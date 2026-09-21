Унгария няма да съхранява нефтопродукти за Украйна

Унгарското правителство няма да позволи изграждането на съоръжение за съхранение на нефтопродукти за Украйна на своя територия. Премиерът Петер Мадяр заяви, че меморандумът за разбирателство по този въпрос, подписан от унгарската компания MOL и украинската „Нафтогаз“, няма да бъде изпълнен.

„Съоръжението за съхранение, за което MOL подписа меморандум за разбирателство, няма да бъде построено на унгарско-украинската граница или където и да е другаде. Ако прочетете наскоро публикуваното изявление, там се казва, че това е само теоретична възможност. Дори и да бъде изпълнено, ще отнеме години. Но искам да заявя тук и сега: докато правителството на Тиса е на власт, това няма да се случи“, каза Мадяр, говорейки в унгарския парламент.

Той коментира, по искане на членове на парламента, публикация в Telegram канала на Нафтогаз относно плановете за изграждане на съоръжение за съхранение на петрол в Унгария близо до украинската граница. В доклада се цитира главният изпълнителен директор на компанията Сергий Федоренко, който заяви, че изпълнението на проекта „в крайна сметка ще подобри надеждността на доставките на гориво за украинските потребители“.