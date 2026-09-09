В смъртоносна фаза! Русия започва най-тежките зимни бомбардировки от началото на войната

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Украйна се готви за най-тежката зимна бомбардировка във войната си с Русия, която навлиза в нова, смъртоносна фаза, пише The ​​Economist.

В статията се отбелязва, че страната е по-добре подготвена от всякога: безпрецедентна програма за укрепване на електропреносната мрежа е изпреварила графика, като половината от работата вече е завършена.

"Страната трябва да влезе в зимата с излишъци от производствен капацитет, 14 милиарда кубически метра запаси от газ, подобрена физическа защита на ключови възли на електропреносната мрежа и нови частни компании за противовъздушна отбрана, които ще подсилят отслабените военновъздушни сили на страната", се казва в статията.

Според журналистите лошата новина е, че руската заплаха се развива по-бързо.

Недостигът на прехващачи на балистични ракети е една от уязвимостите. Друга са новите руски дронове с реактивен двигател, които тероризират Украйна през последните седмици.

Важно е да се отбележи, че до тази година нито един от 110-киловолтовите трансформатори в столицата, които понижават тока от високоволтови линии към домовете, не е бил защитен. Работейки денонощно, Агенцията за държавно възстановяване на Украйна вече е покрила две дузини от тях с арматурна мрежа и бетон, а също така е укрепила електроцентрали.

Като цяло ситуацията изглежда много по-мрачна.

Русия увеличи производството на балистични ракети - в момента около 100 на месец - точно когато доставките на прехващачи рязко намаляха.

Междувременно огромните топлоелектрически централи на Киев са твърде големи, за да бъдат напълно защитени.

Освен това Москва има нови дронове с реактивен двигател, от които бяха изстреляни стотици по време на скорошни атаки. В момента единствената ефективна защита се осигурява от скъпи изтребители, преносими системи за противовъздушна отбрана или зенитни оръдия.

Източник от украинското командване на противовъздушната отбрана съобщи, че тази комбинация е свалила само 30% от дроновете с реактивен двигател по време на последните атаки. Изданието пише:

"Още по-тревожно е, че дроновете са успели да поразят важни цели, които балистичните ракети са пропускали в продължение на четири години. Проблемът вероятно ще се влоши. Противно на западните прогнози, Русия изглежда е намерила начин да произвежда реактивни двигатели в голям мащаб".

Източник от индустрията за противовъздушна отбрана твърди, че Кремъл е успял да заобиколи санкциите и да се сдобие с оборудване за 3D-печат на турбини, подобни на тези, използвани в западните фабрики на Rolls-Royce. Цената на тези дронове е спаднала наполовина или повече, до приблизително 50 000-70 000 долара, и ще продължи да намалява.

"Украйна не успя да се подготви правилно за заплахата, но нашите партньори също са виновни", казва източникът.

Журналистите смятат, че настоящият фокус на Русия вероятно е върху приблизително 140 подстанции, управлявани от "Укренерго".

Осигуряването на електричество на уязвими градове като Киев, Одеса и Кривой Рог ще се превърне в сериозен проблем, ако Русия унищожи местните им производствени мощности.

Столицата е особено уязвима.

Важно е да се отбележи, че някои подстанции около Киев нямат резервни източници на захранване. Същото важи и за връзката на града с атомните електроцентрали, които доставят по-голямата част от електроенергията му. Водоснабдяването също е изложено на риск. Без него канализационната система и централното отопление ще престанат да функционират. От 15 000 сгради в столицата, 2500 нямат резервни източници на отопление.

По-рано президентът на Русия Владимир Путин нареди на армията да започне подготовка за провеждане на масирани удари срещу украински енергийни съоръжения.

"В отговор на ударите на украинските въоръжени сили по гражданска инфраструктура и нефтопреработвателни заводи, руските въоръжени сили издадоха заповеди за подготовка и провеждане на масирани удари срещу украински енергийни съоръжения. Украйна ще получи отговор; аз дадох заповедта", заяви той.