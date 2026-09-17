Премиерът Пашинян: Армения не е против евентуалното закриване на руската военна база

Арменският премиер Никол Пашинян заяви днес, че няма против Русия да закрие своята военна база в страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Армения е традиционен съюзник на Москва, но търси сближаване с Европейския съюз. Намираща се близо до арменската граница с Турция, тази база е основен символ на руското военно влияние в Южен Кавказ, отбелязва АФП.
"Никога не сме поставяли на дневен ред въпроса за руската военна база, действаща в Армения", заяви Пашинян на пресконференция. Ако Москва обаче желае да закрие своята 102-ра военна база, разположена в северозападния град Гюмри, Армения "няма да се противопостави", добави той.
"102-ра военна база не допринася по никакъв начин за сигурността на Армения", подчерта Пашинян.
Руският президент Владимир Путин заяви в началото на този месец, че Москва е готова да закрие базата "още утре", ако Армения реши, че вече не се нуждае от руска военна присъствие.
Споразумение от 2010 г. удължи правото на Русия да използва базата до 2044 г.; там са разположени около 3000 руски войници.
Днес секретарят на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу обвини Ереван, че се стреми "да скъса връзките си" с Москва и да засили сътрудничеството си с НАТО. Отношенията между двете страни, дългогодишни съюзници, се влошиха значително, след като Армения засили връзките си с ЕС и САЩ, обвинявайки Русия, че не я е защитила по време на войната с Азербайджан.
Европейският завой на Ереван доведе до икономически ответни мерки от страна на Русия, която забрани вноса на арменски селскостопански продукти. Русия е ключов за Армения пазар, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Арменците да прочетат стихотворението - Арменци!!!
Коментиран от #5, #6
22:26 17.09.2026
2 Историк
22:31 17.09.2026
3 Гробар
Коментиран от #14, #15
22:32 17.09.2026
4 Мамалатзе
22:33 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тъпанари?
До коментар #1 от "Пич":Руснаците се нaaкaxa и бе им помогнаха.
Станаха за смях. Всичките приказки за защита от Кремъл са въздух под налягане. 5 години не могат да се оправят с Украйна, камо ли да защитават Армения срещу против или подкрепян от една огромната и модерна армия на Турция.
Коментиран от #10
22:38 17.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Русия е просто един рекетьор.
Коментиран от #17
22:40 17.09.2026
9 Луд
22:43 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бай Ганьо
Коментиран от #26
22:52 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Арменска неблагодарност
Коментиран от #16
22:53 17.09.2026
14 По-точно
До коментар #3 от "Гробар":След Брежнев започва упадъка на СССР, дотогава държат здраво но тия дето дойдоха после не бяха достатъчно стабилни а Горбачов и Елцин имат огромна вина за разпада на държавата и целия източен блок и последвалите много трудни години за Русия.
22:54 17.09.2026
15 Касата
До коментар #3 от "Гробар":Сталин е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин
Коментиран от #25
22:54 17.09.2026
16 Северна Македония
До коментар #13 от "Арменска неблагодарност":Млъчи бе татарино
Коментиран от #24
22:55 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ДилДо БеГинз
22:58 17.09.2026
20 836356утрсхст
22:59 17.09.2026
21 Гай Баньо
23:00 17.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дон Корлеоне
До коментар #15 от "Касата":Искаш ли тиго отперрем в мирризливата каса на дълбоко ?
23:01 17.09.2026
26 Нещо си нервен
До коментар #11 от "Бай Ганьо":Твоят 11-годишен любовник да не би да ти изневерява с Ивайло Мирчев?
Коментиран от #31
23:01 17.09.2026
27 Люпче
До коментар #24 от "Славяните не са татари, но":Шо е маке все е юнак ,шо е бугарин -татарин все е лайноо 😂😂👅
23:03 17.09.2026
28 Злобата ти извира
До коментар #18 от "Бай Ганьо":Средния е за теб, че си тук, а не в мечтания запад.
23:03 17.09.2026
29 Никой няма да си пусне децата да гинат
До коментар #12 от "Армения":за oлигoфрени като теб.
Затова вие пeдoфилите от сектата ПП-ДБ продавате България на Турция.
23:04 17.09.2026
30 До армения
23:04 17.09.2026
31 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #26 от "Нещо си нервен":Чувам ,чувам и си водя записки !И любовника ми не е на 11 а е пълнолетен и на 18 .
23:04 17.09.2026
32 Всичко руско
23:10 17.09.2026
33 Вероятно
23:11 17.09.2026