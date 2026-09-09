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Реална заплаха! Самолетът на Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия
  Тема: Украйна

Реална заплаха! Самолетът на Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия

9 Септември, 2026 22:03, обновена 9 Септември, 2026 22:56 1 712 51

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски

Реална заплаха! Самолетът на Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, пише БТА.

Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК

Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.

Зеленски пристигна вчера вечерта в Осло, където разговаря с премиера, както и с министъра на финансите Йенс Столтенберг, който е бивш генерален секретар на НАТО, и с министъра на външните работи Еспен Барт Ейде относно военната и гражданската помощ, която Норвегия оказва на страната му, включително подкрепата за противовъздушната отбрана, припомня Франс прес.

Днес украинският президент се присъедини към множество други чуждестранни високопоставени представители, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

След това Зеленски напусна Норвегия и замина за Канада, съобщи Стьоре пред телевизионния канал НРК.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола ще спаднат след междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс. Той прогнозира и, че войната с Иран ще спре незабавно след този вот, допълва Франс прес.

„Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат рязко“, заяви Тръмп.

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото иранците вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп.

В началото на войната в Иран американският президент каза, че тя ще продължи само няколко седмици. В момента войната е в седмия си месец, отбелязва Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ засегна пред репортерите и друга тема – войната в Украйна. Тръмп каза, че разговорът му с Путин вчера по телефона е бил страхотен и че руският му колега искал постигане на споразумение, за да се прекрати войната в Украйна.

"Той иска да постигне сделка и ако Зеленски иска да направи сделка, това ще бъде много добре“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, с който пътува за Конгрес на Републиканската партия в Далас.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 3 Отговор
    Пак постановки.

    Коментиран от #6, #9

    22:05 09.09.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    31 3 Отговор
    ай стига с тоя шемет!

    Коментиран от #11

    22:05 09.09.2026

  • 3 Овчар

    21 2 Отговор
    Абе ей Зеления няма самолет...? Тумор.. Говори с факти..!

    Коментиран от #51

    22:06 09.09.2026

  • 4 Един от русенско

    9 2 Отговор
    Хубаво времена идват ...като през 56 г...пленум имаше вчера ..велики ора са изказаха трагично и трагикомично , имаше сякви неудачници

    22:07 09.09.2026

  • 5 ХиХи

    25 2 Отговор
    Пак ли е бил Украински? Щот те Руснаците могат да думнат голден ВеЦе ако е зор

    Коментиран от #15, #18

    22:08 09.09.2026

  • 6 Мнение

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зеленото чучело омръзна както на господарите си ,така и на противниците си!
    Затова няма да се учудя, ако въпросният дрон е бил на всу, спуснат от запада ,за да сменят марионетката си, че тази (подобно на предходната с мустака от около 1945та) започна да си прави каквото си иска, с доста напудрени и широки ноздри!!!

    22:09 09.09.2026

  • 7 хихи

    19 1 Отговор
    а Тоалетната задръстена ли е? и дрона демократичен ли е?

    22:09 09.09.2026

  • 8 мдааааа

    5 19 Отговор
    Така си е ... Ако хютеше у бункера като вовката , щеше всичко да бъде наред ..

    22:10 09.09.2026

  • 9 Дрътия Софеанец ,

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изми ли чиниЙте ?

    22:11 09.09.2026

  • 10 Георги

    11 1 Отговор
    питайте тромб и биби, това е тяхна стратегия

    22:12 09.09.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    Путин е фашист! Световен терорист!

    22:12 09.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    14 2 Отговор
    Утре ще ревне за нов ,този бая километри навеъртя от обикаляне в просене ,докато кара да се избиват укрите

    22:13 09.09.2026

  • 13 Гост№4442

    9 2 Отговор
    Заделенски има да харчи доста пари,добре че не са го думнали.

    22:14 09.09.2026

  • 14 Тюх...!

    14 3 Отговор
    Язък...!
    А такива всенародни тържества щеше да има в Украйна....

    22:15 09.09.2026

  • 15 А Иранците

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ХиХи":

    Могат да думнат Йордания и вече го правят.

    Коментиран от #26

    22:16 09.09.2026

  • 16 Ти да видиш

    13 2 Отговор
    Абе кой ще тръгне да удря самолета на този еврейски запартък, вонята ще се разнесе навсякъде.

    Зеленото фашизоидно джудже се прави на герой!

    22:18 09.09.2026

  • 17 Айде бе

    9 2 Отговор
    Зеления отпадък много иска да умре като герой , но ще умре като прокажен!

    22:20 09.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гущерчето

    4 2 Отговор
    пак е прекалило с дрогата и е халюцинирало, подмокрило се от страх

    22:22 09.09.2026

  • 20 Интересно

    2 0 Отговор
    Та изкажете се всички за златната тоалетна 😄

    22:23 09.09.2026

  • 21 дрон

    6 2 Отговор
    на летището в Молдова до където са го транспортирали в контейнер вероятно от Киев този ненормалник. И що не от Полша бре примат? И после пък напуснал Норвегия в ковчег и заминал за Канада вероятно. Тотален психо

    22:23 09.09.2026

  • 22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 2 Отговор
    Путин ви го каза в прав текст преди два дена - няма да yбиваме никой от ръководството на Украйна защото се нуждаем от хора, с които да преговаряме.
    Зеленски в момента си прави реклама, след случая на изтичане на запис на неговият главен прокурор, че ако ще eеш, по-добре да е кралица, а ако ще крадеш, нека да е повече от милион. В изминалата седмица имаше пpестрелки в центъра на Кииф между представители на ръководството на тайните служби на Украйна. Дори ме мързи да ви пиша какви други скандали ставаха в кoчината Украйна в последните десетина дена.
    Ако Путин искаше да ликвидира Зеленски, наркоманчето щеше да е заминал отдавна с Линдзи Греъм. Но, Русия има сметка от един нeкадърен ръководител на държавата като Зеленски, който ще им предостави цялата Украйна на тепсия.

    Коментиран от #33

    22:24 09.09.2026

  • 23 Хи хи

    5 2 Отговор
    зеленото жуже е напълнило златната тоалетна...

    Коментиран от #30

    22:24 09.09.2026

  • 24 Много яко

    6 1 Отговор
    се е филмирал тоя перко обаче

    22:26 09.09.2026

  • 25 хахахахха

    5 2 Отговор
    много жалко,колко по спокойно щеше да се живее без този клоун,и европейските данъкоплатци нямаше да му изплащат дълговете

    22:26 09.09.2026

  • 26 Възможно

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "А Иранците":

    И какво са направили???

    22:26 09.09.2026

  • 27 Мхм

    4 1 Отговор
    Мерц - дрон в Лайпциг, дето не причинил никаква вреда по укр самолет. Е, след това АfB спечелиха в Саксония. Зеленски - дрон към самолета му, който не е причил нищо. Иди ми, дойди ми...

    22:27 09.09.2026

  • 28 Галактическият стопаджия

    6 1 Отговор
    Кой на къде хвърчи и тоя пуяк му се натриса в самолета хахахаха....

    22:28 09.09.2026

  • 29 Манфредо Фрайхер Фон Рихтхофенюк

    5 1 Отговор
    Добре ,чи съм майстор на спорта по пилотиране ,щеше ма удари одма

    22:28 09.09.2026

  • 30 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Писах че автора на " златната тоалетна"е гений, но го изтриха. Не знам защо.

    Коментиран от #34

    22:30 09.09.2026

  • 31 зъл пес

    2 1 Отговор
    зелю вместо да си тръгне по живо по здраво,чака да го уцелят с дрон

    22:32 09.09.2026

  • 32 Зеления път

    4 1 Отговор
    Буданов не е успял да уцели Зеленото..

    22:32 09.09.2026

  • 33 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Това за кралицата и милиона е лафа за зодия Стрелец;) "Стрелецът не умее да живее на дребно.Ако се влюби- ще е в кралица,ако загуби -ще е милион":)

    22:32 09.09.2026

  • 34 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Интересно":

    Или много народ е ак...ал там, или руското разузнаване е без аналогово, или има много про..зд народ.😉

    Коментиран от #50

    22:33 09.09.2026

  • 35 ти да видиш

    6 1 Отговор
    100% украински дрон, неговите са опитали да го свалят зеленияпор, буквално!

    22:34 09.09.2026

  • 36 Неолувимият Зелю

    3 1 Отговор
    На Дисни

    22:35 09.09.2026

  • 37 Перо

    2 1 Отговор
    Много жалко за Украйна!

    22:35 09.09.2026

  • 38 Отишъл на погребението

    3 1 Отговор
    и тотално ги е шардисал с глупостите си

    22:36 09.09.2026

  • 39 Иван

    0 1 Отговор
    Е, естествено там, къде другаде им е сигурно да се поразходят на съветските ни братя?! То и там не им е много сигурно де, знае ли някой кой от някои с рокллите при тях не крие някой пищов?! Братята совети забравят, че заобикалящите ги не служат на техните идеи, а на своите, които са Парите. А къде иначе другаде им "лисват" червеното килимче?! А ако.... защо??

    22:38 09.09.2026

  • 40 А тея в Молдова

    2 0 Отговор
    Знаят ли за тази потресаваща история

    Коментиран от #44

    22:38 09.09.2026

  • 41 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Пускам голема либерална сълза 😪🖕😪

    22:38 09.09.2026

  • 42 Остров ЧунгаЧанга

    1 0 Отговор
    Няма край либерастката мъка ,няма край грантаджийските терзания ,пийте по едно Кока Кола в знак на сол и дарност с 404

    22:38 09.09.2026

  • 43 ?????

    3 0 Отговор
    Страх го е вече да ходи в Полша, че там ще го бият заради еврейската му бандеровщина и се налага да излита от небезопасната Молдова.

    22:41 09.09.2026

  • 44 Остров ЧунгаЧанга

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "А тея в Молдова":

    Руските въоръжени сили прекъсват доставките на оръжие за украинските въоръжени сили през Молдова – контролно-пропускателният пункт Старокозачье е атакуван.

    Снощи руски дронове удариха контролно-пропускателния пункт Старокозачье в Одеска област.

    Контроложният пункт е напълно преустановил дейността си.

    Един от ударите е унищожил автобус, превозващ бойци от украинските въоръжени сили, завръщащи се от обучение с инструктори на НАТО.👊

    Целта на подобни атаки е да се отреже южният маршрут за доставки за украинската армия. Военни доставки и гориво от Румъния преминават през Молдова.

    Старокозачье не е първата унищожена цел. Преди това бяха унищожени контролно-пропускателните пунктове Виноградовка-Вълчещи, Табаки-Мирное и Рени-Гюрджулещи. На молдовската граница действат десет контролно-пропускателни пункта.

    Молдова знае

    Коментиран от #48

    22:43 09.09.2026

  • 45 6135

    3 0 Отговор
    Това е бил дрон на възторжени почитатели на Зеленски, които са искали да направят поне още една снимка преди самолетът на любимия вожд да излети.

    22:43 09.09.2026

  • 46 Гошо

    4 0 Отговор
    Аууу...колко страшно и жално!....Щяхме да загубим Фара...Пътеводната звезда и Светлина на " Демокрацията"!....Къде да си преведа заплатата?

    Коментиран от #49

    22:44 09.09.2026

  • 47 Не дрон

    0 0 Отговор
    С-400 за този изверг.

    22:50 09.09.2026

  • 48 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Остров ЧунгаЧанга":

    А защо тези инструктори трябва да минат през КПП?

    22:52 09.09.2026

  • 49 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гошо":

    ФАРА е на друго място. Той е несменяем.

    22:54 09.09.2026

  • 50 Развъдник

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Интересно":

    Не съм бил там. Аз обичам клекнал.

    22:57 09.09.2026

  • 51 Бил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    е в Норвегия, заминал за Канада, а путин

    22:57 09.09.2026

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