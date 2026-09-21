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Близо 70% от предприятията в Украйна изпитват дефицит на работници

Близо 70% от предприятията в Украйна изпитват дефицит на работници

21 Септември, 2026 17:11 428 17

  • бизнес-
  • работници-
  • работна сила-
  • украйна-
  • дефицит

Липсата на сигурност е основния проблем

Близо 70% от предприятията в Украйна изпитват дефицит на работници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През август недостигът на работна ръка отново е на първо място сред проблемите, възпрепятстващи способността на украинските компании да правят бизнес. Шестдесет и девет процента от бизнес ръководителите посочват недостиг на работна ръка, според проучване, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации.

„През август 69% от предприятията са съобщили за недостиг на работна ръка. През юли тази цифра е била 66%“, се посочва в проучването, като се отбелязва, че недостигът на работна ръка в Украйна нараства от близо две години.

Компаниите също изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници. През август 58,1% от предприятията са съобщили за това, в сравнение с 54,3% през юли. Подобна е ситуацията и при неквалифицирания персонал: цифрата се е увеличила от 34,4% на 36,4%.

Представителите на бизнеса, според проучването, все по-често посочват липсата на сигурност като проблем. През август 48% от предприятията са посочили опасни условия на работа. През юли тази цифра е била 44%. Тази цифра е била особено висока в няколко региона. „Повече от 80% от анкетираните бизнес ръководители в областите Киев, Днепропетровск и Ровно посочват опасните условия на работа като проблем“, се казва в проучването.

Проучването, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации в началото на септември, включва телефонни интервюта с ръководители на 465 малки, средни и големи предприятия в контролираните от правителството райони на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    8 0 Отговор
    българите ше помагат
    и то без да искат нищо

    Коментиран от #6

    17:13 21.09.2026

  • 2 мдааааа

    0 6 Отговор
    А в роzzии е такава безработица ..

    17:13 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тит Ливий

    11 0 Отговор
    Философията помага да се види, че работници има, но са леко умрели...

    17:14 21.09.2026

  • 5 Нормално

    11 0 Отговор
    Повече от 50 % напуснаха страната или ги избиха на фронта. Кой да бачка?

    Коментиран от #13

    17:15 21.09.2026

  • 6 Цифровия ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Кои българи ? Тристате хиляди живеещи в Украйна ли ?!

    Коментиран от #14

    17:15 21.09.2026

  • 7 Путин

    1 10 Отговор
    Стигнахме Киев, обкръжихме го и аха да свърши войната, Сорос ми звънна и ми каза да съм бав н0 ра3 виващ и многоходов. И се прибрахме на изток.

    Коментиран от #15

    17:18 21.09.2026

  • 8 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Ми нормално евреите ги пратиха на фронта 🤣😂

    17:21 21.09.2026

  • 9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    9 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    17:22 21.09.2026

  • 10 зИленски

    5 0 Отговор
    РУСИЯ НИ РЕШАВА ПРОБЛЕМА УДРЯЙКИ НАШИТЕ ЗАВОДИ

    17:23 21.09.2026

  • 11 Тракторист

    0 3 Отговор
    Същото е и в Русия. Изтреоажа се взаимно накрая като се натръшкат и двете страни ще видят, че няма кой да работи и ще за приличат на Германистан, Великопакистания или Френската Джамахирия. Точно това е целта на техните управници Шаломов и Зеленски които са от избрания народ. Нашите без мозъчни копейковци с пяна на уста бранят единия защото главите им са празни като чушкопеци.

    17:32 21.09.2026

  • 12 Феникс

    2 0 Отговор
    Ми те умрели МА!

    17:34 21.09.2026

  • 13 Уточнение

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нормално":

    Другите са у нас на морето !

    17:35 21.09.2026

  • 14 За съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цифровия ,":

    Не се знае колко са останали след мобилизациите.
    Бог да ги съхрани!

    17:36 21.09.2026

  • 15 такъв си

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    но си напиши своя ник..

    17:38 21.09.2026

  • 16 80 процента

    1 0 Отговор
    От предприятията в Украйна не работят, а от останалите 20 процента, 70 процента нямат роби....

    17:41 21.09.2026

  • 17 Е, сигурно има дефицит

    0 0 Отговор
    Но не навсякъде. Във фабриките за дронове и ракети, хората са добре натоварени и сигурно доста добре платени. Останалата промишленост вероятно е с отпаднала необходимост, а може и работниците да са мобилизирани. Как се формира Брутния вътрешен продукт на тази страна и как смята да изплаща колосалните си задължения?

    17:49 21.09.2026