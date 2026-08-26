Първият дипломат на САЩ: Залагаме на блокадата и икономическия натиск над Техеран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи през последните дни на няколко свои чуждестранни колеги, че Вашингтон засега не планира да възобнови военните действия срещу Иран, написа Axios, позовавайки се на информирани източници.

Марко Рубио е изложил в телефонни разговори с колегите си настоящата политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Иран. Тя се състои в отказ от военни действия и засилване на икономическия натиск върху Иран чрез военноморска блокада и нови санкции.

Тази политика ще се запази поне до междинните избори за Конгреса на САЩ, след които може да възникне въпросът за нова военна кампания.

Един от събеседниците на портала отбеляза, че макар Рубио ясно да е дал да се разбере, че САЩ не планират да се връщат към мащабни военни действия, той не е изключил възможността за нанасяне на удари, ако Иран атакува пръв.

Друг източник отбеляза, че разминирането на Ормузкия пролив от силите на ВМС на САЩ се превърна в повратна точка във войната, тъй като лиши Иран от важен коз при евентуални бъдещи преговори и направи неактуални всякакви възможни споразумения между Оман и Иран относно Ормузкия пролив.

"Иранците загубиха контрол над пролива. Сега контролът е в ръцете на САЩ", заяви един от американските длъжностни лица.

Според един от събеседниците икономическият натиск може да принуди иранците да се върнат на масата за преговори.