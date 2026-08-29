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Русия атакува склад край Киев. Жертвите са десетки.
  Тема: Украйна

Русия атакува склад край Киев. Жертвите са десетки.

29 Август, 2026 14:10 1 031 40

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • война-
  • вишнево

Според украинските разследващи в склада са се съхранявали "експлозивни обекти"

Русия атакува склад край Киев. Жертвите са десетки. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Най-малко 27 души са ‌загинали при ⁠руска въздушна атака в нощта срещу събота, 29 август, ​в ​Киевска област, ​съобщи в събота ръководителят на областната военна администрация Тимур ‌Ткаченко. Тогава руски дрон удари склад в село Мила (Бучански район), което е предизвикало експлозии и огромен пожар, който се е разпространил към жилища и ресторант.

В публикация ‌в Telegram Ткаченко добави, че 42 души са били ранени и че над 380 души са били евакуирани от зоната на удара. По думите му при атаката са били повредени най-малко 50 жилищни сгради.

В свое изявление украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в Мила е бил ударен склад, "след което е последвала експлозия".

Той не даде подробности за мястото, но в същото съобщение написа, че е образувано наказателно производство по обвинение в служебна небрежност. "Има действащи правила – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до жилища или други населени райони." Според украинските прокурори в склада са се съхранявали "експлозивни обекти", те обаче не предоставиха подробности относно характера на обекта.

"Ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок"

И министър-председателят на Украйна Сергей Корецки, коментирайки удара, заяви, че става дума за "престъпна небрежност". "За съжаление, може да се констатира фактът, че ужасната трагедия във Вишнево не е послужила за урок. Да се повтарят едни и същи грешки в петата година от пълномащабната инвазия е престъпна небрежност. И всички виновни, без изключения, трябва да понесат строго наказание, за да не се повтарят повече такива ситуации."

През последните месеци Русия и Украйна засилиха ударите с дълъг обсег една срещу друга, което доведе до пожари и много цивилни жертви. През последните дни Русия атакува почти непрекъснато района на Киев с въздушни удари.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    0 24 Отговор
    Ганя Тъпото още разделя руснаци от украинци, а путин каза, че са едно и също монголо-хазарско племе!

    14:12 29.08.2026

  • 2 Някой

    31 1 Отговор
    Цивилни снаряди ли е имало в този склад, че са последвали експлозии?

    Коментиран от #30

    14:12 29.08.2026

  • 3 Цълвул

    4 5 Отговор
    80% от цървулите са с анадолски гени , чалгата е на генетично ниво ! Затова я харесват!

    14:14 29.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    28 3 Отговор
    Бандерите имали правила, боеприпаси не можели да се съхраняваттт до жилищни обекти, разследване щели да правят, хахахахахаха. Нацистите се крият под полите на жените и зад детски гръбчета, когато Русия атакува, сега говорят хуморески

    14:14 29.08.2026

  • 5 Вашето мнение

    22 2 Отговор
    Последната пратка от урсуля снощи е правила фоерверки над кииф.

    14:16 29.08.2026

  • 6 Софиянец

    20 3 Отговор
    Цяла нощ фойерверки 😂

    14:16 29.08.2026

  • 7 стоян георгиев

    24 0 Отговор
    Цялата натуфска пратка с оръжия за киифските фашисти беше демилитаризирана от Руската армия 💥🍻👌💪

    14:17 29.08.2026

  • 8 1223344

    25 0 Отговор
    И какво излиза от статията. Украинците разполагат военни складове в жилищни райони. Когато руснаците ги унищожават жертвите ги пишат на руски обстрел. Т.е. стрелба по мирни жители. Така беше и в споменатото Вишнево където като гръмна склада унищожи 9 пресечки.

    Коментиран от #10, #20, #26

    14:18 29.08.2026

  • 9 Русия са убийци

    3 25 Отговор
    Всеки, който подкрепя войната на Москва е терорист и убиец, изверг и чудовище, няма значение руснак или марсианец е. Русия води война на масови убийства! Русия са убийци и агресори!

    Коментиран от #23, #25

    14:19 29.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 осраински

    16 0 Отговор
    Те сами си го докараха, превръщайки се във „военен полигон“ на Запада (много от крадците канеха НАТО няколко пъти на своите „полигони“, за да тестват оръжия и да нанасят удари срещу Русия. Те дори директно заявиха: Украйна е способна и готова да се превърне в ТОЗИ вид полигон за западняците...), а сега, по някаква причина, са недоволни от това и дори НЕ са доволни. Има дори хленчещ подтекст. Въпросът е защо е така? В края на краищата, целта на полигона е да се тестват най-новите оръжия и да се обучават военни. Ето защо ситуацията в Украйна се променя бързо, с променящи се тактики, и всичко експлодира и гори във военни и паравоенни съоръжения, точно както трябва да бъде на голям полигон. Кажете, че всичко е наред!, и ще получите това, което сте поискали и желали обратно на Майдана. Оказва се, че като бонус, освен „обесете москаля“ и „нашият баща Бандера“

    14:19 29.08.2026

  • 12 минувач

    11 1 Отговор
    шефът на ЦРУ дойде на крака в Москва, даде координати на целите и си замина, какво получи в замяна ще разберем.

    Коментиран от #21

    14:19 29.08.2026

  • 13 Теслатъ

    6 5 Отговор
    Вчера укрите атакуваха Търговски Мол в Донецк с две ракети, що пропуснахте тази новина!?

    Коментиран от #29

    14:20 29.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Те разполагаха танкове в дворовете на детски градини..... ама сега не можело било, било небрежност ..... 😡
    Абе на такива лъжи и децата не вярват❗

    14:20 29.08.2026

  • 15 Ачо

    15 2 Отговор
    Господи,каква мелодия за ушите ми!Бий,Володя!Бий!Не само нацистите в Украйна,но и техните помагачи.Бий старите агресори!

    14:21 29.08.2026

  • 16 осраински

    10 0 Отговор
    Странно е, защото Украйна бунтуваше за свобода по време на Майдана, а наркотиците бяха основната демократична ценност. Цели контейнери бяха изпратени от Запада, а спринцовки се раздаваха направо по улиците. Освен това повечето патриоти, свързани с Бандера, идват със задължителен пакет с лекарства. И тогава, изведнъж, една проститутка се притесни за девствеността си

    14:21 29.08.2026

  • 17 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Докато укрите не спрат да разполагат военните складове в граждански помещения ще берат ядове с цивилни жертви ,което всъщност е и целта на Зеления нацист.

    14:22 29.08.2026

  • 18 Дебила винаги ще ти сложи "минус"

    2 1 Отговор
    Ганя така е устроен, гледа жирафа и вика: " Е нема такова животно"!

    14:22 29.08.2026

  • 19 Да да

    7 0 Отговор
    Сигурно е имало книги в склада, че такава гъба се образува

    14:22 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "минувач":

    Здрасти, че бързам❗
    Абе ти кога последно замина с два ПРАЗНИ куфара за чужбина и се върна със същите два ПРАЗНИ куфара ❓
    Ако ти е трудно да сФанеш въпроса-
    защо този един човек не пътува с малък чартърен самолет с фул екстри,
    Ами дойде с транспортник предназначен да побира цял полк с Л.С. и техниката❓
    Не е ясно дали е кацнал празен или е отлетял празен, но едва ли е кацнал и отлетял празен❗

    14:25 29.08.2026

  • 22 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.

    6 0 Отговор
    А НА ЗАПАДНИТЕ СПОНСОРИ ЗАГУБИТЕ ПРЕВИШИХА =530 МЛРД.$.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ НА УКРАЙНА Е БЛОКИРАН ,И НЕ ЕДИН А ВСИЧКИ ГОЛЕМИ СКЛАДОВЕ С ВОЕННО НАЗНАЧЕНИЕ И ЛОГИСТИКА В УКРАЙНА СА УНИЩОЖЕНИ. ДЕГРАДАЦИЯТА НА ЕС Е ДОСТИГНАЛА И МЕДИИТЕ С ТЯХНАТА НЕАДЕКВАТНОСТ. НЕ МЪЛЧЕТЕ А ГИ СЪОБЩАВАЙТЕ ТЕЗИ НЕЩА,ЗА ДА НЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДА ОЩЕ СИВА НЕОСВЕДОМЕНА МАСА.

    14:25 29.08.2026

  • 23 Оня

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия са убийци":

    Леко ! Ще се изпуснеш от пренапъване, бе. Смотаняк, такъв !

    14:27 29.08.2026

  • 24 Московските BAPBAPИ !

    1 10 Отговор
    Нямат край терористичните действия на монлята по московието срещу мирното население !

    Коментиран от #35

    14:27 29.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ХиХи

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "1223344":

    Крушарскоя мисирчо сфирмев дей да ходи да гаси или той само взема пари от НПО тата пък държавата да дава на зеля а?

    14:29 29.08.2026

  • 27 И там

    6 0 Отговор
    същото като при нас. В склада се съхранявали "експлозивни обекти" и никой нищо не знае за това - яко а? Едва като гръмнал склада тогава научили какво има в него - позната история.

    14:30 29.08.2026

  • 28 Московските BAPBAPИ !

    1 3 Отговор
    В пропагандно предаване по руския телевизионен канал „Първи канал“ Пьотър Толстой призова Русия да удари украинските градове, за да деморализира населението и да го принуди да се предаде.
    „Мислите, че призоваваме за зверства? Призоваваме обществеността да бъде деморализирана до степен, че да излезе да посрещне войските ни с вдигнати лапи“, заяви Толстой.

    Лицемерието на „демилитаризацията и денацификацията“ е забравено и отхвърлено.
    Медийните идоли вече открито крещят, че искат милиони трупове и превръщането на цяла Украйна в руини. В петата година от войната руснаците решиха, че „стига преструвки“. Дори пропагандата на хитлеристкия райх не беше толкова крещяща, колкото руската. Важно е да се разбере, че това е нелечимо. Това е истинската същност на Русия и тя никога няма да бъде, никога не е била и не може да бъде нищо друго.

    Коментиран от #33

    14:30 29.08.2026

  • 29 Оня

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Теслатъ":

    Без да искам сложих "минус", извинявам се ! Абсолютно си прав. И знаеш ли защо не се пише по темата - намерили са останките на ракетата, която (напълно естествено) изобщо не е била потужно фламинго, както тръбят бандерите, а малобританско-френскоп.далска щормшадоу.

    14:31 29.08.2026

  • 30 Ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Детски играчки, биберони и памперси! Обаче вторичните взривове от тях били страшни! Загинали складови работници с различен чин, в това число и от НАТО!
    Хиляда дрона на ден, а?

    14:31 29.08.2026

  • 31 Не е за вярване, че са го уцелили

    0 3 Отговор
    По-вероятно е да е по случайност. Те затова обстрелват градовете с безаналоговите си ракети. Когато се прицелиш в цял град, все нещо ще удариш.

    14:31 29.08.2026

  • 32 Безспорни факти

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.

    2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.

    3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели

    4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.

    5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.

    6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.

    7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.

    8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.

    9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.

    10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.

    11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.

    12. Култ към наказанието и силовите органи.

    13. Корупция и шуробаджанащина.

    14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.

    Коментиран от #36

    14:32 29.08.2026

  • 33 Оня

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Московските BAPBAPИ !":

    Сега ли чак проумя, че това е екзистенциална Операция на Русия ?!? И просто, в тази Реалност, НЯМА НАЧИН РУСИЯ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА ?????? Не е лесно да си жълтопаветна т.ъпа и.з.мет

    14:34 29.08.2026

  • 34 Ъъъ

    3 1 Отговор
    "Има действащи правила – боеприпаси не могат да се съхраняват в близост до жилища или други населени райони."

    И кой ги спазва? Всичко е натъпкано в жилищните райони, в супермаркети, в пиша в болници, в детски градини... За да може после да се квичи, че видите ли, ударили жилищен район/болница/училище.....

    Коментиран от #40

    14:34 29.08.2026

  • 35 до московските варвари

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Московските BAPBAPИ !":

    Учат съ от укрите, те започнаха да обстрелват цивилни граждански обекти в ЛДНР още през 2014 г., туй е едно от любимите им занимани до ден днешен, тъй че, "квото повикало...." -)))))

    14:37 29.08.2026

  • 36 Оня

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Безспорни факти":

    Щом не може да бъде "стратегически разгромена" - става "фашистка". Да не говорим, че фашизъм е имало само и единствено в Италия на Дучето. Важното е да се опираме на спуснати опорки ! Мръсна жълтопаветна пяна сте вие

    14:37 29.08.2026

  • 37 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЕГАСИ ,ДРОНА,, МНОГО ЯК, БЕ!

    14:41 29.08.2026

  • 38 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Тази информация поднесена от Дойче веле е нещо потресаващо за мен почти революция!?Прегледах немската преса да не би да е паднало правителството...да не би Германия да е подала декларация за излизане на групата на желаещите и на власт да са вече АфД или някакви "полезни идиоти на Путин"!?Няма бе няма такова нещо ...все още!?Но Дойче зеле да напише че склад с боеприпаси е бил разположен между жилищни блокове и то не за първи път ...е това е нещо наистина ново!?Сега очаквам да кажат и колко пъти украински военни са разполагали артилерия и танкове край и вътре в цивилни сгради даже детски градини и болници и колко пъти азовци и тем подобни са се прикривали зад цивилното население ...и даже при сраженията за Мариупол напр. са заели една част от родилния дом на града!?

    14:42 29.08.2026

  • 39 няма нищо

    0 1 Отговор
    Кака Mъpcyлка ще даде още милиарди от нашия джоб, да си имат за златна тоалетни бандерите.

    14:42 29.08.2026

  • 40 Кой те кара да си ги криеш

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъ":

    по такива места. Глей го ти,! Сефте чуваме. Не се издавай.
    Ние боеприпаси нямаме. Скарай се на Хамас: крие ги под училищата.

    14:43 29.08.2026

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