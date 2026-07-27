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Румъния вдигна изтребители F-16, след като дрон навлезе във въздушното й пространство

Румъния вдигна изтребители F-16, след като дрон навлезе във въздушното й пространство

27 Юли, 2026 12:46 741 8

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Жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение за риск от падащи обекти от небето

Румъния вдигна изтребители F-16, след като дрон навлезе във въздушното й пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон е навлязъл за кратко тази сутрин в румънското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния. Два изтребителя F-16 са били вдигнати от 86-та авиобаза във Фетещ в 08:53 местно (и българско) време, за да наблюдават ситуацията, предаде БТА.

„Целта за кратко навлезе в националното въздушно пространство, преди да пресече границата и да се насочи към Украйна. Малко след това беше съобщено за експлозии на украинска територия“, посочва цитираният източник.

Жителите на североизточната част на окръг Тулча са получили съобщение за риск от падащи обекти от небето.

„Запазете спокойствие! Подслонете се в мазета или убежища на гражданската защита. Ако няма подслон, стойте на закрито, далеч от прозорци и външни стени“, гласи разпространената информация.

Вчера самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали над румънските териториални води в Черно море дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на страната. Това е трети подобен случай в рамките на три дни, след като в петък дрон беше свален над югоизточния окръг Бузъу, а в събота - над окръг Тулча при Делтата на Дунав.

През 2025 г. парламентът на Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство.

През май руски дрон се разби в жилищен блок в град Галац, близо до границата с Украйна, като при случилото се пострадаха двама души. Това беше първият случай, в който атака в рамките на конфликта в Украйна засяга населен район в страна членка от НАТО и води до пострадали, припомня Ройтерс.

От началото на войната в Украйна в Румъния са регистрирани 33 случая на навлизане на руски дронове във въздушното пространство на страната.


Румъния
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