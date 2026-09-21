Близо 70% от предприятията в Украйна изпитват дефицит на работници

През август недостигът на работна ръка отново е на първо място сред проблемите, възпрепятстващи способността на украинските компании да правят бизнес. Шестдесет и девет процента от бизнес ръководителите посочват недостиг на работна ръка, според проучване, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации.
„През август 69% от предприятията са съобщили за недостиг на работна ръка. През юли тази цифра е била 66%“, се посочва в проучването, като се отбелязва, че недостигът на работна ръка в Украйна нараства от близо две години.
Компаниите също изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници. През август 58,1% от предприятията са съобщили за това, в сравнение с 54,3% през юли. Подобна е ситуацията и при неквалифицирания персонал: цифрата се е увеличила от 34,4% на 36,4%.
Представителите на бизнеса, според проучването, все по-често посочват липсата на сигурност като проблем. През август 48% от предприятията са посочили опасни условия на работа. През юли тази цифра е била 44%. Тази цифра е била особено висока в няколко региона. „Повече от 80% от анкетираните бизнес ръководители в областите Киев, Днепропетровск и Ровно посочват опасните условия на работа като проблем“, се казва в проучването.
Проучването, проведено от Института за икономически изследвания и политически консултации в началото на септември, включва телефонни интервюта с ръководители на 465 малки, средни и големи предприятия в контролираните от правителството райони на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
и то без да искат нищо
Коментиран от #6
17:13 21.09.2026
2 мдааааа
17:13 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тит Ливий
17:14 21.09.2026
5 Нормално
Коментиран от #13
17:15 21.09.2026
6 Цифровия ,
До коментар #1 от "14/88":Кои българи ? Тристате хиляди живеещи в Украйна ли ?!
Коментиран от #14
17:15 21.09.2026
7 Путин
Коментиран от #15
17:18 21.09.2026
8 Исторически парк
17:21 21.09.2026
9 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
17:22 21.09.2026
10 зИленски
17:23 21.09.2026
11 Тракторист
17:32 21.09.2026
12 Феникс
17:34 21.09.2026
13 Уточнение
До коментар #5 от "Нормално":Другите са у нас на морето !
17:35 21.09.2026
14 За съжаление
До коментар #6 от "Цифровия ,":Не се знае колко са останали след мобилизациите.
Бог да ги съхрани!
17:36 21.09.2026
15 такъв си
До коментар #7 от "Путин":но си напиши своя ник..
17:38 21.09.2026
16 80 процента
17:41 21.09.2026
17 Е, сигурно има дефицит
17:49 21.09.2026