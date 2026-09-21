Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден

Независимостта не се подарява. Тя не е само дата в календара. Тя трябва да се отстоява всеки ден с решенията, които взимаме с битките, които водим, с представите ни за бъдещето. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров от Велико Търново, където взе участие в събитие, посветено на Независимостта на България, информират от news.bg.
По думите му независимостта започва от свободния човек. Той поясни, че това е човек, който вярва, че законът важи а всички. Гюров посочи, че България е изминала трудния път от авторитаризъм към демокрация. Според него най-голямото достижение на това е свободата да избираме. Той даде пример със сваленото след протести в края на 2025 г. правителство на Росен Желязков и идването на власт на "Прогресивна България", след провеждането на честни избори.
Гюров подчерта, че историята на независимостта ни учи, че решенията не трябва да се взимат вместо нас от външни сили, нито от шепа влиятелни хора, нито от лица, концентриращи около себе си власт. По думите му големите решения следва да се взимат след широк дебат, открито и прозрачно.
Според него не бива да обръщаме гръб на света и да живеем в изолация. Той заяви, че никога не сме били така свързани, както днес. Нито една държава не може да си е самодостатъчна, смята Гюров.
По думите му силна Европа може да ни помогне да запазим нашата сигурност. Той подчерта, че Европа не е панацея и не може да е оправдание. Гюров отбеляза, че тя няма да ни оправи улиците, нито да ни реши проблемите в образованието, защото това е наша задача.
Той посочи, че вече близо 5 години, близо до нас, се води война, която не е провокирана от Европа. Според него заплахите не идват само от танковете, а и от кибератаки, дезинформация, и контрола върху критична инфраструктура.
Българският народ копнее за своя икономически напредък. Нищо не трябва да спъва Българи и да пречи на преуспяването ѝ, каза още Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАЖИ ЗА ПЕТРОХАН
Коментиран от #10
20:19 21.09.2026
2 Европеец
20:19 21.09.2026
3 Гробар
20:20 21.09.2026
4 Яшар
20:22 21.09.2026
5 Ква "Независимост"
Коментиран от #11, #33
20:23 21.09.2026
6 Феичка
20:24 21.09.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
20:24 21.09.2026
8 ЦИОНИЗЪМА ЦРУ Дълес
20:25 21.09.2026
9 Ей скъперник
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Жив ли си още?
20:26 21.09.2026
10 Толкова просто
До коментар #1 от "КАЖИ ЗА ПЕТРОХАН":Казваш и правиш това което ти кажат а не това което мислеш и искаш. Виновна е флашката от сейф.
20:26 21.09.2026
11 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #5 от "Ква "Независимост"":Нa тoзи дeн БЪЛГAРИЯ cтaвa ЦAРCТВO НA БЪЛГAРИТE!
Ceгa мнoзинa ce cтрaхувaт oт тoзи aкт и иcкaт дa гo зaбрaвим, кaтo гo пoдмeнят c бeзличнoтo клишe "нeзaвиcимocт"........ България е отстоявала своята независимост с цената на хиляди жертви във войни. Единствено при ген. Б. Борисов се тръгна към държавна независимост без войни и жертви, но враговете ни не спят и доста милиарди долара бяха похарчени /справка "офшорлийкс"/ за да го неутрализират.
Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.
Коментиран от #16
20:27 21.09.2026
12 Въобще даже
Коментиран от #31
20:28 21.09.2026
13 Дзак
20:30 21.09.2026
14 Механик
Всички несъгласни с тия изисквания са популисти и хора на Путин.
20:35 21.09.2026
15 Васил
20:35 21.09.2026
16 Анонимен
До коментар #11 от "ИНТЕРЕСНО?":Е царя дойде преди около 30 години и тръгна да ни оправя за 800 дни но нищо не оправи освен имотите си
Коментиран от #27
20:36 21.09.2026
17 Няма такова нещо
20:37 21.09.2026
18 Лука
Тя му е на сърцето!
20:39 21.09.2026
19 Изчезни бре
20:39 21.09.2026
20 Венсеремус Гюро
20:42 21.09.2026
21 Зеления
Обаче сега ще гласуват за милиционер за вицепрезидент....просто защото така е казала ПАРТИЯТА /не това не е БКП, сега ПАРТИЯТА е ППДБ/
уж умните и красивите, нямат собствена воля, свой интелект да кажат : "НЕ, АЗ НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА МИЛИЦИОНЕР" - пълно падение на градската либерална общност.
Емили Тротинетката да бяхте сложили за вицепрезидент по щях да разбера, че ще гласувате за нея, но не и за МИЛИЦИОНЕР !
20:46 21.09.2026
22 Лъжеш бре момче
20:47 21.09.2026
23 оти да се лажеме?
"Истинската индивидуална свобода не може да съществува без икономическа сигурност и независимост. Гладните и безработни хора – това е ресурсът, върху който са създадени диктатурите." (Франклин Делано Рузвелт)
Аз бих допълнил обаче, че независимост не може да има ако няма икономическа сигурност. Икономическата зависимост е основния начин за властване над едно общество, а това се прилага у нас много повече от 80 години, че даже и векове наред непрекъснато. Народе????
„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“ (Левски)
Още колко умни хора трябва да ни го кажат за да го проумемем? Или що не идва от Креъл това са празни приказки?
"Повечето хора не желаят истински да бъдат свободни, защото свободата натоварва с отговорност, а повечето хора се плашат от отговорността." (Зигмунд Фройд)
20:51 21.09.2026
24 Ама верно ли
20:51 21.09.2026
25 КалТак
20:53 21.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #16 от "Анонимен":...в грешка си; "царя дойде" не, а ми ни го ДОВЕДОХА?
20:56 21.09.2026
28 579795967
20:56 21.09.2026
29 Хаха
20:57 21.09.2026
30 Зеления
21:01 21.09.2026
31 Добре
До коментар #12 от "Въобще даже":Хрантутници, и от кой ще вземат парите, защото някой ще трябва да ги изкарва? От някой ще вземат парите за да го хрантутят другите ли с 50 000 евро, към 100 000 лева на глава! Тези пари не са ваши!
21:01 21.09.2026
32 Боруна Лом
21:03 21.09.2026
33 За ЕС
До коментар #5 от "Ква "Независимост"":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.
Коментиран от #36
21:03 21.09.2026
34 ХАхАХА
Коментиран от #37
21:03 21.09.2026
35 Точно такива като теб Гюров
21:04 21.09.2026
36 Ъхъъъъ
До коментар #33 от "За ЕС":Най вече Мадарския конник ще препуска през Европата и по света... конника без глава ..
21:05 21.09.2026
37 Епааа
До коментар #34 от "ХАхАХА":Не всеки има бащица или мамица, които работят с местната мафия да си вкарат децата нещо съдия прокурор държавна работа министерски банкови сметки шкафчета партийни книжки
21:08 21.09.2026
38 Методи
21:08 21.09.2026
39 Хохо Бохо
21:10 21.09.2026
40 Щъркел
Сменете думичките които излизат от голямата му уста ,демокрация с комунизъм или социализим и ще видите очевадното .
А ,и помощник ченге си е взел .
21:10 21.09.2026
41 ГЮРОВ НЕСИ ПОДГОТВЕН
21:13 21.09.2026
42 Перо
21:14 21.09.2026
43 Плювачите
21:14 21.09.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
21:14 21.09.2026