24.07.2026

  • 17 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    13 10 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Май няма да е скоро. Един руснак внезапно открива и споделя в медиите една строго пазена тайна - какво е станало с бензина:

    Я понял, что произошло с бензином!
    Сначала они подумали, что дроны летают используя интернет.
    Интернет отключили, а дроны как летали, так летать и продолжили....
    И тут их осенило - они летают на БЕНЗИНЕ.

    Коментиран от #62

    20:00 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Папуркоооо...

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И пакбензина им е по-ефтин от нашият. Ако ще и от Луната да го внасят. От 2014 чакаме да рухне тая Русия...-и няма ти да дочакаш.,.

    Коментиран от #52, #57, #68

    20:01 24.07.2026

  • 20 Бай Ганьо

    12 11 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Руснаците ще си останат завинаги, роби на Кремъл и Путин!

    20:01 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Удри евраста с лопатЕто

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Превзех Москва!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    20:04 24.07.2026

  • 23 Розовото пони зеля

    12 7 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци и военно летище с три военни самолета дадоха фира. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    Коментиран от #77

    20:05 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Т Живков

    9 8 Отговор
    Само така.Бой по червената сган!Няма значение къде,кога и как!Само бой и дисциплина!!

    20:06 24.07.2026

  • 26 последнатан укра

    9 7 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    20:06 24.07.2026

  • 27 Пиночет

    9 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия и Китай!

    20:07 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 млад еврас

    11 6 Отговор
    А ИСТИНАТА Е че Путлер има акъл на половин кокошка.НЕВЕРОЯТЕН Т ПАК!

    20:09 24.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Розовото пони зеля

    8 6 Отговор
    НАТОто и ЕС играят казачок по свирката на руската мечка и гризнаха яко дръвцето.

    Коментиран от #34

    20:10 24.07.2026

  • 33 млад еврас

    5 6 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    20:11 24.07.2026

  • 34 Бай Ганьо

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Розовото пони зеля":

    Мечката е хубаво животно, защо трябва да се отъждествява с миризливите руски смотаняци и палячовци?

    20:11 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 млад еврас

    5 6 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    20:12 24.07.2026

  • 37 Някой

    2 6 Отговор
    Няма проблем, ще се преориентират към производство на ракети и дронове. След като има проблем, се търси решение и това е възможно решение.

    Коментиран от #73

    20:12 24.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Робот

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Ама руснаците си изкъртиха доста тоалетни чинии от Херсон.

    20:14 24.07.2026

  • 40 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":

    Може да е за покупка продажба на акции и конкуренция, и да няма нищо общо с войната, а тя да е повод. Някой покрай това да печели.

    20:14 24.07.2026

  • 41 Соломон

    4 2 Отговор
    Аз обичам Путин

    Коментиран от #44

    20:14 24.07.2026

  • 42 млад еврас

    6 4 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    Коментиран от #46

    20:14 24.07.2026

  • 43 Ами

    6 9 Отговор
    Когато не можеш да поразяваш военни цели, поразяваш граждански.
    За неразбралите това си е чист тероризъм. А и все пак основаната целта
    на запада беше Русия да фалира. Така, че целта оправдава средствата.
    За човечност и морал няма да говорим, тъй като за западните управляващи
    и тяхните идолопоклоници човечността и моралът няма финансово изражение.

    Коментиран от #50, #53, #58, #64

    20:15 24.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Митрофанова

    10 4 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    Коментиран от #54

    20:16 24.07.2026

  • 46 Чиба

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "млад еврас":

    Поссерко!

    20:17 24.07.2026

  • 47 Соломон

    6 1 Отговор
    Каквото и да напиша,един лош чичко го трие.Накрая написах Аз обичам Путин и ме подмина с усмивка.Благодаря

    20:18 24.07.2026

  • 48 голем смех

    7 2 Отговор
    Думнаха на ватенките битака!😂

    20:18 24.07.2026

  • 49 Няма да само те

    5 1 Отговор
    Едно по едно.

    20:18 24.07.2026

  • 50 Чиба е бо к лук

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Чиба!

    20:19 24.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Папуркоооо...":

    Страшно евтин е, нема и 400 рупли, при зарлата 40 000 и пенсия 12 000

    20:21 24.07.2026

  • 53 😂😄😂😂😂

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Крайцера Москва и той не е военна цел,а част от театрален декор.
    😂😂😄😄😄

    Коментиран от #55

    20:22 24.07.2026

  • 54 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Митрофанова":

    А на боташович ще плащат ли още!

    20:23 24.07.2026

  • 55 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "😂😄😂😂😂":

    Той потъна още 2022ра, а сега Мадяр за 10 дена прати още 190 гемии при него, това не го броим за успех!

    20:24 24.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Данко

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Папуркоооо...":

    А вие копеите - от 108 години чакате "прогнилият запад" да рухне.
    Ти ще го дочакаш ли?

    20:25 24.07.2026

  • 58 Офчи дирник 😄

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Бомбят Москва за първи път от 1942 година.
    😂🤣

    20:26 24.07.2026

  • 59 Факти

    5 3 Отговор
    Всеки може да посети сайта на платформата и сам да види военното оборудване, което се предлага. Руснаците масово купуват от там и пращат на фронта. Е, тая приключи. Кой сега ще рискува да плаща за нещо, което всеки момент може да гръмне без възможност за възстановяване на парите? И това ще засегне всички стоки и не само в тази платформа, но и във всички останали. Шокът от тези удари е трудно да бъде оценен в момента. Руснаците верно се върнаха яко в миналото. А тия дето фалираха и останах без работа заради тия удари какво ще правят? Пушечно месо на фронта? Ами жените? Могат да ходят труженички на фронта да вдигат мотивацията на армията. Не е лесно да си руснак в днешно време.

    20:26 24.07.2026

  • 60 Механик

    3 5 Отговор
    E kak защо? Ами щото укрите са неспособни да ударят военни неща. Те се концентрират да удрят складовете на руското "Всичко по един лев", щото там е лесно. Складовете не могат да избягат. Те не са трудни като военните обекти.

    Коментиран от #69, #70

    20:28 24.07.2026

  • 61 не може да бъде

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама НЕ":

    Най-странно е че никой не коментира вероятната реакция както на собствениците и собственичката на Wildberries така и други представители на частния бизнес - ако досега са били неутрални дистанцирани или за компромис който може и да не е много изгоден ако да же са имали симпатии към Украйна -сега всички даже и тези които в момента не са засегнати -ще се включат във войната за да подпомагат руската армия -ще им излезе по-евтино да дадат пари за въоръжения на армията за подсилване на ПВО с различни средства за създаване на предпазни средства около важните обекти!?И като допълнение ще надъхат и служителите си ще ги мотивират и мобилизират да се противопоставят на Украйна -ще им излезе по-евтино от това да търпят загуби от украинските удари!?А някои ще са толкова ядосани че просто ще искат Украйна да бъде унищожена!?

    Коментиран от #63, #65, #67, #71, #72, #76

    20:29 24.07.2026

  • 62 стоян

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 611 дни РЕЗИЛ":

    До 17 ком - браво разсмя ме

    20:30 24.07.2026

  • 63 Данко

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    Няма проблем - потърпевшите - бегом на фронта да пазят "Мамката" РуZия.

    20:31 24.07.2026

  • 64 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    човечността и хуманизмът са заразни.
    Вземат пример от човечния и хуманен Путин. Каквото прави той, те повтарят завета му като добри ученици.

    Коментиран от #66

    20:32 24.07.2026

  • 65 На кого му пука

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо.

    20:34 24.07.2026

  • 66 Данко

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    Явно украинците са и ученолюбиви - учат се от РуZийката.

    20:34 24.07.2026

  • 67 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    До 61 ком - това е твое мнение а моето е че собствениците имат още десет склада за палене и ще си помислят дали да помагат на орките в Украйна

    20:35 24.07.2026

  • 68 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Папуркоооо...":

    Стара ти е информацията. В Русия бензинът вече е по-скъп от нашия. В Крим пък е 4 евро. И това при 2-3 пъти по-ниски заплати. За последните 10 години икономиките на България, Китай и Индия са нарастнали ДВОЙНО. Тази на Русия не е мръднала. Няма какво да го чакаме руския срив. Той се случва пред очите ни от дъъълго време. Бавно, но сигурно, Русия си върви към обичайния финал. Путин я вдигна на крака и я бутна в пропастта.

    20:37 24.07.2026

  • 69 Позна!;

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Малииии, направо си акъл море. Тече по врата ти чак. 🤯

    20:37 24.07.2026

  • 70 Бега бе😂

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    😂😂😂😂😂

    20:42 24.07.2026

  • 71 РЕАКЦИЯ ЛИ

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    ВСИЧКИ ЩЕ ПРОКЛИНАТ

    БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР.

    ВСЕКИ ЗНАЕ КАК И ЗАЩО ЗАПОЧНА
    ВОЙНАТА.

    ТЕЖКИТЕ ВРЕМЕНА ТЕПЪРВА
    ЗАПОЧВАТ ЗА РУСКИТЕ НЕЩАСТНИЦИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    20:44 24.07.2026

  • 72 Мусорчик

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    Правилно разсъждаваш. А сега се постави на мястото на украинците. Разрушиха им домовете, убиха им децата, мъжете, съсипаха им живота. Оттук нататък как според теб биха понасяли руснаци?
    И както една рускиня питаше в социалните мрежи дали след края на войната ще може отново да ходи в Киев. И й отговориха, че може да отиде, но няма да се върне.

    Коментиран от #78

    20:44 24.07.2026

  • 73 С кви

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    пари?

    20:47 24.07.2026

  • 74 Хм Хм

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запомнете":

    На фронта няма как да е добре. Украйна се защитава срещу свиреп, жесток и силен противник. При това с голямо мъжество и заслужава уважението и емпатията на всички нормални хора по света.

    20:48 24.07.2026

  • 75 ОНЯ с ДРОНЯ

    3 0 Отговор
    80 МИЛИАРДА ДОЛАРА

    СЕ ВЪРТЯТ ОТ

    WILDBERRIES ЗА ГОДИНА.

    След Тези Удари

    Масови Фалити на Търговци и

    Лоши Кредити към

    Руските Банки.

    Изобщо Икономиката на Русия
    Ще излети Към Космоса.

    Хаха хахаха хахаха ХАХАХА ХАХАХА

    Даже И НАБИУЛИНА почнала
    Да си скубе косите
    Като вижда накъде
    Върви ДВИЖУХАТА.

    20:49 24.07.2026

  • 76 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "не може да бъде":

    Отдавна не съм се смял така 🤣 Знаеш ли какво ще направят потърпевшите? Каквото са правили винаги - НИЩО! Всички мразят Путин, но никой няма топки да му се опъне. Ще пият една студена вода както обикновено. Какви пари ще дават тия, които фалираха заради ударите? Гледай ги как реват в Инстаграм, че вече са безработни. А какво ще даде тази милиардерка, каквото вече не са й взели "доброволно"?

    20:51 24.07.2026

  • 77 защото проблемът си е твой

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Розовото пони зеля":

    Луд на фейкове се радва.

    20:52 24.07.2026

  • 78 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Мусорчик":

    Обявените от Путин цели бяха демилитаризация и денацификация на Украйна. Резултатът е точно обратният. Украйна никога не е била по-въоръжена и никога не е мразила руснаците повече. Когато обявиш две основни цели в официално обръщение към нацията и постигнеш точно обратното на тях, това как се нарича? Провал е слабо определение. Нещо по-силно търся.

    20:55 24.07.2026

  • 79 ОНЯ с ДРОНЯ

    1 0 Отговор
    ВИДЯХМЕ И ПЪРВИТЕ УДАРИ ПО ОЗОН.

    ТЕ СА СЛЕДВАЩИТЕ .

    ДРУГИ ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВЕ

    И ТЕ ЧАКАТ ВЕЧЕ НА ОПАШКАТА

    НЕ СЛУЧАЙНО РЪКОВОДСТВАТА
    НА ГОЛЕМИТЕ ЛОГИСТИЧНИ
    ЦЕНТРОВЕ В МУСКАЛИЕТО
    ЗАПОЧНАЛИ ДА КАЗВАТ
    НА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
    КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
    ПРИ АТАКИ ОТ ДРОНОВЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДА БЯГАТ ПО БЪРЗО НАДАЛЕЧ
    ОТ ПОЖАРИТЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    20:56 24.07.2026

  • 80 Инна

    0 1 Отговор
    От военна гледна точка, атаките срещу складове на пазари са напълно безполезни; те са предназначени само да разгневят хората и да покажат ужасяващи видеоклипове.

    Всичко това е постоянен опит да се влоши настроението на жителите на Руската федерация.

    Едно нещо ме радва в тази ситуация: колкото повече граждани виждат със собствените си очи какво е Украйна и какви са гербовете ѝ, толкова по-малко смисъл има да се излъчва по телевизията за братска любов.

    21:00 24.07.2026

  • 81 На кого му пука

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Запомнете":

    Важното е, че копейките винаги сте капо

    21:02 24.07.2026

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