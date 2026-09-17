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Премиерът Пашинян: Армения не е против евентуалното закриване на руската военна база

Премиерът Пашинян: Армения не е против евентуалното закриване на руската военна база

17 Септември, 2026 22:23 790 33

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  • владимир путин-
  • нагорни карабах

Руският президент Владимир Путин заяви в началото на този месец, че Москва е готова да закрие базата "още утре", ако Армения реши, че вече не се нуждае от руска военна присъствие

Премиерът Пашинян: Армения не е против евентуалното закриване на руската военна база - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Арменският премиер Никол Пашинян заяви днес, че няма против Русия да закрие своята военна база в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армения е традиционен съюзник на Москва, но търси сближаване с Европейския съюз. Намираща се близо до арменската граница с Турция, тази база е основен символ на руското военно влияние в Южен Кавказ, отбелязва АФП.

"Никога не сме поставяли на дневен ред въпроса за руската военна база, действаща в Армения", заяви Пашинян на пресконференция. Ако Москва обаче желае да закрие своята 102-ра военна база, разположена в северозападния град Гюмри, Армения "няма да се противопостави", добави той.

"102-ра военна база не допринася по никакъв начин за сигурността на Армения", подчерта Пашинян.

Руският президент Владимир Путин заяви в началото на този месец, че Москва е готова да закрие базата "още утре", ако Армения реши, че вече не се нуждае от руска военна присъствие.

Споразумение от 2010 г. удължи правото на Русия да използва базата до 2044 г.; там са разположени около 3000 руски войници.

Днес секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу обвини Ереван, че се стреми "да скъса връзките си" с Москва и да засили сътрудничеството си с НАТО. Отношенията между двете страни, дългогодишни съюзници, се влошиха значително, след като Армения засили връзките си с ЕС и САЩ, обвинявайки Русия, че не я е защитила по време на войната с Азербайджан.

Европейският завой на Ереван доведе до икономически ответни мерки от страна на Русия, която забрани вноса на арменски селскостопански продукти. Русия е ключов за Армения пазар, отбелязва АФП.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 7 Отговор
    Тези са страшни тъпанари, явно малко им е било?!
    Арменците да прочетат стихотворението - Арменци!!!

    Коментиран от #5, #6

    22:26 17.09.2026

  • 2 Историк

    10 5 Отговор
    През 1999г тогавашните политически кърлежи в Армения пак се опитаха да подарят държавата на запада..Какво се случи..? Група родолюбци нахлуха в парламента и застреляха министъра председателя на парламента и още 6 политически фигури..! Поуката..25 г спокоен и достоен живот за нацията..!

    22:31 17.09.2026

  • 3 Гробар

    12 6 Отговор
    Руснаците още сърбат попарата на предателя Горбачов и алкаша Елцин. Общо взето след смъртта на великия Сталин СССР тръгна надолу.

    Коментиран от #14, #15

    22:32 17.09.2026

  • 4 Мамалатзе

    8 13 Отговор
    Всеки бяга от руssката котчина

    22:33 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъпанари?

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Руснаците се нaaкaxa и бе им помогнаха.
    Станаха за смях. Всичките приказки за защита от Кремъл са въздух под налягане. 5 години не могат да се оправят с Украйна, камо ли да защитават Армения срещу против или подкрепян от една огромната и модерна армия на Турция.

    Коментиран от #10

    22:38 17.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русия е просто един рекетьор.

    6 10 Отговор
    Ползва ресурсите на държавите като им предлага защита когато обаче трябва да ги защитават бягат като пилци.

    Коментиран от #17

    22:40 17.09.2026

  • 9 Луд

    3 5 Отговор
    Ако това е някакав залог със живота на цял народ е лудост на целият народ.Всеки народ си заслужава управлението.

    22:43 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бай Ганьо

    5 7 Отговор
    Никой не иска миризливите руски смотаняци и палячовци

    Коментиран от #26

    22:52 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Арменска неблагодарност

    5 3 Отговор
    Да ви пазят русите от азарите, става. Да им забивате нож в гърба на русите ви е традиция.

    Коментиран от #16

    22:53 17.09.2026

  • 14 По-точно

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    След Брежнев започва упадъка на СССР, дотогава държат здраво но тия дето дойдоха после не бяха достатъчно стабилни а Горбачов и Елцин имат огромна вина за разпада на държавата и целия източен блок и последвалите много трудни години за Русия.

    22:54 17.09.2026

  • 15 Касата

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    Сталин е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    Коментиран от #25

    22:54 17.09.2026

  • 16 Северна Македония

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Арменска неблагодарност":

    Млъчи бе татарино

    Коментиран от #24

    22:55 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДилДо БеГинз

    5 3 Отговор
    Скоро арменците ще бъдат хвърлени на кучетата ,азерите и турците ги дебнат за да ги е ...б ....натт .Каквото сам си направиш и друг не може да ти направи .

    22:58 17.09.2026

  • 20 836356утрсхст

    3 3 Отговор
    мекотело след мекотело - тоя плужек не знае какво го чака на запад

    22:59 17.09.2026

  • 21 Гай Баньо

    4 2 Отговор
    Най Хубавото е че нашите козяци пак се надянаха на дебеуиа на сухо .

    23:00 17.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Касата":

    Искаш ли тиго отперрем в мирризливата каса на дълбоко ?

    23:01 17.09.2026

  • 26 Нещо си нервен

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ганьо":

    Твоят 11-годишен любовник да не би да ти изневерява с Ивайло Мирчев?

    Коментиран от #31

    23:01 17.09.2026

  • 27 Люпче

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Славяните не са татари, но":

    Шо е маке все е юнак ,шо е бугарин -татарин все е лайноо 😂😂👅

    23:03 17.09.2026

  • 28 Злобата ти извира

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ганьо":

    Средния е за теб, че си тук, а не в мечтания запад.

    23:03 17.09.2026

  • 29 Никой няма да си пусне децата да гинат

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Армения":

    за oлигoфрени като теб.
    Затова вие пeдoфилите от сектата ПП-ДБ продавате България на Турция.

    23:04 17.09.2026

  • 30 До армения

    2 2 Отговор
    Плъзнали сте по света да смучете , ама ще си намерите майстора , азерите ви мразят .

    23:04 17.09.2026

  • 31 Ивайло Мирчев -ДБ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нещо си нервен":

    Чувам ,чувам и си водя записки !И любовника ми не е на 11 а е пълнолетен и на 18 .

    23:04 17.09.2026

  • 32 Всичко руско

    1 0 Отговор
    ЗАКРИВАЙ

    23:10 17.09.2026

  • 33 Вероятно

    1 0 Отговор
    не е против на мястото на руската военна база да се настанят американски военни. Те сигурно ще го защитят за да не бъде нападан от тези които сега ще напуснат.

    23:11 17.09.2026