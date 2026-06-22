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Юлиян Войнов: България остава единствената дестинация на Балканите, която бележи трайна стагнация и дори спад в туризма

Юлиян Войнов: България остава единствената дестинация на Балканите, която бележи трайна стагнация и дори спад в туризма

22 Юни, 2026 10:00 773 28

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  • черноморие

Цялата тази картина доказва хроничната мениджърска и предприемаческа недалновидност

Юлиян Войнов: България остава единствената дестинация на Балканите, която бележи трайна стагнация и дори спад в туризма - 1
Снимка: БГНЕС
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Тъй като през последните дни рязко се заговори за качеството на българския туризъм, която тема намери своята много категорична илюстрация в огромните задръствания към Гърция, подпомогнати съществено от безумните ремонти по пътищата ни, организирани от АПИ, ако сравним качеството на туристическите услуги в България и в съседните страни, резултатът е отчайващо лош за нашия туристически бизнес.

Това пише във "Фейсбук" Юлиян Войнов.

Графиката визуално илюстрира дълбокия структурен проблем на българския туристически продукт. Докато Хърватия и Гърция демонстрират бързо възстановяване и устойчив ръст на нощувките след пандемичния шок, България остава единствената дестинация в региона, която бележи трайна стагнация и дори спад през последната година.

Спадът в броя на чуждестранните туристи от ключови европейски пазари е ясен статистически индикатор за системните проблеми в българския туризъм.

Според последните данни на Евростат и НСИ за началото на 2026 година, нощувките на чужденци в страната отчитат спад от 4.3%, което вкарва България в Топ 5 на държавите от Европейския съюз с най-голям отлив на международни посетители. През активните летни месеци свиването на организираните чартърни програми от Западна Европа остава трайна тенденция, докато съседни дестинации като Гърция бележат двуцифрени ръстове. Дори самите български граждани масово предпочитат да почиват извън страната, като НСИ отчита рекорди в интензитета на летните пътувания на българи към Гърция и Турция.

Основният двигател на този отлив е прогресивното разминаване между качеството на предлагания туристически продукт и неговата крайна цена.

Икономическите анализи показват, че за последните десет години ръстът на цените в българските ресторанти и кафенета приближава шокиращите 110% при обща инфлация от 43% за същия период. Това драстично поскъпване вече е напълно несъвместимо с реалното качество на обслужването. Докато в Гърция средните цени за настаняване предлагат по-висока базова стойност, включваща безупречно отношение и безплатни плажни зони, в България туристът често е принуден да плаща скъпо за продукт, който остава на аматьорско равнище.

Този дисбаланс се задълбочава от масираното и безконтролно презастрояване на крайбрежните зони.

То превърна някогашните зелени и спокойни курорти в бетонни градски конгломерати, лишени от уют, пространство и естетическа стойност. Строителният бум изпревари с десетилетия развитието на публичната инфраструктура. Липсата на достатъчно модерни пречиствателни станции води до периодично замърсяване на морската вода и сериозни екологични кризи, които веднага отекват в социалните мрежи и медиите. Проблемите с комуналните услуги, като честите летни аварии в електрозахранването, лошото водоснабняване в пиковите часове и разбитата пътна мрежа около курортните комплекси, допълнително влошават престоя на летовниците.Юлиян Войнов: България остава единствената дестинация на Балканите, която бележи трайна стагнация и дори спад в туризма
Снимка: Фейсбук

В основата на лошото качество обаче стои дълбоката криза на пазара на труда. Бизнесът в България масово отказва да предложи конкурентно заплащане на труда в сектора,

което се вижда ясно при съпоставка на средните брутни възнаграждения на Балканите. Докато в Гърция и Хърватия сезонният персонал в туризма получава средно между 1000 и 1500 евро чисто (а в много случаи и нагоре с включени бакшиши и храна), а в Турция конкурентоспособността се поддържа от силни корпоративни пакети, в България заплащането на масовия персонал често остава закотвено близо до минималните за страната нива. Спестяването от възнаграждения прогони квалифицираните български готвачи, сервитьори и мениджъри към чужбина. Опитът този дефицит да се компенсира чрез масово внасяне на работници от трети страни се извършва без критерии за квалификация, езикови познания или професионален опит. Тъй като заложените бюджети за заплати остават ниски, те привличат единствено неквалифициран персонал, който се сменя на всеки няколко месеца. Този подход окончателно руши имиджа на сектора, тъй като туристите се сблъскват с липса на базови хигиенни навици и професионални умения.

Цялата тази картина доказва хроничната мениджърска и предприемаческа недалновидност.

Според някои браншови и финансови отчети, оперативните печалби на редица големи хотелиерски и ресторантьорски обекти в България са отбелязали скок от стотици проценти през последните години, задвижвани от инфлационното вдигане на цените.

Фактът, че този огромен ръст в печалбите по никакъв начин не се трансформира в инвестиция в човешкия капитал и адекватно вдигане на заплатите, ясно разкрива приоритетите на местните предприемачи. Основното разбиране на бизнеса в сектора не е клиентът да остане доволен и да изгради дългосрочна лоялност, а да бъде максимално финансово изстискан в рамките на краткия тримесечен сезон. Липсата на дългосрочна визия и агресивното таксуване на всяка допълнителна услуга (от паркинг до чадъри) закономерно отблъскват туристите, пренасочвайки ги към държави, където отношението към госта е издигнато в култура


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми така ще е

    24 1 Отговор
    докато има дюнер по 18 евро и таратор по 9 евро, а минералната вода 0.5 л. е 3 до 4 евро...

    Коментиран от #14

    10:03 22.06.2026

  • 2 ВИСОКИ ЦЕНИ

    15 1 Отговор
    Липса на туристи

    10:04 22.06.2026

  • 3 Даниел

    17 0 Отговор
    Никакви пари от бюджета не трябва да се отпускат на този така наречен туристически бранш ,докато не станат конкурентни на останалите държави от нашия регион!

    10:05 22.06.2026

  • 4 Магазини ОриБебе

    9 1 Отговор
    нидей рева ганьо , алчен си много

    Коментиран от #8

    10:06 22.06.2026

  • 5 Хахахаха

    9 1 Отговор
    И ще продължава да пада. Цените ви не отговарят на стандарта, който се предлага!

    10:06 22.06.2026

  • 6 ТРЯБВА ДА СИ БОЛЕН МОЗЪК

    9 3 Отговор
    За да ходиш да храниш полуграмотните тарикати по морето. Искат да работят по два месеца и после да живеят цяла година.

    Коментиран от #9

    10:07 22.06.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    4 7 Отговор
    Да благодарим на нашите украински приятели, които ни изпратиха безплатен нефт.

    10:08 22.06.2026

  • 8 Хахахаха

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Магазини ОриБебе":

    Така е. Знаете ли, цените в България даже и в магазините са по-високи от цените на храните по Скандинавието, където винаги е било по-скъпо заради високия стандарт. А в България, от къде ги докарахте тези цени? Само не пишете, че е еврото, защото в другите държави с евро от много години е по-евтино! Кой ви каза, че тези стоки трябва да струват такива пари, при положение че стандарта в България е по-нисък? Работниците са на български заплати, които са по-ниски от останалата част в ЕС. Кое оскъпи толкова продуктите? Алчността ли?

    10:10 22.06.2026

  • 9 Хахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ БОЛЕН МОЗЪК":

    Искат да продадат един домат и с парите да ходят на почивка в Гърция.

    10:11 22.06.2026

  • 10 лакомите

    11 1 Отговор
    ганчовци по морето ще се задавят.Целия ни туризъм е жалка пародия на безумни цени.

    10:11 22.06.2026

  • 11 Долу ЕС

    3 6 Отговор
    причините няма да ги изброявам, но ще кажа три, тотално разбита инфрасрруктура и нишо красиво за показване, първобитна транспортна система и украинския мазут и части от дронове

    10:14 22.06.2026

  • 12 !!!?

    7 3 Отговор
    Българското черноморие е в ръцете на рускоукраинобългарската мафия под чадъра на Мистър Кешовия Гълъбарник !

    10:14 22.06.2026

  • 13 Нел

    9 0 Отговор
    44 лева за две фрапета и две малки минерални води! Който иска да ходи да ги пие в Несебър.Аз повече не стъпвам!

    10:15 22.06.2026

  • 14 После го Турция и Гърция

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ми така ще е":

    Почивка за двама 7 нощувки 5 звезди ултра
    ол инклузив в Турция с пътните 2750 лв.
    В България 5 нощувки 5 звезди без алкохол ми струваха 2500 лева.
    Това е юли,август 2025 г.

    10:16 22.06.2026

  • 15 Долу ЕС

    2 10 Отговор
    ще мине още малко време да узреят бг тикви, че ес ще закрие и този отрасъл след индустрия и земеделие, туризма заради украйна . Да се го напуснем моментално

    Коментиран от #25

    10:16 22.06.2026

  • 16 Септична яма

    10 1 Отговор
    Имам имот на морето и това е единствената причина да посещавам нашето "море", което е по-скоро септична яма, отколкото нещо, в което ще се потопя доброволно. Минахме и река Ганг по гнусотия... Изкарвам някакво време там, но нищо не пазарувам от местните обирджии, а само и единствено от големите вериги, където поне цените са по-приемливи. Всеки иска с един сезон да стане милионер и с нула качество на услугат.. еми, не става. Реалните ми почивки са в Гърция (буквално нямам какво отрицателно да кажа за тях - знаят и могат) и в Турция, където водата и плажовете не са на нивото на Гърция, но обслужването е безупречно. Уви, нашите дерибеи нито имат с какво да привлекат, но по всичко личи, че и не искат.

    10:18 22.06.2026

  • 17 Възpожденец 🇧🇬

    8 2 Отговор
    90% от хотелите са собственост на съветски БКП-ДС фамилии, които като наследници на npocти мандраджии, престъпници и национални предатели, нямат никакъв капацитет да ги управляват.
    Като се има в предвид, че политическата власт е в ръцете на същите тези съветски фамилии, този бранш ще се поддържа от нашите данъци.
    Колкото повече московско влияние, толкова си по беден. Факт!

    10:20 22.06.2026

  • 18 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Без изненади

    10:20 22.06.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    2 3 Отговор
    Ходих в Япония за 900лв и за 2 седмици изхарчих 450лв а ядох по 2-3 пъти на ден

    10:22 22.06.2026

  • 20 ккк

    3 1 Отговор
    нали искахте и бехте гладни за евро , еми такива са последсвият а и БГ търговецът гледа да те пореже през кръста а не да ти представи качесво

    10:32 22.06.2026

  • 21 Морето 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Отново започва атаката на БГ Черноморие то ."всичко е зле , всичко е лошо , цени , обслужване и т.н. "
    Едно и също всяка година....Точно преди сезона се започва масирана , платена кампания срещу българския туризъм и Реклама на Гръцкия и Турция. Много е тъжно че се продаваме за жълти стотинки.
    Ние сигурно сме единствената нация която сама оплюва своето море и туризъм...

    10:33 22.06.2026

  • 22 опасен е туризма . опасни атракциони

    2 1 Отговор
    лоши пътища и измрели удавници , мазут по брега , чалга , а храната е украинско жито и царевици . и много бетонирано . всеки ходи на едно място . помаците носят домати на плажа . който излезе от затвора отива на море . опасни пиянски нощи . за децата и украинските мигранти 5-6 звездни хотели с пансион . букинг пълни на половин цена други . къмпингите побират 800 000 от села и планини . спадът на туризма е малък и траен . в украйна е същото . може там на море .

    10:36 22.06.2026

  • 23 Мутра хотелиер

    2 0 Отговор
    Не спирам да дерем и бием, и па нема , даржавата требе да ни обезщети

    10:36 22.06.2026

  • 24 чао туризъм

    0 1 Отговор
    всички чужденци знаят, че влизането на еврото в България доста увеличи цените, а качество няма. обслужване украинки и всякаква друга паплач.

    10:39 22.06.2026

  • 25 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Долу ЕС":

    "Бой и стрелба на плажа „Кабакум“ във Варна, двама мъже са с опасност за живота"

    Я лай още бе балкано-ориенталско добиче охвърляно. ХАХАХА
    Все някой друг им виновен на тези добичета охвърляни.

    10:41 22.06.2026

  • 26 Абсурдни цени

    1 0 Отговор
    Са абсурдно високи, в Гърция и особенно Турция, е много много по-евтино. Калмари от 17 лева, на 17 евро за една година. В Гърция са 6 евро.

    10:48 22.06.2026

  • 27 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    0 0 Отговор
    Какви ли не лупинги се правят само и само да не кажат, че незаконното евро ни разката тотално.

    10:50 22.06.2026

  • 28 турист

    0 0 Отговор
    Туристите в голамата си част са от Европа , отлично знаят цените и сега когато и нашите цени са в Евро , лъсна измамата .Преди идваха защото беше по евтиничко и за тях беше изгодно .Сега е по-изгодно да отидат в Италия ,Испания ,Турция ,Гърция .Тези които са се объркали да дойдат това лято , догодина няма да повторят .

    10:50 22.06.2026