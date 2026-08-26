Първият дипломат на САЩ: Залагаме на блокадата и икономическия натиск над Техеран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи през последните дни на няколко свои чуждестранни колеги, че Вашингтон засега не планира да възобнови военните действия срещу Иран, написа Axios, позовавайки се на информирани източници.
Марко Рубио е изложил в телефонни разговори с колегите си настоящата политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Иран. Тя се състои в отказ от военни действия и засилване на икономическия натиск върху Иран чрез военноморска блокада и нови санкции.
Тази политика ще се запази поне до междинните избори за Конгреса на САЩ, след които може да възникне въпросът за нова военна кампания.
Един от събеседниците на портала отбеляза, че макар Рубио ясно да е дал да се разбере, че САЩ не планират да се връщат към мащабни военни действия, той не е изключил възможността за нанасяне на удари, ако Иран атакува пръв.
Друг източник отбеляза, че разминирането на Ормузкия пролив от силите на ВМС на САЩ се превърна в повратна точка във войната, тъй като лиши Иран от важен коз при евентуални бъдещи преговори и направи неактуални всякакви възможни споразумения между Оман и Иран относно Ормузкия пролив.
"Иранците загубиха контрол над пролива. Сега контролът е в ръцете на САЩ", заяви един от американските длъжностни лица.
Според един от събеседниците икономическият натиск може да принуди иранците да се върнат на масата за преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:51 26.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а с пехота да влязат в Иран ще е като ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ‼️
19:53 26.08.2026
3 Гледащ
19:53 26.08.2026
4 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #8
19:53 26.08.2026
5 Икономически натиск
19:53 26.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кочо
19:54 26.08.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Какво да ти припомним 🤔❓‼️
😀😀😀😀
Коментиран от #11, #16
19:54 26.08.2026
9 Тоя Марко Рубио
19:54 26.08.2026
10 Сделка след сделка
19:56 26.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оги
20:09 26.08.2026
13 Кви
20:09 26.08.2026
14 ВЕСЕЛЯК
Тоа Марко кво не е разбрал?
Ма па и да ви рекъ, къде у наше село сал на магариняците им викаме Марко. Тоа да не са гу изпущAли на глъвъта коги е бил мънечак та са му туриле такова магарско име?
20:10 26.08.2026
15 Иран за разлика от САЩ
20:12 26.08.2026
16 ПРИПОМНЕТЕ МИ
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защо САЩ и Израел нападнаха Иран.
Коментиран от #24
20:12 26.08.2026
17 Къв Иран бре ей
20:16 26.08.2026
18 Русия
20:17 26.08.2026
19 Иван
Коментиран от #25
20:20 26.08.2026
20 Лумпен
Всичко се връща !
След Хирошима идва ред на тел авив и Вашингтон !
20:25 26.08.2026
21 Жалки нищастници
20:28 26.08.2026
22 Мишел
Каква блокада, като съюзници на Иран са Китай, Русия и Северна Корея? Китай вече заяви на САЩ, че няма да допусне нарушение на своите петролни и газови интереси в Иран. Китай, Русия и Северна Корея дават всякакви оръжия, спътниково разузнаване и насочване на далекобойните ирански оръжия. САЩ вече изплакаха, че базите им в обсега на Иран са претърпели милиардни щети.
20:30 26.08.2026
23 гост
20:58 26.08.2026
24 Мусорчик
До коментар #16 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Припомняме ти веднага. Ставаше въпрос за един уран за мирни цели, който обаче не беше съвсем мирен, защото беше повечко обогатен. И чалмите бяха пред придобиване на ЯО, с което щяха да заплашат и тебе, защото си в обсега им. И щеше да пищиш, както пищя за самолетите в Безмер, когато Иран ни заплаши. Но е друго, когато те заплашат с ЯО, нали?
21:00 26.08.2026
25 Дзак
До коментар #19 от "Иван":Не си интересен!
21:10 26.08.2026
26 Коста
21:15 26.08.2026
27 Факт
21:16 26.08.2026