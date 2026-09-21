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Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден

Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден

21 Септември, 2026 20:17 610 44

  • андрей гюров-
  • независимост-
  • свободен човек-
  • подарък

По думите на кандидата за президент силна Европа може да ни помогне да запазим нашата сигурност. Той подчерта, че Европа не е панацея и не може да е оправдание. Гюров отбеляза, че тя няма да ни оправи улиците, нито да ни реши проблемите в образованието, защото това е наша задача.

Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден - 1
Снимка: Фейсбук / А. Гюров
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Независимостта не се подарява. Тя не е само дата в календара. Тя трябва да се отстоява всеки ден с решенията, които взимаме с битките, които водим, с представите ни за бъдещето. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров от Велико Търново, където взе участие в събитие, посветено на Независимостта на България, информират от news.bg.

По думите му независимостта започва от свободния човек. Той поясни, че това е човек, който вярва, че законът важи а всички. Гюров посочи, че България е изминала трудния път от авторитаризъм към демокрация. Според него най-голямото достижение на това е свободата да избираме. Той даде пример със сваленото след протести в края на 2025 г. правителство на Росен Желязков и идването на власт на "Прогресивна България", след провеждането на честни избори.

Гюров подчерта, че историята на независимостта ни учи, че решенията не трябва да се взимат вместо нас от външни сили, нито от шепа влиятелни хора, нито от лица, концентриращи около себе си власт. По думите му големите решения следва да се взимат след широк дебат, открито и прозрачно.

Според него не бива да обръщаме гръб на света и да живеем в изолация. Той заяви, че никога не сме били така свързани, както днес. Нито една държава не може да си е самодостатъчна, смята Гюров.

По думите му силна Европа може да ни помогне да запазим нашата сигурност. Той подчерта, че Европа не е панацея и не може да е оправдание. Гюров отбеляза, че тя няма да ни оправи улиците, нито да ни реши проблемите в образованието, защото това е наша задача.

Той посочи, че вече близо 5 години, близо до нас, се води война, която не е провокирана от Европа. Според него заплахите не идват само от танковете, а и от кибератаки, дезинформация, и контрола върху критична инфраструктура.

Българският народ копнее за своя икономически напредък. Нищо не трябва да спъва Българи и да пречи на преуспяването ѝ, каза още Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАЖИ ЗА ПЕТРОХАН

    27 6 Отговор
    Другото ще го наредим.

    Коментиран от #10

    20:19 21.09.2026

  • 2 Европеец

    33 7 Отговор
    Скрий се бе незаразумения..... Да видим утре Възраждане кой ще издигне за кандидати,за да те издуха в небитието....

    20:19 21.09.2026

  • 3 Гробар

    30 7 Отговор
    Петрохански циганин. С джуки като на Кюмура.

    20:20 21.09.2026

  • 4 Яшар

    14 6 Отговор
    Ще те почетем когато спечелиш , сега не се увличай и не говори излишни гл.пус.ти...за теб сме

    20:22 21.09.2026

  • 5 Ква "Независимост"

    31 5 Отговор
    бре пуяк? Еврото независими ли ни прави? Или пък диктата на ЕК ?

    Коментиран от #11, #33

    20:23 21.09.2026

  • 6 Феичка

    21 4 Отговор
    Ако ме зазяпа някой охлюв ще бъде по приятно, отколкото ако ме зазяпа някой от ПП!

    20:24 21.09.2026

  • 7 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Гюров е слуга на Ционистите.

    Коментиран от #9

    20:24 21.09.2026

  • 8 ЦИОНИЗЪМА ЦРУ Дълес

    16 4 Отговор
    За реализациятя на тази стратегия Дълес изрежда какво ще бъде направено: „Ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви. Литературата, театрите, киното ще изобразяват и прославят най-ниските човешки чувства и страсти. Ние ще поддържаме и издигаме така наречените художници, които ще насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към насилието, секса, садизма, предателството, към каквато и да е безнравственост. В управлението на държавата ще създадем хаос и бъркотия, ще съдействаме за безпринципността на чиновниците и рушветчийството. Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат издигнати в добродетел, честността и почтеността ще се осмиват. Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството, наркоманията, животинският страх на един от друг, предателството, безсрамието... всичко това ще култивираме най-ловко и незабелязано и то ще разцъфне с кичести цветове. Главният залог ще бъде върху младежта. Ще започнем да я развращаваме, да я разлагаме, ще я лишаваме от чест. И всичко това ще направим в името на човешките права“.

    20:25 21.09.2026

  • 9 Ей скъперник

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Жив ли си още?

    20:26 21.09.2026

  • 10 Толкова просто

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "КАЖИ ЗА ПЕТРОХАН":

    Казваш и правиш това което ти кажат а не това което мислеш и искаш. Виновна е флашката от сейф.

    20:26 21.09.2026

  • 11 ИНТЕРЕСНО?

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Ква "Независимост"":

    Нa тoзи дeн БЪЛГAРИЯ cтaвa ЦAРCТВO НA БЪЛГAРИТE!
    Ceгa мнoзинa ce cтрaхувaт oт тoзи aкт и иcкaт дa гo зaбрaвим, кaтo гo пoдмeнят c бeзличнoтo клишe "нeзaвиcимocт"........ България е отстоявала своята независимост с цената на хиляди жертви във войни. Единствено при ген. Б. Борисов се тръгна към държавна независимост без войни и жертви, но враговете ни не спят и доста милиарди долара бяха похарчени /справка "офшорлийкс"/ за да го неутрализират.
    Eдинcтвeнoтo cпaceниe oт културнoтo и нaциoнaлнo oбeзличaвaнe нa Бългaрия e ВЪЗРAЖДAНE нa БЪЛГАРСКОТО ЦАРСТВО - т.e. кoнcтитуциoннa мoнaрхия. Пo тoзи нaчин щe ce ЗAПAЗИМ КAТO НAРOД. Зa кoмуниcтитe избoрът нa прeзидeнт ca любимaтa им зaбaвa, a бaтe Лaмбo бeшe тeхeн кумир. Кaтo държaвa, кoятo пoнe 200 души в cвeтa мoгaт дa я изкупят дo пocлeдния клoзeт, ниe нямaмe другa aлтeрнaтивa зa oцeлявaнe, ocвeн КOНCТИТУЦИOННA МOНAРХИЯ. БЪЛГAРИЯ трябвa eдин път зa винaги дa cкъca c кoмуниcтитe и дa възcтaнoви cувeренитeтa cи, кaтo върнe Търнoвcкaтa (cрeбърнa) Кoнcтитуция.

    Коментиран от #16

    20:27 21.09.2026

  • 12 Въобще даже

    16 3 Отговор
    Българският народ не копнее за "икономически напредък". За какво му е? Да яде пласмаса и да робува в центровете за роби ли ? Друго желае българина. Иска да живее като при бай Тошо в годините на социалистическото благоденствие както впрочем видяхме че и хората в Берлин желаят същото

    Коментиран от #31

    20:28 21.09.2026

  • 13 Дзак

    18 4 Отговор
    Държавата започва от Лева!

    20:30 21.09.2026

  • 14 Механик

    14 0 Отговор
    A СВОБОДНИЯ ЧОВЕК според такива е онзи който много не пита, харесва бангаранги и шарени перушни и не знае от кой пол е. Нещо като петрохански лама, дето се вика.
    Всички несъгласни с тия изисквания са популисти и хора на Путин.

    20:35 21.09.2026

  • 15 Васил

    16 4 Отговор
    Дръжте децата си далеч от тоя!!

    20:35 21.09.2026

  • 16 Анонимен

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "ИНТЕРЕСНО?":

    Е царя дойде преди около 30 години и тръгна да ни оправя за 800 дни но нищо не оправи освен имотите си

    Коментиран от #27

    20:36 21.09.2026

  • 17 Няма такова нещо

    7 0 Отговор
    път от авторитаризъм към демокрация. Има от социализъм към див капитализъм !

    20:37 21.09.2026

  • 18 Лука

    14 0 Отговор
    Това е бъдещият президент на Украйна!
    Тя му е на сърцето!

    20:39 21.09.2026

  • 19 Изчезни бре

    15 2 Отговор
    Петрухански папагал. Свободни вика...от кво?

    20:39 21.09.2026

  • 20 Венсеремус Гюро

    9 0 Отговор
    " ...решенията не трябва да се взимат вместо нас от външни сили, нито от шепа влиятелни хора, нито от лица, концентриращи около себе си власт... " ай ситир бре другарю ....

    20:42 21.09.2026

  • 21 Зеления

    8 0 Отговор
    Сините от градската десница още от 1989, винаги мразеха милиционерите, които по времето на комунизма някой от тях са ги вкарвали в арести, в Белене и т.н.

    Обаче сега ще гласуват за милиционер за вицепрезидент....просто защото така е казала ПАРТИЯТА /не това не е БКП, сега ПАРТИЯТА е ППДБ/

    уж умните и красивите, нямат собствена воля, свой интелект да кажат : "НЕ, АЗ НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА МИЛИЦИОНЕР" - пълно падение на градската либерална общност.

    Емили Тротинетката да бяхте сложили за вицепрезидент по щях да разбера, че ще гласувате за нея, но не и за МИЛИЦИОНЕР !

    20:46 21.09.2026

  • 22 Лъжеш бре момче

    15 0 Отговор
    "силна Европа" никога на никой не е помагала ! Заробвала е, избивала е, колониализирала е, геноцид е извършвала и какво ли не, но "помощ" никога ! Историята на Европа е историята на позора ...

    20:47 21.09.2026

  • 23 оти да се лажеме?

    4 0 Отговор
    По тази тема са се упражнявали много и известни личности. На нас обаче са ни нужни съвсем различни източници (ако може да са от Азия бихме повярвали още повече) за да приемем истината такава каквато е.

    "Истинската индивидуална свобода не може да съществува без икономическа сигурност и независимост. Гладните и безработни хора – това е ресурсът, върху който са създадени диктатурите." (Франклин Делано Рузвелт)
    Аз бих допълнил обаче, че независимост не може да има ако няма икономическа сигурност. Икономическата зависимост е основния начин за властване над едно общество, а това се прилага у нас много повече от 80 години, че даже и векове наред непрекъснато. Народе????
    „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“ (Левски)
    Още колко умни хора трябва да ни го кажат за да го проумемем? Или що не идва от Креъл това са празни приказки?
    "Повечето хора не желаят истински да бъдат свободни, защото свободата натоварва с отговорност, а повечето хора се плашат от отговорността." (Зигмунд Фройд)

    20:51 21.09.2026

  • 24 Ама верно ли

    11 0 Отговор
    войната която се води в Украйна не е провокирана от Европа ? Я пак помисли!

    20:51 21.09.2026

  • 25 КалТак

    10 0 Отговор
    Петроханец.

    20:53 21.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ИНТЕРЕСНО?

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    ...в грешка си; "царя дойде" не, а ми ни го ДОВЕДОХА?

    20:56 21.09.2026

  • 28 579795967

    6 0 Отговор
    Гюрче, де ти е смазочното , въз въз елинъ дей !

    20:56 21.09.2026

  • 29 Хаха

    6 0 Отговор
    Една зависима Петроханска мижитурка ни дава акъл какво е независимост?! Айде нема нужда

    20:57 21.09.2026

  • 30 Зеления

    4 0 Отговор
    Тоя продаде България на Украйна и сега говори за независимост - незнам колко по-нагли и долни твари могат да се покажат хората от ППДБ - ама явно още може, щом всеки ден ни изненадват с някоя гнусотия.

    21:01 21.09.2026

  • 31 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Въобще даже":

    Хрантутници, и от кой ще вземат парите, защото някой ще трябва да ги изкарва? От някой ще вземат парите за да го хрантутят другите ли с 50 000 евро, към 100 000 лева на глава! Тези пари не са ваши!

    21:01 21.09.2026

  • 32 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА МИСИРКА МЕСИЯ

    21:03 21.09.2026

  • 33 За ЕС

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ква "Независимост"":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една от трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България е Европа.

    Коментиран от #36

    21:03 21.09.2026

  • 34 ХАхАХА

    4 0 Отговор
    Гюров разкажи как си мил чинии в библиотека да се прехранваш в Англия

    Коментиран от #37

    21:03 21.09.2026

  • 35 Точно такива като теб Гюров

    7 0 Отговор
    Са основният проблем в образованието !

    21:04 21.09.2026

  • 36 Ъхъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "За ЕС":

    Най вече Мадарския конник ще препуска през Европата и по света... конника без глава ..

    21:05 21.09.2026

  • 37 Епааа

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ХАхАХА":

    Не всеки има бащица или мамица, които работят с местната мафия да си вкарат децата нещо съдия прокурор държавна работа министерски банкови сметки шкафчета партийни книжки

    21:08 21.09.2026

  • 38 Методи

    1 0 Отговор
    Отврат!

    21:08 21.09.2026

  • 39 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Тоя какъв е, че му давате думата??? Някъв пореден никой

    21:10 21.09.2026

  • 40 Щъркел

    1 0 Отговор
    Тоя по време на соца щеше да е комсомолски или партиен секретар .
    Сменете думичките които излизат от голямата му уста ,демокрация с комунизъм или социализим и ще видите очевадното .
    А ,и помощник ченге си е взел .

    21:10 21.09.2026

  • 41 ГЮРОВ НЕСИ ПОДГОТВЕН

    0 0 Отговор
    ДАЖЕ ПИЧ И ЗА ТОАЛЕТ МАЙСТОР МСЙСТОР НЕ СТАВАШ СПРАВКА ГРОБ БГ.

    21:13 21.09.2026

  • 42 Перо

    1 0 Отговор
    Не ме гледай какво говоря, а какво правя! Има ли случай, някой партиец да е говорил лошо преди избори. Има партийци и депутати, които ни “променят” и обещават светли бъднини от 35 г., като някои от ДБ. Пенсионерски стаж от НС! А Гюров се видя в служебния кабинет какъв боклук и долнопробен селтик е, мислещ не за БГ, а за Украйна!

    21:14 21.09.2026

  • 43 Плювачите

    1 0 Отговор
    Вие клиенти на Прогресивна Сърбия ли сте? Изпуснахте си коня.

    21:14 21.09.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НАРКОМАН ...................,. ФАКТ ...................... А ЧОРАПА Е РЕZИДЕНТ НА КГБ И КОМУНОФАШИТА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ ! ........,..,......,... РАЗИКА МЕЖУ НАРКОМАН И РЕZИДЕНТ НА КГБ - НЯМА ...........,,................ ФАКТ !

    21:14 21.09.2026

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