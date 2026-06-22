Юлиян Войнов: България остава единствената дестинация на Балканите, която бележи трайна стагнация и дори спад в туризма

Тъй като през последните дни рязко се заговори за качеството на българския туризъм, която тема намери своята много категорична илюстрация в огромните задръствания към Гърция, подпомогнати съществено от безумните ремонти по пътищата ни, организирани от АПИ, ако сравним качеството на туристическите услуги в България и в съседните страни, резултатът е отчайващо лош за нашия туристически бизнес.
Това пише във "Фейсбук" Юлиян Войнов.
Графиката визуално илюстрира дълбокия структурен проблем на българския туристически продукт. Докато Хърватия и Гърция демонстрират бързо възстановяване и устойчив ръст на нощувките след пандемичния шок, България остава единствената дестинация в региона, която бележи трайна стагнация и дори спад през последната година.
Спадът в броя на чуждестранните туристи от ключови европейски пазари е ясен статистически индикатор за системните проблеми в българския туризъм.
Според последните данни на Евростат и НСИ за началото на 2026 година, нощувките на чужденци в страната отчитат спад от 4.3%, което вкарва България в Топ 5 на държавите от Европейския съюз с най-голям отлив на международни посетители. През активните летни месеци свиването на организираните чартърни програми от Западна Европа остава трайна тенденция, докато съседни дестинации като Гърция бележат двуцифрени ръстове. Дори самите български граждани масово предпочитат да почиват извън страната, като НСИ отчита рекорди в интензитета на летните пътувания на българи към Гърция и Турция.
Основният двигател на този отлив е прогресивното разминаване между качеството на предлагания туристически продукт и неговата крайна цена.
Икономическите анализи показват, че за последните десет години ръстът на цените в българските ресторанти и кафенета приближава шокиращите 110% при обща инфлация от 43% за същия период. Това драстично поскъпване вече е напълно несъвместимо с реалното качество на обслужването. Докато в Гърция средните цени за настаняване предлагат по-висока базова стойност, включваща безупречно отношение и безплатни плажни зони, в България туристът често е принуден да плаща скъпо за продукт, който остава на аматьорско равнище.
Този дисбаланс се задълбочава от масираното и безконтролно презастрояване на крайбрежните зони.
В основата на лошото качество обаче стои дълбоката криза на пазара на труда. Бизнесът в България масово отказва да предложи конкурентно заплащане на труда в сектора,
което се вижда ясно при съпоставка на средните брутни възнаграждения на Балканите. Докато в Гърция и Хърватия сезонният персонал в туризма получава средно между 1000 и 1500 евро чисто (а в много случаи и нагоре с включени бакшиши и храна), а в Турция конкурентоспособността се поддържа от силни корпоративни пакети, в България заплащането на масовия персонал често остава закотвено близо до минималните за страната нива. Спестяването от възнаграждения прогони квалифицираните български готвачи, сервитьори и мениджъри към чужбина. Опитът този дефицит да се компенсира чрез масово внасяне на работници от трети страни се извършва без критерии за квалификация, езикови познания или професионален опит. Тъй като заложените бюджети за заплати остават ниски, те привличат единствено неквалифициран персонал, който се сменя на всеки няколко месеца. Този подход окончателно руши имиджа на сектора, тъй като туристите се сблъскват с липса на базови хигиенни навици и професионални умения.
Цялата тази картина доказва хроничната мениджърска и предприемаческа недалновидност.
Според някои браншови и финансови отчети, оперативните печалби на редица големи хотелиерски и ресторантьорски обекти в България са отбелязали скок от стотици проценти през последните години, задвижвани от инфлационното вдигане на цените.
Фактът, че този огромен ръст в печалбите по никакъв начин не се трансформира в инвестиция в човешкия капитал и адекватно вдигане на заплатите, ясно разкрива приоритетите на местните предприемачи. Основното разбиране на бизнеса в сектора не е клиентът да остане доволен и да изгради дългосрочна лоялност, а да бъде максимално финансово изстискан в рамките на краткия тримесечен сезон. Липсата на дългосрочна визия и агресивното таксуване на всяка допълнителна услуга (от паркинг до чадъри) закономерно отблъскват туристите, пренасочвайки ги към държави, където отношението към госта е издигнато в култура
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ми така ще е
Коментиран от #14
10:03 22.06.2026
2 ВИСОКИ ЦЕНИ
10:04 22.06.2026
3 Даниел
10:05 22.06.2026
4 Магазини ОриБебе
Коментиран от #8
10:06 22.06.2026
5 Хахахаха
10:06 22.06.2026
6 ТРЯБВА ДА СИ БОЛЕН МОЗЪК
Коментиран от #9
10:07 22.06.2026
7 007 лиценз ту кил
10:08 22.06.2026
8 Хахахаха
До коментар #4 от "Магазини ОриБебе":Така е. Знаете ли, цените в България даже и в магазините са по-високи от цените на храните по Скандинавието, където винаги е било по-скъпо заради високия стандарт. А в България, от къде ги докарахте тези цени? Само не пишете, че е еврото, защото в другите държави с евро от много години е по-евтино! Кой ви каза, че тези стоки трябва да струват такива пари, при положение че стандарта в България е по-нисък? Работниците са на български заплати, които са по-ниски от останалата част в ЕС. Кое оскъпи толкова продуктите? Алчността ли?
10:10 22.06.2026
9 Хахахаха
До коментар #6 от "ТРЯБВА ДА СИ БОЛЕН МОЗЪК":Искат да продадат един домат и с парите да ходят на почивка в Гърция.
10:11 22.06.2026
10 лакомите
10:11 22.06.2026
11 Долу ЕС
10:14 22.06.2026
12 !!!?
10:14 22.06.2026
13 Нел
10:15 22.06.2026
14 После го Турция и Гърция
До коментар #1 от "Ми така ще е":Почивка за двама 7 нощувки 5 звезди ултра
ол инклузив в Турция с пътните 2750 лв.
В България 5 нощувки 5 звезди без алкохол ми струваха 2500 лева.
Това е юли,август 2025 г.
10:16 22.06.2026
15 Долу ЕС
Коментиран от #25
10:16 22.06.2026
16 Септична яма
10:18 22.06.2026
17 Възpожденец 🇧🇬
Като се има в предвид, че политическата власт е в ръцете на същите тези съветски фамилии, този бранш ще се поддържа от нашите данъци.
Колкото повече московско влияние, толкова си по беден. Факт!
10:20 22.06.2026
18 Исторически парк
10:20 22.06.2026
19 Ивелин Михайлов
10:22 22.06.2026
20 ккк
10:32 22.06.2026
21 Морето 🇧🇬
Едно и също всяка година....Точно преди сезона се започва масирана , платена кампания срещу българския туризъм и Реклама на Гръцкия и Турция. Много е тъжно че се продаваме за жълти стотинки.
Ние сигурно сме единствената нация която сама оплюва своето море и туризъм...
10:33 22.06.2026
22 опасен е туризма . опасни атракциони
10:36 22.06.2026
23 Мутра хотелиер
10:36 22.06.2026
24 чао туризъм
10:39 22.06.2026
25 хаха
До коментар #15 от "Долу ЕС":"Бой и стрелба на плажа „Кабакум“ във Варна, двама мъже са с опасност за живота"
Я лай още бе балкано-ориенталско добиче охвърляно. ХАХАХА
Все някой друг им виновен на тези добичета охвърляни.
10:41 22.06.2026
26 Абсурдни цени
10:48 22.06.2026
27 Добре дошли в еврозоната глупаци!
10:50 22.06.2026
28 турист
10:50 22.06.2026