Реална заплаха! Самолетът на Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, пише БТА.

Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК

Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.

Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.

Зеленски пристигна вчера вечерта в Осло, където разговаря с премиера, както и с министъра на финансите Йенс Столтенберг, който е бивш генерален секретар на НАТО, и с министъра на външните работи Еспен Барт Ейде относно военната и гражданската помощ, която Норвегия оказва на страната му, включително подкрепата за противовъздушната отбрана, припомня Франс прес.

Днес украинският президент се присъедини към множество други чуждестранни високопоставени представители, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

След това Зеленски напусна Норвегия и замина за Канада, съобщи Стьоре пред телевизионния канал НРК.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола ще спаднат след междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс. Той прогнозира и, че войната с Иран ще спре незабавно след този вот, допълва Франс прес.

„Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат рязко“, заяви Тръмп.

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото иранците вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп.

В началото на войната в Иран американският президент каза, че тя ще продължи само няколко седмици. В момента войната е в седмия си месец, отбелязва Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ засегна пред репортерите и друга тема – войната в Украйна. Тръмп каза, че разговорът му с Путин вчера по телефона е бил страхотен и че руският му колега искал постигане на споразумение, за да се прекрати войната в Украйна.

"Той иска да постигне сделка и ако Зеленски иска да направи сделка, това ще бъде много добре“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, с който пътува за Конгрес на Републиканската партия в Далас.