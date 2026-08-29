Русия атакува склад край Киев. Жертвите са десетки.

Най-малко 27 души са ‌загинали при ⁠руска въздушна атака в нощта срещу събота, 29 август, ​в ​Киевска област, ​съобщи в събота ръководителят на областната военна администрация Тимур ‌Ткаченко. Тогава руски дрон удари склад в село Мила (Бучански район), което е предизвикало експлозии и огромен пожар, който се е разпространил към жилища и ресторант.

В публикация ‌в Telegram Ткаченко добави, че 42 души са били ранени и че над 380 души са били евакуирани от зоната на удара. По думите му при атаката са били повредени най-малко 50 жилищни сгради.

В свое изявление украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Мила е бил ударен склад, "след което е последвала експлозия".

Той не даде подробности за мястото, но в същото съобщение написа, че е образувано наказателно производство по обвинение в служебна небрежност. "Има действащи правила – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до жилища или други населени райони." Според украинските прокурори в склада са се съхранявали "експлозивни обекти", те обаче не предоставиха подробности относно характера на обекта.

"Ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок"

И министър-председателят на Украйна Сергей Корецки, коментирайки удара, заяви, че става дума за "престъпна небрежност". "За съжаление, може да се констатира фактът, че ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок. Да се повтарят едни и същи грешки в петата година от пълномащабната инвазия е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече такива ситуации."

През последните месеци Русия и Украйна засилиха ударите с дълъг обсег една срещу друга, което доведе до пожари и много цивилни жертви. През последните дни Русия атакува почти непрекъснато района на Киев с въздушни удари.