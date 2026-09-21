Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден

Независимостта не се подарява. Тя не е само дата в календара. Тя трябва да се отстоява всеки ден с решенията, които взимаме с битките, които водим, с представите ни за бъдещето. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров от Велико Търново, където взе участие в събитие, посветено на Независимостта на България, информират от news.bg.

По думите му независимостта започва от свободния човек. Той поясни, че това е човек, който вярва, че законът важи а всички. Гюров посочи, че България е изминала трудния път от авторитаризъм към демокрация. Според него най-голямото достижение на това е свободата да избираме. Той даде пример със сваленото след протести в края на 2025 г. правителство на Росен Желязков и идването на власт на "Прогресивна България", след провеждането на честни избори.

Гюров подчерта, че историята на независимостта ни учи, че решенията не трябва да се взимат вместо нас от външни сили, нито от шепа влиятелни хора, нито от лица, концентриращи около себе си власт. По думите му големите решения следва да се взимат след широк дебат, открито и прозрачно.

Според него не бива да обръщаме гръб на света и да живеем в изолация. Той заяви, че никога не сме били така свързани, както днес. Нито една държава не може да си е самодостатъчна, смята Гюров.

По думите му силна Европа може да ни помогне да запазим нашата сигурност. Той подчерта, че Европа не е панацея и не може да е оправдание. Гюров отбеляза, че тя няма да ни оправи улиците, нито да ни реши проблемите в образованието, защото това е наша задача.

Той посочи, че вече близо 5 години, близо до нас, се води война, която не е провокирана от Европа. Според него заплахите не идват само от танковете, а и от кибератаки, дезинформация, и контрола върху критична инфраструктура.

Българският народ копнее за своя икономически напредък. Нищо не трябва да спъва Българи и да пречи на преуспяването ѝ, каза още Гюров.