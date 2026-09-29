Андрей Гюров: Илияна Йотова е моят основен опонент

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи в студиото на сутрешния блок на бТВ действащия президент Илияна Йотова като основен конкурент в предизборната надпревара.
По думите му институционалното присъствие и рейтингът на президентската институция са сред факторите, които поставят Йотова в центъра на кампанията.
Гюров заяви, че неговата кандидатура и инициативният комитет зад нея предлагат алтернатива, основана на независимост на президентската институция и по-близък контакт с гражданите.
„Един президент трябва да може да показва, че има собствено мнение“, посочи Гюров.
Той заяви още, че държавният глава трябва да бъде „усилвател на гласа на хората“ и да поставя проблемите им във фокуса на обществения дебат.
Гюров коментира и подкрепата от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той подчерта, че инициативният комитет е граждански и в него участват хора от различни професионални сфери, сред които учители, лекари и представители на културните среди.
Гюров защити и работата на служебното правителство, на което е бил премиер. По думите му за краткия период на управление са били предприети действия по Плана за възстановяване и устойчивост, мерки за подпомагане на засегнати сектори и е стартирала програма за общински проекти.
По темата за отношенията си с Илияна Йотова той заяви, че между институциите е имало „много добро взаимодействие“ и че не са възниквали проблеми или противоречия.
Гюров коментира и възможността да получи подкрепа от избиратели на ГЕРБ. Той заяви, че не е търсена формална подкрепа от партията, а обръщението е към гражданите и избирателите на базата на конкретни принципи и идеи.
Припомняме ви, че президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев беше официално регистрирана за участие в изборите на 25 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11, #37
08:47 29.09.2026
2 Кандев
Коментиран от #35
08:48 29.09.2026
3 Време е
08:48 29.09.2026
4 Иии накрая
Коментиран от #19, #22
08:49 29.09.2026
5 Гюров
08:49 29.09.2026
6 Програмист
08:49 29.09.2026
7 Трол
08:49 29.09.2026
8 провидец
Коментиран от #25
08:50 29.09.2026
9 Хасковски каунь
До Илияна не мож се приближи
08:50 29.09.2026
10 Социолог
08:50 29.09.2026
11 Прав си!
До коментар #1 от "честен ционист":Гюрето и Кандю първо трябва да се преборят с възрожденските евро-доларови копейки и крадци многоимотници, Костя и Волгата.
Коментиран от #29
08:50 29.09.2026
12 Защо
Защото "основните опоненти" са, като да те пуснат на някое сметище за да си избираш пресна храна!!!
08:50 29.09.2026
13 НИ ГЮРОВ НИ ЧУБАКА СА
08:50 29.09.2026
14 ......-
08:50 29.09.2026
15 До онзи
08:50 29.09.2026
16 Някой си
08:51 29.09.2026
17 ДрайвингПлежър
Като е толкова кадърен айде да прави бизнес и да плаща данъци, за да цъфти държавата пълна с пари
08:51 29.09.2026
18 Гласуващ
08:51 29.09.2026
19 честен ционист
До коментар #4 от "Иии накрая":И аз така мисля. Понеже Коцето го скриха последно време от политическия живот, за да си заучи новата роля. Обаче Коцето ще е слаб президент.
08:51 29.09.2026
20 гюровамастия
08:51 29.09.2026
21 азчо
08:51 29.09.2026
22 Със сигурност
До коментар #4 от "Иии накрая":Трябва да си го вземеш у вас. Костадинов е милионер и ще задели нещо и за теб.
08:51 29.09.2026
23 Петрухански инициативен комитет
08:52 29.09.2026
24 глоги
08:53 29.09.2026
25 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "провидец":Кандев е ментално ограничен дори по стандартите на милицията. Тоя човек буквално има някаква увреда немея как се е издигал в службата
Коментиран от #28
08:53 29.09.2026
26 Юрист
Коментиран от #41
08:53 29.09.2026
27 Зеления
08:53 29.09.2026
28 честен ционист
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":За сметка на това добре бие.
08:55 29.09.2026
29 няма как
До коментар #11 от "Прав си!":Народът си харесва истинските лидери. Костадинов отива на балотаж..а там, каквото сабя покаже и честа, майко, юнашка..
Коментиран от #36
08:55 29.09.2026
30 Абе тоя
08:55 29.09.2026
31 развеселен
08:55 29.09.2026
32 бкп-дс
08:55 29.09.2026
33 Перо
08:56 29.09.2026
34 Гюров
След като се е хванал на публична длъжност, е открит за всяккви въпроси и трябва да отговаря!
Не да се върти и ослушва две седмици вече!
Всеки може да сбърка с наркотиците, всеки се нуждае от помощ, но кандидатът Гюров бяга от отговор, значи крие нещо!
Щом крие едно, значи крие и други неща!
Значи не е достоен за президент? Къде е тръгнал тогава?!
Кандев също не отговаря на въпроса дали се е самопредлагал за вице на Йотова?
Що за смешници са тия двамата? Каква опозиция са ?
08:56 29.09.2026
35 така е
До коментар #2 от "Кандев":език мой, враг мой..той си знае, какво е искал да каже..
08:56 29.09.2026
36 честен ционист
До коментар #29 от "няма как":Няма да има балотаж. И двамата основни кандидати на книга са компрометирани.
08:56 29.09.2026
37 Кюров и Гандев
До коментар #1 от "честен ционист":са юнаци, с накривени калпаци, засукани мустаци и ги харесват гендераци..
08:58 29.09.2026
38 наркокомуна Гюролик
08:58 29.09.2026
39 Кики
Те са прафесори на подлоста и арагантноста
Лъжци и крадци
09:00 29.09.2026
40 Смехоран
09:00 29.09.2026
41 глупости
До коментар #26 от "Юрист":На следвашия ден след като сдаде властта, Жан Виденов се хвана наемник на работа срещу месечна заплата.
09:01 29.09.2026
42 Опозиция на Йотова - Радев
За това тях не ги канят много по медиите, понеже казионната опозиция, като Гюров и Кандев, се страхува от тях!
Забележете, че няма НИТО ЕДИН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ ЗА НЕНЧЕВ И КИРИЛОВА!
На журналистите им е забранено дори да ги споменават! Сякаш ги няма.
09:01 29.09.2026
43 прав е Борисов
09:02 29.09.2026
44 Кандю - за бъдещите си планове
09:03 29.09.2026
45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
09:04 29.09.2026
46 Ба бааааа
09:04 29.09.2026
47 Павел Пенев
09:06 29.09.2026
48 Гуньо
09:07 29.09.2026
49 Гробар
09:11 29.09.2026
50 факт
09:11 29.09.2026
51 Ние пък искаме
Коментиран от #52
09:11 29.09.2026
52 интересен въпрос
До коментар #51 от "Ние пък искаме":Колко ще е баница с боза в левове сега, когато го няма Валутния борд?
09:15 29.09.2026
53 Оги
Коментиран от #60
09:19 29.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Народен съд
Под предлог уж (ремонт) Радев отпусна 8 милиона евро на фирма на ДПС която е момента умишлено руши и унищожава паметника ,камъните от монумента се изнасят с камиони ,а багери изравняват всичко.
Вмомента има горе хора на терен да бранят паметника и с жива вреиха да не допускат камионите да изнасят камъните от паметника.
Има спуснато поръчка медиите да бе разгласяват за това кощунство и разрушаване на шипченски монумент.
09:26 29.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Анонимен
09:32 29.09.2026
60 Анонимен
До коментар #53 от "Оги":Затова ли Радев завладя държавата власт институции и назначи Йотова пожизнени в президенството хахаха
09:33 29.09.2026
61 Анонимен
09:34 29.09.2026
62 ИМАМЕ НОВИНА УВАЖАЕМИ ФАКТИ
09:47 29.09.2026
63 Не , манекенче
09:53 29.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Няма бивш наркоман
А тоз "юнак" го бутат за президент,
защото лесно се държи
и командва куче на каишка, всеки знае, дори децата!
И говори пълни глупости - няма бивш наркоман
който да бъде "силен и независим".
Ако гласуват повече от 100 х. за този индивид
значи българските граждани са напълно обунясали
от двойното пагубно въздействие над Българската нация -
ЛОША храна с медийно изкривяване на реалността!
Коментиран от #67
09:59 29.09.2026
66 Тя на тебе да , ама ти на нея не !
10:05 29.09.2026
67 Ще има повече от 100 х. с машините
До коментар #65 от "Няма бивш наркоман":Машините ще решат кой ще е президент на Републиката.
Не забравяме, свързаната с Израел Румяна Бъчварона,
първа подкрепа в "комитета Гюрев" ,
а израелските киберкомандоси са най-добри в НАДЗЪРТАНЕТО
из ЧУЖДИТЕ къщи, дворове и държави -
международен екип от журналисти вкл.
от Радо Франс Интернасионал, преди 3-4 години
правиха разследване и стигнаха до израелска фирма
която прави "победител в избори", който й поръчат и платят!
Така че - само ниската избирателна активност може да
елиминира "юнака" и Чубака (много сполучливо
попадение за подгласника му)
10:08 29.09.2026
68 Твоя
10:10 29.09.2026
69 Жорко
10:16 29.09.2026
70 Мич
Коментиран от #71
10:17 29.09.2026
71 Изшъткан е от банките
До коментар #70 от "Мич":След проучване, че е посещавал наркокомуна.
И са му намерили работа в ауб тези,
на които им трябва за поръчки на каишка
за да будалка българския народ..
10:29 29.09.2026
72 С тия джуки що
Ще се види как
10:40 29.09.2026