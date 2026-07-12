ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Текстът представлява коментар за американския вестник The Hill на Джей Роджърс - финансов експерт с над 30 години опит в сферата на частния капитал, частното кредитиране, хедж фондовете и управлението на активи. Авторът анализира публикувани от бившия директор на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард документи, които според нея поставят нови въпроси около произхода на пандемията от COVID-19, ролята на д-р Антъни Фаучи и действията на американските институции по време на здравната криза. Изложените оценки и заключения са на автора и отразяват неговата интерпретация на публикуваните материали и на политическите събития в Съединените щати.

На 19 юни Тулси Габард, награждаван ветеран от армията и бивша кандидат за президент от Демократическата партия, използва последния си ден като директор на Националното разузнаване, за да хвърли последната си бомба.

Габард разсекрети стотици страници от комуникации и документи, които предполагат, че Антъни Фаучи, бивш директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести, е манипулирал разузнавателната общност, за да дезинформира обществеността относно COVID-19 и неговия произход.

Документите изглежда подкрепят дългогодишните твърдения, че Фаучи е финансирал опасни изследвания за вирусно усилване на функцията в Института по вирусология в Ухан. По време на разпространението на COVID той работи с политизирани фракции в американската разузнавателна общност, за да потисне доказателствата, че пандемията е резултат от изтичане на вирус от лаборатория. Твърди се, че е излъгал за това под клетва пред Конгреса през 2024 г.

При обявяването на разсекретяването Габард го нарече "години на лъжи, цензура и прикриване". Ако е права, тогава това не е политически спор - това е местопрестъпление.

Документите разкриват, че по време на 90-дневен президентски преглед на произхода на COVID, нареден от президента Джо Байдън през 2021 г., Фаучи многократно е насочвал разузнавателните анализатори към предпочитаните от него експерти, включително съавтори на доклада "Проксимален произход", които се аргументират в полза на естествено-животински произход. Вътрешни имейли показват официално писмо, че "д-р Фаучи е препоръчал [разузнавателната общност] да се свърже с посочените по-долу лица" - тези, които са съавтори на същия този доклад.

Така че човекът, чийто институт е финансирал разследваното изследване, също е помагал за избора кой ще го прегледа. Това не звучи като експертна оценка - звучи по-скоро като прикриване.

Разузнавателните анализатори са го видели. Старши анализатори са сигнализирали за дълбок институционален конфликт на интереси и са нарекли Фаучи "силно заинтересован политик", а не неутрален експерт. Те са го отхвърлили като външен рецензент за окончателната оценка.

Междувременно експертите по биологични оръжия от Z Division в Lawrence Livermore, които са идентифицирали генетично подобен прекурсорен вирус в Ухан, подкрепяйки констатация за теч от лаборатория, са били отхвърлени от ръководството на Националния разузнавателен съвет.

Тези, които са се опитали да разкрият, съобщиха за ответни мерки. Изпълнител твърди, че е бил уволнен дни след като е заявил, че е бил уволнен. Анализаторите казват, че им е било напомнено, че повишенията ще следват достигането до предпочитаното от тях заключение.

Разбира се, проблемът с доверието в разузнавателната общност не е нов, а част от дългогодишен модел. Това е същата екосистема на разузнавателната общност, чиито възпитаници наскоро се намесиха в избори, координирайки се с кампанията на Байдън, за да етикетират погрешно лаптопа на Хънтър Байдън като "руска дезинформация".

Нетното състояние на домакинството на Фаучи се е удвоило приблизително по време на пандемията, като се е увеличило от 7,6 милиона долара през 2019 г. до 12,6 милиона долара до края на 2021 г., според финансовите разкрития на OpenTheBooks. Неговата агенция е била част от поток от 710 милиона долара от плащания на лицензионни възнаграждения от фармацевтични компании, постъпващи в NIH по време на пандемията, включително 400 милиона долара за наваксване на лицензионни възнаграждения само от Moderna през 2022 г. Колко е отишло и за кои учени? NIH е отказал да каже.

Новите документи, публикувани от Габард, очертават изследователската програма на Фаучи като "свързана с големите фармацевтични компании и преследването на универсални ваксини на стойност трилиони долари". Ако регулатор печели от криза, контролира разказа за нея и оформя разузнавателната оценка, предназначена да я обясни, думата за това не е "съвпадение". Това е "регулаторно завладяване".

На 19 януари 2025 г. Байдън издаде превантивно, пълно и безусловно помилване за Фаучи, подписано с автоматична писалка освобождаване в 22:31 ч. вечерта преди деня на встъпването в длъжност на Тръмп. Байдън не е бил в стаята, когато то беше подписано - разрешението премина през верига от имейли от началника на кабинета Джеф Зиенс. 93-страничният доклад на Комисията по надзор на Камарата на представителите обяви, че автоматичното помилване е невалидно - липсва "писмено одобрение, проследимо до собственото съгласие на президента". Бившият главен прокурор Пам Бонди инициира преглед.

Центърът Шефер към USC оценява общата икономическа цена на COVID на 14 трилиона долара до 2023 г. Повече от 1,1 милиона американци починаха. Световната банка, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ изчислиха, че затварянето на училища по време на пандемията може допълнително да струва на днешните ученици до 17 трилиона долара доходи през целия им живот.

Църквите бяха затворени по правителствена заповед. Нови и стари предприятия бяха унищожени с указ. Гражданите бяха принудени да носят маски и ограничени от губернаторите, които едновременно се хранеха без маски в луксозни закрити ресторанти.

Ако нещо от това се основаваше на потискане на истината за произхода на вируса, обществеността трябва да поеме отговорност - започвайки с нарушенията на Първата поправка, които федерален съд установи в делото Мисури срещу Байдън, когато заключи, че правителството е принудило платформите на социалните медии да потискат защитената свобода на словото. Петият окръжен съд по-късно потвърди това решение в съответната част, преди Върховният съд да го отмени през 2024 г. поради липса на право на участие.

Справедливи наблюдения

Разследващите ще отбележат, че освобождаването на Габард не е присъда. Фаучи отрича да е извършил нещо нередно. Разузнавателните документи са неясни. Въпросът за помилването с автоматична писалка остава наистина неуредено със закон.

Тези предупреждения са реални. Но в този момент ФБР, Министерството на енергетиката и ЦРУ са поставили различна степен на увереност зад заключението за изтичане на информация от лаборатория. Годините на остри въпроси на сенатор Ранд Пол (републиканец от Кентъки) - посрещнати с видимо презрение на всяко изслушване - сега изглеждат по-скоро далновидни, отколкото параноични.

Помилване беше издадено преди да бъдат повдигнати каквито и да било обвинения, което обикновено е сигнал за тревога за разумните умове. Както Гордън Геко отбеляза в различен контекст, най-ценният ресурс е информацията. Американският народ все още дължи голяма част от нея