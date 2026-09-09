В смъртоносна фаза! Русия започва най-тежките зимни бомбардировки от началото на войната

Украйна се готви за най-тежката зимна бомбардировка във войната си с Русия, която навлиза в нова, смъртоносна фаза, пише The Economist.
В статията се отбелязва, че страната е по-добре подготвена от всякога: безпрецедентна програма за укрепване на електропреносната мрежа е изпреварила графика, като половината от работата вече е завършена.
"Страната трябва да влезе в зимата с излишъци от производствен капацитет, 14 милиарда кубически метра запаси от газ, подобрена физическа защита на ключови възли на електропреносната мрежа и нови частни компании за противовъздушна отбрана, които ще подсилят отслабените военновъздушни сили на страната", се казва в статията.
Според журналистите лошата новина е, че руската заплаха се развива по-бързо.
Недостигът на прехващачи на балистични ракети е една от уязвимостите. Друга са новите руски дронове с реактивен двигател, които тероризират Украйна през последните седмици.
Важно е да се отбележи, че до тази година нито един от 110-киловолтовите трансформатори в столицата, които понижават тока от високоволтови линии към домовете, не е бил защитен. Работейки денонощно, Агенцията за държавно възстановяване на Украйна вече е покрила две дузини от тях с арматурна мрежа и бетон, а също така е укрепила електроцентрали.
Като цяло ситуацията изглежда много по-мрачна.
Русия увеличи производството на балистични ракети - в момента около 100 на месец - точно когато доставките на прехващачи рязко намаляха.
Междувременно огромните топлоелектрически централи на Киев са твърде големи, за да бъдат напълно защитени.
Освен това Москва има нови дронове с реактивен двигател, от които бяха изстреляни стотици по време на скорошни атаки. В момента единствената ефективна защита се осигурява от скъпи изтребители, преносими системи за противовъздушна отбрана или зенитни оръдия.
Източник от украинското командване на противовъздушната отбрана съобщи, че тази комбинация е свалила само 30% от дроновете с реактивен двигател по време на последните атаки. Изданието пише:
"Още по-тревожно е, че дроновете са успели да поразят важни цели, които балистичните ракети са пропускали в продължение на четири години. Проблемът вероятно ще се влоши. Противно на западните прогнози, Русия изглежда е намерила начин да произвежда реактивни двигатели в голям мащаб".
Източник от индустрията за противовъздушна отбрана твърди, че Кремъл е успял да заобиколи санкциите и да се сдобие с оборудване за 3D-печат на турбини, подобни на тези, използвани в западните фабрики на Rolls-Royce. Цената на тези дронове е спаднала наполовина или повече, до приблизително 50 000-70 000 долара, и ще продължи да намалява.
"Украйна не успя да се подготви правилно за заплахата, но нашите партньори също са виновни", казва източникът.
Журналистите смятат, че настоящият фокус на Русия вероятно е върху приблизително 140 подстанции, управлявани от "Укренерго".
Осигуряването на електричество на уязвими градове като Киев, Одеса и Кривой Рог ще се превърне в сериозен проблем, ако Русия унищожи местните им производствени мощности.
Столицата е особено уязвима.
Важно е да се отбележи, че някои подстанции около Киев нямат резервни източници на захранване. Същото важи и за връзката на града с атомните електроцентрали, които доставят по-голямата част от електроенергията му. Водоснабдяването също е изложено на риск. Без него канализационната система и централното отопление ще престанат да функционират. От 15 000 сгради в столицата, 2500 нямат резервни източници на отопление.
По-рано президентът на Русия Владимир Путин нареди на армията да започне подготовка за провеждане на масирани удари срещу украински енергийни съоръжения.
"В отговор на ударите на украинските въоръжени сили по гражданска инфраструктура и нефтопреработвателни заводи, руските въоръжени сили издадоха заповеди за подготовка и провеждане на масирани удари срещу украински енергийни съоръжения. Украйна ще получи отговор; аз дадох заповедта", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужаст
20:03 09.09.2026
2 Много се забавиха
Коментиран от #6
20:04 09.09.2026
3 Бялджип
Коментиран от #22
20:06 09.09.2026
4 Робот
20:06 09.09.2026
5 осраински
Коментиран от #10
20:07 09.09.2026
6 Ич не са се забавили
До коментар #2 от "Много се забавиха":Що СВО- ги забави . А потом наступила вайна ..
20:08 09.09.2026
7 име
20:08 09.09.2026
8 Николова , София
20:09 09.09.2026
9 ........–
20:09 09.09.2026
10 Русоспийски
До коментар #5 от "осраински":Затуй па на Малката Ханъма у бункера е пълно ссъс златни писоари и ни едно биде , да наплиска клифора ..😁
20:10 09.09.2026
11 БГ ПУЯК
20:10 09.09.2026
12 Полгер
20:13 09.09.2026
13 Соломон Котарака 🐱
20:13 09.09.2026
14 Сатана Z
20:15 09.09.2026
15 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
20:16 09.09.2026
16 Ще има ли Украинска намеса
20:17 09.09.2026
17 Удри братушка с тежки
20:19 09.09.2026
18 Лефски на колене
20:19 09.09.2026
19 5-та година "Киев за 3 дня"
Нищо!
Но за блатните opки, тепърва ще усетят кошмара на зимата. Как се оцелява при -40 градуса.
Да видим колко ще издържат, преди да увесят Путлер и бандата му рашисти по стълбовете .
20:19 09.09.2026
20 Общак
Коментиран от #23
20:20 09.09.2026
21 Добри новини от фронта! Това да се чува!
20:22 09.09.2026
22 Аааааа нема,нема
До коментар #3 от "Бялджип":До 5 милиона избити орки.
20:22 09.09.2026
23 име
До коментар #20 от "Общак":Явно освен ЩЕ, друго няма какво да направят бандерите.
20:24 09.09.2026
24 Kaлпазанин
20:26 09.09.2026
25 Няма да се плашите
20:38 09.09.2026