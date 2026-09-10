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Война без край! Съветници на Доналд Тръмп допускат конфликтът с Иран да продължи с години
  Тема: Иранската криза

Война без край! Съветници на Доналд Тръмп допускат конфликтът с Иран да продължи с години

10 Септември, 2026 17:55 912 40

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  • персийски залив-
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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • украйна

Продължителните военни действия пораждат и опасения за американските военни ресурси и световните енергийни пазари

Война без край! Съветници на Доналд Тръмп допускат конфликтът с Иран да продължи с години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Високопоставени съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп са го предупредили, че конфликтът с Иран може да продължи с години, включително до края на мандата му. Това предават световните медии, позовавайки се на публикация на "Уолстрийт джърнъл".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други висши представители са обсъдили с Тръмп възможността Техеран да продължи да се противопоставя на американския натиск въпреки морската блокада, санкциите и военните операции.

Тези оценки рязко се разминават с публичните уверения на Тръмп, че конфликтът ще приключи скоро. В сряда той заяви пред журналисти, че войната ще приключи "веднага" след междинните избори през ноември, като добави: "те вече не могат да издържат".

Конфликтът е в седмия си месец, като при него са загинали 18 американски военнослужещи. Продължителните военни действия пораждат и опасения за американските военни ресурси и световните енергийни пазари. Средната цена на бензина в САЩ в сряда достигна 4,22 долара за галон спрямо 4,01 долара преди месец и 3,19 долара преди година.

Тръмп нееднократно е заявявал, че иска бързо приключване на конфликта, като същевременно подкрепя засилване на икономическия натиск върху Техеран.

Пентагонът подготвя удължаване на разполагането на някои подразделения за противовъздушна отбрана в Близкия изток без определен краен срок. Очаква се и трета експедиционна част на морската пехота да бъде изпратена в региона през есента.

Експертът по въпросите за Иран Сюзан Малоуни от института "Брукингс" заяви, че блокадата едва ли ще доведе до бърз решаващ резултат. "Морската блокада на САЩ едва ли ще доведе до траен резултат в близък или дори средносрочен план, така че би имало реалистична полза от това само в случай на дългосрочна обсада", посочи тя.

"Дори тогава възможността за успех е съмнителна, главно заради непредвидените последици", добави Малоуни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    3 23 Отговор
    Докато не дадат урана

    Коментиран от #16, #34

    17:57 10.09.2026

  • 2 Като нищо

    7 14 Отговор
    Трябва да си пускаме шистовия газ, което рашите ни бяха забранили, за да не ги конкурираме.

    Коментиран от #26

    17:57 10.09.2026

  • 3 Овчар

    19 5 Отговор
    Заради дони съчмата ще страда целия американски КУРНИК..

    Коментиран от #14

    17:58 10.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    всичко било секс и пари..ТРЪМПягата вече се е осексил,като го гледам...остават парите//аятоласите са същата стока както и онуй в Корея

    Коментиран от #28

    18:00 10.09.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 13 Отговор
    Дреме ми
    Ша заменят иранските горива с....американскищ

    18:00 10.09.2026

  • 6 Цвете

    12 0 Отговор
    КОЙ ДОПУСНА ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ? ЛЪХА ПЪРВА СТЪПКА ОТ ИЗРАЕЛ. ТАКА ЛИ Е? ПИТАМ САМО ЗА ЕДИН ПОЗНАТ.ТОГВА С КОЛКО ОЩЕ ЩЕ СЕ ВДИГНАТ ГОРИВАТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ? КОГАТО ЧОВЕК СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ Е ЦАР ,НО БЕЗ КОРОНА СЕГА Е ДОБРЕ ДА МУ НАХЛУЗЯТ ЕДНА ТИКВА НА КУХАТА ГЛАВА.😶‍🌫️

    Коментиран от #30

    18:02 10.09.2026

  • 7 Дано

    11 1 Отговор
    За един месец спря войната в Украйна и има -няма за 70 дни щеше да опраска Иранците . От двете неща е ясна една цел- съсипване на Европа най-вече в икономическо отношение и рекордно нарастване на собствените лични милиарди на един президент с манията да е диктатор тиранин на целия свят . Може да благодарите за него на меркантилните американски милиардери по чиято свирка играе и този марионет без да се усеща. Великата Американска Нация - колко познато от преди стотина години в Германия. Добре ,че не всички там са на неговия болен от алчност мозък .

    18:02 10.09.2026

  • 8 ОБЕКТИВЕН

    9 0 Отговор
    Бог да прости жертвите, но не са 18 загиналите. Поне 10 пъти повече са. 18 са официално признатите, тези, които не е имало как да се скрият, но са много повече.

    Коментиран от #18

    18:05 10.09.2026

  • 9 Хегамоне

    8 1 Отговор
    Отмуз заторен, Одеса и тя

    18:07 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мащабен фалит и свобода

    7 2 Отговор
    Браво,дано се отървем от ЕС.

    18:07 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    6 0 Отговор
    Съветници??? Психопата Доналд Тръмп слуша и изпълнява препоръките на сатанинските равини.

    18:10 10.09.2026

  • 14 Ти остави

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Че страдат тъпите кравари, те си го заслужават. Лошото е че целия свят го отнася заради тях и евреите, а тръмпанара няма да си изкара мандата до края и най-вероятно неговите хора ще му бият шута когато положението в обора стане нетърпимо .

    18:11 10.09.2026

  • 15 УдоМача

    5 2 Отговор
    А откъде ракети за дългогодишен конфликт бе мунчовци???

    18:14 10.09.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Ей мнооо си Т.Ъ.П. и мнооо си упорит-
    едно време такива ставаха милиционери❗
    Още ли не си разбрал, че уранът е само прах в очите на наивници, като тебе- както онази епруветка на САШтаниста Бай Колин❗

    Коментиран от #25, #40

    18:14 10.09.2026

  • 17 Бесен - Язовец

    7 2 Отговор
    Сороския 🚾 ФАЩ е в колабс

    18:15 10.09.2026

  • 18 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "ОБЕКТИВЕН":

    Поне 2000 са само загиналите, отделно ранените обаче ги крият. Играят го безсмъртни Рамбовци като по филмите но истината е друга. Само пълен идиот може да повярва на мантрата за 18 жертви предвид доказано огромните разрушения в краварските бази и кораби в региона.

    18:18 10.09.2026

  • 19 Бесен - Язовец

    6 2 Отговор
    Има яко дранИе на кравешки сороски кожи в Близкия Изток

    18:20 10.09.2026

  • 20 Прекрасно

    6 0 Отговор
    Всеки е длъжен да плаща 6 евро дизел докато азазел и кученцето им сащ не постигнат големия азазел

    18:20 10.09.2026

  • 21 Бесен - Язовец

    5 2 Отговор
    Ква война без край беее... персите ошашавиха траверскраве армия на ФАЩ

    18:25 10.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Израел

    4 0 Отговор
    и ционисткото лоби в САЩ имат интерес тази позиционна война, с нисък интензитет да продължи максимално дълго. Целта е пълен срив в Иран - политически, икономически, последван от дълга гражданска война. Действително, може би ще минат много години, преди САЩ да се изтеглят от залива. Докато са там, това ще продължава. Вероятно петролната и газова инфраструктура в района да бъде необратимо повредена.

    18:29 10.09.2026

  • 24 Съдбата

    2 0 Отговор
    на страните от залива е предрешена. След година, две там добив и преработка няма да са възможни. Нищо чудно да започне и някаква кървава регионална война между съседите там. Загубените количества петрол и газ ще бъдат наваксани от находища в други региони, но това ще става постепенно през следващото десетилетие.

    18:33 10.09.2026

  • 25 Студент - шорошпия

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те шорошпиите са по-кухи и от милиционерите, а когато милиционер стане шорошпия, като Кандев, става ужас, манджа с грозде, тотален дебилизъм!

    18:34 10.09.2026

  • 26 Ние сме го пуснали,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Като нищо":

    но двуполовите от ППДБ-ЛГБТ го изнасят на запад.

    18:36 10.09.2026

  • 27 Гробар

    2 0 Отговор
    Няма проблеми. Мечокът може да снабди с нефт и газ всеки желаещ на добра цена.

    18:37 10.09.2026

  • 28 Груз 404

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А зеления пингвин от коя стока е, на Брендо?!

    18:38 10.09.2026

  • 29 Политическият

    2 0 Отговор
    живот в САЩ се финансира от лобита, най влиятелното сред които е ционисткото лоби. Това е ноторно известно. Има научни дисертации и популярни книги по темата. Освен това, в последните години това обстоятелство вече не се и крие. Т.е. не е някаква тайна, като преди години.

    Коментиран от #32

    18:39 10.09.2026

  • 30 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Зад всяка мръсотия по света, стоят жидове.

    18:40 10.09.2026

  • 31 Гробар

    1 1 Отговор
    Има и друг вариант. Руския, индийския и китайския боен флот разчистват Ормуз от крави. Не е ясно защо всеки изключва тази възможност. Скоро всички страни от близкия изток ще изолират кравичките и интересно откъде ще снабдяват самолетоносачите.

    Коментиран от #35

    18:43 10.09.2026

  • 32 НА КОЙ МУ ДРЕМЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Политическият":

    За лобитата в САЩ
    хората ги итересува бизнеса и готиния живот.

    18:43 10.09.2026

  • 33 Мишел

    1 1 Отговор
    Много трудно е на САЩ да признаят загубата и на тази война.

    Коментиран от #37

    18:43 10.09.2026

  • 34 ТЯ ТАПАТА ЯКО Е ЗАСЕДНАЛА

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    В ЗАДНОТО ТИ ОТВЕРСТВИЕ И ОТТАМ СЕ ПОЛУЧАВА МОЗЪЧНАТА ТИ АНОМАЛИЯ.

    Коментиран от #36

    18:45 10.09.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Гробар":

    Чакаме Путин, СИ и МОДИ да изгонят Тръмп от пролива вечна седми месец
    Явно не им стиска.....

    Коментиран от #38, #39

    18:45 10.09.2026

  • 36 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "ТЯ ТАПАТА ЯКО Е ЗАСЕДНАЛА":

    Мен ме остави
    Да му мислят Путин, СИ и МОДИ.....
    Петрола от Иран за тях не минава.....

    18:47 10.09.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    И как САЩ загубиха тая война, че нещо не са разбра....

    18:48 10.09.2026

  • 38 Тръмп

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Иран за 24 часа.
    🤭🤭🤭🤭

    18:48 10.09.2026

  • 39 Гробар

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Китай и Индия си набавят нефт от Русия така че не бързат. По-скоро да му мислят Урсулът и Ганю.

    18:48 10.09.2026

  • 40 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кажи го на Аятоласите.....дето ги спукват от бомбене....дето НЕМАТ уран...

    18:50 10.09.2026

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