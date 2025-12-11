"Катастрофа": В Турция никога не са раждали по-малко деца

"За първи път в историята раждаемостта в Турция е спаднала до 1,48. Това е катастрофа!" Така президентът Реджеп Тайип Ердоган коментира актуалните данни и призова сънародниците си да раждат повече деца.
За да не намалява турското население, раждаемостта би трябвало да бъде 2,1. Но тенденцията продължава да е низходяща, посочва в тази връзка германската обществена медия АРД.
Ердоган знае, че това развитие е отрова за пазара на труда, за икономическия растеж и за пенсионното осигуряване. Затова трябва да се раждат повече деца – минимум по три в семейството, казва той. Неотдавна президентът дори попита риторично: "А защо не и четири или пет?"
С минимална заплата семейство не се издържа
Лидерът на опозиционната Републиканска народна партия Йозгюр Йозел обаче има конкретен въпрос към правителството: как с минимална заплата от 22 000 лири хората да раждат деца?
22 000 турски лири се равняват на около 450 евро. В Истанбул това не стига дори за малък апартамент под наем, да не говорим за издръжката на цяло семейство, се казва по-нататък в публикацията. От нея става ясно още, че много хора посочват тъкмо високите разходи за живот и образование като основната пречка да имат повече деца.
В тази връзка АРД цитира една майка, чието име не се споменава в публикацията. "Имам само едно дете. Работя като учителка и знам колко е трудно да се покриват разходите за едно дете в училище - учебни пособия, училищен автобус, обяд и така нататък. Почти невъзможно е да мисля за второ дете."
Ердоган вижда други причини за спада в раждаемостта
Турският президент обаче си търси други виновници - като ЛГБТ-движението, което той постоянно нарича "перверзно". Освен това Ердоган призовава мъжете да участват по-активно в семейните задължения. И все пак турското правителството признава, че семействата понасят големи финансови тежести. Затова то иска да разшири финансовата подкрепа за семействата. Ердоган обаче не вярва , че парите са единствената причина: "Във времена, когато доходът на глава от населението беше само една пета от днешния, раждаемостта в нашата страна беше почти два пъти по-висока", казва той, цитиран от АРД.
Парите играят съществена роля, смята Али Ерюрт, социолог в престижния университет Хаджетепе в Анкара. "Особено разходите за образование са се увеличили значително, тъй като частните училища са все по-разпространени. Започвайки от детската градина, всяка следваща степен на образование струва на семействата почти цяло състояние", казва той в интервю за АРД.
Ерюрт обаче не приема това като единствена причина за ниската раждаемост. Според него роля играят и фундаменталната промяна в обществото и различните очаквания от живота. "Предишната преобладаваща ориентирана към семейството нагласа, както и готовността за саможертва и безкористност все повече отстъпват място на индивидуалистични желания за личностно развитие, свобода и самореализация", подчертава той.
Родителите съзнателно инвестират само в едно дете
Към това се добавя и конкурентният пазар на труда – поне по отношение на по-добре платените професии. А за родителите възниква един вид конкурентна среда, в която децата им трябва да се състезават. Затова и младите родители съзнателно инвестират само в едно дете. Ерюрт дори говори за налагаща се "норма за едно дете".
Той не смята, че правителствените мерки като по-дълго майчинство или разширяването на детските надбавки са грешни. Но призовава за фундаментална промяна в семейната политика. Не е достатъчно просто да се иска по някакъв начин да се увеличи раждаемостта.
Държавата трябва да даде възможност на двойките да реализират желанието си да имат деца. Това включва по-добри възможности за отглеждане на децата и по-добро общодостъпно образование. "Разширяването на детските градини, подобряването на тяхното качество и поемането на по-голяма част от разходите от държавата би улеснило двойките да имат толкова деца, колкото желаят", казва Ерюрт пред АРД.
Ако в Турция скоро не започнат да се раждат повече деца, след 20 до 30 години населението ще започне да застарява.
Автори: Уве Люб (ARD) | Хюлия Акгулден (ARD)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ц ц ц ц
07:10 11.12.2025
2 мда
07:16 11.12.2025
3 Фейк на часа
07:19 11.12.2025
4 Ами DW да попита на Турция
А тогава Ердоган ще мечтае дори за сегашната раждаемост в Турция! И ще трябва Сорос да му внася и на него от Африка.
Ама пък кой ли съм аз, че давам акъл на журналисти!
Коментиран от #5
07:20 11.12.2025
5 Дойче Веле са са само за това
До коментар #4 от "Ами DW да попита на Турция":, да ги четем и да им се радваме!
07:25 11.12.2025
6 Тити
07:26 11.12.2025
7 То и при Пучин
Даже Рускините
Да раждат по 5-6 деца
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Пушечното месо е по важно от всичко .
Коментиран от #16
07:32 11.12.2025
8 Бате Ердо
Там позволиха на 16 Годишни Рускини
Да раждат .
Педофилията е официално разрешена
От Целуващия КУРАнът.
Хахахахаха
07:34 11.12.2025
9 МНОГО ДОБРА НОВИНА
07:51 11.12.2025
10 Хаха
Коментиран от #15
07:58 11.12.2025
11 нннн
На България - от 5 на 6(може би).
08:08 11.12.2025
12 Ха ха ха ха ха ха
За сметка на това пък бългъряка е прегърнал с ръце и крака джентъл парентинга на сорос и яко се плоди и дебелее - първите признаци когато един народ е финансово задоволен !
08:12 11.12.2025
13 Мимч
08:18 11.12.2025
14 Професор
08:33 11.12.2025
15 Точно хората с ниски доходи
До коментар #10 от "Хаха":раждат повече деца!
08:34 11.12.2025
16 Навсякъде в Европа искат същото
До коментар #7 от "То и при Пучин":политиците им! Дори в Дойчово!
Информирай се преди да пишеш!
Но Дойчевото Зеле си има адженда в случая! Както и ти!
08:40 11.12.2025
17 Мунзафер ага
08:40 11.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Един
08:48 11.12.2025
20 куна
09:01 11.12.2025