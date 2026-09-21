Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Унгария няма да съхранява нефтопродукти за Украйна

Унгария няма да съхранява нефтопродукти за Украйна

21 Септември, 2026 20:25 724 9

  • унгария-
  • украйна-
  • нефтопродукти-
  • съхранение

Властите няма да позволят изграждането на съоръжение за съхранението им

Унгария няма да съхранява нефтопродукти за Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарското правителство няма да позволи изграждането на съоръжение за съхранение на нефтопродукти за Украйна на своя територия. Премиерът Петер Мадяр заяви, че меморандумът за разбирателство по този въпрос, подписан от унгарската компания MOL и украинската „Нафтогаз“, няма да бъде изпълнен.

„Съоръжението за съхранение, за което MOL подписа меморандум за разбирателство, няма да бъде построено на унгарско-украинската граница или където и да е другаде. Ако прочетете наскоро публикуваното изявление, там се казва, че това е само теоретична възможност. Дори и да бъде изпълнено, ще отнеме години. Но искам да заявя тук и сега: докато правителството на Тиса е на власт, това няма да се случи“, каза Мадяр, говорейки в унгарския парламент.

Той коментира, по искане на членове на парламента, публикация в Telegram канала на Нафтогаз относно плановете за изграждане на съоръжение за съхранение на петрол в Унгария близо до украинската граница. В доклада се цитира главният изпълнителен директор на компанията Сергий Федоренко, който заяви, че изпълнението на проекта „в крайна сметка ще подобри надеждността на доставките на гориво за украинските потребители“.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСИЧКИ МНОГО СЕ ПЛАШАТ

    14 1 Отговор
    От освободителната руска армия.

    20:29 21.09.2026

  • 2 Слава Украйна

    0 15 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #7

    20:30 21.09.2026

  • 3 Ц А Р Путин

    6 1 Отговор
    Оппаа ,и как ще се снабдяват с гориво Великите Победоносни Чубиве бре Мадярич ,да зема да им пратя една колона от 64 км. нафтовозы ли не знам

    20:30 21.09.2026

  • 4 Междувременно

    12 0 Отговор
    Унгария реши да не се присъединява към Карпатската осморка, инициирана от Киев, обяви премиерът Маджар в парламента.

    Думите му бяха цитирани от Euronews.

    „Бяхме поканени и по основателни причини отказахме да отидем“, каза Мадяр, без да обяснява решението на Будапеща.

    20:32 21.09.2026

  • 5 Класически руски трололо

    4 2 Отговор
    Почти една трета от украинските общности може да не преживеят дори ден зимно спиране на електрозахранването, заяви депутатът от партия „Слуга на народа“ Олена Шуляк пред украинските медии.

    20:39 21.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор
    Абе ЕсеС не смениха ли предишния защото беше против У...йна🤔😉

    20:42 21.09.2026

  • 7 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Какво ги славите тия уркострахливци ??!! Загубиха 20% уркотеритории, и плюскат нашите пари, които никога няма да върнат !! Това е позор за урките !!!

    20:44 21.09.2026

  • 8 мадярчо

    4 0 Отговор
    усещаш идващия огън

    20:46 21.09.2026

  • 9 Банкер

    6 1 Отговор
    Кога ще върне парите на над 50 държави Укрия ?!?

    20:46 21.09.2026