Пезешкиан: САЩ решават дали войната с Иран да приключи

Решението дали да бъде сложен край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в интервю за „Фокс нюз“, предаде Франс прес.

„Когато можем да решим проблемите чрез диалог, не бива да прибягваме до това да се избиваме взаимно. Но с подстрекателствата от Израел те ни наложиха тази война“, каза Пезешкиан в изказване, преведено от телевизионния канал.

„Но ние не желаем да продължаваме“, подчерта иранският президент. „Америка е тази, която трябва да избере дали иска да сложи край на това или не“, добави той.

Техеран поддържа контакт с хусите

В интервюто Пезешкиан заяви, че йеменските хуси носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран.

„Имаме контакт с тях“, каза президентът, без да уточнява характера и обхвата на тези контакти.

Изявлението му идва след речта му пред Общото събрание на ООН, където той заяви, че иранският ядрен въпрос няма да бъде решен на бойното поле. Пезешкиан посочи дипломатическото споразумение като път към гаранции за мирния характер на ядрената програма на Техеран и за зачитане на правата на иранския народ.

Източници: БТА