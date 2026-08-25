Търсят се живи или мъртви! Вашингтон предлага награда от $10 милиона за информация за лидерите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

САЩ обявиха награда до 10 милиона долара за информация за ключови лидери на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) в рамките на по-широкомащабна акция срещу иранските военни дейности, доставки и мрежи за търговия с нефт и петрохимически продукти, съобщи Държавният департамент, пише Фокус.

Държавният департамент и Министерството на финансите наложиха санкции на близо 60 физически лица, компании и кораби, за които Вашингтон твърди, че улесняват Иран във военните доставки, кибероперациите и генерирането на приходи от извоз на петрол и петрохимични продукти.

Сред санкционираните са висши ирански военни представители, включително Ахмад Вахиди, Али Абдолахи, Саяд Хосеин Маджид Мусави Ефтехари, Сайед Мехди Фарахи и Амир Хатами, както и говорителят на иранското Министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник.

САЩ може тази седмица да започнат да връщат в посолствата си в Близкия Изток дипломатите, които бяха евакуирани на фона на конфликта с Иран, съобщава също днес вестник New York Times, позовавайки се на вътрешен документ на Държавния департамент.

"Държавният департамент на САЩ се готви да върне американските дипломати в посолствата в Близкия Изток, откъдето бяха евакуирани преди и по време на конфликта с Иран... завръщането на служителите и отмяната на извънредните мерки, въведени в американските дипломатически мисии в Близкия Изток, могат да започнат още тази седмица“, се посочва в публикацията.

Както отбелязва изданието, тази стъпка може да свидетелства за това, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не очаква възобновяване на мащабни военни действия.

"Според документа първите дипломати ще се върнат в посолството на САЩ в Ливан, но то няма да бъде напълно укомплектовано. В крайна сметка, както се посочва в документите, персоналът ще се върне изцяло в трите посолства – в Израел, Йордания и Оман. В дипломатическите мисии в ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Ливан първоначално ще бъде разрешено да се запълнят до 85% от щатните длъжности, а в Ирак, Кувейт и Бахрейн – до 75%“, се посочва в публикацията.

Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна днес в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщи Ройтерс.