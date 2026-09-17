Удар след удар по "Запорожстал"! 17-а руска балистична ракета за месеца порази комбината

На сутринта на 17 септември Русия отново атакува завода "Запорожстал" с балистични ракети. Два снаряда поразиха промишлените площадки на предприятието. Това е четвъртата атака срещу завода за последния месец и седемнадесетата балистична ракета, изстреляна по него от началото на август, пише УНИАН.
Групата "Метинвест" съобщи, че последният удар е нанесъл значителни щети на основното технологично и спомагателно оборудване, на сградите на цеховете, както и на комуналните и железопътните мрежи.
Няма загинали. Един работник не е успял да стигне навреме до убежището; той е бил изваден и хоспитализиран с рани от шрапнели и сътресение на мозъка.
"Държавата агресор е изстреляла общо 17 балистични ракети по "Запорожстал" от август насам. Това е четвъртата атака за малко повече от месец - кампания на системен терор срещу украинската индустрия и нейните хора", заяви Олександър Мироненко, главен оперативен директор на групата "Метинвест".
Според него многократните удари по завод, който вече е преустановил дейността си, представляват опит да се попречи на съоръжението да възобнови производството.
"Запорожстал" не работи от атаката на 11 август, при която бяха повредени производствените мощности, инфраструктурата и енергийната система на завода. При този инцидент загинаха осем работници, а други 28 бяха ранени.
На 27 август Русия отново атакува завода, като повреди същите производствени съоръжения. Удар на 12 септември засегна доменната пещ и стоманодобивните мощности, енергийните съоръжения и логистичната инфраструктура, като рани четирима работници.
След атаката на 17 септември екипи работят по разчистването на отломките и отстраняването на последиците от удара. Специалисти трябва да оценят мащаба на новите щети и възможността за бъдещо възстановяване.
"Метинвест" подчертава, че запазването на "Запорожстал", на работната сила и на производствения капацитет остава ключов приоритет. Въпреки това, всеки нов удар усложнява перспективите за възстановяване на завода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон Котарака 🐱
22:55 17.09.2026
2 Пич
Аз като казвам, някой слуша внимателно!!!
Е..... или чете внимателно.....
22:56 17.09.2026
3 ЕМИ НЕ
22:58 17.09.2026
4 Механик
Коментиран от #21
22:59 17.09.2026
5 иван костов
22:59 17.09.2026
6 Последният софиянец
За 13 г.. един завод е истинско постижение.
Сега тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
23:00 17.09.2026
7 Ники
23:02 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
Тази вечер се е разиграла истинска "трагедия" в Киив - унищожено от балистика е пианото на "великия" пианист, свирещ на него с оная си работа!
Няколко десетки опечалени на снимката около останките от пианото...
23:02 17.09.2026
10 Урсула
23:02 17.09.2026
11 Българин
Коментиран от #26
23:03 17.09.2026
12 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #18
23:03 17.09.2026
13 Кокиша
нахранен, измит и вчесан, на път в дясно!
Слава на Русия! Велики сте!
Бой по фашистката хунта в Осрайна!
23:03 17.09.2026
14 европеец
Коментиран от #15, #17, #20, #23
23:05 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Докато
23:06 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Важното е руския тролей да
До коментар #12 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":е на линия. Въпреки че се справя много, много зле с поставените задачи :)
Коментиран от #22
23:07 17.09.2026
19 Завист
Коментиран от #25
23:07 17.09.2026
20 хахахахха
До коментар #14 от "европеец":как е киев центаци,тази вечер пак у метрото а,скоро и в евро к0чина
23:08 17.09.2026
21 Румен Решетников
До коментар #4 от "Механик":Само бойните гъски и комари спират руснаците пета година от превземането на Донецк, да! 😀
23:09 17.09.2026
22 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
До коментар #18 от "Важното е руския тролей да":Ако ми плащаха щях да се старая доста повече,сега само изкарвам на светло русофобите че да ги залича
Коментиран от #27
23:10 17.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 УЖАС
23:11 17.09.2026
25 Копейкин Костя
До коментар #19 от "Завист":Прав си.
Още помня хирургическата точност, с която ракета Кинжал порази еко-тоалетна!!!
23:13 17.09.2026
26 Гого
До коментар #11 от "Българин":България ще сложи вето върху асоциирането на Канада в ЕС. Радев им готви сюрприз!
23:15 17.09.2026
27 Румен Решетников
До коментар #22 от "🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬":Знаем, знаем.
Всички които премахнаха МОЧА вече са заличени!!! 😀
23:16 17.09.2026