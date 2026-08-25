Търсят се живи или мъртви! Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

САЩ обявиха награда до 10 милиона долара за информация за ключови лидери на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в рамките на по-широкомащабна акция срещу иранските военни дейности, доставки и мрежи за търговия с нефт и петрохимически продукти, съобщи Държавният департамент, пише Фокус.
Държавният департамент и Министерството на финансите наложиха санкции на близо 60 физически лица, компании и кораби, за които Вашингтон твърди, че улесняват Иран във военните доставки, кибероперациите и генерирането на приходи от извоз на петрол и петрохимични продукти.
Сред санкционираните са висши ирански военни представители, включително Ахмад Вахиди, Али Абдолахи, Саяд Хосеин Маджид Мусави Ефтехари, Сайед Мехди Фарахи и Амир Хатами, както и говорителят на иранското Министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник.
САЩ може тази седмица да започнат да връщат в посолствата си в Близкия Изток дипломатите, които бяха евакуирани на фона на конфликта с Иран, съобщава също днес вестник New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент.
"Държавният департамент на САЩ се готви да върне американските дипломати в посолствата в Близкия Изток, откъдето бяха евакуирани преди и по време на конфликта с Иран... завръщането на служителите и отмяната на извънредните мерки, въведени в американските дипломатически мисии в Близкия Изток, могат да започнат още тази седмица“, се посочва в публикацията.
Както отбелязва изданието, тази стъпка може да свидетелства за това, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия.
"Според документа първите дипломати ще се върнат в посолството на САЩ в Ливан, но то няма да бъде напълно укомплектовано. В крайна сметка, както се посочва в документите, персоналът ще се върне изцяло в трите посолства – в Израел, Йордания и Оман. В дипломатическите мисии в ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да се запълнят до 85% от щатните длъжности, а в Ирак, Кувейт и Бахрейн – до 75%“, се посочва в публикацията.
Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.
„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.
Министърът на външните работи на Оман пристигна днес в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
22:50 25.08.2026
2 Раздайте им по
22:51 25.08.2026
3 Аз мога да им дам
Коментиран от #24, #44
22:51 25.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Сателити, фърчолети, Старлинкове, Мъскове и ЦРУ та, и накрая - нищо не знаят!!!
И ще пробват старовремския начин!!!
Коментиран от #12, #16
22:53 25.08.2026
6 Буахахахха
22:56 25.08.2026
7 Това са фактите
22:57 25.08.2026
8 Давайте ми 10-те милиона веднага
22:58 25.08.2026
9 Ротшилд
22:58 25.08.2026
10 Читател
Коментиран от #14
22:59 25.08.2026
11 Ами
на ислямската революция са в Иран.
Кога да очаквам десетте милиона за информацията :)
Коментиран от #21
23:00 25.08.2026
12 Споко
До коментар #5 от "Пич":Намериха и Милошевич,и Кадафи,и Бин Ладен,и Хаменей и Мадуро...Няма отърване.
Коментиран от #17, #32
23:00 25.08.2026
13 Ротшилд многоходовия
23:00 25.08.2026
14 Не ги хващат
До коментар #10 от "Читател":Мосад им ги гърми наготово като вземе координати.
23:01 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 7676
До коментар #5 от "Пич":Не пич това показва само едно БЕЗСИЛИЕ!
23:01 25.08.2026
17 А нашите копейци
До коментар #12 от "Споко":кога?
23:02 25.08.2026
18 Kaлпазанин
Коментиран от #25
23:03 25.08.2026
19 мдааааа
Коментиран от #45
23:03 25.08.2026
20 Лидерите
23:03 25.08.2026
21 Абе
До коментар #11 от "Ами":И без теб ще ги намерят.
Коментиран от #46
23:03 25.08.2026
22 Ъъъ
Хахаха.... 🤣
Навремето е Сирия имаше един Ал Шараа...Беше по-известен като Ал Джолани... Та за неговата глава, Сащ също предлагаха $10 милиона....Търсеше се жив или мъртъв...Сега той е президент на Сирия....Да не би да ги търсят за същото? 🤔
23:03 25.08.2026
23 Вземам ги милионите
23:04 25.08.2026
24 Не, крият
До коментар #3 от "Аз мога да им дам":се мишоците
23:05 25.08.2026
25 Те вече излязоха
До коментар #18 от "Kaлпазанин":преди седмица-две.
Изостанал си.
23:05 25.08.2026
26 Мусави Ефтехари
23:05 25.08.2026
27 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
Коментиран от #33
23:05 25.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дримон
Коментиран от #34, #39
23:07 25.08.2026
30 Що бе???
Само за в Иран се сещам .
23:07 25.08.2026
31 Дон Корлеоне
23:08 25.08.2026
32 После намигнаха на Орбан
До коментар #12 от "Споко":и сам сдаде багажа.
23:08 25.08.2026
33 По Магнитски ли бре пуйко
До коментар #27 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":САЩ са смешни както и сам виждаш предполагам
Коментиран от #36
23:10 25.08.2026
34 Хихи! Ти не бери грижа.
До коментар #29 от "Дримон":Те не, Мосад ще им ги сервира горещи.
Пардон, студено.
23:10 25.08.2026
35 да питам
23:10 25.08.2026
36 САЩ и Тръмп не е
До коментар #33 от "По Магнитски ли бре пуйко":едно и също. САЩ ще го има и след мандата на Тръмп.
Не ги мисли, глей себе си.
23:12 25.08.2026
37 грУЙО
Това са дребни пари да такива !
23:12 25.08.2026
38 Те пък в Ирак, повтарям в Ирак и
23:12 25.08.2026
39 Не винаги
До коментар #29 от "Дримон":Вчера отидоха да издърпат ушенцето на Путин на място.
23:13 25.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Това също е основание впрочем
Коментиран от #50
23:14 25.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Бензоuлметилекrонuн
Коментиран от #52
23:15 25.08.2026
44 Това твойто
До коментар #3 от "Аз мога да им дам":е сарказъм нали?
Най- добре Тръмп да попита тия служби които ги създават и финасират,-а най-главорезите назначават за президенти.
Коментиран от #47
23:16 25.08.2026
45 Лошо няма
До коментар #19 от "мдааааа":Вместо да дремят в сайта и да си повтарят хвалебствените мантри за СССР.
Коментиран от #53
23:17 25.08.2026
46 Ами
До коментар #21 от "Абе":Да си ги търсят тогава :)
23:17 25.08.2026
47 Грешиш
До коментар #44 от "Това твойто":Службите му не са назачавали Путин.
Него го издигнаха КГБто и другите руски служби
23:19 25.08.2026
48 Пише Фокус ама не виждам
23:19 25.08.2026
49 Търсят се живи или мъртви!
Коментиран от #51
23:21 25.08.2026
50 Ами повдигни го
До коментар #41 от "Това също е основание впрочем":и не ни занимавай.
23:22 25.08.2026
51 Ще се уточните извън сайта
До коментар #49 от "Търсят се живи или мъртви!":Нямаш време!
23:23 25.08.2026
52 Така е, но този път не е той.
До коментар #43 от "Бензоuлметилекrонuн":Вашингтон е метафора на Сената.
23:25 25.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тва САЩ верно са си
23:28 25.08.2026
55 При тая алкохоличка няма
Или е в нападателни или в оправдателен режим.
И в двата случая от шубе.
23:32 25.08.2026
56 И ще ги намерят, шъ знайш
23:33 25.08.2026
57 Пътници
23:38 25.08.2026