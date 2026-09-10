Скандал в Украйна: прокурорски чадър за престъпни фирми?

В Украйна Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) публикуват от няколко седмици аудиозаписи от разследването си „Картаго" срещу фирми, наричащи се "колцентрове". Зад това безобидно име всъщност се крие мащабна престъпна дейност - става въпрос за корупция и злоупотреба с власт. Скандалът, който вече доведе до оставката на главния прокурор Руслан Кравченко, може да се окаже един от най-големите в историята на Украйна, пише германската обществена медия АРД.

Схемата на измамата действа така: Предимно млади служители на тези фирми, представящи се за банкови служители, се обаждат на хора с цел да отклоняват пари от сметките им.

60 000 служители работят в незаконни фирми

Според данни на неправителствената организация „Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ в цяла Украйна има около 1 000 такива „колцентъра“. Те са разпръснати из цялата страна, в тях работят около 60 000 души и всяка такава фирма реализира незаконни приходи средно по около един милион щатски долара месечно, става ясно още от данните на организацията.

Украинските антикорупционни органи подозират, че висши служители от Главната прокуратура са пряко замесени в тези дейности, и в тази връзка говорят за „престъпна организация“. Високопоставен служител, който в аудиозаписите бива наричан „канцлер“, вече е бил задържан.

По всичко личи, че вече бившият главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко също е замесен. Лидерът на групата с псевдоним „шеф“ се нарича също „Андриевич“ – фамилията на бащата на Кравченко. Освен това има индикации, че „шефът“ преди това е работил в данъчната служба – както и Кравченко. Трети индикатор: споменатият „канцлер“ е оказвал и лични услуги на Кравченко, като например е организирал ремонта на къщата му, посочва още АРД.

Главният прокурор подаде оставка

Според разследване на онлайн изданието „Украинска правда“ служители на Главната прокуратура са получавали месечни подкупи от въпросните „колцентрове“, на които са осигурявали защита от наказателно преследване. Примерни изчисления на изданието сочат, че ако такъв чадър е бил разпънат над примерно 100 такива фирми, то месечно те са превеждали суми от порядъка на 700 000 щатски долара.

Досегашният главен прокурор Кравченко междувременно подаде оставка, но отрича всякакво участие в незаконни сделки. Според наблюдатели скандалът вероятно засяга и други части на държавната администрация, пише АРД и в тази връзка цитира депутата от опозицията Андрий Осадчук: „Убеден съм, че и други правоохранителни органи са знаели за това, включително и общинските власти“.

Скандалът хвърля сянка върху президента Зеленски

Има предположения, че оставката на Кравченко е била поискана лично от президента Володимир Зеленски. Въпреки това върху държавния глава пада сянка, тъй като именно Зеленски предложи миналата година 36-годишния Кравченко за главен прокурор. Още тогава наблюдатели предупреждаваха, че в миналото той се е провалял на конкурси за по-високи постове, например в Антикорупционната прокуратура или за ръководител на Антикорупционната служба.

Освен това миналата година Зеленски подписа закон, който трябваше да даде още по-голяма власт на Кравченко, тъй като трябваше де факто да подчини антикорупционните органи на главния прокурор. Наблюдатели не изключват самият Кравченко да е инициирал закона, който първо беше приет, а след масови улични протести впоследствие беше оттеглен, припомня АРД.

Шок за обществото

Новите разкрития са шок за обществото - особено на фона на руската агресивна война, коментира разследващият журналист Михайло Ткач от „Украинска правда": „Докато едни граждани защитават страната и загиват, други, заемащи висши постове, крадат или злоупотребяват с властта си“, казва той, цитиран от АРД.

Въпреки това скандалът показва, че антикорупционните органи в Украйна работят по-ефективно от всякога. Това е „исторически пробив в борбата срещу корупцията в нашата държава“, смята Ткач.

Активисти в борбата срещу корупцията настояват подборът и изборът на главния прокурор занапред да стават в прозрачна процедура. Още повече, че Украйна е поела такъв ангажимент в рамките на процеса си по присъединяване към ЕС, припомня в тази връзка председателят на неправителствената организация „Център за борба с корупцията“ Виталий Шабунин, цитиран от АРД.

Автор: Флориан Келерман (АРД)