Техеран: Има вражески заговор за предизвикване на разединение в Иран

Министърът на правосъдието на Иран Амин Хосейн Рахими заяви, че опитите за разединяване на обществото и отслабване на националното единство представляват по-голяма заплаха за страната от външния натиск, предаде агенция ИРНА, пише БТА.

Рахими заяви, че съпротивата на иранските въоръжени сили и службите за сигурност, подкрепена от гражданите, е осуетила целите на противниците на Иран и опитите за предизвикване на несигурност и безредици.

По думите му, въпреки продължаващите санкции и икономическия натиск, Иран е успял да гарантира основните си нужди и да преодолее редица предизвикателства чрез ефективно управление.

Министърът заяви, че противниците на страната сега съсредоточават усилията си върху създаването на разделение и политическа поляризация в иранското общество. Той предупреди, че отслабването на националното единство може да нанесе по-сериозни щети от външния натиск.

Рахими подчерта, че различията в мненията са естествени, но щом веднъж са взети законови решения, държавните институции и политическите групи трябва да действат в една посока в защита на националната сигурност и интересите на страната.

Той заяви, че Иран няма да се поддаде на натиск или заплахи и ще продължи да защитава интересите на народа си, разчитайки на обществената подкрепа, ръководството на страната и собствения си вътрешен потенциал.

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна днес в Техеран с катарския премиер и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдуррахман Ал Тани, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия.

Катар играе ролята на посредник между Иран и САЩ, като се опитва да възобнови дипломацията между двете страни.

"Среща и разговор между премиера и министър на външните работи на Държавата Катар шейх Мохамед бин Абдуррахман Ал Тани и министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи", съобщи иранската държавна телевизия.

Катарското външно министерство, цитирано от Ройтерс, заяви, че по време на посещението на катарския премиер в Техеран е обсъдено предложеното рамково решение, включващо създаването на временен общ морски коридор с Оман през Ормузкия проток.