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Лияна Панделиева: За глупостта спасители няма

Лияна Панделиева: За глупостта спасители няма

28 Август, 2026 10:00 1 192 20

  • спасител-
  • спасители-
  • море-
  • черно море-
  • удавник-
  • удавници

Искам да видя подобна сценка на плаж в Калифорния. При първата груба дума плажуващият ще бъде арестуван. Точка

Лияна Панделиева: За глупостта спасители няма - 1
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Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

42 давещи се хора са извадени на сушата от спасители за изтеклия месец на плаж "Харманите", като 12 от тях са били от хитрите и са влезли в опасните води след края на работното време.

Вчера 7-годишното момченце не оцеля, влязло в морето с баща си и с още едно дете. Няма медия, която да не алармира всеки ден за това, че августовското море е опасно. Спасители дават нагледни уроци в ефир как да се познава "реката" на мъртвото течение и обясняват, че не свиркат от любов към свиренето.

Всеки от нас е свидетел как нагли плажуващи се карат със спасителите, как ги псуват и ругаят и дори налитат на бой. Искам да видя подобна сценка на плаж в Калифорния. При първата груба дума плажуващият ще бъде арестуван. Точка.

На първо място в Европа по брой удавени на охраняеми морски плажове на 100 хил. души население водеща е Гърция с около 350 души годишно или по около 3,3 човека. На второ място е България с около 0,8 жертви, но 80% от всички са концентрирани през август - най-популярният месец за ваканция. Трета е Испания с 0,63 жертви, после е Франция с 0,44 и на последно място е Турция с 0,23 човека, НО забележете: най-голяма е гъстотата на жертвите по крайбрежието на Черно море.

Всеизвестно е, че масова култура на изпълнително поведение се създава само чрез налагане и незабавно събиране на глоби. От друга страна - който иска да пробва дали ще оживее в битка с морето е свободен да експериментира със себе си, с децата си и с приятелите си на километри неохраняеми плажове.

Накрая всичко е въпрос на желание да си жив и здрав. За превенция на глупостта спасители няма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчю

    5 4 Отговор
    Кат пия три ракии по обед рязко ми се доплува

    Коментиран от #19

    10:03 28.08.2026

  • 2 честен ционист

    9 5 Отговор
    Алоо, Гърция има 16000км плажна ивица, докато Ганя с тия мижави 400км, какво въобще се сравнява по брой удавници на 100000 човека. Колко летовници има в Гърция, колко при Ганя калифорнийския спасител?

    Коментиран от #20

    10:04 28.08.2026

  • 3 Пич

    14 2 Отговор
    Има нещо вярно, защото тъпаците са безкрайна величина! Има лоши и безотговорни преценки!!! Но куриозното е, че повечето които съм виждал да се сблъскват със спасителите и да им налитат на бой, са разни въртоглави жени!!! Мъжете са по спокойни и възприемчиви!!!

    10:05 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хохо Бохо

    8 5 Отговор
    Лилито е експерт по глупостта, има богат опит, има опит и в други неща ама много одъртя и не става

    10:08 28.08.2026

  • 6 Ориндж Каунти

    1 11 Отговор
    Изводът е, че в България се наемат най-непрофесионалните спасители.

    10:09 28.08.2026

  • 7 айде още една нова умница цъфна тук

    6 2 Отговор
    явно ги пускат пробно
    но не могат да се мерят с кака им миче

    10:10 28.08.2026

  • 8 глупостта да останеш в България

    2 7 Отговор
    Всякакви фелдшери, спасители, сервитьори, даскали, милиционери са все от една мая - негодната.

    10:11 28.08.2026

  • 9 Споко,

    2 2 Отговор
    Радеф ще оправи работите и ще спаси всички.

    10:15 28.08.2026

  • 10 Асен

    2 0 Отговор
    За тия пари толкова. Вместо да подобрят условията за нашите спасителите, докарват измислени поляци и всякакви други талибани.

    10:19 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кочо

    6 3 Отговор
    Това не го правим простите хора, ма Лиляно, а такива, на които им казвате може би ,,парвенюта", насмогнали малко, излезли от селото на асфалта и кой като тях! И те са гламави като нас, ни от поезия схващат, ни от белетристика, но се имат за нещо и го проявяват като се поставят над правилата! Във всички направления се държат отвисоко - и на общесвено място се дуят, на пътя наглеят с автомобили и тротонетки, пускат високо музика, която и те не харесват, а само за да ни дразнят и да видим, че са великия! Тук идва и подражанието ! Гледат какво прави елита и те уж елит! Елита взе да отглежда домашни любимци, айде всеки малко по зализан тепигьоз води куче в парка и в градинките! Един отишъл в Дубай, цяла армия тапанари подир него и ето ти Непал - Притури се планината! Една тези дни падна от Мальовица!? Малко ли красиви пътеки и кътчета има - разхождай се! Къде се надъни на 5000 метра в пропастта!? И сега, август, традиционно всеки себевлюбен трябва да покаже, че ползва отпуск в тежкрския месец, да пусне снимки, не че толкова му е приятно в бурните въли, но да го видят, че е голяма работа и да му завиждат другите снобчета! Загубен народ, най вече без нормални морални показатели!

    10:29 28.08.2026

  • 13 Тъпо соросоидче

    0 3 Отговор
    Абе верно ли че полското еврейче вече не дига самолета.

    Коментиран от #15

    10:32 28.08.2026

  • 14 В очакване на Годо

    3 2 Отговор
    "В очакване на Годо", има Селянин - дребен собственик. Работник.. Капиталист - работодател - едър собственик. Интелектуалец - ГОВОРЕЩА ГЛАВА - медия, вързан на въженце.
    Български интелектуалец е синоним на глупак, хранен от Сорос, заяви писателят Милен Русков. Според мен в България най-големите тъпаци са интелектуалците. Те не са просто безполезни. Те са тъпи.
    Български интелектуалец е синоним на глупак. Това са жалки прислужници, хранени от Сорос или от държавата. Интелектуалецът е едно добиче на хранилка. Тези умувачи са най-излишното и жалко съсловие в България.
    Една от причините за това е, че интелектуалец не значи нищо.
    . А интелектуалецът е едно университетско дрънкало на държавна субсидия, обслужващо определени политически цели, за което получава пряко или непряко възнаграждение. И този дребен хитрец много добре знае това и продължава да облизва чуждите интереси, само за да му се пълни купичката, от която той/тя лапа като куче.
    Този иска само да яде, пие и е-е, а се прави на някакъв принципен умник, разбираш ли, жалкото университетско нищожество на наша издръжка!
    Няма ли кой да им спре субсидията на тия? ("В очакване на Годо" има три двойки. Хората на наемния труд и самонаетия труд, са първата двойка, народът. Втората двойка са капитализмът и фашизмът - интелигенцията служеща на капитализмът. Другите двама са партии, политиците, изпратени от политическата система)

    10:38 28.08.2026

  • 15 Не го вдига

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тъпо соросоидче":

    Еврейчето
    ШАЛОМОВИЧ.
    Вече бил само
    По целувките по коремчетата .

    10:47 28.08.2026

  • 16 Кочо

    1 0 Отговор
    Лиляно ма! Хасъл глупавите не сме излизали от селото, по цял ден с козите и море не знаем! Цял живот сме виждали само хоризонта! Казармата в Трудови войски и пак в кошарата! За кого си ги писала тези работи!? За ашлама гажданите!?! Ти си умна! Беше лице и на СДС, и на БСП!? Кой та прати да учиш в Америка!?

    10:49 28.08.2026

  • 17 Реалност

    0 1 Отговор
    За превенция на глупостта спасители няма - нагледен пример е Лияна!
    По добре да рискуваш, но да знаеш, че си живял, отколкото целия ти животец да премине в навеждане пред ББ като авторката.

    11:07 28.08.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    Не ходим на плаж в Калифорния. Има ли данни за броя жертви на неохраняеми плажове?

    11:18 28.08.2026

  • 19 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчю":

    и трезвен не можеш да плуваш женчо

    11:21 28.08.2026

  • 20 уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Едно е плажна ивица,а съвсем друго брегова ивица.Има съществена разлика май.

    11:32 28.08.2026