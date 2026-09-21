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Здравният министър: Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени

Здравният министър: Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени

21 Септември, 2026 17:10 393 21

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Над 190 млн. евро за здравеопазване: Какво е направено за 4 месеца

Здравният министър: Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За четири месеца Министерството на здравеопазването е извършило дейности, които с години не са били реализирани". Това заяви здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ близо 190 млн. евро са разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по Плана за възстановяване и устойчивост.

Сред основните резултати е доставката на високотехнологична апаратура. „В 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура за инсулти и за педиатрични грижи“, посочи Ивкова.

„Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и 4 града, като са обхванати 37 общини. Доставени са 2500 медицински апарата и оборудване – дефибрилатори, медицински куфари и други. Изградени са няколко информационни системи, една от които е за обмен на изображения от образна диагностика. Изградена е платформа за медицинска помощ от разстояние", каза тя.

По инвестицията за националната мрежа за инсулти са разплатени малко над 72 млн. евро, като са сключени договори за доставки в 17 лечебни заведения.

„Проведени са обучения на персонала, създадена е мрежа от шест високотехнологични центъра за инсулт и 17 областни центъра“, заяви Ивкова.

По отношение на психиатричната помощ министърът посочи, че са разплатени малко над 11 млн. евро. „Приключили са ремонтните дейности в 17 структури и има напредък в процеса по преструктурирането на психиатрична болница „Св. Иван Рилски““, каза тя.

„Оборудвани са общо 26 обекта, тоест около 2500 легла“, допълни здравният министър.

Ивкова отчете и напредъка по спешната медицинска помощ по въздуха. „Разплатени са 35 млн. евро и са доставени последните три медицински хеликоптера“, посочи тя.

Катя Ивкова беше категорична, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени. „Всички рискове, които сме видели за средствата по ПВУ, сме ги минимизирали и няма да има рискове, които да водят до загуба на средства“, заяви здравният министър.

„Няма да се стигне до загуба на средства поради неизпълнение на индикатори“, категорична беше Ивкова.

По думите ѝ, въпреки че за част от инвестициите плащанията могат да бъдат извършени до края на годината, самите дейности вече са изпълнени. „Част от инвестициите могат да бъдат разплатени до 31 декември, но всички дейности са изпълнени“, посочи здравният министър.

Тя подчерта, че постигнатото е резултат от работа в кратки срокове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 др Гей Билтс

    5 0 Отговор
    190 млн лв за накъсяване на ненужните лапачи. Министрърката с петроханския поглед се е погрижила да няма празно.

    17:12 21.09.2026

  • 2 Радев

    5 0 Отговор
    Няма ли да я сменя тази?Голяма отврат,голямо чудо.Където е пипнала всичко е провал.

    Коментиран от #6

    17:12 21.09.2026

  • 3 Иван

    6 0 Отговор
    Коя мутра усвоява тия средства ? Защо все я пропускат тая информация

    Коментиран от #17

    17:15 21.09.2026

  • 4 очевидец

    6 1 Отговор
    „Над околния началник стоеше областният, над него – министърът, над министъра – правителството, а над правителството – мафията. Невидима, всемогъща и безчовечна!“

    ​— Димитър Димов („Тютюн“)

    17:18 21.09.2026

  • 5 Здрач

    2 0 Отговор
    Регенерация....

    17:26 21.09.2026

  • 6 Първо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Радев!

    17:27 21.09.2026

  • 7 Кво Ми Пука ?

    1 1 Отговор
    За Инсултите !

    Аз Имам Същите Права Като !

    Инсултно Болните !

    Защо Ми Отнемат !

    Моите ?

    17:29 21.09.2026

  • 8 Няма наказани! Няма обвинени!

    0 3 Отговор
    Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата. Измина повече от месец всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност. Родителите са имали наследствени неправилни гени и затова приелите добавянето на новата задължителна ваксина в календара от 01.07.2026 г. са невинни, нищо не трябва да се отменя. Нека изчакаме следващият смъртен случай, този е случайно съвпадение цели 19 дни са изминали от последното добавяне в имунизационния календар... Те ваксърите сте си лековерни, може и без едно-две, там няколко ваши деца, но ще бъдете защитени и доволни-Имунизацията работи за цял живот, нищо че може да е броени дни...

    Коментиран от #14

    17:31 21.09.2026

  • 9 Еленко

    0 1 Отговор
    Здравния министър, тези сладки приказки да ги разправяш на... шапката ми, а тя е вече на 70 години! Работя!
    В България, моме, незнайно, всичко вече е загубено и то безвъзвратно!
    Това запомни от мен и с Рундьо Боташ, можете да хванете вече и гората!
    Налюбовахме ви се!!!

    17:35 21.09.2026

  • 10 Вече са откраднати

    1 1 Отговор
    как ще се загубят?

    17:37 21.09.2026

  • 11 По здрави

    1 1 Отговор
    За Министъра .

    17:38 21.09.2026

  • 12 Име

    0 1 Отговор
    Браво на момичето. Добре се е справила

    Коментиран от #16

    17:38 21.09.2026

  • 13 Радка след радка в медийното

    1 0 Отговор
    простравство! Кухи, тъпи гьонсурати! Оставка!

    17:40 21.09.2026

  • 14 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма наказани! Няма обвинени!":

    Кога успя да го копираш ?

    Коментиран от #21

    17:40 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Случиха с този Министър. Много Кал се хвърляше!

    17:42 21.09.2026

  • 17 Я кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    На коя Мутра си антураж?

    17:43 21.09.2026

  • 18 Тотомир

    0 1 Отговор
    Краденето продължава с пълна сила под управлението на Рундьо, Боташ ефенди!
    Здравеопазване, образование, магистрали
    в не строителство! Разфухата е тотална
    Стига лъжи, а резултати нулеви!
    Лъжи и с пълна уста не се говори и лъже!

    17:43 21.09.2026

  • 19 Мамул

    0 0 Отговор
    противен

    17:45 21.09.2026

  • 20 Извинявай

    0 0 Отговор
    👍🏻,обърках пръстите🖕🏻

    17:45 21.09.2026

  • 21 То е като параграф 22

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "да питам":

    Няма възможен отговор или допустимо решение. Просто така трябва да се случва, защото така трябва да се случва. Няма работеща медицина в България!

    17:47 21.09.2026

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