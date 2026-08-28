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Лятото свършва и глезотиите са на изчерпване.

Есента идва. Гответе се. С ток от перки няма да се оправим. Тротинетките няма да можем да заредим.

Плащаме едни от най-високите цени в цяла Европа. Не само за ток. Ядем едни от най-гадните храни. Това не е объркване. Не е защото е станала някаква грешка и някой виден управител не е забелязал какво се случва. Не е и от алчността на Ганя, въпреки бесния устрем да се изкара пак редовият българин виновен за положението си. Бедността идва и е повсеместна. Като цунами. На предишните цени отпреди половин година можете да намерите само стоки с ужасно занижено качество. Целият чужд бизнес, който не е от Ганя, големите търговски вериги, де що има индустрия – пердаши високи цени и не се обяснява. Петролът расте, бензинът расте и цените растат. Петролът пада – бензинът още расте, а цените хвърчат в небето. Това няма как да е случайно. Не е „без да искаш“. Не е от Ганя. Не се обяснява с никакви пазарни механизми. Алчност е, при това чуждоземна. Вносна. Колониална.

Това е, защото (ще ме прощавате), така ни се полага. Ние сме в ролята на магарето, което ще го товарят, докато не умре. Ще го товарят и доят, и ще го държат без храна. Накрая може и бой. Точно като концлагеристи сме. Чукаме камъни и ядем вода с нещо в нея. Да кажем – ароматизатори. А когато измрем, не се знае дали някой ще иска да инвестира в нашето реанимиране. За нас очертава ли се жизненоспасяваща помощ? Или ни чакат да си заминем и след нас територията, която населяваме, няма да се казва България.

Положението не става по-добро. Познавам го по безпомощните телевизионни репортажи, в които се дават обяснения на драгия зрител, които са на границата на абсурда. И се замита професионално, все едно държавната администрация е съставена само от държавни пепеляшки. Или прахосмукачки.

Предполагам, когато ситуацията стане непоносима, ще се направи план за революция. План за спонтанна революция. Как ви звучи? Ще се вмени на хората, че тази революция е тяхна. Ще се посочат враговете – грабители. Ще има наказани, но те няма да са истинските архитекти на разгрома. Накрая и тази революция ще бъде използвана срещу хората. Ще има скотобойна, която ще ни се представи за очаквано възмездие и край. В цялата тази суматоха ще си загубим нотариалния акт за държавата и някой хитър чужбински партньор бързо ще си впише имената.

Никого не плаша. Аз знам, че съм заобиколен от напълно безстрашни хора. На вас разчитам.