Новини
България »
София »
Андрей Гюров: Илияна Йотова е моят основен опонент

Андрей Гюров: Илияна Йотова е моят основен опонент

29 Септември, 2026 08:46 992 72

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • избори-
  • президент-
  • избори за президент

Искаме силна и независима президентска институция

Андрей Гюров: Илияна Йотова е моят основен опонент - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Андрей Гюров определи в студиото на сутрешния блок на бТВ действащия президент Илияна Йотова като основен конкурент в предизборната надпревара.

По думите му институционалното присъствие и рейтингът на президентската институция са сред факторите, които поставят Йотова в центъра на кампанията.

Гюров заяви, че неговата кандидатура и инициативният комитет зад нея предлагат алтернатива, основана на независимост на президентската институция и по-близък контакт с гражданите.

„Един президент трябва да може да показва, че има собствено мнение“, посочи Гюров.

Той заяви още, че държавният глава трябва да бъде „усилвател на гласа на хората“ и да поставя проблемите им във фокуса на обществения дебат.

Гюров коментира и подкрепата от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той подчерта, че инициативният комитет е граждански и в него участват хора от различни професионални сфери, сред които учители, лекари и представители на културните среди.

Гюров защити и работата на служебното правителство, на което е бил премиер. По думите му за краткия период на управление са били предприети действия по Плана за възстановяване и устойчивост, мерки за подпомагане на засегнати сектори и е стартирала програма за общински проекти.

По темата за отношенията си с Илияна Йотова той заяви, че между институциите е имало „много добро взаимодействие“ и че не са възниквали проблеми или противоречия.

Гюров коментира и възможността да получи подкрепа от избиратели на ГЕРБ. Той заяви, че не е търсена формална подкрепа от партията, а обръщението е към гражданите и избирателите на базата на конкретни принципи и идеи.

Припомняме ви, че президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев беше официално регистрирана за участие в изборите на 25 октомври.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 6 Отговор
    За второто място..

    Коментиран от #11, #37

    08:47 29.09.2026

  • 2 Кандев

    26 1 Отговор
    "Трябва да даваме паре за н@ркотuци и Хазарт, за да не ги даваме за затвори"

    Коментиран от #35

    08:48 29.09.2026

  • 3 Време е

    21 5 Отговор
    за "Алтернатива за България" с 11 !

    08:48 29.09.2026

  • 4 Иии накрая

    34 10 Отговор
    Костадин Костадинов ще е новият президент.

    Коментиран от #19, #22

    08:49 29.09.2026

  • 5 Гюров

    24 3 Отговор
    Протеже на задкулисието, което е сложено, за да загуби. Умнокрасивите пак ще окрадат парите на хамериканците, защото не виждам да има много силна предизборна кампания

    08:49 29.09.2026

  • 6 Програмист

    28 4 Отговор
    Тоз коста не може да изпревари пък камо ли йотова 🤣😂

    08:49 29.09.2026

  • 7 Трол

    16 2 Отговор
    Иван Христанов е неговият основен опонент.

    08:49 29.09.2026

  • 8 провидец

    42 3 Отговор
    Основният ти опонент , Гюров си (си) ти самият , а най големият ти враг е ултра тъпият ти кандидат за вице - Кандев . По нелепа комбинация от вас двамата - нЕма ! Няма да го докарате до балотаж , няма шанс .

    Коментиран от #25

    08:50 29.09.2026

  • 9 Хасковски каунь

    21 3 Отговор
    Коцето гледай, Коцето!
    До Илияна не мож се приближи

    08:50 29.09.2026

  • 10 Социолог

    15 2 Отговор
    Сложете плюс за копейката, сложете минус за еврогейката! Да се преброим!

    08:50 29.09.2026

  • 11 Прав си!

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Гюрето и Кандю първо трябва да се преборят с възрожденските евро-доларови копейки и крадци многоимотници, Костя и Волгата.

    Коментиран от #29

    08:50 29.09.2026

  • 12 Защо

    13 2 Отговор
    Няма да гласувам?!
    Защото "основните опоненти" са, като да те пуснат на някое сметище за да си избираш пресна храна!!!

    08:50 29.09.2026

  • 13 НИ ГЮРОВ НИ ЧУБАКА СА

    13 1 Отговор
    ЗА ПРЕЗИДЕНТИ. ТЕСА КУКЛИ В МЪПЕТ ШОУ ин лайф

    08:50 29.09.2026

  • 14 ......-

    10 2 Отговор
    Да не забрави кюмюро да подпише нов 10 годишен договор и с краварите.

    08:50 29.09.2026

  • 15 До онзи

    8 2 Отговор
    Ден се прегръщаше с нея 🤮

    08:50 29.09.2026

  • 16 Някой си

    15 2 Отговор
    С тия изцепки на глиста и сие пред народния театър нямаш шанс педроханецо...

    08:51 29.09.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    На ГюрУ не трябва да му се дава да помирисва държавен пост!
    Като е толкова кадърен айде да прави бизнес и да плаща данъци, за да цъфти държавата пълна с пари

    08:51 29.09.2026

  • 18 Гласуващ

    4 14 Отговор
    Балотажът е Гюров - Йотова. След това не се знае.

    08:51 29.09.2026

  • 19 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иии накрая":

    И аз така мисля. Понеже Коцето го скриха последно време от политическия живот, за да си заучи новата роля. Обаче Коцето ще е слаб президент.

    08:51 29.09.2026

  • 20 гюровамастия

    8 2 Отговор
    устата ми се изоблила от кавали

    08:51 29.09.2026

  • 21 азчо

    5 2 Отговор
    имаще ли гюро глава....требе да е имал,за Великден си купува капа...ама под капата - пусто и празно.....

    08:51 29.09.2026

  • 22 Със сигурност

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иии накрая":

    Трябва да си го вземеш у вас. Костадинов е милионер и ще задели нещо и за теб.

    08:51 29.09.2026

  • 23 Петрухански инициативен комитет

    14 2 Отговор
    Гюрката внушава че ще достигне балотаж... Обработват ви яко.Не вярвам да има чак толкова извратеняци в тая държава.

    08:52 29.09.2026

  • 24 глоги

    2 1 Отговор
    Андрей Гюров: Илияна Йотова е моятА основНА опонентКА.

    08:53 29.09.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "провидец":

    Кандев е ментално ограничен дори по стандартите на милицията. Тоя човек буквално има някаква увреда немея как се е издигал в службата

    Коментиран от #28

    08:53 29.09.2026

  • 26 Юрист

    5 7 Отговор
    Аз ще гласувам за Ивелин Михайлов, той поне построи нещо и е единственият политик за 37 години, който излезе от политиката по беден отколкото влезе

    Коментиран от #41

    08:53 29.09.2026

  • 27 Зеления

    12 2 Отговор
    Гюров, тук не е Петрохан !

    08:53 29.09.2026

  • 28 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    За сметка на това добре бие.

    08:55 29.09.2026

  • 29 няма как

    11 5 Отговор

    До коментар #11 от "Прав си!":

    Народът си харесва истинските лидери. Костадинов отива на балотаж..а там, каквото сабя покаже и честа, майко, юнашка..

    Коментиран от #36

    08:55 29.09.2026

  • 30 Абе тоя

    10 2 Отговор
    още ли си верва? Време е да смени дилъра. Комуната не го е поправила.

    08:55 29.09.2026

  • 31 развеселен

    16 1 Отговор
    Ндааа, кандидатът за Президент с външност на ромско жиголо, интелект на бръснар и поведение на келнер и кандидатът за вице Президент с външност на селски пъдар ,интелект на зелена еуглена и поведение на @лиг@френ имали ОПОНЕНТ ???!!! Нямате опоненти ,бе "души златни" , вие сте безспорните фаворити за ... третото или четвъртото (може и последното) място в комичната класация "Избори за Президент" .

    08:55 29.09.2026

  • 32 бкп-дс

    5 2 Отговор
    бг народа е обречен на социализъм,защото ние от 36г го караме да намрази демокрацията!

    08:55 29.09.2026

  • 33 Перо

    6 2 Отговор
    Как няма да има “Много добро взаимодействие” с президентството, когато и двамата с Йотова сте неолиберална джендърия! Кой го назначи Гюров за Премиер?

    08:56 29.09.2026

  • 34 Гюров

    12 2 Отговор
    дължи отговор на въпроса дали се е лекувал в наркокомуна?

    След като се е хванал на публична длъжност, е открит за всяккви въпроси и трябва да отговаря!
    Не да се върти и ослушва две седмици вече!

    Всеки може да сбърка с наркотиците, всеки се нуждае от помощ, но кандидатът Гюров бяга от отговор, значи крие нещо!

    Щом крие едно, значи крие и други неща!

    Значи не е достоен за президент? Къде е тръгнал тогава?!

    Кандев също не отговаря на въпроса дали се е самопредлагал за вице на Йотова?

    Що за смешници са тия двамата? Каква опозиция са ?

    08:56 29.09.2026

  • 35 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кандев":

    език мой, враг мой..той си знае, какво е искал да каже..

    08:56 29.09.2026

  • 36 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "няма как":

    Няма да има балотаж. И двамата основни кандидати на книга са компрометирани.

    08:56 29.09.2026

  • 37 Кюров и Гандев

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    са юнаци, с накривени калпаци, засукани мустаци и ги харесват гендераци..

    08:58 29.09.2026

  • 38 наркокомуна Гюролик

    5 1 Отговор
    Заповядайте в най елитнното училище за президенти.

    08:58 29.09.2026

  • 39 Кики

    0 3 Отговор
    Очаквайте силна подла атака от герб.
    Те са прафесори на подлоста и арагантноста
    Лъжци и крадци

    09:00 29.09.2026

  • 40 Смехоран

    6 1 Отговор
    Гйрооооо,абе какъв политичиски опит имаш та се гласиш за президент бе?Не че и крантата ми харесва.

    09:00 29.09.2026

  • 41 глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Юрист":

    На следвашия ден след като сдаде властта, Жан Виденов се хвана наемник на работа срещу месечна заплата.

    09:01 29.09.2026

  • 42 Опозиция на Йотова - Радев

    4 2 Отговор
    са сам две двойки кандидати- Ненчев - Кирилова и Костадинов - Волгин!

    За това тях не ги канят много по медиите, понеже казионната опозиция, като Гюров и Кандев, се страхува от тях!

    Забележете, че няма НИТО ЕДИН ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ ЗА НЕНЧЕВ И КИРИЛОВА!
    На журналистите им е забранено дори да ги споменават! Сякаш ги няма.

    09:01 29.09.2026

  • 43 прав е Борисов

    5 1 Отговор
    Мача е свирен машинно.

    09:02 29.09.2026

  • 44 Кандю - за бъдещите си планове

    8 0 Отговор
    Ще сме двама с Гюрката , кат на хижа "Петрохан, той ще лапа хурката под дебел юрган.

    09:03 29.09.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    8 1 Отговор
    Плюнчо Плевнелиев ver. 2.0 се изходи по въпроса...

    09:04 29.09.2026

  • 46 Ба бааааа

    4 0 Отговор
    САЩ агресор ли е? Кой е луд да глсува за теб

    09:04 29.09.2026

  • 47 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Кажи успяха ли да те излекуват от наркотиците в нарко комуната в Испания,или все още си зависим? Какъв президент ще ставаш,какви глупости дрънкаш, кога ще заявиш защо подари 20 милиона на наркомана Зеленски?

    09:06 29.09.2026

  • 48 Гуньо

    6 0 Отговор
    човечето чието собствено мнение идва от полуфабрикатите от ПП и ДБ! Ехооооо!

    09:07 29.09.2026

  • 49 Гробар

    2 0 Отговор
    От едно котило сте. Както сега плюете, така ще я подкрепите на балотажа.

    09:11 29.09.2026

  • 50 факт

    4 0 Отговор
    Между Йотова и Гюров - НЕ избирам никого. Ще дам гласа си за доц. Георги Димов, защото искам България да има президент, който милее за нея и познава историята й. Знам, че няма спечели, защото няма пари за билбордове и рядко го канят в медиите, но точно това ме кара да мисля, че той е точният човек. А тези двамата вече сме ги виждали и знаем колко не могат да отстояват българския национален интерес. Не само не могат, но и не искат да го правят.

    09:11 29.09.2026

  • 51 Ние пък искаме

    3 1 Отговор
    Българският лев и баница с боза да е 1.20лв. а не 3€.

    Коментиран от #52

    09:11 29.09.2026

  • 52 интересен въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ние пък искаме":

    Колко ще е баница с боза в левове сега, когато го няма Валутния борд?

    09:15 29.09.2026

  • 53 Оги

    6 2 Отговор
    Гюрка, не орязаха ли лично твоите хора в тандем с Боко и Шиши правомощията на президента? Кво стана сега? Обикновен фигурант с мнение, това е президентът благодарение на умните Кирчо и Асен в коалиция с Боко и Шиши - 160 гласа.

    Коментиран от #60

    09:19 29.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Народен съд

    3 1 Отговор
    ЕврЕоатлантическите управляващи майко продавци в стремежа си са ъгодят на западните си и турски господари не се посвениха и да посегнат на най голямата българска светиня-паметника на връх Шипка.
    Под предлог уж (ремонт) Радев отпусна 8 милиона евро на фирма на ДПС която е момента умишлено руши и унищожава паметника ,камъните от монумента се изнасят с камиони ,а багери изравняват всичко.
    Вмомента има горе хора на терен да бранят паметника и с жива вреиха да не допускат камионите да изнасят камъните от паметника.
    Има спуснато поръчка медиите да бе разгласяват за това кощунство и разрушаване на шипченски монумент.

    09:26 29.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Анонимен

    6 0 Отговор
    Гюров ти беше назначен в нарушение на конституцията заедно с Кандев гонехте обикновени българи старци бабички лъжехте докато Радев завладя цялата държава

    09:32 29.09.2026

  • 60 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Оги":

    Затова ли Радев завладя държавата власт институции и назначи Йотова пожизнени в президенството хахаха

    09:33 29.09.2026

  • 61 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тук избори няма има във Венецуела

    09:34 29.09.2026

  • 62 ИМАМЕ НОВИНА УВАЖАЕМИ ФАКТИ

    2 0 Отговор
    РОСЕН БАНОВ НОМЕР ДВЕ УПРАВИТЕЛ НА ГОЛФ КЛУБ СМЯХ В ЗАЛАТА ШАНС ЙОК

    09:47 29.09.2026

  • 63 Не , манекенче

    2 0 Отговор
    НЕее... гУсин манекен , основният опонент на теб и тамплиеркАта ще е Възраждане и при дебат ще ви намерят в К-У-Ч-и д.У-пи.

    09:53 29.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Няма бивш наркоман

    5 0 Отговор
    Защото мозъците им са изпържени!
    А тоз "юнак" го бутат за президент,
    защото лесно се държи
    и командва куче на каишка, всеки знае, дори децата!
    И говори пълни глупости - няма бивш наркоман
    който да бъде "силен и независим".
    Ако гласуват повече от 100 х. за този индивид
    значи българските граждани са напълно обунясали
    от двойното пагубно въздействие над Българската нация -
    ЛОША храна с медийно изкривяване на реалността!

    Коментиран от #67

    09:59 29.09.2026

  • 66 Тя на тебе да , ама ти на нея не !

    3 0 Отговор
    ТИ СИ ЕДНА О ЗА НЕЯ , ЩОТО СИ ХЕПТЕН ПАРАШУТИСТ И ТО БЕЗ ПАРАШУТ !

    10:05 29.09.2026

  • 67 Ще има повече от 100 х. с машините

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Няма бивш наркоман":

    Машините ще решат кой ще е президент на Републиката.
    Не забравяме, свързаната с Израел Румяна Бъчварона,
    първа подкрепа в "комитета Гюрев" ,
    а израелските киберкомандоси са най-добри в НАДЗЪРТАНЕТО
    из ЧУЖДИТЕ къщи, дворове и държави -
    международен екип от журналисти вкл.
    от Радо Франс Интернасионал, преди 3-4 години
    правиха разследване и стигнаха до израелска фирма
    която прави "победител в избори", който й поръчат и платят!
    Така че - само ниската избирателна активност може да
    елиминира "юнака" и Чубака (много сполучливо
    попадение за подгласника му)

    10:08 29.09.2026

  • 68 Твоя

    3 0 Отговор
    Основен опонент са мнозинството българи които не подкрепят Украйна,Урсула,кая и другите ястреби .как ще е силен и независим тоя когато повтаря ,че България е част от ЕС и трябва да следва общата политика....но общата политика се определя от останалите държави спрямо техните интереси с които УЖ сме равноправни но трябва да ги следваме пренебрегвайки интересите си

    10:10 29.09.2026

  • 69 Жорко

    3 0 Отговор
    Бягай оттука,тебе бих те пласирал последен и да,имаш право заедно с Илияна Йотова,продажници

    10:16 29.09.2026

  • 70 Мич

    3 0 Отговор
    И като си представите, че този е преподавал в Американския университет в Благоевград. Без думи.

    Коментиран от #71

    10:17 29.09.2026

  • 71 Изшъткан е от банките

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Мич":

    След проучване, че е посещавал наркокомуна.
    И са му намерили работа в ауб тези,
    на които им трябва за поръчки на каишка
    за да будалка българския народ..

    10:29 29.09.2026

  • 72 С тия джуки що

    1 0 Отговор
    се самохвалиш че пък и с подкрепа
    Ще се види как

    10:40 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове