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Дебатите и периферният вот ще са ключови за президентския вот
  Тема: Избори

Дебатите и периферният вот ще са ключови за президентския вот

27 Септември, 2026 10:26 270 4

  • президентски избори-
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Социологът Евелина Славкова очаква динамична кампания и вероятен балотаж на 25 октомври.

Дебатите и периферният вот ще са ключови за президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предизборните дебати и мобилизацията на периферните избиратели могат да се окажат решаващи за президентските избори на 25 октомври. Това коментира пред ФОКУС социологът от „Тренд“ Евелина Славкова.

В надпреварата участват рекордните 28 кандидатпрезидентски двойки. Според Славкова големият брой кандидатури ще доведе до по-разнообразни послания и по-динамична кампания, но основната политическа интрига ще остане около кандидатите, които вече са се очертали като водещи.

„Кампанията започна много по-рано“, посочи социологът, като отбеляза, че официалният едномесечен период е предшестван от активност още през летните месеци. По думите ѝ част от кандидатурите нямат реални шансове за значим резултат.

Дебатите могат да променят нагласите

Славкова очаква кампанията да включва и негативни послания. Тя обаче допуска, че водещите кандидати ще избягват най-острите атаки, които могат да бъдат отправяни от техните политически формации и поддръжници.

Особено значение ще имат предизборните дебати. Според социолога предстои да се види дали ще има достатъчно директни сблъсъци между кандидатите за президент и дали ще бъдат организирани отделни дебати между кандидатите за вицепрезидент.

„Изключително важна е периферията“, коментира Евелина Славкова.

Тя посочи като отделен фактор поведението на избирателите на ГЕРБ, след като партията не издигна собствен кандидат за президент. Все още не е ясно дали формацията ще подкрепи официално определена кандидатпрезидентска двойка, или ще остави членовете и симпатизантите си сами да направят своя избор.

Очаква се битка и за колебаещите се избиратели

По оценката на Славкова изборът трудно ще приключи още на първи тур. Конституцията изисква кандидатпрезидентската двойка да получи повече от половината действителни гласове, при условие че в гласуването са участвали повече от половината избиратели.

Ако това не се случи, на втори тур отиват двамата кандидати с най-много гласове. Народното събрание насрочи президентските избори за 25 октомври, като при необходимост балотажът се провежда в седемдневен срок.

За разлика от изборите през 2021 г., този вот няма да се провежда едновременно с парламентарни избори. Според Славкова липсата на вот „2 в 1“ може да се отрази върху избирателната активност, а решаващи ще бъдат както мобилизацията на периферните избиратели, така и поведението на хората, които все още не са избрали кандидат.

„Именно мобилизацията на периферните избиратели може да се окаже съществен фактор“, смята Славкова.

Източници: Фокус


България
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  • 1 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Социолог (некадърник,безделник,човек говорещ публично лъжи и нелепици,НО партийно подкрепен и прикрепен )

    10:31 27.09.2026

  • 2 Варна

    2 0 Отговор
    Кажи му социолог и не го обиждай повече !

    10:32 27.09.2026

  • 3 унило

    1 0 Отговор
    Дебати ?! Какви дебати ,бе ?! Всички кандидати повтарят ,като папагали едни и същи (до болка втръсналини се) заучени фрази , клишета и старозаветни лъжи . Как пък никой не измисли нещо оригинално и актуално ,нещо което да ни интересува истински и да ни завладее с ентусиазъм ! Скука , досада и отвращение - това (поне засега) е т.нар. предизборна кампания . После ,всички се питат -" Ама , защо не гласува българинът ? "- заради това не гласува , заради това.

    10:43 27.09.2026

  • 4 Не , благодаря !

    0 1 Отговор
    Да гласувам ? За кого ? За Кремъл или за Петрохан ? Не , благодаря !

    10:44 27.09.2026