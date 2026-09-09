Реална заплаха! Самолетът на Володимир Зеленски едва не е бил ударен от дрон при излитането си от Молдова за Норвегия

Самолетът, с който президентът на Украйна Володимир Зеленски е пътувал за погребението на норвежкия крал Харалд Пети в Осло, едва не е бил ударен от дрон вчера, предадоха световните агенции, като се позоваха на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, пише БТА.
Това е станало при излизането на самолета от Молдова вчера, разказа норвежкият премиер по норвежката телевизия НРК
Според Стьоре това показва пред каква реалност е изправен украинският лидер.
Норвежкият премиер не каза кой е източникът на тази информация, нито колко близо е бил дронът до самолета на Зеленски.
Зеленски пристигна вчера вечерта в Осло, където разговаря с премиера, както и с министъра на финансите Йенс Столтенберг, който е бивш генерален секретар на НАТО, и с министъра на външните работи Еспен Барт Ейде относно военната и гражданската помощ, която Норвегия оказва на страната му, включително подкрепата за противовъздушната отбрана, припомня Франс прес.
Днес украинският президент се присъедини към множество други чуждестранни високопоставени представители, за да присъства на погребението на крал Харалд Пети, починал на 28 август на 89-годишна възраст.
След това Зеленски напусна Норвегия и замина за Канада, съобщи Стьоре пред телевизионния канал НРК.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола ще спаднат след междинните избори в САЩ, предаде Ройтерс. Той прогнозира и, че войната с Иран ще спре незабавно след този вот, допълва Франс прес.
„Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат рязко“, заяви Тръмп.
„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото иранците вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп.
В началото на войната в Иран американският президент каза, че тя ще продължи само няколко седмици. В момента войната е в седмия си месец, отбелязва Асошиейтед прес.
Президентът на САЩ засегна пред репортерите и друга тема – войната в Украйна. Тръмп каза, че разговорът му с Путин вчера по телефона е бил страхотен и че руският му колега искал постигане на споразумение, за да се прекрати войната в Украйна.
"Той иска да постигне сделка и ако Зеленски иска да направи сделка, това ще бъде много добре“, заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, с който пътува за Конгрес на Републиканската партия в Далас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9
22:05 09.09.2026
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #11
22:05 09.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #51
22:06 09.09.2026
4 Един от русенско
22:07 09.09.2026
5 ХиХи
Коментиран от #15, #18
22:08 09.09.2026
6 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зеленото чучело омръзна както на господарите си ,така и на противниците си!
Затова няма да се учудя, ако въпросният дрон е бил на всу, спуснат от запада ,за да сменят марионетката си, че тази (подобно на предходната с мустака от около 1945та) започна да си прави каквото си иска, с доста напудрени и широки ноздри!!!
22:09 09.09.2026
7 хихи
22:09 09.09.2026
8 мдааааа
22:10 09.09.2026
9 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изми ли чиниЙте ?
22:11 09.09.2026
10 Георги
22:12 09.09.2026
11 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":Путин е фашист! Световен терорист!
22:12 09.09.2026
12 Kaлпазанин
22:13 09.09.2026
13 Гост№4442
22:14 09.09.2026
14 Тюх...!
А такива всенародни тържества щеше да има в Украйна....
22:15 09.09.2026
15 А Иранците
До коментар #5 от "ХиХи":Могат да думнат Йордания и вече го правят.
Коментиран от #26
22:16 09.09.2026
16 Ти да видиш
Зеленото фашизоидно джудже се прави на герой!
22:18 09.09.2026
17 Айде бе
22:20 09.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гущерчето
22:22 09.09.2026
20 Интересно
22:23 09.09.2026
21 дрон
22:23 09.09.2026
22 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Зеленски в момента си прави реклама, след случая на изтичане на запис на неговият главен прокурор, че ако ще eеш, по-добре да е кралица, а ако ще крадеш, нека да е повече от милион. В изминалата седмица имаше пpестрелки в центъра на Кииф между представители на ръководството на тайните служби на Украйна. Дори ме мързи да ви пиша какви други скандали ставаха в кoчината Украйна в последните десетина дена.
Ако Путин искаше да ликвидира Зеленски, наркоманчето щеше да е заминал отдавна с Линдзи Греъм. Но, Русия има сметка от един нeкадърен ръководител на държавата като Зеленски, който ще им предостави цялата Украйна на тепсия.
Коментиран от #33
22:24 09.09.2026
23 Хи хи
Коментиран от #30
22:24 09.09.2026
24 Много яко
22:26 09.09.2026
25 хахахахха
22:26 09.09.2026
26 Възможно
До коментар #15 от "А Иранците":И какво са направили???
22:26 09.09.2026
27 Мхм
22:27 09.09.2026
28 Галактическият стопаджия
22:28 09.09.2026
29 Манфредо Фрайхер Фон Рихтхофенюк
22:28 09.09.2026
30 Интересно
До коментар #23 от "Хи хи":Писах че автора на " златната тоалетна"е гений, но го изтриха. Не знам защо.
Коментиран от #34
22:30 09.09.2026
31 зъл пес
22:32 09.09.2026
32 Зеления път
22:32 09.09.2026
33 Атина Палада
До коментар #22 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Това за кралицата и милиона е лафа за зодия Стрелец;) "Стрелецът не умее да живее на дребно.Ако се влюби- ще е в кралица,ако загуби -ще е милион":)
22:32 09.09.2026
34 Интересно
До коментар #30 от "Интересно":Или много народ е ак...ал там, или руското разузнаване е без аналогово, или има много про..зд народ.😉
Коментиран от #50
22:33 09.09.2026
35 ти да видиш
22:34 09.09.2026
36 Неолувимият Зелю
22:35 09.09.2026
37 Перо
22:35 09.09.2026
38 Отишъл на погребението
22:36 09.09.2026
39 Иван
22:38 09.09.2026
40 А тея в Молдова
Коментиран от #44
22:38 09.09.2026
41 Mими Кучева🐕🦺
22:38 09.09.2026
42 Остров ЧунгаЧанга
22:38 09.09.2026
43 ?????
22:41 09.09.2026
44 Остров ЧунгаЧанга
До коментар #40 от "А тея в Молдова":Руските въоръжени сили прекъсват доставките на оръжие за украинските въоръжени сили през Молдова – контролно-пропускателният пункт Старокозачье е атакуван.
Снощи руски дронове удариха контролно-пропускателния пункт Старокозачье в Одеска област.
Контроложният пункт е напълно преустановил дейността си.
Един от ударите е унищожил автобус, превозващ бойци от украинските въоръжени сили, завръщащи се от обучение с инструктори на НАТО.👊
Целта на подобни атаки е да се отреже южният маршрут за доставки за украинската армия. Военни доставки и гориво от Румъния преминават през Молдова.
Старокозачье не е първата унищожена цел. Преди това бяха унищожени контролно-пропускателните пунктове Виноградовка-Вълчещи, Табаки-Мирное и Рени-Гюрджулещи. На молдовската граница действат десет контролно-пропускателни пункта.
Молдова знае
Коментиран от #48
22:43 09.09.2026
45 6135
22:43 09.09.2026
46 Гошо
Коментиран от #49
22:44 09.09.2026
47 Не дрон
22:50 09.09.2026
48 Въпрос
До коментар #44 от "Остров ЧунгаЧанга":А защо тези инструктори трябва да минат през КПП?
22:52 09.09.2026
49 Пешо
До коментар #46 от "Гошо":ФАРА е на друго място. Той е несменяем.
22:54 09.09.2026
50 Развъдник
До коментар #34 от "Интересно":Не съм бил там. Аз обичам клекнал.
22:57 09.09.2026
51 Бил
До коментар #3 от "Овчар":е в Норвегия, заминал за Канада, а путин
22:57 09.09.2026