Здравният министър: Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени

„За четири месеца Министерството на здравеопазването е извършило дейности, които с години не са били реализирани". Това заяви здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ близо 190 млн. евро са разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по Плана за възстановяване и устойчивост.
Сред основните резултати е доставката на високотехнологична апаратура. „В 50 лечебни заведения е доставена високотехнологична апаратура за инсулти и за педиатрични грижи“, посочи Ивкова.
„Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и 4 града, като са обхванати 37 общини. Доставени са 2500 медицински апарата и оборудване – дефибрилатори, медицински куфари и други. Изградени са няколко информационни системи, една от които е за обмен на изображения от образна диагностика. Изградена е платформа за медицинска помощ от разстояние", каза тя.
По инвестицията за националната мрежа за инсулти са разплатени малко над 72 млн. евро, като са сключени договори за доставки в 17 лечебни заведения.
„Проведени са обучения на персонала, създадена е мрежа от шест високотехнологични центъра за инсулт и 17 областни центъра“, заяви Ивкова.
По отношение на психиатричната помощ министърът посочи, че са разплатени малко над 11 млн. евро. „Приключили са ремонтните дейности в 17 структури и има напредък в процеса по преструктурирането на психиатрична болница „Св. Иван Рилски““, каза тя.
„Оборудвани са общо 26 обекта, тоест около 2500 легла“, допълни здравният министър.
Ивкова отчете и напредъка по спешната медицинска помощ по въздуха. „Разплатени са 35 млн. евро и са доставени последните три медицински хеликоптера“, посочи тя.
Катя Ивкова беше категорична, че средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени. „Всички рискове, които сме видели за средствата по ПВУ, сме ги минимизирали и няма да има рискове, които да водят до загуба на средства“, заяви здравният министър.
„Няма да се стигне до загуба на средства поради неизпълнение на индикатори“, категорична беше Ивкова.
По думите ѝ, въпреки че за част от инвестициите плащанията могат да бъдат извършени до края на годината, самите дейности вече са изпълнени. „Част от инвестициите могат да бъдат разплатени до 31 декември, но всички дейности са изпълнени“, посочи здравният министър.
Тя подчерта, че постигнатото е резултат от работа в кратки срокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 др Гей Билтс
17:12 21.09.2026
2 Радев
Коментиран от #6
17:12 21.09.2026
3 Иван
Коментиран от #17
17:15 21.09.2026
4 очевидец
— Димитър Димов („Тютюн“)
17:18 21.09.2026
5 Здрач
17:26 21.09.2026
6 Първо
До коментар #2 от "Радев":Радев!
17:27 21.09.2026
7 Кво Ми Пука ?
Аз Имам Същите Права Като !
Инсултно Болните !
Защо Ми Отнемат !
Моите ?
17:29 21.09.2026
8 Няма наказани! Няма обвинени!
Коментиран от #14
17:31 21.09.2026
9 Еленко
В България, моме, незнайно, всичко вече е загубено и то безвъзвратно!
Това запомни от мен и с Рундьо Боташ, можете да хванете вече и гората!
Налюбовахме ви се!!!
17:35 21.09.2026
10 Вече са откраднати
17:37 21.09.2026
11 По здрави
17:38 21.09.2026
12 Име
Коментиран от #16
17:38 21.09.2026
13 Радка след радка в медийното
17:40 21.09.2026
14 да питам
До коментар #8 от "Няма наказани! Няма обвинени!":Кога успя да го копираш ?
Коментиран от #21
17:40 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дзак
До коментар #12 от "Име":Случиха с този Министър. Много Кал се хвърляше!
17:42 21.09.2026
17 Я кажи
До коментар #3 от "Иван":На коя Мутра си антураж?
17:43 21.09.2026
18 Тотомир
Здравеопазване, образование, магистрали
в не строителство! Разфухата е тотална
Стига лъжи, а резултати нулеви!
Лъжи и с пълна уста не се говори и лъже!
17:43 21.09.2026
19 Мамул
17:45 21.09.2026
20 Извинявай
17:45 21.09.2026
21 То е като параграф 22
До коментар #14 от "да питам":Няма възможен отговор или допустимо решение. Просто така трябва да се случва, защото така трябва да се случва. Няма работеща медицина в България!
17:47 21.09.2026