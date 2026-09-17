Премиерът Пашинян: Армения не е против евентуалното закриване на руската военна база

Арменският премиер Никол Пашинян заяви днес, че няма против Русия да закрие своята военна база в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армения е традиционен съюзник на Москва, но търси сближаване с Европейския съюз. Намираща се близо до арменската граница с Турция, тази база е основен символ на руското военно влияние в Южен Кавказ, отбелязва АФП.

"Никога не сме поставяли на дневен ред въпроса за руската военна база, действаща в Армения", заяви Пашинян на пресконференция. Ако Москва обаче желае да закрие своята 102-ра военна база, разположена в северозападния град Гюмри, Армения "няма да се противопостави", добави той.

"102-ра военна база не допринася по никакъв начин за сигурността на Армения", подчерта Пашинян.

Руският президент Владимир Путин заяви в началото на този месец, че Москва е готова да закрие базата "още утре", ако Армения реши, че вече не се нуждае от руска военна присъствие.

Споразумение от 2010 г. удължи правото на Русия да използва базата до 2044 г.; там са разположени около 3000 руски войници.

Днес секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу обвини Ереван, че се стреми "да скъса връзките си" с Москва и да засили сътрудничеството си с НАТО. Отношенията между двете страни, дългогодишни съюзници, се влошиха значително, след като Армения засили връзките си с ЕС и САЩ, обвинявайки Русия, че не я е защитила по време на войната с Азербайджан.

Европейският завой на Ереван доведе до икономически ответни мерки от страна на Русия, която забрани вноса на арменски селскостопански продукти. Русия е ключов за Армения пазар, отбелязва АФП.