Като оставим настрана помилването, американската нация има право да научи за досиетата на Фаучи

Текстът представлява коментар за американския вестник The Hill на Джей Роджърс - финансов експерт с над 30 години опит в сферата на частния капитал, частното кредитиране, хедж фондовете и управлението на активи. Авторът анализира публикувани от бившия директор на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард документи, които според нея поставят нови въпроси около произхода на пандемията от COVID-19, ролята на д-р Антъни Фаучи и действията на американските институции по време на здравната криза. Изложените оценки и заключения са на автора и отразяват неговата интерпретация на публикуваните материали и на политическите събития в Съединените щати.
На 19 юни Тулси Габард, награждаван ветеран от армията и бивша кандидат за президент от Демократическата партия, използва последния си ден като директор на Националното разузнаване, за да хвърли последната си бомба.
Габард разсекрети стотици страници от комуникации и документи, които предполагат, че Антъни Фаучи, бивш директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, е манипулирал разузнавателната общност, за да дезинформира обществеността относно COVID-19 и неговия произход.
Документите изглежда подкрепят дългогодишните твърдения, че Фаучи е финансирал опасни изследвания за вирусно усилване на функцията в Института по вирусология в Ухан. По време на разпространението на COVID той работи с политизирани фракции в американската разузнавателна общност, за да потисне доказателствата, че пандемията е резултат от изтичане на вирус от лаборатория. Твърди се, че е излъгал за това под клетва пред Конгреса през 2024 г.
При обявяването на разсекретяването Габард го нарече "години на лъжи, цензура и прикриване". Ако е права, тогава това не е политически спор - това е местопрестъпление.
Документите разкриват, че по време на 90-дневен президентски преглед на произхода на COVID, нареден от президента Джо Байдън през 2021 г., Фаучи многократно е насочвал разузнавателните анализатори към предпочитаните от него експерти, включително съавтори на доклада "Проксимален произход", които се аргументират в полза на естествено-животински произход. Вътрешни имейли показват официално писмо, че "д-р Фаучи е препоръчал [разузнавателната общност] да се свърже с посочените по-долу лица" - тези, които са съавтори на същия този доклад.
Така че човекът, чийто институт е финансирал разследваното изследване, също е помагал за избора кой ще го прегледа. Това не звучи като експертна оценка - звучи по-скоро като прикриване.
Разузнавателните анализатори са го видели. Старши анализатори са сигнализирали за дълбок институционален конфликт на интереси и са нарекли Фаучи "силно заинтересован политик", а не неутрален експерт. Те са го отхвърлили като външен рецензент за окончателната оценка.
Междувременно експертите по биологични оръжия от Z Division в Lawrence Livermore, които са идентифицирали генетично подобен прекурсорен вирус в Ухан, подкрепяйки констатация за теч от лаборатория, са били отхвърлени от ръководството на Националния разузнавателен съвет.
Тези, които са се опитали да разкрият, съобщиха за ответни мерки. Изпълнител твърди, че е бил уволнен дни след като е заявил, че е бил уволнен. Анализаторите казват, че им е било напомнено, че повишенията ще следват достигането до предпочитаното от тях заключение.
Разбира се, проблемът с доверието в разузнавателната общност не е нов, а част от дългогодишен модел. Това е същата екосистема на разузнавателната общност, чиито възпитаници наскоро се намесиха в избори, координирайки се с кампанията на Байдън, за да етикетират погрешно лаптопа на Хънтър Байдън като "руска дезинформация".
Нетното състояние на домакинството на Фаучи се е удвоило приблизително по време на пандемията, като се е увеличило от 7,6 милиона долара през 2019 г. до 12,6 милиона долара до края на 2021 г., според финансовите разкрития на OpenTheBooks. Неговата агенция е била част от поток от 710 милиона долара от плащания на лицензионни възнаграждения от фармацевтични компании, постъпващи в NIH по време на пандемията, включително 400 милиона долара за наваксване на лицензионни възнаграждения само от Moderna през 2022 г. Колко е отишло и за кои учени? NIH е отказал да каже.
Новите документи, публикувани от Габард, очертават изследователската програма на Фаучи като "свързана с големите фармацевтични компании и преследването на универсални ваксини на стойност трилиони долари". Ако регулатор печели от криза, контролира разказа за нея и оформя разузнавателната оценка, предназначена да я обясни, думата за това не е "съвпадение". Това е "регулаторно завладяване".
На 19 януари 2025 г. Байдън издаде превантивно, пълно и безусловно помилване за Фаучи, подписано с автоматична писалка освобождаване в 22:31 ч. вечерта преди деня на встъпването в длъжност на Тръмп. Байдън не е бил в стаята, когато то беше подписано - разрешението премина през верига от имейли от началника на кабинета Джеф Зиенс. 93-страничният доклад на Комисията по надзор на Камарата на представителите обяви, че автоматичното помилване е невалидно - липсва "писмено одобрение, проследимо до собственото съгласие на президента". Бившият главен прокурор Пам Бонди инициира преглед.
Центърът Шефер към USC оценява общата икономическа цена на COVID на 14 трилиона долара до 2023 г. Повече от 1,1 милиона американци починаха. Световната банка, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ изчислиха, че затварянето на училища по време на пандемията може допълнително да струва на днешните ученици до 17 трилиона долара доходи през целия им живот.
Църквите бяха затворени по правителствена заповед. Нови и стари предприятия бяха унищожени с указ. Гражданите бяха принудени да носят маски и ограничени от губернаторите, които едновременно се хранеха без маски в луксозни закрити ресторанти.
Ако нещо от това се основаваше на потискане на истината за произхода на вируса, обществеността трябва да поеме отговорност - започвайки с нарушенията на Първата поправка, които федерален съд установи в делото Мисури срещу Байдън, когато заключи, че правителството е принудило платформите на социалните медии да потискат защитената свобода на словото. Петият окръжен съд по-късно потвърди това решение в съответната част, преди Върховният съд да го отмени през 2024 г. поради липса на право на участие.
Справедливи наблюдения
Разследващите ще отбележат, че освобождаването на Габард не е присъда. Фаучи отрича да е извършил нещо нередно. Разузнавателните документи са неясни. Въпросът за помилването с автоматична писалка остава наистина неуредено със закон.
Тези предупреждения са реални. Но в този момент ФБР, Министерството на енергетиката и ЦРУ са поставили различна степен на увереност зад заключението за изтичане на информация от лаборатория. Годините на остри въпроси на сенатор Ранд Пол (републиканец от Кентъки) - посрещнати с видимо презрение на всяко изслушване - сега изглеждат по-скоро далновидни, отколкото параноични.
Помилване беше издадено преди да бъдат повдигнати каквито и да било обвинения, което обикновено е сигнал за тревога за разумните умове. Както Гордън Геко отбеляза в различен контекст, най-ценният ресурс е информацията. Американският народ все още дължи голяма част от нея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #9
10:05 12.07.2026
2 Пич
10:12 12.07.2026
3 Фаучи
10:18 12.07.2026
4 Механик
Уволнен след като е казал че е уволнен. Логиката на изказа е страхотна. Браво!
И помнете много неща от тук нататък ще са ви "сега изглеждат по-скоро далновидни, отколкото параноични."(цитат)
10:25 12.07.2026
5 000
10:25 12.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Всъщност
Коментиран от #11, #14
10:28 12.07.2026
8 Име
А онази, румънската каскетка, дето я сложиха да прикрива престъпленията в Брюксел, поне да се направи че се интересува от връзките на Mъpcyлкa с Пфайзер.
10:31 12.07.2026
9 Механик
До коментар #1 от "Путин":2022-ра година, краят на февруари:
СЗО, телевизии и др. медии тръбят:
" Навлизаме в пика на поредната червена вълнаа.Ще се мреее! Задължително носете маски. Без зелен сертификат е забранено да се влиза в магазин. Време е за 3-ти бустер. Хората без бустери трябва да бъдат отлъчени от обществото...." и т. н.
И точно тогава, един Путин изпраска укрите. Точно на 3-тия ден от медиите изчезнаха всички оплаквачки, баячки, математици, коремни хирурзи, секретарки от Берн и пр.
На 4-тия ден, вече никой не правеше забележка за липсата на маски, а седмица след това се отмниха всички зелени сертификати и пропусквателен режим.
Та не знам какво е заповядал Сорос, ама Путин рязко сготви глобалистите, чиито говорител и слуга е товят люжим Шорош. Медицинският фашизъм тоя път остана със счупени зъби.
Коментиран от #12
10:33 12.07.2026
10 Артилерист
10:35 12.07.2026
11 Механик
До коментар #7 от "Всъщност":Точно на такива като теб се разчита при подобни социални експерименти, като ковид-шашмата.
Ти все още си убеден, че е имало пандемия, нали?
Я кажи колко познати имаш които умряха от тоя "страшен грип"? Щото аз съм на доста години и имам мнооого познати. И нито един от тях не умря от тази "чума".
Я ми кажи (ако помниш де), за тия 3 години ковид, ти чу ли нещо за ежегодишна грипна епидемия, която никога не пропуска зима??? Всичко беше КОВИД-ШАСАМРЕЕЕЕЕЕЕЕ.
Кихне някой- ковиииид. Закашля се някой пушшач-ковииид.... За това време според официалните власти, нито един човек не умря от нещо различно от ковид.
Коментиран от #13, #16, #20
10:39 12.07.2026
12 име
До коментар #9 от "Механик":Жълтопаветните амеби дори не се замислиха как така до вчера имаше блокада в цяла Европа и без сертификати неможеше никъде да се ходи, а от следващия ден тълпи от неваксинирани украинци налазиха из Европа.
10:43 12.07.2026
13 име
До коментар #11 от "Механик":Имаше смъртност в България, не знам каква и колко, но първо всичко се приписваше на ковид. Помня един случай с катастрофа и пострадал с черепно-мозъчна травма, който го писаха загинал от ковид. Второ, ние и преди ковида си бяхме най-болни, и след него пак сме най-болни. И тогава правителството на Tъпoтo Kиpо вместо да се опита да вземе някакви мерки в дългосрочен план, просто следваше нарежданията от Урсула да купеват ваксини и налагат зелени сертификати и ограничения.
10:49 12.07.2026
14 Съмнява се
До коментар #7 от "Всъщност":Ами всеки, който има две работещи мозъчни клетки. Сега къпят овцете с версията за лабораторно оръжие....хи хи хи.....Егати оръжието щом се налагаше да правят стъкмистика за да завишат "жертвите". Всеки които умреше до 28 дни след като е дал положителен резултат на фалшивия тест, се записваше като умрял от ковид. Хора загинали в катастрофи, простреляни смъртоносно, терминално болни, всички ставаха "жертви" на ковид. Защо е нужно това да се прави ако наистина има смъртоносен вирус?
10:53 12.07.2026
15 Последния Софиянец
10:54 12.07.2026
16 Христо
До коментар #11 от "Механик":Иди на новите парцели в Централните Софийски гробища - казват им "ковидните", разгледай.
А там са само малка част от починалите от Ковид-19.
Коментиран от #17, #18, #21
10:57 12.07.2026
17 хахаха
До коментар #16 от "Христо":Ами кухите кратуни може да им казват каквото искат. Записани са като починали от ковид въз основа на един фалшив тест. Не се иска много акъл да го разбере човек.
11:01 12.07.2026
18 име
До коментар #16 от "Христо":Там са всички, починали по това време, направи си труда да си изкараш данни за починалите от различни причини по това време на годината и го сравни с ковид пЛандемията. Някак си намалят бройките по другите показатели, за сметка на ковид пЛандемията. Със сигурност в доста случаи съпътстващите болести имат принос, но и много пъти просто се спекулираше и лъжеше за този ковид.
11:06 12.07.2026
19 ВЪПРОС
11:10 12.07.2026
20 Всъщност
До коментар #11 от "Механик":Тук говорим за лаборатории, които създават изкуствени вируси и които разчитат точно на такива истерясали като теб за да се прикрият
Коментиран от #24
11:15 12.07.2026
21 Механик
До коментар #16 от "Христо":Умник си Христо, няма спор!
На такива като тебе не им се доказва, дори и да им се покажат неопровержими факти.
Когато става въпрос точно за ткива като теб, на това се казва хипохондрия. Това е доста опасна болест на духа. До колкото знам не се лекува, така че няма защо да ти се обяснявам.
Приятно носене на маска. Да, горещичко е, но пък здравето важно! И не збаравяй за бустера. На вски 3 месеца, за да не те хване най-лошата форма на ковид.
Пръскай с белина под ваната у вас, защото именно там се крият Ковида и Путин.
11:16 12.07.2026
22 Още за Фаучи
Мястото на разцепване на фурина (FCS) е уникална последователност от 12 нуклеотида в протеина Spike на SARS-CoV-2, която действа като биологични ножици. Тя позволява на ензимите фурин на клетката-гостоприемник да разделят протеина Spike, което значително увеличава способността на вируса да прониква в човешките клетки и да се разпространява ефективно.Това означава, че Covid-19 е изкуствено създадено биологично оръжие. Така наречената ваксина е биологично оръжие, използващо същият протеин ...
11:17 12.07.2026
23 От Джефри А. Такер
През 2019 г. или по-рано финансиранта от САЩ биологична лаборатория в Ухан, Китай – една от около 120 такива в 30 държави – създаде вирус и ваксина по американска формула, които изтекоха и се разпространиха, предизвиквайки опасения, че вината ще бъде хвърлена върху официални лица от САЩ и Великобритания. Те измислиха добре отрепетиран резервен план: да излъжат за лабораторния произход и да подготвят населението за антидота, базиран на нова технология за генетично редактиране, която иначе никога не би била одобрена с мотива, че е твърде опасна и неефективна. Тази схема можеше да превърне потенциалните злодеи в спасители.
Това налагаше да се спечели време, като същевременно се запазят профилите на имунитета на населението от периода преди изтичането на информацията чрез карантинни мерки в продължение на девет месеца, докато ваксината премине през формални клинични изпитвания и стане достъпна; оттук и ограниченията за пътуване, заповедите да се остава у дома, маските, социалното дистанциране и отменените събития...
11:20 12.07.2026
24 Механик
До коментар #20 от "Всъщност":Да, такива лаборатории има. Аз това не го споря.
Само ми кажи каква е логиката да не измрем от тоя ковид, при положение, че в БГ РЕАЛНО ваксинираните са под 10-12%, а тия с бустрите са още по-малко.
Каква е логиката на фронта в украина да не измрат и двете страни за нула време, щото не нали не мислиш, че на момчетата там им е било до дезинфектанти и маски.
Каква е логиката за да не мога да вляза в магазина, понеже не съм със сертификат, а 22-ра да се изсипят стотици хиляди укри по европа, вкл. и България?
Кажи ми, защо така не мислите с тия глави, а?
Коментиран от #25, #27
11:21 12.07.2026
25 Как започна К19
До коментар #24 от "Механик":Медицината стана догматична религия на страха, а ваксините са нейната светена вода. Оздравяваме чрез имунитета. Постоянният страх, изтощава имунитета, а витамин Д, синтезиран в кожата при слънчеви бани, или от хр. добавки, силно спомага за оздравяване или дори за незаболяване, но във вида прохормон, две седмици след приемане. Мярката "останете в къщи", заедно със забранените паркове, беше една от първите Ковидни измами. Маскирането също намаляваше осветената част на лицето...
Ако се анализират и другите мерки, също ще разберете механизмите на Ковид пандемията.
Повече тестване, всекидневно тестване.
Как всяка мярка целеше удължаване на ковид пандемията? Системният всекидневен страх, водещ до тревожност, намалява имунитета. Например ПиСиАр теста не показва вирусоносители, а наличие на РНК фрагменти от него наречени Праймъри, затова се появиха "Безсимптомно болни". Лъжливо положителните при ПиСиАр зависят от броя цикли-амплификации и за над 25 цикъла за ковид, е лъжливо положителен...
11:29 12.07.2026
26 Омикрон и краят на К19
Лошата новина е, че срещу РНК вирус, не може да се създаде ваксина, просто РНК е еднолентова и слабо устойчива, това позволява лесни мутации и еволюционно бягство на вируса от ваксината. Освен това остава неваксиниран резервоар в дивата природа, популация от гризачи за хантавируса, прилепи за коронавирусите или птиците за грипа. Това дори теоретично не позволява изкореняване с ваксина. Проблемът с ефективността още се задълбочава от това, че мРНК технологията ще имитира само повърхностния белтък/антиген/токсин.
Как свърши ковид пандемията?
Ваксинираните стават биолаборатории за нови мутации точно в този белтък от ваксината. Това се случи с ковида, масираната ваксинация, в Университета в столицата на ЮАР създаде мутацията в шипа и се получи Омикрон, изместил предишните и преобладаващ щам от пролетта на 2022г. По-силно заразен, но лек като настинка, така пандемията свърши. Защото Омикрон мина през всеки, независимо от ваксините и се създаде пълноценен имунитет срещу всички 4 белтъци на ковид вируса.
11:31 12.07.2026
27 Всъщност
До коментар #24 от "Механик":КОВИД през 2019-20 беше много по-смъртоносен от този сега. Факт е, че в Китай, Италия и САЩ на определени места мряха като мухи. Разбирам, че те е яд на истерията и чипосването, но разделяй проблемите
11:41 12.07.2026