Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Удар след удар по "Запорожстал"! 17-а руска балистична ракета за месеца порази комбината
  Тема: Украйна

Удар след удар по "Запорожстал"! 17-а руска балистична ракета за месеца порази комбината

17 Септември, 2026 22:53 729 27

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • запорожстал

"Метинвест" подчертава, че запазването на "Запорожстал", на работната сила и на производствения капацитет остава ключов приоритет

Удар след удар по "Запорожстал"! 17-а руска балистична ракета за месеца порази комбината - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

На сутринта на 17 септември Русия отново атакува завода "Запорожстал" с балистични ракети. Два снаряда поразиха промишлените площадки на предприятието. Това е четвъртата атака срещу завода за последния месец и седемнадесетата балистична ракета, изстреляна по него от началото на август, пише УНИАН.

Групата "Метинвест" съобщи, че последният удар е нанесъл значителни щети на основното технологично и спомагателно оборудване, на сградите на цеховете, както и на комуналните и железопътните мрежи.

Няма загинали. Един работник не е успял да стигне навреме до убежището; той е бил изваден и хоспитализиран с рани от шрапнели и сътресение на мозъка.

"Държавата агресор е изстреляла общо 17 балистични ракети по "Запорожстал" от август насам. Това е четвъртата атака за малко повече от месец - кампания на системен терор срещу украинската индустрия и нейните хора", заяви Олександър Мироненко, главен оперативен директор на групата "Метинвест".

Според него многократните удари по завод, който вече е преустановил дейността си, представляват опит да се попречи на съоръжението да възобнови производството.

"Запорожстал" не работи от атаката на 11 август, при която бяха повредени производствените мощности, инфраструктурата и енергийната система на завода. При този инцидент загинаха осем работници, а други 28 бяха ранени.

На 27 август Русия отново атакува завода, като повреди същите производствени съоръжения. Удар на 12 септември засегна доменната пещ и стоманодобивните мощности, енергийните съоръжения и логистичната инфраструктура, като рани четирима работници.

След атаката на 17 септември екипи работят по разчистването на отломките и отстраняването на последиците от удара. Специалисти трябва да оценят мащаба на новите щети и възможността за бъдещо възстановяване.

"Метинвест" подчертава, че запазването на "Запорожстал", на работната сила и на производствения капацитет остава ключов приоритет. Въпреки това, всеки нов удар усложнява перспективите за възстановяване на завода.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Котарака 🐱

    17 6 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    22:55 17.09.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Само така трябва!!!
    Аз като казвам, някой слуша внимателно!!!
    Е..... или чете внимателно.....

    22:56 17.09.2026

  • 3 ЕМИ НЕ

    12 2 Отговор
    Не НЕ и пак НЕ на укропия....

    22:58 17.09.2026

  • 4 Механик

    7 1 Отговор
    Това е така, понеже Русия няма кокоши яйца и Украина пичели войнътъ

    Коментиран от #21

    22:59 17.09.2026

  • 5 иван костов

    4 3 Отговор
    Язък за хубавата ракета! Гъсто населените жилищни райони, там живее нацистката отрова! Колко прави са били любимите ни съюзници от САЩ и бивша Великобритания😂😂, когато сринаха германските градове, а също Хирошима и Нагазаки!

    22:59 17.09.2026

  • 6 Последният софиянец

    3 9 Отговор
    Това е почти като 3 ДНЯ в КИЕВ.
    За 13 г.. един завод е истинско постижение.
    Сега тръгваме за Виена Берлин и Лисабон

    23:00 17.09.2026

  • 7 Ники

    5 2 Отговор
    Чичо Путин ги прати на трудовата борса.

    23:02 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    5 2 Отговор
    Нищо не е това!
    Тази вечер се е разиграла истинска "трагедия" в Киив - унищожено от балистика е пианото на "великия" пианист, свирещ на него с оная си работа!
    Няколко десетки опечалени на снимката около останките от пианото...

    23:02 17.09.2026

  • 10 Урсула

    7 3 Отговор
    Бий, Вова!

    23:02 17.09.2026

  • 11 Българин

    8 2 Отговор
    "Обмислям вариант САЩ да се присъединят към БРИКС и ще го направим..." Това заяви днес Д. Тръмп в отговор на евентуалното членство на Канада в ЕС!

    Коментиран от #26

    23:03 17.09.2026

  • 12 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    13 2 Отговор
    Само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от мижавия ес и смешното нато които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    Коментиран от #18

    23:03 17.09.2026

  • 13 Кокиша

    7 2 Отговор
    Ще спа тази вечер спокойно! Като къпан,
    нахранен, измит и вчесан, на път в дясно!
    Слава на Русия! Велики сте!
    Бой по фашистката хунта в Осрайна!

    23:03 17.09.2026

  • 14 европеец

    3 9 Отговор
    Как е край Лиман копей?

    Коментиран от #15, #17, #20, #23

    23:05 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Докато

    3 2 Отговор
    Урсула дава от нашите данъци, вместо да се дават за за училища, болници, пенсионери, пътища,на златните тоалетни на зелниянаркоман, така ще бъде. Удряй Вова докато им дойде акъла.

    23:06 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Важното е руския тролей да

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    е на линия. Въпреки че се справя много, много зле с поставените задачи :)

    Коментиран от #22

    23:07 17.09.2026

  • 19 Завист

    4 2 Отговор
    Укрити да се благодарят за хирургическата точност!

    Коментиран от #25

    23:07 17.09.2026

  • 20 хахахахха

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "европеец":

    как е киев центаци,тази вечер пак у метрото а,скоро и в евро к0чина

    23:08 17.09.2026

  • 21 Румен Решетников

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Само бойните гъски и комари спират руснаците пета година от превземането на Донецк, да! 😀

    23:09 17.09.2026

  • 22 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Важното е руския тролей да":

    Ако ми плащаха щях да се старая доста повече,сега само изкарвам на светло русофобите че да ги залича

    Коментиран от #27

    23:10 17.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 УЖАС

    1 0 Отговор
    Къде бандерите ще си леят златните тоалетни!?

    23:11 17.09.2026

  • 25 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Завист":

    Прав си.
    Още помня хирургическата точност, с която ракета Кинжал порази еко-тоалетна!!!

    23:13 17.09.2026

  • 26 Гого

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    България ще сложи вето върху асоциирането на Канада в ЕС. Радев им готви сюрприз!

    23:15 17.09.2026

  • 27 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":

    Знаем, знаем.
    Всички които премахнаха МОЧА вече са заличени!!! 😀

    23:16 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания