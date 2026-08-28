Лияна Панделиева: За глупостта спасители няма

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42 давещи се хора са извадени на сушата от спасители за изтеклия месец на плаж "Харманите", като 12 от тях са били от хитрите и са влезли в опасните води след края на работното време.

Вчера 7-годишното момченце не оцеля, влязло в морето с баща си и с още едно дете. Няма медия, която да не алармира всеки ден за това, че августовското море е опасно. Спасители дават нагледни уроци в ефир как да се познава "реката" на мъртвото течение и обясняват, че не свиркат от любов към свиренето.

Всеки от нас е свидетел как нагли плажуващи се карат със спасителите, как ги псуват и ругаят и дори налитат на бой. Искам да видя подобна сценка на плаж в Калифорния. При първата груба дума плажуващият ще бъде арестуван. Точка.

На първо място в Европа по брой удавени на охраняеми морски плажове на 100 хил. души население водеща е Гърция с около 350 души годишно или по около 3,3 човека. На второ място е България с около 0,8 жертви, но 80% от всички са концентрирани през август - най-популярният месец за ваканция. Трета е Испания с 0,63 жертви, после е Франция с 0,44 и на последно място е Турция с 0,23 човека, НО забележете: най-голяма е гъстотата на жертвите по крайбрежието на Черно море.

Всеизвестно е, че масова култура на изпълнително поведение се създава само чрез налагане и незабавно събиране на глоби. От друга страна - който иска да пробва дали ще оживее в битка с морето е свободен да експериментира със себе си, с децата си и с приятелите си на километри неохраняеми плажове.

Накрая всичко е въпрос на желание да си жив и здрав. За превенция на глупостта спасители няма.