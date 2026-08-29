Русия атакува склад край Киев. Жертвите са десетки.

Най-малко 27 души са загинали при руска въздушна атака в нощта срещу събота, 29 август, в Киевска област, съобщи в събота ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко. Тогава руски дрон удари склад в село Мила (Бучански район), което е предизвикало експлозии и огромен пожар, който се е разпространил към жилища и ресторант.
В публикация в Telegram Ткаченко добави, че 42 души са били ранени и че над 380 души са били евакуирани от зоната на удара. По думите му при атаката са били повредени най-малко 50 жилищни сгради.
В свое изявление украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Мила е бил ударен склад, "след което е последвала експлозия".
Той не даде подробности за мястото, но в същото съобщение написа, че е образувано наказателно производство по обвинение в служебна небрежност. "Има действащи правила – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до жилища или други населени райони." Според украинските прокурори в склада са се съхранявали "експлозивни обекти", те обаче не предоставиха подробности относно характера на обекта.
"Ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок"
И министър-председателят на Украйна Сергей Корецки, коментирайки удара, заяви, че става дума за "престъпна небрежност". "За съжаление, може да се констатира фактът, че ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок. Да се повтарят едни и същи грешки в петата година от пълномащабната инвазия е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече такива ситуации."
През последните месеци Русия и Украйна засилиха ударите с дълъг обсег една срещу друга, което доведе до пожари и много цивилни жертви. През последните дни Русия атакува почти непрекъснато района на Киев с въздушни удари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
14:12 29.08.2026
2 Някой
Коментиран от #30
14:12 29.08.2026
3 Цълвул
14:14 29.08.2026
4 Вашето мнение
14:14 29.08.2026
5 Вашето мнение
14:16 29.08.2026
6 Софиянец
14:16 29.08.2026
7 стоян георгиев
14:17 29.08.2026
8 1223344
Коментиран от #10, #20, #26
14:18 29.08.2026
9 Русия са убийци
Коментиран от #23, #25
14:19 29.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 осраински
14:19 29.08.2026
12 минувач
Коментиран от #21
14:19 29.08.2026
13 Теслатъ
Коментиран от #29
14:20 29.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Абе на такива лъжи и децата не вярват❗
14:20 29.08.2026
15 Ачо
14:21 29.08.2026
16 осраински
14:21 29.08.2026
17 Сатана Z
14:22 29.08.2026
18 Дебила винаги ще ти сложи "минус"
14:22 29.08.2026
19 Да да
14:22 29.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "минувач":Здрасти, че бързам❗
Абе ти кога последно замина с два ПРАЗНИ куфара за чужбина и се върна със същите два ПРАЗНИ куфара ❓
Ако ти е трудно да сФанеш въпроса-
защо този един човек не пътува с малък чартърен самолет с фул екстри,
Ами дойде с транспортник предназначен да побира цял полк с Л.С. и техниката❓
Не е ясно дали е кацнал празен или е отлетял празен, но едва ли е кацнал и отлетял празен❗
14:25 29.08.2026
22 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.
14:25 29.08.2026
23 Оня
До коментар #9 от "Русия са убийци":Леко ! Ще се изпуснеш от пренапъване, бе. Смотаняк, такъв !
14:27 29.08.2026
24 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #35
14:27 29.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ХиХи
До коментар #8 от "1223344":Крушарскоя мисирчо сфирмев дей да ходи да гаси или той само взема пари от НПО тата пък държавата да дава на зеля а?
14:29 29.08.2026
27 И там
14:30 29.08.2026
28 Московските BAPBAPИ !
„Мислите, че призоваваме за зверства? Призоваваме обществеността да бъде деморализирана до степен, че да излезе да посрещне войските ни с вдигнати лапи“, заяви Толстой.
Лицемерието на „демилитаризацията и денацификацията“ е забравено и отхвърлено.
Медийните идоли вече открито крещят, че искат милиони трупове и превръщането на цяла Украйна в руини. В петата година от войната руснаците решиха, че „стига преструвки“. Дори пропагандата на хитлеристкия райх не беше толкова крещяща, колкото руската. Важно е да се разбере, че това е нелечимо. Това е истинската същност на Русия и тя никога няма да бъде, никога не е била и не може да бъде нищо друго.
Коментиран от #33
14:30 29.08.2026
29 Оня
До коментар #13 от "Теслатъ":Без да искам сложих "минус", извинявам се ! Абсолютно си прав. И знаеш ли защо не се пише по темата - намерили са останките на ракетата, която (напълно естествено) изобщо не е била потужно фламинго, както тръбят бандерите, а малобританско-френскоп.далска щормшадоу.
14:31 29.08.2026
30 Ъъъъ
До коментар #2 от "Някой":Детски играчки, биберони и памперси! Обаче вторичните взривове от тях били страшни! Загинали складови работници с различен чин, в това число и от НАТО!
Хиляда дрона на ден, а?
14:31 29.08.2026
31 Не е за вярване, че са го уцелили
14:31 29.08.2026
32 Безспорни факти
До коментар #25 от "Европеец":Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма
1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.
2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.
3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели
4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.
5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.
6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.
7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.
8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.
9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.
10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.
11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.
12. Култ към наказанието и силовите органи.
13. Корупция и шуробаджанащина.
14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.
Коментиран от #36
14:32 29.08.2026
33 Оня
До коментар #28 от "Московските BAPBAPИ !":Сега ли чак проумя, че това е екзистенциална Операция на Русия ?!? И просто, в тази Реалност, НЯМА НАЧИН РУСИЯ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА ?????? Не е лесно да си жълтопаветна т.ъпа и.з.мет
14:34 29.08.2026
34 Ъъъ
И кой ги спазва? Всичко е натъпкано в жилищните райони, в супермаркети, в пиша в болници, в детски градини... За да може после да се квичи, че видите ли, ударили жилищен район/болница/училище.....
Коментиран от #40
14:34 29.08.2026
35 до московските варвари
До коментар #24 от "Московските BAPBAPИ !":Учат съ от укрите, те започнаха да обстрелват цивилни граждански обекти в ЛДНР още през 2014 г., туй е едно от любимите им занимани до ден днешен, тъй че, "квото повикало...." -)))))
14:37 29.08.2026
36 Оня
До коментар #32 от "Безспорни факти":Щом не може да бъде "стратегически разгромена" - става "фашистка". Да не говорим, че фашизъм е имало само и единствено в Италия на Дучето. Важното е да се опираме на спуснати опорки ! Мръсна жълтопаветна пяна сте вие
14:37 29.08.2026
37 Боруна Лом
14:41 29.08.2026
38 не може да бъде
14:42 29.08.2026
39 няма нищо
14:42 29.08.2026
40 Кой те кара да си ги криеш
До коментар #34 от "Ъъъ":по такива места. Глей го ти,! Сефте чуваме. Не се издавай.
Ние боеприпаси нямаме. Скарай се на Хамас: крие ги под училищата.
14:43 29.08.2026