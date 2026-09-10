Война без край! Съветници на Доналд Тръмп допускат конфликтът с Иран да продължи с години

Високопоставени съветници на президента на САЩ Доналд Тръмп са го предупредили, че конфликтът с Иран може да продължи с години, включително до края на мандата му. Това предават световните медии, позовавайки се на публикация на "Уолстрийт джърнъл".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и други висши представители са обсъдили с Тръмп възможността Техеран да продължи да се противопоставя на американския натиск въпреки морската блокада, санкциите и военните операции.

Тези оценки рязко се разминават с публичните уверения на Тръмп, че конфликтът ще приключи скоро. В сряда той заяви пред журналисти, че войната ще приключи "веднага" след междинните избори през ноември, като добави: "те вече не могат да издържат".

Конфликтът е в седмия си месец, като при него са загинали 18 американски военнослужещи. Продължителните военни действия пораждат и опасения за американските военни ресурси и световните енергийни пазари. Средната цена на бензина в САЩ в сряда достигна 4,22 долара за галон спрямо 4,01 долара преди месец и 3,19 долара преди година.

Тръмп нееднократно е заявявал, че иска бързо приключване на конфликта, като същевременно подкрепя засилване на икономическия натиск върху Техеран.

Пентагонът подготвя удължаване на разполагането на някои подразделения за противовъздушна отбрана в Близкия изток без определен краен срок. Очаква се и трета експедиционна част на морската пехота да бъде изпратена в региона през есента.

Експертът по въпросите за Иран Сюзан Малоуни от института "Брукингс" заяви, че блокадата едва ли ще доведе до бърз решаващ резултат. "Морската блокада на САЩ едва ли ще доведе до траен резултат в близък или дори средносрочен план, така че би имало реалистична полза от това само в случай на дългосрочна обсада", посочи тя.

"Дори тогава възможността за успех е съмнителна, главно заради непредвидените последици", добави Малоуни.