Илияна Йотова: Раната от случая "Петрохан" е много тежка. Това е удар срещу всички нас като общество

„Не е сериозно такъв тежък казус да бъде вплетен в предизборната кампания. Драмата и раната от всичко това, което се е случило, е много по-тежка. Това наистина е удар, но не срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество.“

Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV президентът Илияна Йотова във връзка с казуса „Петрохан“.

„Колко години, колко институции са си затваряли очите за всичко, което е ставало там. Как става така, че едно българско училище е регистрирано и никой не си задава въпроса как едно дете може дан е ходи толкова време?“, попита Йотова.

„Сигналите, които са постъпвали за това място – да попитаме кой как ги е прикривал, защо за стопирани тези следствени действия. Освен това как може да се загради такова голяма пространство. Някъде в целия този контекст остава и въпроса за издаването на оръжие“, коментира държавният глава.

„Аз съм сигурна, че най-доброто лекарство тук не е противоборството и използването за предизборни кампании, макар че се учудвам защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях. Те да не би да имат гузна съвест?“, попита още Йотова.

"Или може би, защото изтекоха определени данни за начина, по който се е финансирала цялата тази империя. Но въпреки това нека да направим всичко възможност заедно да стигнем до истината“, допълни тя.

„Не съм сигурна, че само този казус около Петрохан е единственото нещо в един паралелен свят, в който ние говорим за проблеми във всекидневието на всеки един от нас, а някъде там използват деца“, смята държавният глава.

„Няма как с лека ръка да не изчакаме всички доказателства, за да не се превръща отново в само един голям балон и шум и след това затваряме казуса. Трябва да стигнем до истината. Сигурно има много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим“, заяви Илияна Йотова.