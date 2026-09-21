Близо 70% от предприятията в Украйна изпитват дефицит на работници

През август недостигът на работна ръка отново е на първо място сред проблемите, възпрепятстващи способността на украинските компании да правят бизнес. Шестдесет и девет процента от бизнес ръководителите посочват недостиг на работна ръка, според проучване, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации.

„През август 69% от предприятията са съобщили за недостиг на работна ръка. През юли тази цифра е била 66%“, се посочва в проучването, като се отбелязва, че недостигът на работна ръка в Украйна нараства от близо две години.

Компаниите също изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници. През август 58,1% от предприятията са съобщили за това, в сравнение с 54,3% през юли. Подобна е ситуацията и при неквалифицирания персонал: цифрата се е увеличила от 34,4% на 36,4%.

Представителите на бизнеса, според проучването, все по-често посочват липсата на сигурност като проблем. През август 48% от предприятията са посочили опасни условия на работа. През юли тази цифра е била 44%. Тази цифра е била особено висока в няколко региона. „Повече от 80% от анкетираните бизнес ръководители в областите Киев, Днепропетровск и Ровно посочват опасните условия на работа като проблем“, се казва в проучването.

Проучването, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации в началото на септември, включва телефонни интервюта с ръководители на 465 малки, средни и големи предприятия в контролираните от правителството райони на страната.