Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Глезотиите са на изчерпване

Глезотиите са на изчерпване

28 Август, 2026 13:00 771 15

  • глезотии-
  • лято-
  • чужд бизнес-
  • търговски вериги

Петролът расте, бензинът расте и цените растат. Петролът пада – бензинът още расте, а цените хвърчат в небето

Глезотиите са на изчерпване - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лятото свършва и глезотиите са на изчерпване.

Есента идва. Гответе се. С ток от перки няма да се оправим. Тротинетките няма да можем да заредим.
Плащаме едни от най-високите цени в цяла Европа. Не само за ток. Ядем едни от най-гадните храни. Това не е объркване. Не е защото е станала някаква грешка и някой виден управител не е забелязал какво се случва. Не е и от алчността на Ганя, въпреки бесния устрем да се изкара пак редовият българин виновен за положението си. Бедността идва и е повсеместна. Като цунами. На предишните цени отпреди половин година можете да намерите само стоки с ужасно занижено качество. Целият чужд бизнес, който не е от Ганя, големите търговски вериги, де що има индустрия – пердаши високи цени и не се обяснява. Петролът расте, бензинът расте и цените растат. Петролът пада – бензинът още расте, а цените хвърчат в небето. Това няма как да е случайно. Не е „без да искаш“. Не е от Ганя. Не се обяснява с никакви пазарни механизми. Алчност е, при това чуждоземна. Вносна. Колониална.

Това е, защото (ще ме прощавате), така ни се полага. Ние сме в ролята на магарето, което ще го товарят, докато не умре. Ще го товарят и доят, и ще го държат без храна. Накрая може и бой. Точно като концлагеристи сме. Чукаме камъни и ядем вода с нещо в нея. Да кажем – ароматизатори. А когато измрем, не се знае дали някой ще иска да инвестира в нашето реанимиране. За нас очертава ли се жизненоспасяваща помощ? Или ни чакат да си заминем и след нас територията, която населяваме, няма да се казва България.

Положението не става по-добро. Познавам го по безпомощните телевизионни репортажи, в които се дават обяснения на драгия зрител, които са на границата на абсурда. И се замита професионално, все едно държавната администрация е съставена само от държавни пепеляшки. Или прахосмукачки.

Предполагам, когато ситуацията стане непоносима, ще се направи план за революция. План за спонтанна революция. Как ви звучи? Ще се вмени на хората, че тази революция е тяхна. Ще се посочат враговете – грабители. Ще има наказани, но те няма да са истинските архитекти на разгрома. Накрая и тази революция ще бъде използвана срещу хората. Ще има скотобойна, която ще ни се представи за очаквано възмездие и край. В цялата тази суматоха ще си загубим нотариалния акт за държавата и някой хитър чужбински партньор бързо ще си впише имената.

Никого не плаша. Аз знам, че съм заобиколен от напълно безстрашни хора. На вас разчитам.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платена медия

    3 39 Отговор
    Пак ли този жълтопаветен клоун

    Коментиран от #6, #8, #9, #10, #12, #15

    13:01 28.08.2026

  • 2 Дзак

    0 29 Отговор
    Взломаджията да не е ровичкал пак?

    13:07 28.08.2026

  • 3 Някой

    33 3 Отговор
    Страхотен, както винаги.

    13:08 28.08.2026

  • 4 Четирите мaфии на БКП от прехода

    31 1 Отговор
    се събраха и консолидираха в ПБ и Вече няма кой да плаща за протести. Единствен изход остана бягството завинаги и колкото се може по-далеч от тая бандитска територия.

    13:11 28.08.2026

  • 5 Митко

    7 13 Отговор
    Кажи направо кой ще приватизира Държавата, ама не ти стиска. Този който владее парите

    Коментиран от #7

    13:11 28.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фитко

    28 0 Отговор

    До коментар #5 от "Митко":

    "държавата" официално е приватизирана още от управелнито на "царя", но това никога няма да ви го покажат на документ по "новините", а документите ги за регистрацията на корпорация BULGАRIА си ги има.

    13:13 28.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 665

    21 0 Отговор
    Народът масово пазарува в веригите , не защото е чуждопоклонник, а понеже там е най евтино.

    И въобще храната е най малкият проблем, държавата първа обърна 1:1 лев с евро, при всякакви глоби, такси , застраховки. Пазарите и малките магазини са за разкош или ако нямаш друг избор.

    13:19 28.08.2026

  • 12 купени сте верно е

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Платена медия":

    всички се продадохте на бкп и шиши

    13:19 28.08.2026

  • 13 Тандемът

    21 0 Отговор
    Пеевски-Радев надмина схемата Пеевски-Борисов от раз - вече успяха да вземат дори цървулите на босите.

    13:22 28.08.2026

  • 14 имил гьотов

    0 9 Отговор
    без маш

    13:27 28.08.2026

  • 15 хел-ооо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Платена медия":

    трололоотровнозелено

    13:36 28.08.2026