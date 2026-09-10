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Скандал в Украйна: прокурорски чадър за престъпни фирми?
  Тема: Украйна

Скандал в Украйна: прокурорски чадър за престъпни фирми?

10 Септември, 2026 13:50 1 940 34

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • корупция-
  • руслан кравченко

Прикривала ли е прокуратурата престъпни фирми, източвали банковите сметки на обикновени хора?

Скандал в Украйна: прокурорски чадър за престъпни фирми? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Украйна Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) публикуват от няколко седмици аудиозаписи от разследването си „Картаго" срещу фирми, наричащи се "колцентрове". Зад това безобидно име всъщност се крие мащабна престъпна дейност - става въпрос за корупция и злоупотреба с власт. Скандалът, който вече доведе до оставката на главния прокурор Руслан Кравченко, може да се окаже един от най-големите в историята на Украйна, пише германската обществена медия АРД.

Схемата на измамата действа така: Предимно млади служители на тези фирми, представящи се за банкови служители, се обаждат на хора с цел да отклоняват пари от сметките им.

60 000 служители работят в незаконни фирми

Според данни на неправителствената организация „Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ в цяла Украйна има около 1 000 такива „колцентъра“. Те са разпръснати из цялата страна, в тях работят около 60 000 души и всяка такава фирма реализира незаконни приходи средно по около един милион щатски долара месечно, става ясно още от данните на организацията.

Украинските антикорупционни органи подозират, че висши служители от Главната прокуратура са пряко замесени в тези дейности, и в тази връзка говорят за „престъпна организация“. Високопоставен служител, който в аудиозаписите бива наричан „канцлер“, вече е бил задържан.

По всичко личи, че вече бившият главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко също е замесен. Лидерът на групата с псевдоним „шеф“ се нарича също „Андриевич“ – фамилията на бащата на Кравченко. Освен това има индикации, че „шефът“ преди това е работил в данъчната служба – както и Кравченко. Трети индикатор: споменатият „канцлер“ е оказвал и лични услуги на Кравченко, като например е организирал ремонта на къщата му, посочва още АРД.

Главният прокурор подаде оставка

Според разследване на онлайн изданието „Украинска правда“ служители на Главната прокуратура са получавали месечни подкупи от въпросните „колцентрове“, на които са осигурявали защита от наказателно преследване. Примерни изчисления на изданието сочат, че ако такъв чадър е бил разпънат над примерно 100 такива фирми, то месечно те са превеждали суми от порядъка на 700 000 щатски долара.

Досегашният главен прокурор Кравченко междувременно подаде оставка, но отрича всякакво участие в незаконни сделки. Според наблюдатели скандалът вероятно засяга и други части на държавната администрация, пише АРД и в тази връзка цитира депутата от опозицията Андрий Осадчук: „Убеден съм, че и други правоохранителни органи са знаели за това, включително и общинските власти“.

Скандалът хвърля сянка върху президента Зеленски

Има предположения, че оставката на Кравченко е била поискана лично от президента Володимир Зеленски. Въпреки това върху държавния глава пада сянка, тъй като именно Зеленски предложи миналата година 36-годишния Кравченко за главен прокурор. Още тогава наблюдатели предупреждаваха, че в миналото той се е провалял на конкурси за по-високи постове, например в Антикорупционната прокуратура или за ръководител на Антикорупционната служба.

Освен това миналата година Зеленски подписа закон, който трябваше да даде още по-голяма власт на Кравченко, тъй като трябваше де факто да подчини антикорупционните органи на главния прокурор. Наблюдатели не изключват самият Кравченко да е инициирал закона, който първо беше приет, а след масови улични протести впоследствие беше оттеглен, припомня АРД.

Шок за обществото

Новите разкрития са шок за обществото - особено на фона на руската агресивна война, коментира разследващият журналист Михайло Ткач от „Украинска правда": „Докато едни граждани защитават страната и загиват, други, заемащи висши постове, крадат или злоупотребяват с властта си“, казва той, цитиран от АРД.

Въпреки това скандалът показва, че антикорупционните органи в Украйна работят по-ефективно от всякога. Това е „исторически пробив в борбата срещу корупцията в нашата държава“, смята Ткач.

Активисти в борбата срещу корупцията настояват подборът и изборът на главния прокурор занапред да стават в прозрачна процедура. Още повече, че Украйна е поела такъв ангажимент в рамките на процеса си по присъединяване към ЕС, припомня в тази връзка председателят на неправителствената организация „Център за борба с корупцията“ Виталий Шабунин, цитиран от АРД.

Автор: Флориан Келерман (АРД)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    61 1 Отговор
    То Украйна не е държава, а корупционна система с парите от ЕС.

    Коментиран от #3

    13:52 10.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    49 0 Отговор
    Откриха топлата вода.хи хи хи

    13:52 10.09.2026

  • 3 ИСТИНАТА

    4 42 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Наистина ли избирателите на ГЕРБ сте за европейското развитие на България? Тогава подкрепете Гюров!

    13:53 10.09.2026

  • 4 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    40 0 Отговор
    Че в окраина Зеленски не защитава европейските ценности, както казват Кая и Урсула.

    13:53 10.09.2026

  • 5 Дзак

    12 1 Отговор
    Нищо не се разбира. Убеждават клиенти да участват в пирамида или нещо подобно?

    Коментиран от #21

    13:56 10.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    36 1 Отговор
    Путин ще ликвидира зеления когато наркоса довърши работата за която е роден .А именно след като унищожи Украйна той активно ликвидира ЕС За по добър партньор Русия не може и да си мечтае.

    13:56 10.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    30 0 Отговор
    Руснаците щурмуват едновременно Орехов, Доброполе и Дружковка....

    Ето колко "зле" е положението им на бойната линия! 🤣🤣🤣

    13:56 10.09.2026

  • 8 Шапкаря

    13 0 Отговор
    Какъв е тоя съсел бе хора?Кочината не е зоопарк.

    13:56 10.09.2026

  • 9 Каунь

    14 2 Отговор
    Чак пък скандал, това си е нещо нормално по време на война

    13:58 10.09.2026

  • 10 И Киев е Руски

    23 0 Отговор
    Укра от 50 000 000 милиона остана 16 000 000.Русия си върна територия равна на Гърция и увеличи населението си

    13:58 10.09.2026

  • 11 ти да видиш

    9 0 Отговор
    зеленияпор дава шанс на младежите или измамник в колфирма или пушечна мръвка на фронте, какой хороший человек!

    13:59 10.09.2026

  • 12 Пак се опитват да ни лъжат

    14 0 Отговор
    Той че зеле премълчава изопачава фактите че чадъра е изпуснат от нелегитимния президент зелен. Но ние се сещаме че той дърпа там конците и главният прокурор му е подчинен

    14:00 10.09.2026

  • 13 Чудя се как да излъжа глупаците

    10 2 Отговор
    от европейската комисия че и аз съм демократ да ми отпуснат един милион. Още по-добре милиард и ще ги усвоя за благото и в името на белото демокрацията душата моя лична.
    Те са прости сигурно ще се вържат и на мен

    14:03 10.09.2026

  • 14 Любознателен

    13 0 Отговор
    Малеййй, каква изненада!

    14:06 10.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Престъпните фирми са покровителствени от Урсула макрон шмерц шперц и източват банковите сметки на евро стадото

    14:09 10.09.2026

  • 16 Петър

    20 1 Отговор
    До преди 2-3 години, по българските медии беше немислимо да се публикуват такива новини от Украйна.

    14:09 10.09.2026

  • 17 7437347

    8 0 Отговор
    добър ден , Пено ! замий съ !

    14:12 10.09.2026

  • 18 Вовата

    1 4 Отговор
    ги бута от 6 етаж и няма скандали!

    14:15 10.09.2026

  • 19 Долу ЕС

    11 0 Отговор
    крайна не е държава, а еврейска пералня на цру. Иначе урсула им даде 90 млрд от нашите пари, а тук съкращения......

    14:15 10.09.2026

  • 20 Отстрани

    9 0 Отговор
    Украинска идилия!

    14:20 10.09.2026

  • 21 Безпристрастен до 5

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дзак":

    Използват схемата- износ на валута,към трети страни.Със сигурност не са работили със беднотията или хора от ниско ниво,като финансови възможности.Там се въртят такива мега далавери, на държавно ниво,че тази е пари за семки.Само един показателен пример: Германия в периода1939-1944 година е изразходвала ( дойч марк към долар) 250-270 милиарда долара през цялата война.За 4 години,клоуна само от щатите и ЕС е получил в кеш - банкови преводи над 320 милиарда евро.Отделно военната помощ, със всякакъв вид техника и оръжия, която със сигурност е много повече като стойност.Ако народите в Европа,щатите някога разберат, как са ограбени , и кой е злоупотребил с такива чудовищни по мащаб суми,ще побеснеят.

    14:20 10.09.2026

  • 22 Тото 1 и Тото 2

    9 1 Отговор
    Пак Путин ли е виновен ?

    14:22 10.09.2026

  • 23 Чичо

    13 2 Отговор
    Това е най-бандитската държава в Европа. Гето !

    14:23 10.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    2 11 Отговор
    Украйна във война извън ес се бори в пъти по ефективен с корупцията.главниянпрокурор излетя а хората на буданов отвлякоха сина на най големия крадец в тези фирми и го нарязаха на парчета.затова украйна се справя защото са народ а не руски слуги като някои други.

    14:26 10.09.2026

  • 25 Тиква

    5 1 Отговор
    Какво могат друго, Окрабандерия? да лъжат,да искат,да обещават,с една дума Окрахиени.

    Коментиран от #27

    14:32 10.09.2026

  • 26 българина

    9 0 Отговор
    цитирам Денков, ще помагаме на украйна каквото и да. ни струва! всичките от ппдб сте за затвора боклу ци такива

    Коментиран от #29

    14:35 10.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Тиква":

    Искат да не бъдат окупирани и се справят добре за разлика от теб дето искаш да те окупира най бедната и презряна страна в света.руснаците въпреки ресурсите си живеят като африканци и периодично измират от глад.даже в африка подобно нещо не се случва толкова често колкото в русия.ти обаче искаш точно тия да те окупират.хах....

    14:37 10.09.2026

  • 28 Нашмърканият потник

    4 0 Отговор
    е корумпе и терорист, но малко му остана и почнаха да се самоизяждат, хахаха

    14:38 10.09.2026

  • 29 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "българина":

    Ако не помагаме на украйна има шанс войната да дойде у нас.естествено че трябва да направим всичко възможно украйна да спре руските окупатори

    14:38 10.09.2026

  • 30 САЩ ..щ

    0 0 Отговор
    Пъ фногу есну чйе йе таковакату...

    14:44 10.09.2026

  • 31 Даа!

    2 1 Отговор
    Искрено ми е жал,честно,за обикновените хора в Незалежная.Работягите и пенсионерите.Ето безчувствени и точни данни за пенсии и заплати към момента. Пенсионери с минимум пенсия-1,5 милиона души- пенсия приравнена в евро - 69 евро. в най - масовата група70% или около 7 милиона пенсионери получават +- 120 евро.Брой работещи на МРЗ между 1,7 - 2 милиона души.Заплата 172 евро.Средна заплата 427 ( след удръжки) евро. Но там има данъци-23% плюс допълнитени 5% военен налог.Така работещ на МРЗ - 172 евро,след данъци получава нетно132 евро.При средна заплата бруто 600 евро,след удръжки ,получават нетна сума - 462 евро( за по разбираемо посочвам в евро,а не- в гривна) Над 8,5 милиона пълнолетни граждани живеят на ръба, на оцеляването. А до 2014 г,бяха една от най- развитите и богати държави,от бившия СССР. С много по висок стандарт ( към онзи момент) от съседна Полша.,Унгария, Румъния.

    Коментиран от #34

    14:46 10.09.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ОТКРАДНАЛИ ОТ ХОТЕЛСКАТА СТАЯ В КИЕВ ЗЛАТНИТЕ КОПЧЕТА ЗА РЪКАВЕЛИ НА СТЕФАН ВИТКОВ,
    ДОКАТО ТОЙ ВОДЕЛ ПРЕГОВОРИ С ЗЕЛЯ
    .....
    ЕВРЕИНА ГИ ИМАЛ ОЩЕ ОТ ПРА ПРА ДЯДО СИ БЪЛГАРСКИ ХАЗАР ОТ МОЛДОВА :)
    ......
    ТОЛКОВА СИ МОГАТ УКРАИНЦИ , РУМЪНЦИ И МУРГАВАТА ЧАСТ ОТ МОЛДОВА :)

    14:47 10.09.2026

  • 33 Шалтето

    3 0 Отговор
    Тези евреи са гнили и в червата.

    14:49 10.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Даа!":

    Пак лъжеш.украйна бе далеч по бедна от полша и румъния 2014 а сега е зле защото другарите ти от масква ги нападнаха.в русия обаче мизерията е още по тежка даже и от украйна

    14:52 10.09.2026

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