Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред ФАКТИ: Над 30 университета искат нов Съвет на ректорите

В българското висше образование се очертава ново разделение около представителството на ректорите. Над 30 университета заявяват желание за нова организация, която да бъде по-широко представителна и да осигурява по-ясен комуникационен канал с държавните институции. Според тях досегашният модел на Съвета на ректорите се е изчерпал като функции и представителност, а натрупаните проблеми са свързани не само с процедурите, но и с начина, по който се чуват различните позиции на висшите училища. Защо се стигна до идеята за алтернативен Съвет на ректорите… Пред ФАКТИ говори проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС.
- Професор Димитров, в момента се създава впечатление, че в българското висше образование има два лагера на ректори. Какъв всъщност е спорът? Става дума за два различни Съвета на ректорите или за вътрешен конфликт в една и съща организация?
- Така поставен въпросът има малко променена перспектива. Съветът на ректорите по член 23 от Закона за висшето образование (ЗВО) не следва да бъде определян като алтернативен, тъй като неговото съществуване, статут и функции са изрично регламентирани със закон. По-коректно е да се използва формулировката "законово регламентираният Съвет на ректорите по чл. 23 от ЗВО". В момента имаме сдружение, което е неправителствена организация, Съвет на ректорите в Р България, което действа и сега. Организацията е регистрирана по Закона за юридическите лица, което дълго време бе представяно като гласа на всички висши училища. Освен това има още няколко сдружения, които с различен успех и по различен начин функционират. Има сдружение на частните висши училища, има сдружение на медицинските, които са регистрирани по същия този закон.
От миналата година, някъде около това време, се създаде сдружение на държавните висши училища, което също си има различни интереси. Но конкретният повод за търсенето на представителство на всички висши училища в един такъв съвет беше началото на тази година, когато явно се оказа, че сегашното сдружение някак се изчерпа като функции и представителност и спря да отговаря и да защитава интересите на висшите училища.
- И така се стигна до създаването на новия алтернативен Съвет на ректорите. Така ли да разбираме?
- Пак казвам, този съвет не е алтернативен. Говоря за Съвета на ректорите, който е по член 23 от Закона за висшите училища, който представлява висшите училища. Да, може би се е изчерпал досегашният модел на сдружаване, защото имаше критики и коментари, които вървят в последно време. Имаше критики, че не се чува гласът на всички висши училища. Понякога на тези съвети се обсъждат въпроси, които засягат или държавните, или частните висши училища, или нещо друго.
Може би има и субективни елементи в тази работа, но през май месеци юни всъщност се видя, че имаме позиции и въпроси в този Съвет на ректорите, които не намират своята развръзка. Имаше персонални нападки, имаше опити да се излезе с позиция от Съвета на ректорите и когато се поиска обяснение на Общото събрание, такова не бе дадено.
Един от действащите ректори зададе ясни въпроси за определени неща, които се изказваха от името на Съвета на ректорите, без да са съгласувани. И когато се поиска обяснение на Общото събрание, такова не беше дадено, а се използваха процедурни хватки, за да бъде отложен този въпрос. Въпросът не бил включен в дневния ред, сега ли трябвало да се разисква и т.н. Така ректорите на няколко висши училища просто станаха и напуснаха.
- Да, говорите за сбирката на 11 юни, когато 15 ректори напуснаха Общото събрание?
- Ами, когато не виждате смисъл от съществуването на една структура, която уж е създадена да представлява интересите, защото всички са колеги и са равни помежду си, сигурно се търси и такова решение. Така че това беше и поводът тогава. Но причините са малко по-дълбоки, стоят доста по-назад във времето. Става въпрос за това, че различни интереси на различни висши учебни заведения не са добре комуникирани, така да кажа, и доведени до съответните държавни институции. Така няколко университета решиха да стартират нещо ново. То още не е създадено, това е юридически въпрос, за да се върнем към по-чистата форма на Съвета на ректорите по член 23, както е известно.
В новата организация няма да има хиляди органи, управителни съвети, контролни комисии, етични комисии и други неща, с които да се натоварва организацията. Няма да има членски внос, заради който да ви изключат или да не ви изключат, защото това определено е проблем на сегашното сдружение, в което има 3 или 4 университета, които на практика не участват в работата на Съвета на ректорите. Има някои, които не си плащат членски внос или не посещават самите общи събрания поради различни причини.
- Това ли е причината да искате нова организация – да има един по-ясен и наистина достъпен глас на Съвета на ректорите до съответните институции?
- Да. С колегите имахме такава среща в началото на юли месец, малко преди отпуските, и проведохме много откровен разговор. Там имаше представители на държавни университети, на частни университети, на медицински, на малки, на големи и т.н. Те изразиха много ясно и искрено своята позиция – да няма скандали, да няма разправии. Напротив, да се чува общият глас на българското висше образование, което, за съжаление, не се е получавало през последните няколко години.
Колегите повдигнаха въпроси от всякакво естество, дори такива технически, но важни. Например за акредитациите на висшите училища – частни и държавни, въпроси, свързани с финансирането, свързани със стипендиите на студентите. Когато структурата стане много сложна, става и тромава, а така се губи гласът на висшите учебни заведения – диалогът с държавата се нарушава, някак се губи, а образованието е важна функция.
- Значи това е идеята за този нов Съвет на ректорите, въпреки че юридически въпросът още не е уточнен. Така ли виждате изхода от тази ситуация, или просто може да се намери все пак някаква допирна точка, така че да останете обединени в досега съществуващата организация?
- Ако погледнем общо, представителите на повечето университети в България – говоря за над 30 университета, искат нова организация. Сега е време на отпуски. Към момента бях избран, не точно избран, а поех ролята на координатор на новата организация. На практика не сме приемали нищо, за да структурираме посока и начин на развитие, но целта е да имаме организация, която да представя различните позиции пред институциите.
Пак казвам, че имаше сбъркан комуникационен канал с държавата, защото се получаваше едно селектиране на теми и мнения. Напротив, и най-малките университети, и частните имат своя глас и могат да изразяват своите становища и да стигат до съответните държавни институции.
Но когато, и пак се връщам към тази ситуация, юни месец, когато много университети поискаха обяснение от председателя на Съвета на ректорите по някакъв въпрос, а им се каза: „Ама то не е включено в дневния ред, няма сега да го разглеждаме…“ Това какво е?
- Имало е прилагане на „технически и административни“ хватки, така да разбирам?
- Нещо такова. Това поставя и въпроси вече за морално-етичната страна, за самите отношения вътре в досегашния Съвет на ректорите.
- Значи в самия Съвет на ректорите е имало и някакъв вид разделение?
- Имаше такъв процес, а сегашните действия са неизбежни. Когато виждате, че 16 или 20 университета искат нещо и са много категорични в това, защото говорим за Софийския университет, УНСС, Техническия университет, Медицински университети, инженерни и т.н., виждате, че това не е просто нещо маргинално – 2-3 университета искат нещо си. Когато много университети искат нещо, те трябва да бъдат чути и защитени от този нов Съвет на ректорите. Когато това не се случва, се търсят нови законови форми.
- ВАС окончателно реши, че студентите и в платена форма на обучение имат право на стипендии. Това обаче поставя университетите пред сериозен финансов въпрос. Как виждате нещата да се развият?
- Държавата постави този въпрос миналата година, когато беше това решено през декември месец, а за целта бе отделен и ресурс, който е ограничен в крайна сметка. Мисля, че решението на ВАС е свързано с това, че то не е оформено в закон, а е подзаконов акт, който урежда изплащането на стипендии.
Парите за стипендии поначало не са много и не би трябвало да е проблем за държавния бюджет да ги изплаща. Става въпрос за недостиг от около 14 млн. евро. Независимо дали всички отлични студенти трябва да получат, или известна част от тях, защото в това има логика.
Ако сте в редовна форма на обучение, живеете в София или във Велико Търново и сте на квартира, стипендията помага. Ако сте обаче в дистанционна или задочна форма на обучение, разходите някак са по-малки. Тук ще се намери решение, но това за мен не е някакъв голям проблем и не е проблем, който разделя Съвета на ректорите. Доколкото знам, вече се обсъжда темата в комисия в парламента – такава законова промяна, която да регламентира кои имат право да получават стипендии. Очаквам скоро да има развитие.
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред ФАКТИ: Над 30 университета искат нов Съвет на ректорите
1 Септември, 2026 09:00 1 537 32
Когато повечето висши училища искат нещо, те трябва да бъдат чути и защитени, казва той
В българското висше образование се очертава ново разделение около представителството на ректорите. Над 30 университета заявяват желание за нова организация, която да бъде по-широко представителна и да осигурява по-ясен комуникационен канал с държавните институции. Според тях досегашният модел на Съвета на ректорите се е изчерпал като функции и представителност, а натрупаните проблеми са свързани не само с процедурите, но и с начина, по който се чуват различните позиции на висшите училища. Защо се стигна до идеята за алтернативен Съвет на ректорите… Пред ФАКТИ говори проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Студентка
09:05 01.09.2026
2 Делегирана им е на Университетите
Има една ректорка в УАСГ, която се е превърнала в местен феодал!
09:08 01.09.2026
3 Още лапачка ви се иска
09:08 01.09.2026
4 Факт
09:11 01.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Какви са тия 30 университета
Коментиран от #10
09:12 01.09.2026
7 Над 30 университета
09:13 01.09.2026
8 0407
09:14 01.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Общо не са 30
До коментар #6 от "Какви са тия 30 университета":а 64.
09:16 01.09.2026
11 Мутра Ректор
09:17 01.09.2026
12 До Факти
Няма нищо нецензурно, а обществото губи важна информация!
09:18 01.09.2026
13 Направете ги не 30
Коментиран от #22, #32
09:18 01.09.2026
14 глоги
09:19 01.09.2026
15 честен ционист
09:21 01.09.2026
16 Кухари такива
09:23 01.09.2026
17 Анонимен
09:23 01.09.2026
18 И 37 години вече
09:28 01.09.2026
19 Пернишки университет
09:32 01.09.2026
20 Ааааа... и това ли не искат да плащат?
09:32 01.09.2026
21 ШЕФА
09:36 01.09.2026
22 През 1987 година
До коментар #13 от "Направете ги не 30":В целият Бургаски окръг доктори и доктори на науките бяха само 5 човека, 3-ма от които работиха в Института по Нефтохимия и Нефтопреработка на територията на НХК Бургас. Сега с лопата да ги ринеш, но реално капацитета им не покрива и полувисше образование даже. А що паразитни специалности се откриха не е истина даже...всяка втора е свързана с псевдпкултурници или бъдещи бюджетни кърлежи
10:08 01.09.2026
23 Нещастници
10:12 01.09.2026
24 Доц. Стотинков
10:15 01.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Проф. Димитър Димитров
10:37 01.09.2026
27 Грозев е еничарин
Коментиран от #31
10:40 01.09.2026
28 Павел Пенев
Коментиран от #30
10:42 01.09.2026
29 празни приказки
10:43 01.09.2026
30 проф.Бедняков
До коментар #28 от "Павел Пенев":В държавните университети се толерират некадърниците, мързеливите, но послушни и сиви "преподаватели". Има малко действително добри учени, но ги държат настрана.
10:46 01.09.2026
31 от бургарските села до унсс
До коментар #27 от "Грозев е еничарин":Това бе предишният -Статев.Сега живее в Гърция и си харчи парите.Доносник на ДС, измамник и псевдоучен.
10:49 01.09.2026
32 Крайно време е научните титли да не се д
До коментар #13 от "Направете ги не 30":раздават повече за брой "публикации", които никой не чете, а на брой НЕЗАВИСИМИ чуждестранни цитирания на научните публикации....Тогава картинката ще се измени и много професорски и доцентски титли ще бъдат отнети...Не може да си провъзгласен за професор без минимум 1000 независими цитирания в световен мащаб на твоите трудове, а доцент с минимум 500 независими цитирания, а главен асистен с минимум 200 цитирания
10:59 01.09.2026