Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Търсят се живи или мъртви! Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция
  Тема: Иранската криза

Търсят се живи или мъртви! Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

25 Август, 2026 22:48 915 57

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • моджтаба хаменей

Държавният департамент и Министерството на финансите наложиха санкции на близо 60 физически лица, компании и кораби, за които Вашингтон твърди, че улесняват Иран във военните доставки, кибероперациите и генерирането на приходи от извоз на петрол и петрохимични продукти

Търсят се живи или мъртви! Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ обявиха награда до 10 милиона долара за информация за ключови лидери на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в рамките на по-широкомащабна акция срещу иранските военни дейности, доставки и мрежи за търговия с нефт и петрохимически продукти, съобщи Държавният департамент, пише Фокус.

Държавният департамент и Министерството на финансите наложиха санкции на близо 60 физически лица, компании и кораби, за които Вашингтон твърди, че улесняват Иран във военните доставки, кибероперациите и генерирането на приходи от извоз на петрол и петрохимични продукти.

Сред санкционираните са висши ирански военни представители, включително Ахмад Вахиди, Али Абдолахи, Саяд Хосеин Маджид Мусави Ефтехари, Сайед Мехди Фарахи и Амир Хатами, както и говорителят на иранското Министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник.

САЩ може тази седмица да започнат да връщат в посолствата си в Близкия Изток дипломатите, които бяха евакуирани на фона на конфликта с Иран, съобщава също днес вестник New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент.

"Държавният департамент на САЩ се готви да върне американските дипломати в посолствата в Близкия Изток, откъдето бяха евакуирани преди и по време на конфликта с Иран... завръщането на служителите и отмяната на извънредните мерки, въведени в американските дипломатически мисии в Близкия Изток, могат да започнат още тази седмица“, се посочва в публикацията.

Както отбелязва изданието, тази стъпка може да свидетелства за това, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия.

"Според документа първите дипломати ще се върнат в посолството на САЩ в Ливан, но то няма да бъде напълно укомплектовано. В крайна сметка, както се посочва в документите, персоналът ще се върне изцяло в трите посолства – в Израел, Йордания и Оман. В дипломатическите мисии в ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да се запълнят до 85% от щатните длъжности, а в Ирак, Кувейт и Бахрейн – до 75%“, се посочва в публикацията.

Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна днес в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    13 0 Отговор
    У Драгалевци са заглушават GPS-те

    22:50 25.08.2026

  • 2 Раздайте им по

    11 5 Отговор
    един пейджър, след това израилтяните ще ги активират и готово...

    22:51 25.08.2026

  • 3 Аз мога да им дам

    20 2 Отговор
    информация! Всички се намират в Иран! Троловете да си пишат тука за 5 левроцента..

    Коментиран от #24, #44

    22:51 25.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    13 2 Отговор
    Това е несериозно!!!
    Сателити, фърчолети, Старлинкове, Мъскове и ЦРУ та, и накрая - нищо не знаят!!!
    И ще пробват старовремския начин!!!

    Коментиран от #12, #16

    22:53 25.08.2026

  • 6 Буахахахха

    8 5 Отговор
    Тероростичният ротшилдов режим в САЩ и платените му с "дарения" "медии" са по-жалки от бай-жалките. Поне да бяха мъже и да не се криеха като Пуслер

    22:56 25.08.2026

  • 7 Това са фактите

    6 4 Отговор
    Ротшилдите са по-страхливи и от Пусин.

    22:57 25.08.2026

  • 8 Давайте ми 10-те милиона веднага

    7 2 Отговор
    Саяд Хосеин Маджид е в Аквапарка на Слънчака а другият Маджид е в централата на KFC ! Къде да дойда да ми дадете титииии ?

    22:58 25.08.2026

  • 9 Ротшилд

    4 4 Отговор
    Путин ни заповяда да се крием зад САЩ и Англия и да казваме на Соросите, че сме многоходови.

    22:58 25.08.2026

  • 10 Читател

    8 2 Отговор
    Там са в Иран отидете и ги хванете.Те че са крайно ислимазирани и идиоти е факт но това идва след като казаха че чичо Дончо е поръчан.

    Коментиран от #14

    22:59 25.08.2026

  • 11 Ами

    6 2 Отговор
    Всички ключови лидери на Корпуса на гвардейците
    на ислямската революция са в Иран.
    Кога да очаквам десетте милиона за информацията :)

    Коментиран от #21

    23:00 25.08.2026

  • 12 Споко

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Намериха и Милошевич,и Кадафи,и Бин Ладен,и Хаменей и Мадуро...Няма отърване.

    Коментиран от #17, #32

    23:00 25.08.2026

  • 13 Ротшилд многоходовия

    5 0 Отговор
    Путин ни каза да се евг и да пращаме американци да спират руските дронове с тела за "израел".

    23:00 25.08.2026

  • 14 Не ги хващат

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Читател":

    Мосад им ги гърми наготово като вземе координати.

    23:01 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 7676

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не пич това показва само едно БЕЗСИЛИЕ!

    23:01 25.08.2026

  • 17 А нашите копейци

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Споко":

    кога?

    23:02 25.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Ти да видиш пак ,утре персите да не излязат със същото предложение ,за клоуни зетьове и генерали ,тези ме разбраха ли че станаха за посмешище с покрай тях и европейските идиоти

    Коментиран от #25

    23:03 25.08.2026

  • 19 мдааааа

    4 2 Отговор
    Предполагам , че нашите дръти партизани ще се впуснат , за тия гупави долари ..

    Коментиран от #45

    23:03 25.08.2026

  • 20 Лидерите

    3 4 Отговор
    на КГИР приключиха сатанинския си земен път

    23:03 25.08.2026

  • 21 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    И без теб ще ги намерят.

    Коментиран от #46

    23:03 25.08.2026

  • 22 Ъъъ

    5 2 Отговор
    "Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция"

    Хахаха.... 🤣
    Навремето е Сирия имаше един Ал Шараа...Беше по-известен като Ал Джолани... Та за неговата глава, Сащ също предлагаха $10 милиона....Търсеше се жив или мъртъв...Сега той е президент на Сирия....Да не би да ги търсят за същото? 🤔

    23:03 25.08.2026

  • 23 Вземам ги милионите

    4 3 Отговор
    Давам ви Коцето Копейкин. Той им има координатите на братята си, защото винаги знае къде са опелата и праща поклонници там.

    23:04 25.08.2026

  • 24 Не, крият

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз мога да им дам":

    се мишоците

    23:05 25.08.2026

  • 25 Те вече излязоха

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Kaлпазанин":

    преди седмица-две.
    Изостанал си.

    23:05 25.08.2026

  • 26 Мусави Ефтехари

    3 3 Отговор
    Е жител на Мериленд бре. Съсед е на Сталинка. Тея от ЦРУ са много зле

    23:05 25.08.2026

  • 27 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    3 3 Отговор
    Нищо не може да те спаси.

    Коментиран от #33

    23:05 25.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дримон

    3 3 Отговор
    Краварите разчитат както винаги на подкупи и предателство но сега няма да им се получи най много да разкрият своите агенти там.

    Коментиран от #34, #39

    23:07 25.08.2026

  • 30 Що бе???

    1 3 Отговор
    Къде са решили да ги назначават за Президенти както назначиха Джоланката? Той бе със същата цена нали?
    Само за в Иран се сещам .

    23:07 25.08.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    23:08 25.08.2026

  • 32 После намигнаха на Орбан

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Споко":

    и сам сдаде багажа.

    23:08 25.08.2026

  • 33 По Магнитски ли бре пуйко

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    САЩ са смешни както и сам виждаш предполагам

    Коментиран от #36

    23:10 25.08.2026

  • 34 Хихи! Ти не бери грижа.

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Дримон":

    Те не, Мосад ще им ги сервира горещи.
    Пардон, студено.

    23:10 25.08.2026

  • 35 да питам

    1 1 Отговор
    Това евентОално , колко трилиона рубли са ?

    23:10 25.08.2026

  • 36 САЩ и Тръмп не е

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "По Магнитски ли бре пуйко":

    едно и също. САЩ ще го има и след мандата на Тръмп.
    Не ги мисли, глей себе си.

    23:12 25.08.2026

  • 37 грУЙО

    3 2 Отговор
    Иран може също да обяви 1 милярд за главата на Тръмп.
    Това са дребни пари да такива !

    23:12 25.08.2026

  • 38 Те пък в Ирак, повтарям в Ирак и

    2 2 Отговор
    Награда за главата на Тръмп обявиха. За всеки който атентат извърши дори и да е неуспешен

    23:12 25.08.2026

  • 39 Не винаги

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дримон":

    Вчера отидоха да издърпат ушенцето на Путин на място.

    23:13 25.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Това също е основание впрочем

    2 1 Отговор
    За съдебно дело в МНС за финансиране на тероризъм най малкото

    Коментиран от #50

    23:14 25.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бензоuлметилекrонuн

    1 2 Отговор
    Tpъмп е пълно kyky

    Коментиран от #52

    23:15 25.08.2026

  • 44 Това твойто

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Аз мога да им дам":

    е сарказъм нали?


    Най- добре Тръмп да попита тия служби които ги създават и финасират,-а най-главорезите назначават за президенти.

    Коментиран от #47

    23:16 25.08.2026

  • 45 Лошо няма

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "мдааааа":

    Вместо да дремят в сайта и да си повтарят хвалебствените мантри за СССР.

    Коментиран от #53

    23:17 25.08.2026

  • 46 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Да си ги търсят тогава :)

    23:17 25.08.2026

  • 47 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Това твойто":

    Службите му не са назачавали Путин.
    Него го издигнаха КГБто и другите руски служби

    23:19 25.08.2026

  • 48 Пише Фокус ама не виждам

    1 2 Отговор
    Държавният департамент и Министерството на финансите на САЩ като документ да са го публикували ! Пише Фокус ама да не е Фокус Мокус ?

    23:19 25.08.2026

  • 49 Търсят се живи или мъртви!

    2 0 Отговор
    Мъртви до САЩ ли да ги пращаме тея Маджит? Как ги искат?

    Коментиран от #51

    23:21 25.08.2026

  • 50 Ами повдигни го

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Това също е основание впрочем":

    и не ни занимавай.

    23:22 25.08.2026

  • 51 Ще се уточните извън сайта

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Търсят се живи или мъртви!":

    Нямаш време!

    23:23 25.08.2026

  • 52 Така е, но този път не е той.

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Бензоuлметилекrонuн":

    Вашингтон е метафора на Сената.

    23:25 25.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тва САЩ верно са си

    0 1 Отговор
    Спонсор на тероризма .Неоспорим факт. А с подобни глупави фейкове и за смях стават впрочем

    23:28 25.08.2026

  • 55 При тая алкохоличка няма

    1 0 Отговор
    средно положение.
    Или е в нападателни или в оправдателен режим.
    И в двата случая от шубе.

    23:32 25.08.2026

  • 56 И ще ги намерят, шъ знайш

    1 0 Отговор
    При тоя глад в Иран...

    23:33 25.08.2026

  • 57 Пътници

    1 0 Отговор
    Пътници са. Успяха да хванат последния влак. Изпуснаха много влакове кирливаните с кирливани. Много. Не един, два или три. Пътници са в първа класа. Пак ще бият чела пред аятолаха си. Безакълно.

    23:38 25.08.2026