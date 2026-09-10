Война без край! Съветници на Доналд Тръмп допускат конфликтът с Иран да продължи с години

Високопоставени съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп са го предупредили, че конфликтът с Иран може да продължи с години, включително до края на мандата му. Това предават световните медии, позовавайки се на публикация на "Уолстрийт джърнъл".
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други висши представители са обсъдили с Тръмп възможността Техеран да продължи да се противопоставя на американския натиск въпреки морската блокада, санкциите и военните операции.
Тези оценки рязко се разминават с публичните уверения на Тръмп, че конфликтът ще приключи скоро. В сряда той заяви пред журналисти, че войната ще приключи "веднага" след междинните избори през ноември, като добави: "те вече не могат да издържат".
Конфликтът е в седмия си месец, като при него са загинали 18 американски военнослужещи. Продължителните военни действия пораждат и опасения за американските военни ресурси и световните енергийни пазари. Средната цена на бензина в САЩ в сряда достигна 4,22 долара за галон спрямо 4,01 долара преди месец и 3,19 долара преди година.
Тръмп нееднократно е заявявал, че иска бързо приключване на конфликта, като същевременно подкрепя засилване на икономическия натиск върху Техеран.
Пентагонът подготвя удължаване на разполагането на някои подразделения за противовъздушна отбрана в Близкия изток без определен краен срок. Очаква се и трета експедиционна част на морската пехота да бъде изпратена в региона през есента.
Експертът по въпросите за Иран Сюзан Малоуни от института "Брукингс" заяви, че блокадата едва ли ще доведе до бърз решаващ резултат. "Морската блокада на САЩ едва ли ще доведе до траен резултат в близък или дори средносрочен план, така че би имало реалистична полза от това само в случай на дългосрочна обсада", посочи тя.
"Дори тогава възможността за успех е съмнителна, главно заради непредвидените последици", добави Малоуни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Коментиран от #16, #34
17:57 10.09.2026
2 Като нищо
Коментиран от #26
17:57 10.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #14
17:58 10.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #28
18:00 10.09.2026
5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Ша заменят иранските горива с....американскищ
18:00 10.09.2026
6 Цвете
Коментиран от #30
18:02 10.09.2026
7 Дано
18:02 10.09.2026
8 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #18
18:05 10.09.2026
9 Хегамоне
18:07 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мащабен фалит и свобода
18:07 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
18:10 10.09.2026
14 Ти остави
До коментар #3 от "Овчар":Че страдат тъпите кравари, те си го заслужават. Лошото е че целия свят го отнася заради тях и евреите, а тръмпанара няма да си изкара мандата до края и най-вероятно неговите хора ще му бият шута когато положението в обора стане нетърпимо .
18:11 10.09.2026
15 УдоМача
18:14 10.09.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Ей мнооо си Т.Ъ.П. и мнооо си упорит-
едно време такива ставаха милиционери❗
Още ли не си разбрал, че уранът е само прах в очите на наивници, като тебе- както онази епруветка на САШтаниста Бай Колин❗
Коментиран от #25, #40
18:14 10.09.2026
17 Бесен - Язовец
18:15 10.09.2026
18 Ами
До коментар #8 от "ОБЕКТИВЕН":Поне 2000 са само загиналите, отделно ранените обаче ги крият. Играят го безсмъртни Рамбовци като по филмите но истината е друга. Само пълен идиот може да повярва на мантрата за 18 жертви предвид доказано огромните разрушения в краварските бази и кораби в региона.
18:18 10.09.2026
19 Бесен - Язовец
18:20 10.09.2026
20 Прекрасно
18:20 10.09.2026
21 Бесен - Язовец
18:25 10.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Израел
18:29 10.09.2026
24 Съдбата
18:33 10.09.2026
25 Студент - шорошпия
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те шорошпиите са по-кухи и от милиционерите, а когато милиционер стане шорошпия, като Кандев, става ужас, манджа с грозде, тотален дебилизъм!
18:34 10.09.2026
26 Ние сме го пуснали,
До коментар #2 от "Като нищо":но двуполовите от ППДБ-ЛГБТ го изнасят на запад.
18:36 10.09.2026
27 Гробар
18:37 10.09.2026
28 Груз 404
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А зеления пингвин от коя стока е, на Брендо?!
18:38 10.09.2026
29 Политическият
Коментиран от #32
18:39 10.09.2026
30 Факт
До коментар #6 от "Цвете":Зад всяка мръсотия по света, стоят жидове.
18:40 10.09.2026
31 Гробар
Коментиран от #35
18:43 10.09.2026
32 НА КОЙ МУ ДРЕМЕ
До коментар #29 от "Политическият":За лобитата в САЩ
хората ги итересува бизнеса и готиния живот.
18:43 10.09.2026
33 Мишел
Коментиран от #37
18:43 10.09.2026
34 ТЯ ТАПАТА ЯКО Е ЗАСЕДНАЛА
До коментар #1 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":В ЗАДНОТО ТИ ОТВЕРСТВИЕ И ОТТАМ СЕ ПОЛУЧАВА МОЗЪЧНАТА ТИ АНОМАЛИЯ.
Коментиран от #36
18:45 10.09.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Гробар":Чакаме Путин, СИ и МОДИ да изгонят Тръмп от пролива вечна седми месец
Явно не им стиска.....
Коментиран от #38, #39
18:45 10.09.2026
36 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #34 от "ТЯ ТАПАТА ЯКО Е ЗАСЕДНАЛА":Мен ме остави
Да му мислят Путин, СИ и МОДИ.....
Петрола от Иран за тях не минава.....
18:47 10.09.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "Мишел":И как САЩ загубиха тая война, че нещо не са разбра....
18:48 10.09.2026
38 Тръмп
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Иран за 24 часа.
🤭🤭🤭🤭
18:48 10.09.2026
39 Гробар
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Китай и Индия си набавят нефт от Русия така че не бързат. По-скоро да му мислят Урсулът и Ганю.
18:48 10.09.2026
40 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кажи го на Аятоласите.....дето ги спукват от бомбене....дето НЕМАТ уран...
18:50 10.09.2026