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Илияна Йотова: Раната от случая "Петрохан" е много тежка. Това е удар срещу всички нас като общество

Илияна Йотова: Раната от случая "Петрохан" е много тежка. Това е удар срещу всички нас като общество

17 Септември, 2026 22:35 543 14

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  • рана-
  • удар-
  • общество

„Сигналите, които са постъпвали за това място – да попитаме кой как ги е прикривал, защо за стопирани тези следствени действия. Освен това как може да се загради такова голяма пространство. Някъде в целия този контекст остава и въпроса за издаването на оръжие“, коментира държавният глава.

Илияна Йотова: Раната от случая "Петрохан" е много тежка. Това е удар срещу всички нас като общество - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Не е сериозно такъв тежък казус да бъде вплетен в предизборната кампания. Драмата и раната от всичко това, което се е случило, е много по-тежка. Това наистина е удар, но не срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество.“

Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова във връзка с казуса „Петрохан“.

„Колко години, колко институции са си затваряли очите за всичко, което е ставало там. Как става така, че едно българско училище е регистрирано и никой не си задава въпроса как едно дете може дан е ходи толкова време?“, попита Йотова.

„Сигналите, които са постъпвали за това място – да попитаме кой как ги е прикривал, защо за стопирани тези следствени действия. Освен това как може да се загради такова голяма пространство. Някъде в целия този контекст остава и въпроса за издаването на оръжие“, коментира държавният глава.

„Аз съм сигурна, че най-доброто лекарство тук не е противоборството и използването за предизборни кампании, макар че се учудвам защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях. Те да не би да имат гузна съвест?“, попита още Йотова.

"Или може би, защото изтекоха определени данни за начина, по който се е финансирала цялата тази империя. Но въпреки това нека да направим всичко възможност заедно да стигнем до истината“, допълни тя.

„Не съм сигурна, че само този казус около Петрохан е единственото нещо в един паралелен свят, в който ние говорим за проблеми във всекидневието на всеки един от нас, а някъде там използват деца“, смята държавният глава.

„Няма как с лека ръка да не изчакаме всички доказателства, за да не се превръща отново в само един голям балон и шум и след това затваряме казуса. Трябва да стигнем до истината. Сигурно има много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим“, заяви Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рана

    18 2 Отговор
    Абе Йотова всички ще излекува с малко дрога. Нали е с връзки с дилърите.

    22:37 17.09.2026

  • 2 Майка Тереза - Йотова

    7 4 Отговор
    Браво.

    Коментиран от #14

    22:38 17.09.2026

  • 3 Глупости на търкалета!!!

    7 8 Отговор
    Пострадали са единствено педофилите от ПП, ДБ и ДСБ, нехората на Сорос! Те нямат нищо общо с българското общество, те са европейци, не българи!

    22:39 17.09.2026

  • 4 Кина

    3 3 Отговор
    Колко тежка е раната решава Бога..? Въпроса е дали е приел в рая една педофилска организация.?

    22:41 17.09.2026

  • 5 Оставка, бягай под полата на гундяев

    8 4 Отговор
    Удар срещу всички нас като общество и най-вече децата си ти! Пускаш наркопласьори, раздаваш български паспорти на хора работещи потив България и си мислиш, че ще се скриеш зад непрозрачните процедури които сте направили.

    22:45 17.09.2026

  • 6 Млък ма!

    9 4 Отговор
    Млък!!!

    22:46 17.09.2026

  • 7 Йотова лицемерко

    11 4 Отговор
    Да кажеш нещо за това колко деца бяха убити последните 2 седмици? Да отправиш призив?

    22:47 17.09.2026

  • 8 Пич

    9 3 Отговор
    Леле....... тази пак проговори!!!
    И от Петрохан разбира...!!!
    А Радев мънкаше, мънкаше.....

    22:47 17.09.2026

  • 9 Да я наградим на избирите подобаващо

    7 5 Отговор
    Все пак на края на мандата разбрахме какво и за кого е работила Йотова.

    22:47 17.09.2026

  • 10 Хаха

    7 0 Отговор
    Нафтата 2 евро, а тази ви храни със салам Петрохан 🤭

    22:48 17.09.2026

  • 11 Ххххх

    6 0 Отговор
    Отвратителна лелка

    22:49 17.09.2026

  • 12 Пич

    2 1 Отговор
    Защо нашите политици са толкова малоумни реторично?!
    Най добре ще ме разберат тези, които работят в банки и подобни.....
    Защото си наемат разни кретени, завършили Харвард и подобни задължително западни....
    И мотивацията която предлагат тези идиоти, е приблизително следната:
    - Коя е най добрата банка?
    Служителите трябва да крещят - Нашата!
    - Кой ще има най добри резултати?
    Служителите трябва да крещят - Ние!
    И в този род подобни малоумшини, не взети от никъде, на предпоставени от нищо, и без всякакви връзки с реалността!!!
    А малоумник с диплома от Харвард всъщност си е обикновен малоумник!!!
    Такива съветват нашите политици!!!

    22:55 17.09.2026

  • 13 Αлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Аз няма да гласувам, два пъти съм правил тази грешка, няма да я потретя.
    Нещата изглеждат предрешени, но ще ви кажа едно, не повтаряйте грешката като ББ, да дадете всичката власт на един боклук.

    22:58 17.09.2026

  • 14 празни

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майка Тереза - Йотова":

    лишени от съдържание приказки. Но пък в лъскава опаковка.
    Ще става за поста, удачен избор на кастата.

    23:11 17.09.2026

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