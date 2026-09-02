Как да се спасиш от квадрокоптер

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато сте в отбрана и при всяко преместване, организирайте постоянно наблюдение на небето, следете за появата на характерния шум от коптера.

Не се събирайте в групи в окопите и на открита местност. Защото отгоре задължително ще се долети смъртта.

Ако при придвижването към точката за временна дислокация забележите коптер, не го водете при своите. Изчакайте врага да замине. Не издавайте мястото за разполагане.

Ти си защитен, ако:

Намираш се в укритие и не шаваш. Главната причина да бъдеш видян от въздуха е движението!

Стоиш в сянката на предметите.

Сидиш, а не лежиш. Силуетът не се забелязва отвисоко.

Теб са те открили, ако:

Движиш се.

Оставяш различими следи на земята.

Засечен си от термокамерата.

Преди всичко използвай маскировка срещу наблюдение от въздуха. Разпъвай камуфлажни мрежи. От топловизора пази само слоят въздух между два реда маскировка.

Леснозабележими са всякакви полиетиленови изделия, прясно изкопаната земя и битовите отпадъци.

Ако забележиш навреме коптера и се скиреш, не разкривай своята позиция. Отгоре може да провокират да стреляш, за да определят точките за бъдещите бомбардировки или да насочат артилерията.

Създавай лъжливи цели за коптерите. Възползвай се от това, че много от тях имат термовизионни камери – така например може да ги подмами огън, запален под бетонна плоча.

Коптерите често работят в двойки или в огнева въртележка. Способни са постоянно да висят над позициите.

Против ударните дронове за прикритие използвай рабицова мрежа – те засядат в нея.

Прави противогранатни откоси, за да не се търкулне боеприпасът към теб в окопа.

Ако коптерът лети ниско и те е открил, не само че можеш, но и си длъжен да опиташ да го свалиш с личното оръжие. Колкото по-плътен е огънят, толкова по-големи шансове имаш. Имай предвид, че трябва да стреляш с предварение (аванс) – на сто метра разстояние вземи примерния габарит на дрона.

Коптерът може да се прицелва само в неподвижни цели. Видиш ли, че ще пуска боеприпас, започвай да се движиш. И помни, че зарядът на акумулатора му стига най-много за десетминутна атака.

Ако си на открито, легни по гръб и наблюдавай коптера. Веднага щом пусне боеприпаса, претърколи се настрани. След две завъртания заеми ембрионална поза с гръб към взрива, намали площта на тялото, изложена на поразяване.

Осколъчният гранатометен боеприпас се взривява при удар в земята. Гранатата може да отскочи и търкулне настрани (зависи от височината на падане).

Не пипай падналия коптер – може да е миниран.

Помни, че противникът лесно засича излъчването на противодроновите пушки и преносимите устройства за РЕБ.

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Кратък коментар

Подготовката е важна. Навременното откриване и определяне на заплахата, добре подбраното укритие и екипировката гарантират по-дълъг живот. Стигне ли се до стрелба по летящи към теб обекти и търкаляния в калта, шансовете изтъняват, но въпреки всичко човек трябва да се бори до последно.

Мисли. Запази самообладание. Действай. Това е много важно!

Изброените по-горе съвети са дадени от фронтоваци – значи, поне веднъж те са опазили някого. Дали трябва да ги помним? Времето е непредвидимо. На колониалната администрация е глупаво да се разчита за каквото и да е, особено в кризисни моменти. А и от съюзниците, с които движим, не бива да очакваме добрини. Така че нека всеки сам решава.