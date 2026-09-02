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Как да се спасиш от квадрокоптер

Как да се спасиш от квадрокоптер

2 Септември, 2026 18:00 864 18

  • русия-
  • война-
  • квадрокоптер-
  • фронт-
  • украйна

Подготовката е важна. Навременното откриване и определяне на заплахата, добре подбраното укритие и екипировката гарантират по-дълъг живот

Как да се спасиш от квадрокоптер - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато сте в отбрана и при всяко преместване, организирайте постоянно наблюдение на небето, следете за появата на характерния шум от коптера.

Не се събирайте в групи в окопите и на открита местност. Защото отгоре задължително ще се долети смъртта.

Ако при придвижването към точката за временна дислокация забележите коптер, не го водете при своите. Изчакайте врага да замине. Не издавайте мястото за разполагане.

Ти си защитен, ако:

Намираш се в укритие и не шаваш. Главната причина да бъдеш видян от въздуха е движението!

Стоиш в сянката на предметите.

Сидиш, а не лежиш. Силуетът не се забелязва отвисоко.

Теб са те открили, ако:

Движиш се.

Оставяш различими следи на земята.

Засечен си от термокамерата.

Преди всичко използвай маскировка срещу наблюдение от въздуха. Разпъвай камуфлажни мрежи. От топловизора пази само слоят въздух между два реда маскировка.

Леснозабележими са всякакви полиетиленови изделия, прясно изкопаната земя и битовите отпадъци.

Ако забележиш навреме коптера и се скиреш, не разкривай своята позиция. Отгоре може да провокират да стреляш, за да определят точките за бъдещите бомбардировки или да насочат артилерията.

Създавай лъжливи цели за коптерите. Възползвай се от това, че много от тях имат термовизионни камери – така например може да ги подмами огън, запален под бетонна плоча.

Коптерите често работят в двойки или в огнева въртележка. Способни са постоянно да висят над позициите.

Против ударните дронове за прикритие използвай рабицова мрежа – те засядат в нея.

Прави противогранатни откоси, за да не се търкулне боеприпасът към теб в окопа.

Ако коптерът лети ниско и те е открил, не само че можеш, но и си длъжен да опиташ да го свалиш с личното оръжие. Колкото по-плътен е огънят, толкова по-големи шансове имаш. Имай предвид, че трябва да стреляш с предварение (аванс) – на сто метра разстояние вземи примерния габарит на дрона.

Коптерът може да се прицелва само в неподвижни цели. Видиш ли, че ще пуска боеприпас, започвай да се движиш. И помни, че зарядът на акумулатора му стига най-много за десетминутна атака.

Ако си на открито, легни по гръб и наблюдавай коптера. Веднага щом пусне боеприпаса, претърколи се настрани. След две завъртания заеми ембрионална поза с гръб към взрива, намали площта на тялото, изложена на поразяване.

Осколъчният гранатометен боеприпас се взривява при удар в земята. Гранатата може да отскочи и търкулне настрани (зависи от височината на падане).

Не пипай падналия коптер – може да е миниран.

Помни, че противникът лесно засича излъчването на противодроновите пушки и преносимите устройства за РЕБ.

* * *

Кратък коментар

Подготовката е важна. Навременното откриване и определяне на заплахата, добре подбраното укритие и екипировката гарантират по-дълъг живот. Стигне ли се до стрелба по летящи към теб обекти и търкаляния в калта, шансовете изтъняват, но въпреки всичко човек трябва да се бори до последно.

Мисли. Запази самообладание. Действай. Това е много важно!

Изброените по-горе съвети са дадени от фронтоваци – значи, поне веднъж те са опазили някого. Дали трябва да ги помним? Времето е непредвидимо. На колониалната администрация е глупаво да се разчита за каквото и да е, особено в кризисни моменти. А и от съюзниците, с които движим, не бива да очакваме добрини. Така че нека всеки сам решава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 авантгард

    18 0 Отговор
    Николайчо, коя игра играеш?

    18:01 02.09.2026

  • 2 Механик

    21 0 Отговор
    Нещо не ми звучат добре тия инструкции. Какво става? Готвят ни за гореща война ли?

    18:02 02.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    15 0 Отговор
    туй от наръчника на 404 ли го откраднахте

    18:03 02.09.2026

  • 4 14/88

    12 0 Отговор
    който подкрепя укрия и румен да чете !

    18:05 02.09.2026

  • 5 Експерт

    2 6 Отговор
    Питайте руснаците в Перм например. На 1500 км някакъв завод за ракетни двигатели гори здраво. Дали е бил квадрокоптер или хиперкоптер се уточнява.

    18:05 02.09.2026

  • 6 защо всеки всеки селянин е жирналист?

    16 1 Отговор
    Когато сте в отбрана и при всяко преместване, организирайте постоянно наблюдение на небето, следете за появата на характерния шум от коптера.



    вечер преди лягане проверете под леглото дали путин не се крие там , също и във гардероба че яде малки деца

    18:07 02.09.2026

  • 7 Мдааа

    7 0 Отговор
    Едно е сигурно НАТО не е подготвено за това! Може би шепа оцелели натовци биещи се срещу все още срещу Русия за 4О4 знаят, но това е нищо!

    18:08 02.09.2026

  • 8 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началник хунта

    8 1 Отговор
    Войничетата ми се побъркаха от страх . 😄 Напред , герои на уКраiiна ! Англосаксонците , турците и евреите , заради които ще умрете ще ми сложат нещо в банковите сметки .

    18:08 02.09.2026

  • 9 Руснак на части

    1 10 Отговор
    Четох, четох наръчници за квадрокоптерите и пак съм на части на небето.

    18:08 02.09.2026

  • 10 кое е тоя никой николов?

    7 2 Отговор
    този николайчо николов е изплискал легена редно е такива да живеят във психиатрията

    не става да им се дава трибуна на подобни олигууфрени!

    18:08 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Авиопревозвач

    3 3 Отговор
    От квадрокоптерите се спасяваме като не летим до русията.
    Днес и турските авиолинии отмениха полетите до русия за неопеделено време.

    18:16 02.09.2026

  • 13 Факти

    5 2 Отговор
    Вие нормални ли сте…?

    18:19 02.09.2026

  • 14 СПРАВЕДЛИВ

    9 1 Отговор
    До къде стигнахме!... Такива неща четяхме в учебниците и читанките за войната, а над нас небето беше синьо и чисто. Не прелитаха бойни самолети, бяхме сигурни, че мирът и свободата са вечни, че са даденост. Пеехме песни, страдахме за загиналите герои, а сега ни чака тяхната участ, защо? Кой ни набута във войната, кой смени курса и ни води към "демокрация" и европейска интеграция, а всъщност към анархия и гибел? Защо нямаме собствено мнение, самочувствие и стремеж към независимост? Къде изчезна патриотизмът и защо искаме да бягаме в чужбина? Такива хора винаги е имало и в историята се наричаха предатели, а сега стават все повече и повече. Трябва да се опомним, особено младите поколения, които са важна плячка за всички предатели и чуждопоклонници, както и за враговете на България, които искат да я асимилират.

    Коментиран от #15

    18:21 02.09.2026

  • 15 има на кого да се благодари

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "СПРАВЕДЛИВ":

    може да благодарите на вещиците мърссула края и лявата резба рюте

    18:28 02.09.2026

  • 16 БеГемот

    3 1 Отговор
    Представям си българските професионални тюфлеци как бягат на Зиг заг и се претъркулват.....ще бъде забавно...

    18:36 02.09.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    Не можеш да избягаш от руската пералня, сори!

    18:39 02.09.2026

  • 18 А има

    1 0 Отговор
    ли значение руски или украински е дрона? Макар като се замисля, всички са китайски 🤣

    18:45 02.09.2026