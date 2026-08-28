Лияна Панделиева: За глупостта спасители няма

42 давещи се хора са извадени на сушата от спасители за изтеклия месец на плаж "Харманите", като 12 от тях са били от хитрите и са влезли в опасните води след края на работното време.
Вчера 7-годишното момченце не оцеля, влязло в морето с баща си и с още едно дете. Няма медия, която да не алармира всеки ден за това, че августовското море е опасно. Спасители дават нагледни уроци в ефир как да се познава "реката" на мъртвото течение и обясняват, че не свиркат от любов към свиренето.
Всеки от нас е свидетел как нагли плажуващи се карат със спасителите, как ги псуват и ругаят и дори налитат на бой. Искам да видя подобна сценка на плаж в Калифорния. При първата груба дума плажуващият ще бъде арестуван. Точка.
На първо място в Европа по брой удавени на охраняеми морски плажове на 100 хил. души население водеща е Гърция с около 350 души годишно или по около 3,3 човека. На второ място е България с около 0,8 жертви, но 80% от всички са концентрирани през август - най-популярният месец за ваканция. Трета е Испания с 0,63 жертви, после е Франция с 0,44 и на последно място е Турция с 0,23 човека, НО забележете: най-голяма е гъстотата на жертвите по крайбрежието на Черно море.
Всеизвестно е, че масова култура на изпълнително поведение се създава само чрез налагане и незабавно събиране на глоби. От друга страна - който иска да пробва дали ще оживее в битка с морето е свободен да експериментира със себе си, с децата си и с приятелите си на километри неохраняеми плажове.
Накрая всичко е въпрос на желание да си жив и здрав. За превенция на глупостта спасители няма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчю
Коментиран от #19
10:03 28.08.2026
2 честен ционист
Коментиран от #20
10:04 28.08.2026
3 Пич
10:05 28.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хохо Бохо
10:08 28.08.2026
6 Ориндж Каунти
10:09 28.08.2026
7 айде още една нова умница цъфна тук
но не могат да се мерят с кака им миче
10:10 28.08.2026
8 глупостта да останеш в България
10:11 28.08.2026
9 Споко,
10:15 28.08.2026
10 Асен
10:19 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кочо
10:29 28.08.2026
13 Тъпо соросоидче
Коментиран от #15
10:32 28.08.2026
14 В очакване на Годо
Български интелектуалец е синоним на глупак, хранен от Сорос, заяви писателят Милен Русков. Според мен в България най-големите тъпаци са интелектуалците. Те не са просто безполезни. Те са тъпи.
Български интелектуалец е синоним на глупак. Това са жалки прислужници, хранени от Сорос или от държавата. Интелектуалецът е едно добиче на хранилка. Тези умувачи са най-излишното и жалко съсловие в България.
Една от причините за това е, че интелектуалец не значи нищо.
. А интелектуалецът е едно университетско дрънкало на държавна субсидия, обслужващо определени политически цели, за което получава пряко или непряко възнаграждение. И този дребен хитрец много добре знае това и продължава да облизва чуждите интереси, само за да му се пълни купичката, от която той/тя лапа като куче.
Този иска само да яде, пие и е-е, а се прави на някакъв принципен умник, разбираш ли, жалкото университетско нищожество на наша издръжка!
Няма ли кой да им спре субсидията на тия? ("В очакване на Годо" има три двойки. Хората на наемния труд и самонаетия труд, са първата двойка, народът. Втората двойка са капитализмът и фашизмът - интелигенцията служеща на капитализмът. Другите двама са партии, политиците, изпратени от политическата система)
10:38 28.08.2026
15 Не го вдига
До коментар #13 от "Тъпо соросоидче":Еврейчето
ШАЛОМОВИЧ.
Вече бил само
По целувките по коремчетата .
10:47 28.08.2026
16 Кочо
10:49 28.08.2026
17 Реалност
По добре да рискуваш, но да знаеш, че си живял, отколкото целия ти животец да премине в навеждане пред ББ като авторката.
11:07 28.08.2026
18 Дзак
11:18 28.08.2026
19 ...
До коментар #1 от "Ганчю":и трезвен не можеш да плуваш женчо
11:21 28.08.2026
20 уточнение
До коментар #2 от "честен ционист":Едно е плажна ивица,а съвсем друго брегова ивица.Има съществена разлика май.
11:32 28.08.2026