Скандал в Украйна: прокурорски чадър за престъпни фирми?

В Украйна Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) публикуват от няколко седмици аудиозаписи от разследването си „Картаго" срещу фирми, наричащи се "колцентрове". Зад това безобидно име всъщност се крие мащабна престъпна дейност - става въпрос за корупция и злоупотреба с власт. Скандалът, който вече доведе до оставката на главния прокурор Руслан Кравченко, може да се окаже един от най-големите в историята на Украйна, пише германската обществена медия АРД.
Схемата на измамата действа така: Предимно млади служители на тези фирми, представящи се за банкови служители, се обаждат на хора с цел да отклоняват пари от сметките им.
60 000 служители работят в незаконни фирми
Според данни на неправителствената организация „Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ в цяла Украйна има около 1 000 такива „колцентъра“. Те са разпръснати из цялата страна, в тях работят около 60 000 души и всяка такава фирма реализира незаконни приходи средно по около един милион щатски долара месечно, става ясно още от данните на организацията.
Украинските антикорупционни органи подозират, че висши служители от Главната прокуратура са пряко замесени в тези дейности, и в тази връзка говорят за „престъпна организация“. Високопоставен служител, който в аудиозаписите бива наричан „канцлер“, вече е бил задържан.
По всичко личи, че вече бившият главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко също е замесен. Лидерът на групата с псевдоним „шеф“ се нарича също „Андриевич“ – фамилията на бащата на Кравченко. Освен това има индикации, че „шефът“ преди това е работил в данъчната служба – както и Кравченко. Трети индикатор: споменатият „канцлер“ е оказвал и лични услуги на Кравченко, като например е организирал ремонта на къщата му, посочва още АРД.
Главният прокурор подаде оставка
Според разследване на онлайн изданието „Украинска правда“ служители на Главната прокуратура са получавали месечни подкупи от въпросните „колцентрове“, на които са осигурявали защита от наказателно преследване. Примерни изчисления на изданието сочат, че ако такъв чадър е бил разпънат над примерно 100 такива фирми, то месечно те са превеждали суми от порядъка на 700 000 щатски долара.
Досегашният главен прокурор Кравченко междувременно подаде оставка, но отрича всякакво участие в незаконни сделки. Според наблюдатели скандалът вероятно засяга и други части на държавната администрация, пише АРД и в тази връзка цитира депутата от опозицията Андрий Осадчук: „Убеден съм, че и други правоохранителни органи са знаели за това, включително и общинските власти“.
Скандалът хвърля сянка върху президента Зеленски
Има предположения, че оставката на Кравченко е била поискана лично от президента Володимир Зеленски. Въпреки това върху държавния глава пада сянка, тъй като именно Зеленски предложи миналата година 36-годишния Кравченко за главен прокурор. Още тогава наблюдатели предупреждаваха, че в миналото той се е провалял на конкурси за по-високи постове, например в Антикорупционната прокуратура или за ръководител на Антикорупционната служба.
Освен това миналата година Зеленски подписа закон, който трябваше да даде още по-голяма власт на Кравченко, тъй като трябваше де факто да подчини антикорупционните органи на главния прокурор. Наблюдатели не изключват самият Кравченко да е инициирал закона, който първо беше приет, а след масови улични протести впоследствие беше оттеглен, припомня АРД.
Шок за обществото
Новите разкрития са шок за обществото - особено на фона на руската агресивна война, коментира разследващият журналист Михайло Ткач от „Украинска правда": „Докато едни граждани защитават страната и загиват, други, заемащи висши постове, крадат или злоупотребяват с властта си“, казва той, цитиран от АРД.
Въпреки това скандалът показва, че антикорупционните органи в Украйна работят по-ефективно от всякога. Това е „исторически пробив в борбата срещу корупцията в нашата държава“, смята Ткач.
Активисти в борбата срещу корупцията настояват подборът и изборът на главния прокурор занапред да стават в прозрачна процедура. Още повече, че Украйна е поела такъв ангажимент в рамките на процеса си по присъединяване към ЕС, припомня в тази връзка председателят на неправителствената организация „Център за борба с корупцията“ Виталий Шабунин, цитиран от АРД.
Автор: Флориан Келерман (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #3
13:52 10.09.2026
2 Последния Софиянец
13:52 10.09.2026
3 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Зевс":Наистина ли избирателите на ГЕРБ сте за европейското развитие на България? Тогава подкрепете Гюров!
13:53 10.09.2026
4 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
13:53 10.09.2026
5 Дзак
Коментиран от #21
13:56 10.09.2026
6 И Киев е Руски
13:56 10.09.2026
7 az СВО Победа 81
Ето колко "зле" е положението им на бойната линия! 🤣🤣🤣
13:56 10.09.2026
8 Шапкаря
13:56 10.09.2026
9 Каунь
13:58 10.09.2026
10 И Киев е Руски
13:58 10.09.2026
11 ти да видиш
13:59 10.09.2026
12 Пак се опитват да ни лъжат
14:00 10.09.2026
13 Чудя се как да излъжа глупаците
Те са прости сигурно ще се вържат и на мен
14:03 10.09.2026
14 Любознателен
14:06 10.09.2026
15 И Киев е Руски
14:09 10.09.2026
16 Петър
14:09 10.09.2026
17 7437347
14:12 10.09.2026
18 Вовата
14:15 10.09.2026
19 Долу ЕС
14:15 10.09.2026
20 Отстрани
14:20 10.09.2026
21 Безпристрастен до 5
До коментар #5 от "Дзак":Използват схемата- износ на валута,към трети страни.Със сигурност не са работили със беднотията или хора от ниско ниво,като финансови възможности.Там се въртят такива мега далавери, на държавно ниво,че тази е пари за семки.Само един показателен пример: Германия в периода1939-1944 година е изразходвала ( дойч марк към долар) 250-270 милиарда долара през цялата война.За 4 години,клоуна само от щатите и ЕС е получил в кеш - банкови преводи над 320 милиарда евро.Отделно военната помощ, със всякакъв вид техника и оръжия, която със сигурност е много повече като стойност.Ако народите в Европа,щатите някога разберат, как са ограбени , и кой е злоупотребил с такива чудовищни по мащаб суми,ще побеснеят.
14:20 10.09.2026
22 Тото 1 и Тото 2
14:22 10.09.2026
23 Чичо
14:23 10.09.2026
24 стоян георгиев
14:26 10.09.2026
25 Тиква
Коментиран от #27
14:32 10.09.2026
26 българина
Коментиран от #29
14:35 10.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #25 от "Тиква":Искат да не бъдат окупирани и се справят добре за разлика от теб дето искаш да те окупира най бедната и презряна страна в света.руснаците въпреки ресурсите си живеят като африканци и периодично измират от глад.даже в африка подобно нещо не се случва толкова често колкото в русия.ти обаче искаш точно тия да те окупират.хах....
14:37 10.09.2026
28 Нашмърканият потник
14:38 10.09.2026
29 стоян георгиев
До коментар #26 от "българина":Ако не помагаме на украйна има шанс войната да дойде у нас.естествено че трябва да направим всичко възможно украйна да спре руските окупатори
14:38 10.09.2026
30 САЩ ..щ
14:44 10.09.2026
31 Даа!
Коментиран от #34
14:46 10.09.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОКАТО ТОЙ ВОДЕЛ ПРЕГОВОРИ С ЗЕЛЯ
.....
ЕВРЕИНА ГИ ИМАЛ ОЩЕ ОТ ПРА ПРА ДЯДО СИ БЪЛГАРСКИ ХАЗАР ОТ МОЛДОВА :)
......
ТОЛКОВА СИ МОГАТ УКРАИНЦИ , РУМЪНЦИ И МУРГАВАТА ЧАСТ ОТ МОЛДОВА :)
14:47 10.09.2026
33 Шалтето
14:49 10.09.2026
34 стоян георгиев
До коментар #31 от "Даа!":Пак лъжеш.украйна бе далеч по бедна от полша и румъния 2014 а сега е зле защото другарите ти от масква ги нападнаха.в русия обаче мизерията е още по тежка даже и от украйна
14:52 10.09.2026