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Първият дипломат на САЩ: Залагаме на блокадата и икономическия натиск над Техеран
  Тема: Иранската криза

Първият дипломат на САЩ: Залагаме на блокадата и икономическия натиск над Техеран

26 Август, 2026 19:48 778 27

  • сащ-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Според един от събеседниците икономическият натиск може да принуди иранците да се върнат на масата за преговори

Първият дипломат на САЩ: Залагаме на блокадата и икономическия натиск над Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи през последните дни на няколко свои чуждестранни колеги, че Вашингтон засега не планира да възобнови военните действия срещу Иран, написа Axios, позовавайки се на информирани източници.

Марко Рубио е изложил в телефонни разговори с колегите си настоящата политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Иран. Тя се състои в отказ от военни действия и засилване на икономическия натиск върху Иран чрез военноморска блокада и нови санкции.

Тази политика ще се запази поне до междинните избори за Конгреса на САЩ, след които може да възникне въпросът за нова военна кампания.

Един от събеседниците на портала отбеляза, че макар Рубио ясно да е дал да се разбере, че САЩ не планират да се връщат към мащабни военни действия, той не е изключил възможността за нанасяне на удари, ако Иран атакува пръв.

Друг източник отбеляза, че разминирането на Ормузкия пролив от силите на ВМС на САЩ се превърна в повратна точка във войната, тъй като лиши Иран от важен коз при евентуални бъдещи преговори и направи неактуални всякакви възможни споразумения между Оман и Иран относно Ормузкия пролив.

"Иранците загубиха контрол над пролива. Сега контролът е в ръцете на САЩ", заяви един от американските длъжностни лица.

Според един от събеседниците икономическият натиск може да принуди иранците да се върнат на масата за преговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    16 3 Отговор
    Силата и гръбнака на САЩ са военните сателити за навигация и ранно оповестяване , без тях 80 % от оръжията им спират да бъдат ефективни..

    19:51 26.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 2 Отговор
    САШтинците не планират ОТКАЗ от военни действия- те просто НЯМАТ РАКЕТИ,
    а с пехота да влязат в Иран ще е като ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ‼️

    19:53 26.08.2026

  • 3 Гледащ

    21 0 Отговор
    Е не спряхте да лъжете ей ако е под контрол на сащ защо танкерите не преминават я се запитайте то жълтия каквото и да каже 70%е лъжа за манипулиране на пазарите

    19:53 26.08.2026

  • 4 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    12 0 Отговор
    Иран и САЩ защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #8

    19:53 26.08.2026

  • 5 Икономически натиск

    20 2 Отговор
    Печатницата за пари ще работи на 3 смени, за да стигат парите за санкции и блокада на Иран. Резултатът след 3 месеца 50 трлн дълг

    19:53 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кочо

    13 0 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени

    19:54 26.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Какво да ти припомним 🤔❓‼️
    😀😀😀😀

    Коментиран от #11, #16

    19:54 26.08.2026

  • 9 Тоя Марко Рубио

    13 0 Отговор
    Мозък има колкото на кълвач. Ще блокират те Иран ама първо Каспийско море трябва да окупират.... и никакъв икономически натиск над Техеран не могат реално да наложат а само дрънкат глупости.

    19:54 26.08.2026

  • 10 Сделка след сделка

    9 1 Отговор
    и все не се осъществяват. Големи каръци са тея кравари а?

    19:56 26.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оги

    7 2 Отговор
    Като опукахте ракети какво друго ви остава? Няма такива смешници.

    20:09 26.08.2026

  • 13 Кви

    7 1 Отговор
    междинни избори за Конгреса бре? Той САЩ е фалирал от всякъде и лихви ще се вдигнат до небесата, и инфлацията ще е унищожителна и срива на икономиката ще е факт и ипотеките хората няма да могат да си плащат и... те за междинни избори и бални зали ми говорят. Това са луди хора бре, не ви ли е ясно ? То тея във федералният резерв почнаха на късо да дават даже... Кашкари там у Илинойс пелтечи човека, инфаркт ще получи ...

    20:09 26.08.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    7 1 Отговор
    Еш па тоя. Па, Тръмоча рече дека ги е победил категорично. Баре 15 пъти го рече Дъртата Рижа.
    Тоа Марко кво не е разбрал?
    Ма па и да ви рекъ, къде у наше село сал на магариняците им викаме Марко. Тоа да не са гу изпущAли на глъвъта коги е бил мънечак та са му туриле такова магарско име?

    20:10 26.08.2026

  • 15 Иран за разлика от САЩ

    5 2 Отговор
    си произвежда всичко. Нищо няма дефицитна стока да е там. Виж за САЩ въобще не съм сигурен

    20:12 26.08.2026

  • 16 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо САЩ и Израел нападнаха Иран.

    Коментиран от #24

    20:12 26.08.2026

  • 17 Къв Иран бре ей

    6 1 Отговор
    Една малка Куба попиля САЩ .Я се събудете.

    20:16 26.08.2026

  • 18 Русия

    9 1 Отговор
    Клоуни жалки, Доналд е най големият убиец в света и най долното същество,по долно и от чифу... Ната.....

    20:17 26.08.2026

  • 19 Иван

    6 2 Отговор
    Последното еврейско копeлe на Ротшилдите.

    Коментиран от #25

    20:20 26.08.2026

  • 20 Лумпен

    6 0 Отговор
    Пирати и убийци са САЩ заедно с евреите !
    Всичко се връща !
    След Хирошима идва ред на тел авив и Вашингтон !

    20:25 26.08.2026

  • 21 Жалки нищастници

    5 0 Отговор
    Че то и долари вече не могат да печатат тея. Сега септември се чака IPO-та първично публично предлагане кухи от всякъде уж високотехнологични фирми за 5 трилиона долара поне акции за продажба на фондовия пазар да пуснат и на тази база федералният за същата сума долари да напечата още на следващият ден. Па Тръм отблокира продажби па то цирк. Ама когато се спука балона, жална им майка щото тая бутафория няма как да не свърши. И IPO-та мога да ви кажа даже кои са ама тва не е от значение. Да му мислят инвеститорите ама те пък не мислят щото са фондове основно които чужди пари харчат включително и от нашите ЧПФ

    20:28 26.08.2026

  • 22 Мишел

    7 0 Отговор
    Блокада на таралеж с гол задник.
    Каква блокада, като съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея? Китай вече заяви на САЩ, че няма да допусне нарушение на своите петролни и газови интереси в Иран. Китай, Русия и Северна Корея дават всякакви оръжия, спътниково разузнаване и насочване на далекобойните ирански оръжия. САЩ вече изплакаха, че базите им в обсега на Иран са претърпели милиардни щети.

    20:30 26.08.2026

  • 23 гост

    2 0 Отговор
    Абе вие не можете ли да воювате като хората ? Едни чаршафи ви направиха за смях. Май сте трета военна сила в света, след Русия и Украйна.

    20:58 26.08.2026

  • 24 Мусорчик

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Припомняме ти веднага. Ставаше въпрос за един уран за мирни цели, който обаче не беше съвсем мирен, защото беше повечко обогатен. И чалмите бяха пред придобиване на ЯО, с което щяха да заплашат и тебе, защото си в обсега им. И щеше да пищиш, както пищя за самолетите в Безмер, когато Иран ни заплаши. Но е друго, когато те заплашат с ЯО, нали?

    21:00 26.08.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Не си интересен!

    21:10 26.08.2026

  • 26 Коста

    1 0 Отговор
    Рубио и Велислава Петрова са лика прилика....

    21:15 26.08.2026

  • 27 Факт

    0 1 Отговор
    Как ще стане това? Имат добър съсед и сключват договор за съвместно управление, имат предложения за влизане в пакт за военна помощ, имат големи партньори!

    21:16 26.08.2026