Удар след удар по "Запорожстал"! 17-а руска балистична ракета за месеца порази комбината

На сутринта на 17 септември Русия отново атакува завода "Запорожстал" с балистични ракети. Два снаряда поразиха промишлените площадки на предприятието. Това е четвъртата атака срещу завода за последния месец и седемнадесетата балистична ракета, изстреляна по него от началото на август, пише УНИАН.

Групата "Метинвест" съобщи, че последният удар е нанесъл значителни щети на основното технологично и спомагателно оборудване, на сградите на цеховете, както и на комуналните и железопътните мрежи.

Няма загинали. Един работник не е успял да стигне навреме до убежището; той е бил изваден и хоспитализиран с рани от шрапнели и сътресение на мозъка.

"Държавата агресор е изстреляла общо 17 балистични ракети по "Запорожстал" от август насам. Това е четвъртата атака за малко повече от месец - кампания на системен терор срещу украинската индустрия и нейните хора", заяви Олександър Мироненко, главен оперативен директор на групата "Метинвест".

Според него многократните удари по завод, който вече е преустановил дейността си, представляват опит да се попречи на съоръжението да възобнови производството.

"Запорожстал" не работи от атаката на 11 август, при която бяха повредени производствените мощности, инфраструктурата и енергийната система на завода. При този инцидент загинаха осем работници, а други 28 бяха ранени.

На 27 август Русия отново атакува завода, като повреди същите производствени съоръжения. Удар на 12 септември засегна доменната пещ и стоманодобивните мощности, енергийните съоръжения и логистичната инфраструктура, като рани четирима работници.

След атаката на 17 септември екипи работят по разчистването на отломките и отстраняването на последиците от удара. Специалисти трябва да оценят мащаба на новите щети и възможността за бъдещо възстановяване.

"Метинвест" подчертава, че запазването на "Запорожстал", на работната сила и на производствения капацитет остава ключов приоритет. Въпреки това, всеки нов удар усложнява перспективите за възстановяване на завода.