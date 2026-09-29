Андрей Гюров: Илияна Йотова е моят основен опонент

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи в студиото на сутрешния блок на бТВ действащия президент Илияна Йотова като основен конкурент в предизборната надпревара.

По думите му институционалното присъствие и рейтингът на президентската институция са сред факторите, които поставят Йотова в центъра на кампанията.

Гюров заяви, че неговата кандидатура и инициативният комитет зад нея предлагат алтернатива, основана на независимост на президентската институция и по-близък контакт с гражданите.

„Един президент трябва да може да показва, че има собствено мнение“, посочи Гюров.

Той заяви още, че държавният глава трябва да бъде „усилвател на гласа на хората“ и да поставя проблемите им във фокуса на обществения дебат.

Гюров коментира и подкрепата от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той подчерта, че инициативният комитет е граждански и в него участват хора от различни професионални сфери, сред които учители, лекари и представители на културните среди.

Гюров защити и работата на служебното правителство, на което е бил премиер. По думите му за краткия период на управление са били предприети действия по Плана за възстановяване и устойчивост, мерки за подпомагане на засегнати сектори и е стартирала програма за общински проекти.

По темата за отношенията си с Илияна Йотова той заяви, че между институциите е имало „много добро взаимодействие“ и че не са възниквали проблеми или противоречия.

Гюров коментира и възможността да получи подкрепа от избиратели на ГЕРБ. Той заяви, че не е търсена формална подкрепа от партията, а обръщението е към гражданите и избирателите на базата на конкретни принципи и идеи.

Припомняме ви, че президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев беше официално регистрирана за участие в изборите на 25 октомври.