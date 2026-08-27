Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Има вражески заговор за предизвикване на разединение в Иран
  Тема: Иранската криза

Техеран: Има вражески заговор за предизвикване на разединение в Иран

27 Август, 2026 22:41 742 4

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • амин хосейн рахими-
  • моджтаба хаменей

Рахими подчерта, че различията в мненията са естествени, но щом веднъж са взети законови решения, държавните институции и политическите групи трябва да действат в една посока в защита на националната сигурност и интересите на страната

Техеран: Има вражески заговор за предизвикване на разединение в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието на Иран Амин Хосейн Рахими заяви, че опитите за разединяване на обществото и отслабване на националното единство представляват по-голяма заплаха за страната от външния натиск, предаде агенция ИРНА, пише БТА.

Рахими заяви, че съпротивата на иранските въоръжени сили и службите за сигурност, подкрепена от гражданите, е осуетила целите на противниците на Иран и опитите за предизвикване на несигурност и безредици.

По думите му, въпреки продължаващите санкции и икономическия натиск, Иран е успял да гарантира основните си нужди и да преодолее редица предизвикателства чрез ефективно управление.

Министърът заяви, че противниците на страната сега съсредоточават усилията си върху създаването на разделение и политическа поляризация в иранското общество. Той предупреди, че отслабването на националното единство може да нанесе по-сериозни щети от външния натиск.

Рахими подчерта, че различията в мненията са естествени, но щом веднъж са взети законови решения, държавните институции и политическите групи трябва да действат в една посока в защита на националната сигурност и интересите на страната.

Той заяви, че Иран няма да се поддаде на натиск или заплахи и ще продължи да защитава интересите на народа си, разчитайки на обществената подкрепа, ръководството на страната и собствения си вътрешен потенциал.

Иранският външен министър Абас Арагчи се срещна днес в Техеран с катарския премиер и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдуррахман Ал Тани, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия.

Катар играе ролята на посредник между Иран и САЩ, като се опитва да възобнови дипломацията между двете страни.

"Среща и разговор между премиера и министър на външните работи на Държавата Катар шейх Мохамед бин Абдуррахман Ал Тани и министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи", съобщи иранската държавна телевизия.

Катарското външно министерство, цитирано от Ройтерс, заяви, че по време на посещението на катарския премиер в Техеран е обсъдено предложеното рамково решение, включващо създаването на временен общ морски коридор с Оман през Ормузкия проток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    1 0 Отговор
    Иранците демонстрираха в Кувейт на всички чаршафи какво ги чака, ако не слушат - остават без вода, храна и петрол и както казва Тодор Ангелов, ще могат пак да яздят камилите и да броят звездите. За сега само СА са обещали на краварите да се включат в блокадата и опитите за нови санкции, но единствено на думи, никакви реални действия не са предприели.

    23:15 27.08.2026

  • 2 Без майтап

    2 0 Отговор
    САЩ ?? ,На семейство Тръм САЩ е просто малка териториа . За самейство Тръм даже Земята е малка територия. Тези май са извън земни които парцерират Вселената.

    23:18 27.08.2026

  • 3 Рубльов

    2 1 Отговор
    Диктатурата в Иран ще свърши, като повечето диктатури. Рано или късно вътрешните противоречия, ще доведат до тотален колапс, последван от кървав хаос. Освен ако не сведат ролята на аятоласите до чисто формална и не започнат да модернизират страната икономически. Всички съвременни диктатури, които имат някаква стабилна, дългогодишна структура са дали икономическа свобода на населението. Като Китай, Беларус, Русия доскоро. Единствената на практика диктатура от сталинистки тип е Северна Корея и донякъде Туркменистан. В последно време, заради неуспешната война, Русия започна стремително да се доближава до Северна Корея.

    23:22 27.08.2026

  • 4 Малко ми е съмнително

    1 0 Отговор
    Погледнах инфо-то на БТА, погледнах и иранско инфо, ...., ами няма данни за такива изявления. БТА цитират ИРНА, ама иди че ги търси какво са казали. А катареца е ходил да се договарят за иранските пилоти, Иран компромис с Ормуз няма да направи. Въпреки, че има данни, че и през "оманския" маршрут се процежда по нещичко. Например, днес Оман оповестиха, че "прекратяват сътрудничеството със САЩ за оманския маршрут", значи, все пак нещичко се е процеждало до сега.

    23:46 27.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания